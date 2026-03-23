Come accedere da remoto ai computer Linux con Splashtop

Accedi rapidamente e facilmente ai tuoi computer Linux remoti in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Scopri come configurare e iniziare a usare Splashtop.
Oltre a Windows e Mac, ora puoi controllare a distanza i tuoi computer Ubuntu Linux da qualsiasi dispositivo con le soluzioni di desktop remoto per Linux di Splashtop! Non è necessario un utente finale sul computer Linux remoto. Basta configurare Splashtop sui computer Linux a cui hai bisogno di accedere e poi goderti l'accesso remoto illimitato, in qualsiasi momento, a quelle macchine.
Con Splashtop, i professionisti aziendali possono lavorare in remoto ma si sentono come se fossero seduti proprio di fronte al proprio sistema Linux, anche durante l'accesso remoto da un tablet o da un dispositivo mobile. IT e MSP possono connettersi in remoto e controllare i computer Linux dei loro client per fornire supporto, anche senza l'utente presente.
Scopri come configurare l'accesso remoto a Linux con Splashtop e quali soluzioni Splashtop ti consentono di farlo.
Cos'è il desktop remoto di Linux?
Il desktop remoto di Linux si riferisce alla possibilità di accedere e controllare un computer basato su Linux da una postazione remota utilizzando un altro dispositivo. Questa funzionalità permette agli utenti di interagire con i loro sistemi Linux come se fossero fisicamente presenti sul computer, offrendo flessibilità e comodità per varie attività.
Perché ti serve un software di accesso remoto per Linux?
Il software di accesso remoto per Linux offre diversi vantaggi chiave:
Maggiore flessibilità: connettiti ai tuoi sistemi Linux da qualsiasi luogo, consentendo il lavoro e l'accesso remoti indipendentemente dal luogo.
Supporto IT efficiente: gestisci e risolvi i problemi dei sistemi Linux da remoto, riducendo i tempi di inattività e migliorando i tempi di risposta.
Flusso di lavoro semplificato: accedi e controlla i desktop e le applicazioni Linux come se fossi fisicamente presente, aumentando la produttività.
Risparmio sui costi: riduci le spese relative allo spazio dell'ufficio e ai viaggi sfruttando le funzionalità di accesso remoto.
Maggiore sicurezza: approfitta di connessioni sicure e crittografia avanzata, proteggendo i tuoi dati e i tuoi sistemi da accessi non autorizzati.
Casi d'uso versatili: supporta varie esigenze, dal lavoro a distanza e dall'assistenza ai clienti ai progetti di sviluppo, con una soluzione di accesso remoto flessibile.
Il software di accesso remoto per Linux migliora la produttività, la gestione IT e la sicurezza, rendendolo uno strumento prezioso per i moderni flussi di lavoro.
Come configurare l'accesso remoto di Linux
Splashtop semplifica la configurazione dell'accesso remoto ai computer Linux:
Inizia con la soluzione Splashtop di tua scelta (vedi tutti i prodotti) e crea il tuo account Splashtop.
Distribuisci Splashtop Streamer sui computer Linux a cui vuoi accedere*. Dopo aver installato lo streamer, assicurati di avviarlo (successivamente, lo streamer si avvierà automaticamente ogni volta che il computer viene acceso).
Installa la Splashtop Business App sui computer, tablet e dispositivi smartphone che desideri utilizzare per accedere al tuo desktop Linux.
Hai finito la impostazione! Basta aprire la Splashtop Business App e selezionare il computer Linux per avviare la sessione remota.
*Splashtop Linux Streamer supporta ufficialmente Raspberry Pi 2 o versioni successive, Fedora 29-31, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 e 20.04, CentOS 7 e 8 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1. Puoi anche provarlo con altre distribuzioni di Linux che non sono attualmente supportate.
L'accesso remoto automatico (il che significa che non è necessario alcun utente finale sul computer da remoto) è reso possibile dal client desktop remoto di Splashtop, lo Splashtop Streamer. Una volta installato sui computer remoti, potrai accedere al computer da qualsiasi altro dispositivo tramite l'app Splashtop Business (disponibile per Windows, Mac, iOS e Android).
Quando distribuisci lo Streamer Splashtop tramite il tuo account Splashtop, tale streamer è legato al tuo account. Quindi, ogni volta che accedi al tuo account nell'app Splashtop Business su un altro dispositivo, vedrai l'elenco dei computer con lo streamer installato a cui hai accesso.
In questo modo è facile avviare rapidamente una connessione desktop remoto. Non è necessario memorizzare e inserire l'indirizzo IP del computer remoto.
Ecco come appare l'accesso remoto a Linux quando si connette da diversi sistemi operativi e dispositivi. Inoltre, guarda l'elenco delle soluzioni Splashtop che consentono l'accesso remoto a Linux nella parte inferiore di questo articolo.
Accesso remoto da Windows a Linux
Dopo aver distribuito Splashtop Streamer, assicurati di scaricare la versione Windows dell'app Splashtop Business sul tuo computer.
Dopo aver selezionato il computer Linux, si aprirà una finestra e visualizzerà lo schermo del computer Linux remoto in tempo reale. Da lì, è possibile utilizzare il mouse e la tastiera sul computer locale per controllare il computer Linux. Apri tutti i file e utilizza qualsiasi applicazione desideri.
Computer Windows accede a un computer Linux
Il computer Linux remoto
Accesso remoto da Mac a Linux
Assicurati che la versione Mac dell'app Splashtop Business sia installata nel computer locale e che nel computer Linux remoto sia installato lo Splashtop Streamer.
Da lì, basta aprire la Splashtop Business App e selezionare il computer Linux per un accesso remoto immediato.
Accesso remoto iOS a Linux
Simile all'accesso da Windows o Mac, tranne che è necessario la versione iOS della Splashtop Business App sul tuo dispositivo Apple. Quindi potrai accedere in remoto a Linux da iPad e iPhone.
Accesso remoto da Android a Linux
L' app Splashtop Business per dispositivi Android funziona allo stesso modo in cui funziona l'app sugli altri dispositivi sopra elencati. Dopo la configurazione, apri l'app sul tuo dispositivo Android, seleziona il tuo computer Linux remoto, quindi goditi l'accesso remoto e il controllo rapido al tuo computer.
Chromebook di accesso remoto a Linux
Non è disponibile un'app per i dispositivi Chromebook. Tuttavia, tramite l' estensione Splashtop Business Chrome, sarai in grado di accedere al tuo account Splashtop, visualizzare l'elenco dei computer remoti e selezionare quello in cui vuoi accedere da remoto.
L'estensione Splashtop Business Chrome semplifica il controllo remoto dei computer Linux da un dispositivo Chromebook.
5 caratteristiche principali del desktop remoto Splashtop per Linux
Splashtop offre diverse funzionalità potenti per l'accesso remoto al desktop su Linux:
Accesso ad alte prestazioni: goditi un accesso remoto veloce e reattivo con grafica di alta qualità e bassa latenza, rendendo il lavoro remoto senza interruzioni come lavorare direttamente sulla macchina Linux.
Compatibilità multipiattaforma: connettiti ai computer Linux da vari dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook, garantendo flessibilità nel modo in cui accedi ai tuoi sistemi.
Nessun utente finale richiesto: accedi ai sistemi Linux senza richiedere la presenza dell'utente finale, il che è l'ideale per il lavoro a distanza e il supporto IT.
Sicurezza robusta: approfitta di funzionalità come la crittografia end-to-end, l'autenticazione sicura e l'autenticazione a due fattori per proteggere i tuoi dati e le tue connessioni.
Configurazione semplice: configura rapidamente l'accesso remoto con processi di installazione semplici per Splashtop Streamer su Linux e l'app Splashtop Business su altri dispositivi.
La soluzione desktop remoto di Splashtop per Linux combina prestazioni, sicurezza e facilità d'uso per offrire un'esperienza di accesso remoto efficace.
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