Splashtop è la migliore alternativa a GoToMyPC per il 2023

La migliore alternativa a GoToMyPC nel 2026
Risparmia almeno il 75% passando a Splashtop, una soluzione di desktop remoto sicura e ad alte prestazioni
I vantaggi di Splashtop Remote Access: la migliore alternativa a GoToMyPC
Rispetto a GoToMyPC, Splashtop Remote Access consente un accesso online più rapido e capillare al tuo computer di lavoro da qualsiasi luogo e con qualsiasi sistema. Collegati immediatamente al tuo computer utilizzando un dispositivo iOS, Android, PC, Mac o Chromebook e porta a termine il tuo lavoro rapidamente.
Confronto dettagliato tra Splashtop Remote Access Pro e GoToMyPC
Caratteristiche
Splashtop Remote Access Pro
GoToMyPC
A partire da
90 €/anno
420 USD/anno
Numero di computer
10 computer
1 computer
Accesso remoto e Supporto
Trasferimento di file multipiattaforma (trascinamento della selezione)
Stampa remota
Suono
Copia e incolla
App per dispositivi mobili
Condividi il tuo desktop
Da più a più (Windows)
Multi a multi (Mac)
Registrazione sessione
Riattivazione remota
ho bisogno della versione aziendale
Riavvio remoto
ho bisogno della versione aziendale
Gestione e Collaborazione
Splashtop
GoToMyPC
Chatta
Più utenti (fino a 3) possono accedere in remoto allo stesso computer contemporaneamente (richiede un abbonamento multilicenza).
Report sull'utilizzo
bisogno della versione Pro
Gestione utenti
bisogno della versione Pro
Fatturazione centralizzata
bisogno della versione Pro
Unisciti ai nostri clienti soddisfatti
GoToMyPC è stato sostituito poiché Splashtop fa tutto e di più! Posso gestire più monitor su più monitor, se disponibili. Questo mi piace molto. Accelera il tempo necessario per svolgere le attività e lascia più tempo libero per fare altre cose!
Nanci Stevens, VP of Marketing, TUFF Products
Unisciti ai nostri clienti soddisfatti
Abbiamo sostituito GoToMyPC con Splashtop e sono davvero felice di averlo fatto. Non solo le funzionalità e la facilità d'uso sono nettamente migliori, ma il prezzo si riduce di un terzo.
Pam Davidson, Senior Bookkeeper, BRMGRP LLCFood & Beverages
8 motivi per scegliere Splashtop rispetto a GoToMyPC
Quando si sceglie una soluzione di desktop remoto che sia robusta e facile da usare, la scelta tra Splashtop e GoToMyPC diventa evidente. Splashtop offre molte funzionalità e lo fa con un modello di prezzo economico che ti assicura il miglior valore per il tuo investimento. Ecco perché Splashtop è la scelta migliore rispetto a GoToMyPC:
Prestazioni ineguagliabili: Splashtop offre un'esperienza di accesso remoto ad alte prestazioni, garantendo una navigazione fluida e in tempo reale e il controllo del desktop remoto. Grazie alle sue connessioni rapide e alla qualità ad alta definizione, Splashtop garantisce sessioni di lavoro a distanza efficienti e senza problemi.
Soluzione conveniente: Splashtop offre tutte le funzionalità a una frazione del prezzo di GoToMyPC. Grazie a un risparmio che può arrivare fino al 75%, Splashtop offre un'alternativa economica e ti garantisce di non scendere a compromessi in termini di qualità e funzionalità.
Ampio supporto per i dispositivi: a differenza di GoToMyPC, tutte le funzioni di Splashtop sono disponibili in diversi sistemi operativi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android e persino Linux e Chrome OS.
Sicurezza migliorata: Splashtop dà priorità alla tua sicurezza, offrendoti una protezione leader del settore con funzioni come la crittografia TLS e AES a 256 bit, la verifica in due passaggi, l'autenticazione del dispositivo e diverse opzioni di password di secondo livello. Le tue sessioni remote e i trasferimenti di dati sono protetti, per garantire la massima tranquillità.
Esperienza ricca di funzioni: Splashtop offre potenti funzionalità che GoToMyPC potrebbe non avere, come la stampa remota su tutti i tipi di dispositivi, la registrazione delle sessioni e le funzionalità di riattivazione remota. Queste funzioni migliorano l'esperienza di accesso remoto e assicurano un'ulteriore utilità e convenienza.
Interfaccia facile da usare: Splashtop è famoso per la sua interfaccia intuitiva e facile da usare, soprattutto sui dispositivi mobili. La piattaforma è stata progettata per essere touch-friendly, garantendo un'esperienza d'uso ottimale, superiore a quella di GoToMyPC, soprattutto quando si accede da tablet e smartphone.
Recensioni estremamente positive: gli utenti di Splashtop sottolineano spesso l'affidabilità, le prestazioni e l'economicità della piattaforma come vantaggi principali rispetto a GoToMyPC. Le recensioni e le testimonianze positive sottolineano l'impegno di Splashtop nel fornire ai suoi utenti una soluzione di accesso remoto di alto livello.
Piani flessibili: Splashtop offre una serie di piani personalizzati per soddisfare le diverse esigenze degli utenti e il loro budget. Se sei un professionista che lavora per conto proprio, un piccolo team o una grande azienda, Splashtop dispone di un piano studiato per soddisfare le tue specifiche esigenze di accesso remoto.
Splashtop: la soluzione di accesso remoto veloce, sicura e affidabile di cui hai bisogno
Passare a Splashtop significa scegliere una soluzione di accesso remoto che eccelle per prestazioni, sicurezza e facilità d'uso. Grazie a un'interfaccia facile da usare, puoi configurare e gestire rapidamente le connessioni remote su vari dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android e Linux.
Splashtop dà priorità alla sicurezza dei tuoi dati grazie alla crittografia avanzata e all'autenticazione a più fattori, assicurando che le tue sessioni remote siano sempre protette. Il suo prezzo competitivo offre un valore eccellente senza compromettere le funzioni o le prestazioni.
Sperimenta sessioni remote ad alta definizione e senza ritardi grazie alla piattaforma ottimizzata di Splashtop, progettata per garantire velocità e affidabilità. Approfitta di un solido supporto remoto e di funzioni innovative come la stampa e il trasferimento di file da remoto.
Unisciti a milioni di utenti soddisfatti che si affidano a Splashtop per la sua affidabilità e le sue capacità di accesso remoto superiori. Fai il passaggio oggi stesso e migliora la tua esperienza di accesso remoto con Splashtop.
Come passare da GoToMyPC a Splashtop in 4 semplici passaggi
Il passaggio da GoToMyPC a Splashtop è rapido e indolore. Puoi configurarlo in pochi minuti e iniziare subito a godere di un accesso remoto più veloce e sicuro.
Passaggio 1, registrati a Splashtop: crea il tuo account Splashtop e scegli il piano più adatto alle tue esigenze. Puoi iniziare con una prova gratuita per esplorare tutte le funzionalità prima di impegnarti.
Passaggio 2, installa Splashtop Streamer: scarica e installa Splashtop Streamer sui computer a cui desideri accedere da remoto. Questa piccola applicazione che viene eseguita in background ti consente di connetterti in modo sicuro in qualsiasi momento.
Passaggio 3, configura l'app Splashtop: installa l'app Splashtop sui tuoi dispositivi (Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook o browser web). Accedi con il tuo account Splashtop per vedere immediatamente i tuoi computer.
Passaggio 4, connettiti ovunque: apri l'app, fai clic sul computer a cui desideri accedere e inizia a lavorare come se fossi seduto proprio di fronte ad esso. Lo streaming ad alte prestazioni rende la tua esperienza remota fluida e affidabile.