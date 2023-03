Come accedere da remoto ai computer Linux con Splashtop

Accedi rapidamente e facilmente ai tuoi computer Linux remoti in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Scopri come configurare e iniziare a usare Splashtop.

Oltre a Windows e Mac, ora puoi controllare in remoto i tuoi computer Linux da qualsiasi dispositivo con Splashtop! Nessun utente finale necessario sul computer Linux remoto. Basta configurare Splashtop sui computer Linux a cui è necessario accedere e quindi godere di accesso remoto illimitato e in qualsiasi momento a quelle macchine.

Con Splashtop, i professionisti aziendali possono lavorare in remoto ma si sentono come se fossero seduti proprio di fronte al proprio sistema Linux, anche durante l'accesso remoto da un tablet o da un dispositivo mobile. IT e MSP possono connettersi in remoto e controllare i computer Linux dei loro client per fornire supporto, anche senza l'utente presente.

Scopri come configurare l'accesso remoto a Linux con Splashtop e quali soluzioni Splashtop ti consentono di farlo.

Come configurare l'accesso remoto di Linux

Splashtop semplifica la configurazione dell'accesso remoto ai computer Linux:

Inizia con la soluzione Splashtop di tua scelta (vedi elenco sotto) e crea il tuo account Splashtop. Distribuisci Splashtop Streamer sui computer Linux a cui vuoi accedere*. Dopo aver installato lo streamer, assicurati di avviarlo ( successivamente, lo streamer si avvierà automaticamente ogni volta che il computer viene acceso ). Installa la Splashtop Business App sui computer, tablet e dispositivi smartphone che desideri utilizzare per accedere al tuo desktop Linux. Hai finito la impostazione! Basta aprire la Splashtop Business App e selezionare il computer Linux per avviare la sessione remota.

*Lo Splashtop Linux Streamer supporta ufficialmente Raspberry Pi 2 o più recente, Fedora 29-31, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 e 20.04, CentOS 7 e 8 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1. Puoi anche provarlo con altre distribuzioni Linux che non sono attualmente supportate.

L'accesso remoto automatico (il che significa che non è necessario alcun utente finale sul computer da remoto) è reso possibile dal client desktop remoto di Splashtop, lo Splashtop Streamer. Una volta installato sui computer remoti, potrai accedere al computer da qualsiasi altro dispositivo tramite l'app Splashtop Business (disponibile per Windows, Mac, iOS e Android).

Quando distribuisci lo Streamer Splashtop tramite il tuo account Splashtop, tale streamer è legato al tuo account. Quindi, ogni volta che accedi al tuo account nell'app Splashtop Business su un altro dispositivo, vedrai l'elenco dei computer con lo streamer installato a cui hai accesso.

In questo modo è facile avviare rapidamente una connessione desktop remoto. Non è necessario memorizzare e inserire l'indirizzo IP del computer remoto.

Ecco come appare l'accesso remoto a Linux quando si connette da diversi sistemi operativi e dispositivi. Inoltre, guarda l'elenco delle soluzioni Splashtop che consentono l'accesso remoto a Linux nella parte inferiore di questo articolo.

Accesso remoto da Windows a Linux

Dopo aver distribuito Splashtop Streamer, assicurati di scaricare la versione Windows dell'app Splashtop Business sul tuo computer.

Dopo aver selezionato il computer Linux, si aprirà una finestra e visualizzerà lo schermo del computer Linux remoto in tempo reale. Da lì, è possibile utilizzare il mouse e la tastiera sul computer locale per controllare il computer Linux. Apri tutti i file e utilizza qualsiasi applicazione desideri.

Computer Windows accede a un computer Linux

Il computer Linux remoto

Accesso remoto da Mac a Linux

Assicurati che la versione Mac dell'app Splashtop Business sia installata nel computer locale e che nel computer Linux remoto sia installato lo Splashtop Streamer.

Da lì, basta aprire la Splashtop Business App e selezionare il computer Linux per un accesso remoto immediato.

Accesso remoto iOS a Linux

Simile all'accesso da Windows o Mac, tranne che è necessario la versione iOS della Splashtop Business App sul tuo dispositivo Apple. Quindi potrai accedere in remoto a Linux da iPad e iPhone.

Accesso remoto da Android a Linux

L' app Splashtop Business per dispositivi Android funziona allo stesso modo in cui funziona l'app sugli altri dispositivi sopra elencati. Dopo la configurazione, apri l'app sul tuo dispositivo Android, seleziona il tuo computer Linux remoto, quindi goditi l'accesso remoto e il controllo rapido al tuo computer.

Chromebook di accesso remoto a Linux

Non è disponibile un'app per i dispositivi Chromebook. Tuttavia, tramite l' estensione Splashtop Business Chrome, sarai in grado di accedere al tuo account Splashtop, visualizzare l'elenco dei computer remoti e selezionare quello in cui vuoi accedere da remoto.

L'estensione Splashtop Business Chrome semplifica il controllo remoto dei computer Linux da un dispositivo Chromebook.

Le migliori soluzioni Linux Remote Desktop — Splashtop

Splashtop offre il miglior software desktop remoto per professionisti aziendali, team IT, MSP e professionisti dell'help desk.

Le soluzioni seguenti offrono accesso automatico a computer Linux, Windows e Mac (e in alcuni casi anche Android). Seleziona la soluzione che fa per te. Puoi iniziare subito una versione di prova gratuita e iniziare ad accedere da remoto ai tuoi computer Linux!

