Il desktop remoto è sicuro?

Per rendere sicuro il desktop remoto è necessario scegliere una soluzione per desktop remoto appropriata, oltre a RDP e VPN, e rispettare le procedure ottimali riguardanti la sicurezza.
Negli ultimi anni, i tentativi di eludere la sicurezza di una rete tramite desktop remoto si sono più che triplicati. È importante assicurarsi che le connessioni al desktop remoto avvengano in modo sicuro e non compromettano la sicurezza di tutto il sistema. Sai in che modo puoi garantire che l'uso di questi strumenti avvenga in modo sicuro?
Qui di seguito, riportiamo una serie di informazioni dettagliate su come connettersi a un computer remoto in modo sicuro. Abbiamo anche raggruppato consigli e indicazioni utili per garantire che la tua azienda si protegga da questi soggetti malintenzionati. Continua a leggere e metti in pratica le nozioni apprese nella tua azienda.
Che cos'è la sicurezza del desktop remoto?
Con sicurezza del desktop remoto si riferisce alle misure e ai protocolli messi in atto per proteggere le connessioni di desktop remoto da accessi non autorizzati, violazioni dei dati e altre minacce informatiche. Poiché il software per desktop remoto consente agli utenti di connettersi e controllare un computer a distanza, garantire la sicurezza di queste connessioni è fondamentale per impedire agli attori malintenzionati di sfruttare eventuali vulnerabilità.
Aspetti chiave della sicurezza del desktop remoto
Crittografia: la crittografia dei dati trasmessi tra le macchine remote e quelle locali garantisce che, anche se i dati vengono intercettati, non possano essere letti senza la chiave di crittografia. In questo modo si evita che le informazioni sensibili vengano esposte.
Autenticazione a più fattori (MFA): l'implementazione dell'autenticazione a più fattori aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, richiedendo agli utenti di fornire due o più fattori di verifica per ottenere l'accesso al desktop remoto. Questo riduce il rischio di accessi non autorizzati anche se le credenziali di accesso sono compromesse.
Controlli di accesso: l'impostazione di controlli di accesso rigorosi, come le autorizzazioni e dei ruoli degli utenti e la revisione e l'aggiornamento regolari degli elenchi degli accessi, garantisce che solo gli utenti autorizzati possano accedere al desktop remoto.
Sicurezza della rete: la protezione della rete su cui operano i desktop remoti, con firewall e sistemi di rilevamento delle intrusioni per monitorare e controllare il traffico di rete in entrata e in uscita, è essenziale.
Aggiornamenti regolari e gestione delle patch: mantenere aggiornato il software per desktop remoto e tutti i sistemi collegati con patch e gli aggiornamenti di sicurezza più recenti aiuta a proteggersi da vulnerabilità ed exploit noti.
Formazione degli utenti: educare gli utenti sulle migliori pratiche per la sicurezza desktop remota, come il riconoscimento dei tentativi di phishing e l'utilizzo di password complesse e univoche, aiuta a ridurre al minimo i rischi per la sicurezza legati all'uomo.
Implementando queste misure, le organizzazioni possono migliorare notevolmente la sicurezza del desktop remoto, garantendo che le connessioni remote siano il più sicure possibile.
I principali problemi di sicurezza delle connessioni per desktop remoto
Se è vero che le soluzioni di desktop remoto aumentano la flessibilità e la produttività, è altrettanto vero che possono generare rischi per la sicurezza se non vengono gestite correttamente. Ecco alcune delle vulnerabilità più comuni:
Password deboli: le password semplici o riutilizzate rendono più facile per gli aggressori ottenere l'accesso non autorizzato ai sistemi remoti.
Dirottamento della sessione: i criminali informatici possono intercettare le sessioni di desktop remoto attive, assumendo il controllo della connessione.
Attacco malware e ransomware: le connessioni di desktop remoto possono essere sfruttate per inviare malware o crittografare file critici a scopo di riscatto.
Attacchi brute-force: gli hacker utilizzano strumenti automatizzati per indovinare le credenziali di accesso e ottenere l'accesso a desktop remoti non protetti.
Vulnerabilità software non patchate: sistemi operativi e applicazioni obsoleti possono contenere falle di sicurezza sfruttate dagli aggressori.
Mancanza di autenticazione a più fattori (MFA): in assenza di MFA, una password compromessa può da sola consentire l'accesso non autorizzato a sistemi sensibili.
L'implementazione di solide misure di sicurezza, come la crittografia, il controllo degli accessi e l'MFA, può aiutare a mitigare questi rischi e a proteggere le connessioni per desktop remoto dalle minacce informatiche.
Sicurezza del desktop remoto: strategie efficaci per la massima protezione
Per garantire che la connessione avvenga in modo sicuro, è possibile adottare alcuni accorgimenti specifici. Per sapere come rendere sicuro l'accesso remoto, ecco un elenco utile nella scelta di ogni aspetto.
Password forti - Imporre agli utenti di impostare una password solo se corrisponde a una serie di criteri. Può trattarsi di lettere maiuscole e non maiuscole, con almeno un numero e un altro carattere.
Impostare l'autenticazione a due fattori – Assicurarsi che gli utenti confermino la loro identità con un metodo secondario, oltre alla password. A questo scopo, potrebbe servire il telefono o un altro metodo, se si dispone della tecnologia appropriata.
Mantenere il proprio software aggiornato – Assicurarsi che su tutti i computer, così come sui sistemi stessi, siano in esecuzione le versioni più recenti del sistema operativo. A tal fine, è necessario installare tutti gli aggiornamenti di sicurezza più recenti per assicurarsi che le recenti vulnerabilità siano state risolte.
Abilitare la gestione degli accessi - Assicurarsi che siano in vigore dei criteri tali da garantire che il sistema sia utilizzato dagli utenti giusti.
Desktop remoto, RDP o VPN: qual è la soluzione più sicura?
Molte aziende si affidano al protocollo di desktop remoto (RDP) o alle reti private virtuali (VPN) nelle attività quotidiane. Tuttavia, una soluzione di accesso remoto, come Splashtop, è molto più sicura di RDP e VPN e pertanto costituisce un'alternativa migliore a RDP/VPN.
Accesso RDP
In primo luogo, il protocollo RDP non è una tecnologia nuova. Inizialmente, veniva utilizzato per accedere ai computer di un sistema senza doversi trovare fisicamente nella stessa stanza.
Per questo motivo, i responsabili IT lo utilizzavano per svolgere le loro attività quotidiane nel modo più agevole possibile. Potevano persino svolgere numerose attività di manutenzione da un computer appositamente predisposto in una sala IT o simili.
Man mano che i sistemi di rete diventavano sempre più avanzati, risultava evidente che un sistema di questo tipo si prestava al pericolo di attacchi da parte di individui malintenzionati. Per questo motivo, il personale IT ha iniziato a introdurre altri metodi di protezione, come firewall o elenchi di permessi in rete, che sono diventati sempre più difficili da gestire e da tenere aggiornati.
VPN
La VPN non è uno strumento recente. Ha dei difetti che sono simili a quelli che si riscontrano in un RDP e la sua natura è quella di uno strumento che esiste da molto tempo.
In sintesi, se si desidera consentire a un dipendente di utilizzare una VPN per accedere al proprio sistema interno, è necessario essere prudenti. Questo perché non è possibile sapere se tale sistema sia sicuro o meno.
La sicurezza di un accesso è tanto forte quanto il suo anello più debole. Se non si ha il controllo su uno di questi anelli, la sicurezza rimarrà per sempre insufficiente.
Per di più, si deve dare per scontato che il reparto IT abbia configurato correttamente una VPN. Anche se verrà fatto ogni sforzo per garantirne la sicurezza, può capitare di commettere degli errori e non è sempre possibile avere la certezza che una VPN tenga lontani i malintenzionati.
Software di accesso remoto sicuro
Se si utilizza un software per desktop remoto sicuro, è possibile proteggersi dai pericoli con maggiore facilità. Se uno strumento specifico si affianca ai sistemi esistenti, è più probabile che disponga di metodi propri per proteggere la rete.
Il software per desktop remoto è sicuro?
Sì. Esistono molte soluzioni di accesso remoto sicuro sul mercato, ma alcune sono migliori di altre. Noi consigliamo il software per desktop remoto Splashtop. Questa tecnologia è una delle più sicure sul mercato.
Le principali caratteristiche di sicurezza del software per desktop remoto Splashtop
Rispetto alle VPN e al protocollo RDP, Splashtop dispone di molte funzioni che garantiscono la sicurezza. Queste includono:
Sicurezza dell'app - Tutte le sessioni remote attraverso l'app dedicata ricevono una protezione avanzata. Questo avviene tramite la sicurezza del livello di trasporto, incluso TLS 1.2.
Connessioni remote crittografate. Il software per desktop remoto di Splashtop utilizza la crittografia avanzata AES a 256 bit. In questo modo, il trasferimento dei dati avviene in modo sicuro.
È possibile avere la certezza che nessuno possa intercettare le informazioni e i file a cui si accede durante una sessione remota.
Autenticazione a due fattori – La piattaforma Splashtop richiede che tu confermi chi sei prima di effettuare l'accesso. Questo assicura che la persona corretta si stia connettendo al desktop remoto in qualsiasi momento.
Autenticazione del dispositivo – Prima di utilizzare il software per desktop remoto, è necessario registrare un dispositivo (o più dispositivi) specifico che possa accedere. Se un altro dispositivo tenta di connettersi, deve essere prima autenticato dall'utente.
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A questo punto, è chiaro come proteggere la tua soluzione di desktop remoto in modo efficace. Con Splashtop puoi contare su una delle protezioni più affidabili disponibili oggi sul mercato. Ulteriori informazioni sulla sicurezza di Splashtop.
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