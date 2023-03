Hai bisogno di accedere a un desktop remoto su una rete separata? Utilizza Splashtop per accedere da remoto al tuo computer ovunque tu sia. Beh... ovunque tu abbia una connessione a Internet.

Ci sono mille ragioni per cui potresti aver bisogno di accedere a un computer desktop su una rete diversa. Magari non sei in ufficio o sei fuori casa ma hai comunque bisogno di collegarti al computer fisso.

Con il software per desktop remoto Splashtop, non è più un problema. Non importa su quale rete si trovi il computer remoto o il dispositivo locale. Non serve altro che Splashtop e una connessione a Internet per accedere al computer da una rete diversa.

Che cos'è Splashtop?

Splashtop è un software di accesso remoto che consente di utilizzare qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile per controllare a distanza il proprio desktop da qualsiasi luogo. Non è necessario che i dispositivi siano sulla stessa rete. Basta impostare Splashtop sui tuoi dispositivi e il gioco è fatto!

Come accedere a un computer remoto su una rete diversa con Splashtop

Passaggio 1: configurare i dispositivi

La configurazione del software per desktop remoto di Splashtop richiede solo pochi minuti. Per prima cosa, configura il tuo account Splashtop (puoi crearlo gratuitamente e iniziare una prova gratuita ora). Concludi installando le applicazioni Splashtop appropriate sui computer a cui vuoi accedere e sui dispositivi da cui effettuerai il collegamento da remoto.

Passaggio 2 - aprire l'applicazione Splashtop sul dispositivo locale

Non ti serve altro che configurare di Splashtop e assicurarsi che i dispositivi siano connessi a Internet! Ogni volta che hai bisogno di accedere al tuo desktop, apri l'applicazione Splashtop sul dispositivo e vedrai il tuo elenco personale di computer remoti.

Passaggio 3: clicca sul computer a cui desideri accedere per avviare la connessione remota.

Voilà! Ora sei connesso al tuo desktop remoto su una rete diversa. Da qui è possibile iniziare a controllare il computer da remoto come se ci fossi seduto davanti.

Quale soluzione Splashtop è più adatta a te?

Splashtop offre diverse soluzioni di desktop remoto in base alle tue esigenze: