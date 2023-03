Come accedere al desktop di QuickBooks da remoto con Splashtop

Il periodo delle tasse è già abbastanza stressante, con i contabili che lavorano in media da 50 a 70 ore a settimana, ma è ancora peggio se si tiene conto anche della durata del viaggio. Non c'è niente di più estenuante dell'avere una montagna di lavoro da portare a termine e sprecare ore preziose per raggiungere gli uffici dei tuoi clienti. Molte aziende si sono adattate a un ambiente più virtuale per ridurre i tempi di viaggio e il carico di lavoro della stagione fiscale, ma tutto questo non è possibile se non si dispone del software giusto per farlo.

Immagina di avere accesso a tutti i QuickBook e ai documenti importanti dei tuoi clienti tramite il tuo computer, tablet o persino smartphone. Ora immagina di poterlo fare in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento. Migliaia di consulenti fiscali e contabili si sono rivolti al software di accesso remoto per fare proprio questo.

Con Splashtop, puoi accedere in remoto a QuickBooks (e a qualsiasi documento importato) su qualsiasi computer dei tuoi clienti in pochi secondi.

I vantaggi dell'accesso remoto QuickBooks

Il software di accesso remoto ti consente di ridurre il numero di ore lavorative settimanali, eliminare lo stress e portare comunque a termine il tuo lavoro. Inoltre, puoi:

Accedere ai computer dei tuoi clienti al di fuori del normale orario di lavoro

Utilizzare un dispositivo mobile oltre a un computer per accedere a QuickBooks in remoto

Mantenere la tua produttività anche quando sei in viaggio

Ridurre i tempi di viaggio

Lavorare comodamente da casa tua

Le figure professionali che si occupano di contabilità hanno bisogno di uno strumento affidabile e sicuro che offra flessibilità e accessibilità. Gli strumenti di accesso remoto non sono tutti uguali, specialmente quando si tratta di accedere a QuickBooks Desktop da remoto, quindi scegli saggiamente.

Splashtop Business Access soddisfa tutte le esigenze, essendo lo strumento migliore per i professionisti del settore fiscale che necessitano di un accesso sicuro ai documenti dei clienti.

Come accedere remoto QuickBooks

Una volta iniziato a utilizzare Splashtop Business Access, avrai accesso remoto e illimitato ai computer Windows e Mac dei tuoi clienti, da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Sarai in grado di accedere ai QuickBooks del tuo cliente in pochi secondi.

Ecco 4 semplici passaggi per iniziare:

Apri l'app Splashtop Business sul tuo dispositivo. Guarda l'elenco dei computer fino a trovare quello a cui vuoi accedere. Fare clic per avviare la sessione remota, quindi la schermata del computer remoto si aprirà sul dispositivo. Ora sarai in grado di controllare il computer da remoto in tempo reale. Aprire QuickBooks nel computer remoto.

Questo è tutto! Puoi connetterti letteralmente in pochi secondi da QUALSIASI dei tuoi dispositivi in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo. Ciò include l'accesso remoto a QuickBooks dal tuo iPhone, iPad o dispositivo Android.

Cosa si può fare durante l'accesso remoto QuickBooks

Una volta remoto in QuickBooks, è possibile completare le attività regolari con facilità.

Controlla QuickBooks e altre app come se fossi seduto davanti al computer del tuo cliente

Stampa da remoto assegni, ricevute, moduli 1099 e altri documenti.

Trasferisci file importanti dai computer dei tuoi clienti ai tuoi per salvare le informazioni importanti localmente

Istruisci i tuoi clienti: vedranno il tuo schermo e mentre parli loro di come utilizzare determinate app, best practice, ecc. in tempo reale

Inoltre, l'accesso remoto di Splashtop offre a te e ai tuoi clienti una solida sicurezza. Grazie alle connessioni crittografate, all'autenticazione dei dispositivi, alla verifica in due passaggi e ad altro ancora, puoi accedere in modo sicuro ai computer dei tuoi clienti.

Rimani produttivo e risparmia tempo con il software di accesso remoto di Splashtop per consulenti fiscali e contabili.

