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Typing on computers white using remote computer access

Come accedere da remoto a un computer su una rete diversa

Splashtop Team
5 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Hai bisogno di accedere a un desktop remoto su una rete separata? Utilizza Splashtop per accedere da remoto al tuo computer ovunque tu sia. Beh... ovunque tu abbia una connessione a Internet.

Ci sono mille ragioni per cui potresti aver bisogno di accedere a un computer desktop su una rete diversa. Magari non sei in ufficio o sei fuori casa ma hai comunque bisogno di collegarti al computer fisso.

Con il software per desktop remoto Splashtop, non è più un problema. Non importa su quale rete si trovi il computer remoto o il dispositivo locale. Non serve altro che Splashtop e una connessione a Internet per accedere al computer da una rete diversa.

L'accesso remoto ma ancora più facile: Splashtop per qualsiasi dispositivo e qualsiasi rete

Splashtop è una soluzione di accesso remoto che consente di utilizzare qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile per controllare a distanza il proprio desktop da qualsiasi luogo. Non è necessario che i dispositivi siano sulla stessa rete. Basta impostare Splashtop sui tuoi dispositivi e il gioco è fatto!

Principali differenze nell'accesso remoto: stessa rete e reti diverse

Quando si tratta di accesso remoto, l'ambiente di rete svolge un ruolo cruciale nel determinare la complessità della configurazione, le prestazioni e la sicurezza.

  • Stessa rete: quando sia il dispositivo locale che il computer di destinazione si trovano sulla stessa rete locale, l'accesso remoto solitamente è semplice. La connessione è diretta, richiede una configurazione minima e le prestazioni sono generalmente più veloci e con una latenza inferiore. Non dovrai preoccuparti di aggiungere ulteriori livelli di sicurezza, poiché la connessione rimane all'interno della tua rete interna.

  • Rete diversa: Accedere a un desktop remoto da una rete diversa, come da casa al PC dell'ufficio, comporta più complessità. Per cominciare, la connessione deve attraversare Internet, il che introduce potenziale latenza e rischi per la sicurezza. Tuttavia, utilizzare una soluzione come Splashtop semplifica notevolmente questo processo. Splashtop gestisce in modo sicuro queste connessioni senza richiedere un'installazione tecnica complessa. Garantisce che i tuoi dati siano criptati e le tue sessioni protette, rendendo facile accedere al tuo desktop da qualsiasi luogo senza compromettere le prestazioni o la sicurezza.

Splashtop colma efficacemente il divario tra diversi ambienti di rete, offrendo un'esperienza di desktop remoto fluida e sicura, sia che ti trovi sulla stessa rete o dall'altra parte del mondo. Questa flessibilità è fondamentale per i flussi di lavoro moderni, perché consente di mantenere produttività e controllo ovunque ci si trovi.

[5 passaggi] Come accedere in modo sicuro a un computer remoto su una rete diversa utilizzando Splashtop

Passaggio 1: Preparazione dell'accesso remoto

  • Scegliere il giusto piano Splashtop: prima di iniziare, è essenziale scegliere il piano Splashtop più adatto alle tue esigenze. Se sei un privato, una piccola impresa o un'azienda, Splashtop offre vari piani che offrono diversi livelli di accesso e funzionalità, garantendoti di avere gli strumenti giusti per il tuo lavoro a distanza.

Passaggio 2: Installazione del software Splashtop

  • Sul computer a cui desideri accedere da remoto: il computer host è il dispositivo a cui si desidera accedere in remoto. Inizia scaricando e installando Splashtop Streamer su questo computer. Il software di Streamer consente la connessione remota e deve essere configurato correttamente per abilitare l'accesso.

  • Sul computer locale: a seguire, installa l'app Splashtop Business sul computer locale, ovvero il dispositivo che utilizzerai per accedere al computer host. Questa app fungerà da centro di controllo per la gestione delle sessioni remote ed è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi, inclusi PC, Mac e dispositivi mobili.

Passaggio 3: Configurazione di Splashtop per l'accesso remoto

  • Creare un account Splashtop: per utilizzare Splashtop, devi creare un account Splashtop. Questo account collegherà i tuoi dispositivi, gestirà i tuoi abbonamenti e fornirà l'accesso ai tuoi desktop remoti. Dopo la registrazione, accedi sia dall'host che dai dispositivi locali.

  • Collegamento dei dispositivi: una volta configurato il tuo account Splashtop, connetti i tuoi dispositivi accedendo all'app Splashtop sul computer locale e selezionando il computer host dall'elenco dei dispositivi disponibili. Assicurati che entrambi i dispositivi siano connessi a internet e che Splashtop Streamer sia in esecuzione sulla macchina host.

Passaggio 4: Stabilire una connessione remota

  • Avviare una sessione remota: per avviare una sessione remota, apri l'app Splashtop sul tuo dispositivo locale, seleziona il computer host e fai clic su "Connetti". Splashtop stabilirà una connessione sicura, consentendoti di controllare il computer host come se fossi fisicamente presente.

  • Panoramica delle caratteristiche principali di Splashtop: una volta connesso, puoi sfruttare le solide funzionalità di Splashtop, come il supporto multi-monitor, il trasferimento di file, la stampa da remoto e lo streaming video HD. Queste funzionalità migliorano la tua esperienza di lavoro da remoto, rendendola più produttiva ed efficiente.

Passaggio 5: Garantire sicurezza e affidabilità

  • Impostazioni di sicurezza: Splashtop dà la priorità alla sicurezza con funzionalità come la crittografia AES a 256 bit, l'autenticazione a più fattori e l'autenticazione dei dispositivi. Assicurati di configurare queste impostazioni per proteggere le tue sessioni remote dagli accessi non autorizzati.

Esplora le soluzioni di desktop remoto Splashtop, perfette per ogni scenario

Splashtop offre diverse soluzioni di desktop remoto in base alle tue esigenze:

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Domande frequenti

Che cos'è il software di accesso remoto?
Qual è il metodo migliore per accedere in remoto a un computer su una rete diversa?
Quali sono i rischi per la sicurezza derivanti dall'accesso a un computer su una rete diversa?
Ho bisogno di autorizzazioni o impostazioni speciali per accedere a un computer su una rete diversa?
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