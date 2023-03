L'accesso remoto e il software di supporto remoto Splashtop ti aiutano a mantenere la conformità con HIPAA. Scopri di più e provalo gratuitamente.

Se stai cercando un software per desktop remoto che ti aiuti a mantenere la conformità HIPAA, non cercare oltre Splashtop.

Se la tua attività fa parte del settore sanitario statunitense, sai che devi rispettare le normative federali HIPAA in materia di informazioni riservate e riservate ai pazienti. Ciò significa che ogni aspetto dell'archiviazione, del recupero e dell'accesso dei dati deve essere sicuro. Se è necessario l'accesso remoto, è necessario utilizzare uno strumento desktop remoto che garantisca la conformità HIPAA.

Come Splashtop ti mantiene compatibile con HIPAA

Uno dei modi in cui la sicurezza di Splashtop si allinea alle normative HIPAA è che Splashtop non elabora, memorizza o accede ai tuoi dati. Splashtop non memorizza i flussi di catture di schermo codificati trasmessi. Vengono trasmessi solo e utilizzano il protocollo TLS end-to-end con crittografia AES-256 bit.

Per una maggiore sicurezza, le password utente vengono crittografate e archiviate in modo sicuro e tutte le sessioni vengono registrate con le informazioni su utenti, dispositivi e sessioni. L'autenticazione del dispositivo è abilitata per impostazione predefinita ed è disponibile un'opzione per attivare l'autenticazione a 2 fattori.

Per mantenere i tuoi dati al sicuro in ogni fase del processo, i moduli di sicurezza cloud di Splashtop monitorano e segnalano le attività sospette in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Desktop remoto aumenta la produttività e l'esperienza del paziente

Le connessioni di desktop remoto sicure consentono agli ospedali e ad altri operatori sanitari di aumentare la produttività e migliorare l'esperienza sanitaria dei pazienti. I medici, gli infermieri e gli amministratori possono avere la libertà di accedere e inserire i dati da qualsiasi luogo.

Con Splashtop potrai accedere in remoto a qualsiasi computer Windows, Mac o Linux da qualsiasi altro computer, tablet o dispositivo mobile. In questo modo è possibile utilizzarlo su un dispositivo mobile, come un iPad, per collegarsi a un altro computer che memorizza le cartelle dei pazienti, le immagini e altri file essenziali. Che si tratti di una stanza dei pazienti, di un giro o a casa, avrai l'esperienza di sederti proprio di fronte a un terminale informatico dell'ospedale.

Aiuta a soddisfare le linee guida HIPAA

Se usato correttamente e come parte di un piano generale di conformità HIPAA, il software desktop remoto Splashtop può aiutare a soddisfare le linee guida HIPAA relative all'accesso remoto alle informazioni sanitarie. Questo perché Splashtop si concentra sulla privacy e sulla sicurezza dei tuoi dati.

