Oggigiorno il lavoro da remoto sta diventando sempre più popolare e per questo è essenziale che i dipendenti accedano ai loro computer o dispositivi di lavoro in tutta sicurezza da qualsiasi luogo. Il software per l'accesso remoto sicuro consente agli utenti di accedere ai propri computer o dispositivi di lavoro da remoto mantenendo alti livelli di sicurezza.
Cos'è l'accesso remoto sicuro?
L'accesso remoto sicuro è la possibilità di connettersi a una rete, a un computer o a un sistema da una postazione remota garantendo la privacy dei dati, l'autenticazione degli utenti e la protezione dalle minacce informatiche. Consente a dipendenti, team IT e aziende di lavorare in modo efficiente da qualsiasi luogo senza compromettere la sicurezza.
Principali vantaggi dell'accesso remoto sicuro
Impedisce l'accesso non autorizzato: utilizza la crittografia, l'autenticazione a più fattori (MFA) e i controlli degli accessi per garantire che solo gli utenti autorizzati possano connettersi.
Protegge la riservatezza dei dati: protegge le informazioni sensibili da intercettazioni o fughe di notizie con la crittografia end-to-end.
Mantiene l'integrità del sistema: garantisce che gli utenti remoti possano accedere in modo sicuro alle risorse aziendali senza introdurre vulnerabilità.
Implementando un accesso remoto sicuro, le aziende possono consentire di lavorare a distanza senza problemi, migliorare il supporto remoto e proteggere i dati critici dalle minacce informatiche.
Perché l'accesso remoto sicuro è importante
L'accesso remoto sicuro va oltre il lavoro a distanza
—svolge un ruolo cruciale nella sicurezza informatica, nell'efficienza operativa, nella conformità e nella sicurezza IoT. Ecco perché è importante:
Sicurezza avanzata: protegge i dati sensibili con crittografia, controlli degli accessi e misure di autenticazione, riducendo il rischio di accesso non autorizzato.
Prevenzione degli attacchi informatici: protegge le reti da minacce come phishing, ransomware e attacchi di brute-force garantendo connessioni sicure.
Efficienza operativa: consente ai team IT di gestire i sistemi, fornire assistenza remota e risolvere rapidamente i problemi, riducendo al minimo i tempi di inattività.
Conformità normativa: aiuta le aziende a soddisfare le normative del settore (ad esempio, RGPD, HIPAA, SOC 2) applicando protocolli di sicurezza per l'accesso remoto.
Protezione IoT: protegge i dispositivi connessi e gli endpoint remoti, impedendo l'accesso non autorizzato ai sistemi di controllo industriale e alle tecnologie intelligenti.
Una solida strategia di accesso remoto sicuro assicura operazioni senza interruzioni e protegge le risorse critiche dalle minacce informatiche in continua evoluzione.
Come funziona l'accesso remoto sicuro?
L'accesso remoto sicuro si basa su diverse misure di sicurezza per garantire che solo gli utenti autorizzati possano connettersi ai sistemi aziendali, proteggendo al contempo l'integrità dei dati. I componenti principali includono:
Autenticazione a più fattori (MFA): richiede agli utenti di verificare la propria identità attraverso più fattori di autenticazione (ad esempio, password, dati biometrici, codici di sicurezza) per impedire l'accesso non autorizzato.
Affidabilità e autenticazione del dispositivo: garantisce che solo i dispositivi autorizzati e conformi possano accedere alla rete, riducendo il rischio di endpoint compromessi o non attendibili.
Autorizzazioni di accesso granulari: limita l'accesso degli utenti in base ai ruoli, garantendo che i dipendenti e le terze parti possano raggiungere solo i dati, le applicazioni o i sistemi necessari per il loro lavoro.
Integrando queste misure di sicurezza, le aziende possono abilitare l'accesso remoto sicuro riducendo al minimo i rischi e garantendo la conformità.
Principali problemi di sicurezza con l'accesso remoto
Quando implementi l'accesso remoto, è necessario affrontare diverse problematiche di sicurezza per proteggere dati e sistemi sensibili:
Accessi non autorizzati: senza un'adeguata autenticazione, l'accesso remoto può diventare un punto di ingresso per utenti non autorizzati, portando a violazioni dei dati.
Password deboli: le password deboli o già utilizzate possono essere facilmente sfruttate, compromettendo la sicurezza dell'intera rete.
Connessioni non crittografate: i dati trasmessi su connessioni non crittografate sono vulnerabili all'intercettazione da parte dei criminali informatici.
Attacchi di phishing: gli utenti possono essere indotti a fornire credenziali o a scaricare software dannosi, mettendo a rischio il sistema.
Sicurezza degli endpoint: i dispositivi utilizzati per l'accesso remoto potrebbero non disporre di adeguate misure di sicurezza, aumentando il rischio di malware e altre minacce.
Affrontare queste preoccupazioni con solide misure di sicurezza, come quelle fornite da Splashtop, è essenziale per un accesso remoto sicuro e protetto.
Suggerimenti essenziali per proteggere i dispositivi
Per garantire un accesso remoto sicuro, proteggere i dispositivi utilizzati per il lavoro a distanza è importante tanto quanto proteggere le connessioni di rete. Ecco le principali procedure ottimali:
Mantieni aggiornati software e sistema operativo: installa regolarmente patch e aggiornamenti di sicurezza per proteggerti dalle vulnerabilità.
Usa password complesse e univoche: abilita i gestori di password ed evita di riutilizzare le credenziali per impedire accessi non autorizzati.
Abilita la sicurezza degli endpoint e l'antivirus: distribuisci strumenti di protezione degli endpoint come parte di una più ampia strategia di sicurezza degli endpoint per rilevare e bloccare malware o tentativi di phishing.
Usa soluzioni di accesso remoto sicure: Scegli una soluzione come Splashtop che offre crittografia AES end-to-end, autenticazione del dispositivo e registrazione delle sessioni per prevenire accessi non autorizzati.
Imposta autorizzazioni utente granulari: con i controlli di accesso basati sui ruoli di Splashtop, puoi assicurarti che gli utenti possano accedere solo ai file, alle app e ai sistemi di cui hanno bisogno, riducendo i rischi per la sicurezza.
Il rispetto di queste misure riduce i rischi per la sicurezza e rafforza la protezione complessiva dei dispositivi remoti.
Soluzioni di accesso remoto sicuro di nuova generazione per le moderne sfide alla sicurezza
Le soluzioni di accesso remoto sicuro di nuova generazione, come Splashtop, sono costruite per affrontare le preoccupazioni di sicurezza odierne. Queste soluzioni sono dotate di funzionalità di sicurezza integrate come Autenticazione singola (SSO), Autenticazione a più fattori (MFA), dispositivo
autenticazione e aggiornamenti automatici dell'infrastruttura per rimanere aggiornati e allineati con gli standard di sicurezza moderni.
Splashtop è un eccellente esempio di soluzione di accesso remoto sicuro di nuova generazione. La facilità di configurazione, gestione e scalabilità di Splashtop garantisce sessioni di accesso remoto veloci e affidabili, con una manutenzione semplice e una maggiore sicurezza. La rete aziendale viene utilizzata solo durante l'accesso remoto, con conseguente riduzione del traffico e prestazioni più elevate rispetto all'accesso tramite VPN.
Soluzioni di Accesso Remoto Sicuro: 7 Motivi Chiave per cui Splashtop si Distingue
Splashtop è una soluzione sicura di accesso remoto di nuova generazione per diversi motivi:
Architettura basata sul cloud: Splashtop è nata come soluzione basata sul cloud, pertanto il software è stato progettato per funzionare in un ambiente cloud, caratteristica che lo rende più scalabile, affidabile e sicuro.
Funzioni di sicurezza integrate: Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza integrate come l'autenticazione singola (SSO), l'autenticazione a più fattori (MFA) e autenticazione dei dispositivi per garantire che solo gli utenti autorizzati abbiano accesso ai dispositivi remoti. Scopri tutte le funzioni di sicurezza di Splashtop.
Protocolli di sicurezza standard del settore: Splashtop sfrutta protocolli di sicurezza standard del settore come HTTPS e TLS per crittografare i dati trasmessi sulla porta 443, assicurando che tutte le trasmissioni di dati siano sicure e non possano essere intercettate da terzi.
Server relay: Splashtop facilita le connessioni tra i dispositivi attraverso server relay in tutto il mondo, assicurando il passaggio dei dati su una porta standard crittografata per il traffico web, eliminando la necessità di porte speciali o di eccezioni al firewall.
Maggiore sicurezza per i computer: Splashtop offre un ulteriore livello di sicurezza per i computer eliminando la necessità di lasciarli esposti su Internet o DMZ, dove i malintenzionati possono facilmente scansionarli e attaccarli.
Semplice da usare: Splashtop è stato progettato per essere facile da usare, anche per gli utenti più avversi alla tecnologia. Tutto ciò che gli utenti devono fare è installare una piccola applicazione sulle loro postazioni di lavoro e potranno accedere istantaneamente a queste ultime da qualsiasi dispositivo utilizzando l'app Splashtop.
Prestazioni elevate: Splashtop è progettato per utilizzare la rete aziendale solo durante l'accesso remoto, con conseguente riduzione del traffico e prestazioni superiori rispetto all'accesso tramite VPN. I clienti Splashtop beneficiano anche di prestazioni affidabili di altissimo livello, incluse connessioni remote ad alte prestazioni che offrono qualità HD, con streaming 4K a 60 fotogrammi al secondo.
Infrastruttura di accesso remoto di nuova generazione di Splashtop
Accesso Remoto Sicuro: Vantaggi Chiave dell'Uso di Splashtop per Connessioni Sicure
Splashtop offre diversi vantaggi chiave per un accesso remoto sicuro:
Mantiene i Dati Sensibili Sicuri
Splashtop utilizza crittografia avanzata, autenticazione del dispositivo e registrazione delle sessioni per garantire che tutti i dati trasmessi durante una sessione remota rimangano protetti. Nessun dato viene memorizzato sul dispositivo dell'utente finale, minimizzando l'esposizione.
Riduce la superficie di attacco
A differenza delle VPN o degli strumenti di accesso remoto legacy che espongono le reti interne, Splashtop collega gli utenti direttamente ai loro dispositivi senza aprire porte non necessarie, riducendo al minimo i rischi e limitando i punti di ingresso per gli aggressori.
Aiuta a Raggiungere e Mantenere la Conformità
Con funzionalità come il controllo granulare degli accessi, i registri di controllo e il supporto per standard di settore come SOC 2, GDPR e HIPAA, Splashtop semplifica per le organizzazioni il rispetto dei requisiti normativi e il mantenimento della conformità.
Produttività migliorata
Splashtop consente agli utenti di lavorare da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, senza compromettere la sicurezza. Questa flessibilità può tradursi in una maggiore produttività per i dipendenti, che possono lavorare da casa, in viaggio o da un altro Paese.
Scalabile
Splashtop è stato progettato per essere scalabile e quindi è adatto ad aziende di tutte le dimensioni. È facile da gestire e può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche di ogni azienda.
Economico
Splashtop è una soluzione economica per l'accesso remoto sicuro, con piani accessibili per le aziende di tutte le dimensioni. La semplice struttura dei prezzi di Splashtop fa sì che le aziende paghino solo ciò di cui hanno bisogno, quindi è la soluzione ideale per le aziende che vogliono risparmiare senza rinunciare alla sicurezza o alle prestazioni.
Scegli Splashtop per l'accesso remoto sicuro
In conclusione, le soluzioni di accesso remoto sicure sono essenziali per qualsiasi azienda o organizzazione che tenga alla flessibilità, alla produttività e alla sicurezza.
Con le soluzioni di accesso remoto sicuro di nuova generazione, come Splashtop, le aziende possono godere dei vantaggi delle connessioni remote dai dispositivi personali ai computer di lavoro senza sacrificare la sicurezza. Prova Splashtop oggi stesso per sperimentare un accesso remoto veloce, affidabile e sicuro.
Risorse aggiuntive
Scopri l'intera gamma di soluzioni Splashtop sulla pagina dei prodotti .