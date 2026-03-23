Come accedere al desktop di QuickBooks da remoto con Splashtop

Il periodo delle tasse è già abbastanza stressante, con i contabili che lavorano in media da 50 a 70 ore a settimana, ma è ancora peggio se si tiene conto anche della durata del viaggio. Non c'è niente di più estenuante dell'avere una montagna di lavoro da portare a termine e sprecare ore preziose per raggiungere gli uffici dei tuoi clienti. Molte aziende si sono adattate a un ambiente più virtuale per ridurre i tempi di viaggio e il carico di lavoro della stagione fiscale, ma tutto questo non è possibile se non si dispone del software giusto per farlo.
Immagina di avere accesso a tutti i QuickBook e ai documenti importanti dei tuoi clienti tramite il tuo computer, tablet o persino smartphone. Ora immagina di poterlo fare in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento. Migliaia di consulenti fiscali e contabili si sono rivolti al software di accesso remoto per fare proprio questo.
Con Splashtop, puoi accedere in remoto a QuickBooks (e a qualsiasi documento importato) su qualsiasi computer dei tuoi clienti in pochi secondi.
Accesso remoto a QuickBooks: Una panoramica
La gestione remota del software di contabilità QuickBooks offre flessibilità e praticità, soprattutto per le aziende che devono gestire le finanze da più sedi. Con Splashtop, puoi accedere in modo sicuro a QuickBooks da qualsiasi luogo, assicurandoti che i tuoi dati finanziari siano sempre a portata di mano.
Che cos'è QuickBooks?
QuickBooks è un software di contabilità ampiamente utilizzato, progettato per le piccole e medie imprese. Aiuta a gestire le finanze monitorando entrate, uscite, buste paga e altro ancora e offre sia versioni desktop che online, ognuna delle quali soddisfa varie esigenze aziendali.
Informazioni sull'accesso desktop remoto a QuickBooks
L'accesso al desktop remoto di QuickBooks ti consente di utilizzare la tua versione desktop del software da qualsiasi luogo. Questo significa che puoi eseguire report, gestire transazioni e svolgere tutte le attività contabili necessarie come se fossi in ufficio, ma ovunque ti trovi. Splashtop migliora questa capacità offrendo un accesso remoto ad alte prestazioni e sicuro, assicurando che i dati di QuickBooks siano sicuri e facilmente accessibili.
Principali vantaggi dell'accesso a QuickBooks con il desktop remoto
Il software di accesso remoto ti consente di ridurre il numero di ore lavorative settimanali, eliminare lo stress e portare comunque a termine il tuo lavoro. Inoltre, puoi:
Accedere ai computer dei tuoi clienti al di fuori del normale orario di lavoro
Utilizzare un dispositivo mobile oltre a un computer per accedere a QuickBooks in remoto
Mantenere la tua produttività anche quando sei in viaggio
Ridurre i tempi di viaggio
Lavorare comodamente da casa tua
Le figure professionali che si occupano di contabilità hanno bisogno di uno strumento affidabile e sicuro che offra flessibilità e accessibilità. Gli strumenti di accesso remoto non sono tutti uguali, specialmente quando si tratta di accedere a QuickBooks Desktop da remoto, quindi scegli saggiamente.
Splashtop Remote Access soddisfa tutte le esigenze, rendendolo lo strumento migliore per i professionisti fiscali che necessitano di un accesso sicuro ai documenti dei clienti.
Come accedere a QuickBooks da remoto con il tuo PC o telefono
Una volta iniziato a utilizzare Splashtop Remote Access, avrai accesso remoto e illimitato ai computer Windows e Mac dei tuoi clienti, da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Sarai in grado di accedere ai QuickBooks del tuo cliente in pochi secondi.
4 passaggi per accedere da remoto a QuickBooks
Apri l'app Splashtop Business sul tuo dispositivo.
Guarda l'elenco dei computer fino a trovare quello a cui vuoi accedere.
Fare clic per avviare la sessione remota, quindi la schermata del computer remoto si aprirà sul dispositivo. Ora sarai in grado di controllare il computer da remoto in tempo reale.
Aprire QuickBooks nel computer remoto.
Questo è tutto! Puoi connetterti letteralmente in pochi secondi da QUALSIASI dei tuoi dispositivi in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo. Ciò include l'accesso remoto a QuickBooks dal tuo iPhone, iPad o dispositivo Android.
Semplifica le tue attività di routine con l'accesso remoto a QuickBooks
Una volta remoto in QuickBooks, è possibile completare le attività regolari con facilità.
Controlla QuickBooks e altre app come se fossi seduto davanti al computer del tuo cliente
Stampa da remoto assegni, ricevute, moduli 1099 e altri documenti.
Trasferisci file importanti dai computer dei tuoi clienti ai tuoi per salvare le informazioni importanti localmente
Istruisci i tuoi clienti: vedranno il tuo schermo e mentre parli loro di come utilizzare determinate app, best practice, ecc. in tempo reale
Inoltre, l'accesso remoto di Splashtop offre a te e ai tuoi clienti una solida sicurezza. Grazie alle connessioni crittografate, all'autenticazione dei dispositivi, alla verifica in due passaggi e ad altro ancora, puoi accedere in modo sicuro ai computer dei tuoi clienti.
Rimani produttivo e risparmia tempo con il software di accesso remoto di Splashtop per consulenti fiscali e contabili.
Massimizza la sicurezza per l'accesso remoto a QuickBooks con Splashtop
Splashtop è progettato per fornire un ambiente sicuro per l'accesso remoto a QuickBooks, garantendo che i tuoi dati finanziari rimangano protetti. Ecco in che modo Splashtop massimizza la sicurezza:
Crittografia AES a 256 bit: Splashtop crittografa tutti i dati trasmessi durante le sessioni remote, proteggendo le informazioni finanziarie sensibili dagli accessi non autorizzati.
Autenticazione a più fattori (MFA): richiedendo un'ulteriore verifica, l'autenticazione a più fattori garantisce che solo gli utenti autorizzati possano accedere al tuo QuickBooks da remoto.
Autenticazione dei dispositivi: Splashtop ti consente di controllare quali dispositivi possono connettersi a QuickBooks, impedendo l'accesso non autorizzato ai dispositivi sconosciuti.
Registrazione delle sessioni: Splashtop registra tutte le sessioni remote, consentendoti di monitorare l'attività e di rilevare eventuali comportamenti insoliti in tempo reale.
Aggiornamenti regolari: Splashtop fornisce aggiornamenti software regolari per risolvere potenziali vulnerabilità, mantenendo sicuro l'ambiente di accesso remoto.
Integrando queste funzionalità di sicurezza avanzate, Splashtop garantisce che i dati di QuickBooks siano protetti in ogni fase dell'accesso remoto, offrendoti la massima tranquillità durante la gestione delle tue operazioni finanziarie anche a distanza.