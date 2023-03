Il software di accesso remoto sicuro offre la possibilità di accedere in modo sicuro a un computer o a un dispositivo da un altro dispositivo, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Oggi l'accesso remoto è diventato una componente essenziale di qualsiasi strategia di lavoro da casa, di assistenza a distanza o di formazione a distanza.

I tre utilizzi più comuni delle soluzioni di accesso remoto oggi sono:

Per consentire ai dipendenti di accedere ai loro computer di lavoro da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo, senza compromettere la sicurezza. Per consentire agli studenti di accedere alle risorse scolastiche, come i computer del laboratorio, da casa. Per fornire un accesso guidato dall'assistenza sia ai computer gestiti che ai dispositivi BYOD per il personale IT, i team di help desk e i fornitori di servizi gestiti.

Con un numero sempre maggiore di persone che lavorano da remoto, le soluzioni di accesso remoto di nuova generazione ti offrono un modo semplice e veloce per mantenere la produttività di tutti e il buon funzionamento delle tue attività. Ma questo comporta un maggiore rischio per la sicurezza. A febbraio, 2021 CNN ha riferito che "gli hacker hanno avuto accesso a un impianto di trattamento delle acque della Florida utilizzando un software di accesso remoto inattivo". Gli hacker hanno quindi cercato di avvelenare la rete idrica, ma sono stati intercettati da un operatore.

Con attacchi di questo tipo in aumento, è più importante che mai assicurarsi che il tuo team utilizzi una soluzione di accesso remoto sicura.

Cos'è l'accesso remoto sicuro di nuova generazione?

Spesso confuso con il tradizionale protocollo di desktop remoto (RDP), il software di accesso remoto di nuova generazione offre un vantaggio fondamentale: è più preparato a gestire gli attuali problemi di sicurezza. I software di accesso remoto di nuova generazione sono dotati di funzioni di sicurezza integrate come SSO (Single Sign-On), MFA (Multi-Factor Authentication), autenticazione dei dispositivi e aggiornamenti automatici dell'infrastruttura per rimanere aggiornati e allineati ai moderni standard di sicurezza.

Il software di accesso remoto è più sicuro di RDP e VPN. A differenza di una VPN, il software di accesso remoto è costruito per gestire un traffico elevato e fornisce un accesso completo ai file e alle applicazioni dei computer remoti, indipendentemente dalla rete.

Inoltre, l'aumento dei rischi per la sicurezza durante l'utilizzo dei dispositivi BYOD (dispositivi personali) è una tendenza in crescita con le soluzioni VPN. Per non parlare del fatto che sono ingombranti da gestire, aggiornare e scalare. Nel complesso, l'accesso remoto è più adatto di una VPN per un ambiente remoto o flessibile.

Splashtop: Una soluzione sicura di accesso remoto di nuova generazione

Splashtop è un ottimo esempio di soluzione di accesso remoto sicuro di nuova generazione. La facilità di configurazione, gestione e scalabilità di Splashtop garantisce sessioni di accesso remoto veloci e affidabili, con una manutenzione semplice e una maggiore sicurezza.

Semplicità

Sul fronte della semplicità, anche gli utenti più avversi alla tecnologia trovano l'accesso remoto di Splashtop facile da usare. Tutto ciò che gli utenti devono fare è installare una piccola applicazione sulla propria postazione di lavoro. Da lì, possono accedere in remoto alla loro postazione di lavoro istantaneamente, da qualsiasi dispositivo, utilizzando l'app Splashtop.

Prestazioni elevate

Splashtop è progettato in modo da utilizzare la rete aziendale solo durante l'accesso remoto. Questo si traduce in un traffico minore e in prestazioni più elevate rispetto all'accesso VPN. I clienti di Splashtop godono anche di un'ottima affidabilità delle prestazioni, comprese le connessioni remote ad alte prestazioni che offrono una qualità HD, con streaming 4K a 60 fotogrammi al secondo.

Sicurezza

Naturalmente, la nuova generazione si traduce anche in una maggiore sicurezza. Splashtop è stato progettato come una soluzione cloud-native e utilizza protocolli di sicurezza standard del settore come HTTPS e TLS. I dati vengono trasmessi sulla porta 443 (come tutto il traffico web crittografato standard di oggi) e le connessioni sono facilitate dai nostri server relay in tutto il mondo. Per i nostri clienti, tutto ciò significa che non sono necessarie porte speciali e che i firewall non devono consentire eccezioni particolari.

I computer che utilizzano Splashtop ottengono anche un ulteriore livello di sicurezza, perché non è necessario lasciarli esposti su Internet o sulla DMZ dove i malintenzionati possono facilmente scansionarli e attaccarli.

Mentre le funzioni di sicurezza e di conformità consentono connessioni remote senza preoccupazioni, i tuoi utenti e gli amministratori IT possono fare di più quando sono connessi grazie all'accesso remoto di nuova generazione. Gli utenti e il personale IT possono trasferire file in modo sicuro, stampare da remoto e completare qualsiasi altra attività durante le sessioni remote.

Infine, le app e l'infrastruttura di Splashtop vengono aggiornate, protette e monitorate automaticamente. In questo modo si elimina l'onere del personale IT, liberandolo per supportare gli utenti in modo più strategico.

Conclusione

Con una soluzione di accesso remoto sicura e di nuova generazione puoi usufruire di connessioni remote dai dispositivi personali ai computer di lavoro senza sacrificare la sicurezza. Garantisci la sicurezza del tuo ambiente di lavoro flessibile con Splashtop.

