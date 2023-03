Come accedere da remoto a un computer

Ecco come accedere da remoto a un altro computer tramite internet con Splashtop.

Hai mai voluto usare il tuo computer ma non ce l'hai davanti a te?

Fortunatamente, il software di accesso remoto consente di connettersi al computer da un altro dispositivo e controllarlo come se fossi seduto di fronte ad esso.

Ci sono momenti in cui l'accesso remoto è comodo e altri in cui è un vero e proprio salvavita. Oggi, con molti di noi che lavorano da remoto, è sempre più importante avere un modo affidabile per accedere ai nostri computer di lavoro da casa o in viaggio, in modo da poter portare a termine il nostro lavoro. È diventato importante anche per le università e le scuole K-12 che vogliono fornire agli studenti l'accesso remoto ai computer della scuola.

Con un'app desktop remoto come Splashtop Business Access, puoi visualizzare e controllare il tuo computer in remoto da qualsiasi altro dispositivo, in qualsiasi momento.

La cosa migliore è che una volta configurato con Splashtop puoi lanciare una connessione desktop remota con un semplice clic.

Ecco come puoi accedere in remoto a un computer con Splashtop.

Come impostare l'accesso remoto al computer Splashtop gratuitamente:

Registrati per una prova gratuita di Splashtop Business Access (non è richiesta la carta di credito). Scarica e installa la Splashtop Business App su tutti i dispositivi che vuoi usare per accedere ai tuoi computer da remoto. L'app supporta Windows, macOS, iPhone, iPad, Android e Chromebook. Scarica e installa lo Splashtop Streamer sulle macchine a cui vuoi accedere. Puoi scaricarlo per Mac, Windows o Linux.

Ora che sei tutto configurato, puoi accedere e controllare da remoto il tuo computer ogni volta che ne hai bisogno!

Come accedere in remoto al computer:

Apri la Splashtop Business App sul tuo laptop, tablet o dispositivo mobile e fai clic sul computer a cui vuoi accedere da remoto per avviare la sessione di accesso remoto rapida e sicura.

Non importa se sei su un PC che controlla un Mac, su un Mac che accede a un PC o su un iPhone che gode di pieno accesso a un desktop, puoi sperimentare l'accesso come se fossi seduto proprio di fronte al computer remoto. Splashtop funziona su più piattaforme senza soluzione di continuità

Una volta connesso, è possibile accedere a qualsiasi file o applicazione sul computer remoto.

Inizia ora

Scopri perché 30 milioni di persone usano già Splashtop. Non è necessario essere esperti IT per accedere in remoto ai computer. Ottieni l'accesso remoto con connessioni HD, un'infrastruttura server globale e la sicurezza standard del settore in pochi passaggi. Inizia gratuitamente o per saperne di più su Splashtop Business Access.

