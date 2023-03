Come accedere da remoto a un computer

Hai bisogno di accedere al tuo computer da casa o al tuo personal computer dalla strada? Ecco come puoi connetterti a un computer remoto con Splashtop.

Non sarebbe bello se potessi sempre avere accesso al tuo computer, anche senza portarlo con te ovunque tu vada?

Con Splashtop, il tuo computer sarà sempre a pochi clic! Utilizzando qualsiasi altro computer, tablet o dispositivo mobile, è possibile visualizzare e controllare in remoto il computer e sentire come se ci si fosse seduti di fronte.

La potente piattaforma di accesso remoto di Splashtop ti dà accesso illimitato ai tuoi computer remoti. Tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione internet e sarai in grado di prendere il controllo del tuo computer, visualizzare lo schermo, aprire i tuoi file e utilizzare qualsiasi delle tue applicazioni.

In questo blog, ti mostreremo quanto è facile accedere al tuo computer remoto da un altro computer, tablet e smartphone con Splashtop.

Quali dispositivi e piattaforme supporta Splashtop?

Splashtop supporta l'accesso remoto ai computer in esecuzione su sistemi operativi Windows e Mac.

Per quanto riguarda i dispositivi che puoi usare per remoto, puoi usare qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook per accedere al tuo computer remoto.

Come funziona l'accesso remoto Splashtop ai computer?

Splashtop funziona installando un'app streamer sui computer a cui dovrai accedere. L'applicazione streamer può essere impostata per essere eseguita sempre in background quando il computer è acceso. L'app streamer sarà legata al tuo account Splashtop. Finché il computer e l'app streamer sono in esecuzione, sarai in grado di avviare una connessione remota al computer in qualsiasi momento.

Mentre sei su un altro dispositivo, potrai accedere al computer remoto con l'app Splashtop Business o utilizzando un browser web Chrome. L'app Splashtop Business è disponibile gratuitamente per dispositivi Windows, Mac, iOSe Android(puoi scaricare l'app mobile dall'iTunes Store o dal Google Play Store). Con un browser web Chrome puoi utilizzare l' estensione Splashtop Business Chrome per accedere in remoto al tuo computer.

Utilizzando l'app Splashtop Business e Splashtop Streamer, sei in grado di iniziare facilmente una sessione remota con un paio di clic! Non c'è bisogno di memorizzare i nomi dei computer o l'indirizzo IP. Tutto quello che devi fare è aprire l'app Splashtop e fare clic su Connetti per accedere al tuo computer.

Quindi, per iniziare ad accedere in remoto al tuo computer, dovrai configurare Splashtop. Fai clic sul pulsante qui sotto per iniziare a utilizzare gratuitamente Splashtop Business Access Pro. Questa prova gratuita di 14 giorni ti offre l'accesso completo a Splashtop Business Access Pro e non richiede un impegno o una carta di credito per iniziare.

Una volta effettuato l'iscrizione, puoi scaricare lo Splashtop Streamer sui computer a cui desideri accedere in remoto e l'app Splashtop Business sui dispositivi da cui potrai accedere in remoto. Tieni presente con Splashtop Business Access che puoi remoto da un numero illimitato di dispositivi!

Come si avvia una sessione di accesso remoto al computer?

Anche in questo caso, assicurarsi di avere lo Splashtop Streamer installato sul computer a cui si desidera accedere in remoto. Una volta fatto questo, ecco come è possibile accedere in remoto al computer:

Accesso remoto tramite l'app Splashtop Business

Sul tuo computer, tablet o smartphone, apri l'app Splashtop Business. Dopo aver impostato l'app, dovresti essere connesso automaticamente al tuo account Splashtop la prima volta. Quando si apre l'app, verrà visualizzato un elenco dei computer remoti in cui è installato lo Splashtop Streamer.

Basta cliccare sul computer a cui si desidera connettersi e il gioco è fatto! In pochi secondi verrà visualizzato lo schermo del computer remoto sul dispositivo locale. Da lì avrai il pieno controllo del tuo computer.

Accesso remoto tramite un browser Web

Apri un browser web Google Chrome. Assicurati di avere installato l'estensione Splashtop Business Chrome gratuita. Apri l'estensione e assicurati di aver effettuato l'accesso al tuo account Splashtop.

Da lì, è facile come lo è con l'app Splashtop Business. Basta selezionare il computer desiderato e fare clic per avviare l'accesso remoto. Sarai immediatamente connesso al tuo PC remoto.

Perché Splashtop è il miglior software di accesso remoto

Avere Splashtop significa non sentirsi mai più disconnessi dal computer. L'accesso remoto ti offre la libertà di lavorare da casa o da qualsiasi parte del mondo.

Splashtop ti offre una qualità ad alta definizione, così potrai vedere lo schermo in tempo reale e sentirti seduto di fronte ad esso, anche quando utilizzi un iPad, iPhone o un dispositivo Android. Inoltre, puoi avere accesso a molte funzioni straordinarie come il trasferimento di file drag and drop, la condivisione dello schermo e altro ancora.

Splashtop mantiene le connessioni sicure con crittografia AES a 256 bit, autenticazione a due fattori e altre funzionalità di sicurezza. Le tue informazioni saranno al sicuro con Splashtop e sarai conforme alle politiche della tua azienda.

Splashtop Business Access ti dà accesso illimitato ai tuoi computer. Nessun limite di tempo di sessione e nessun limite al numero di volte in cui è possibile accedere al computer. Potrai anche accedere in remoto da un numero illimitato di dispositivi.

Quando si confronta Splashtop Business Access con altri prodotti software per desktop remoti , Splashtop offre il miglior rapporto qualità-prezzo. Quando si confrontano pacchetti con caratteristiche simili, Splashtop può risparmiare centinaia, anche migliaia di dollari all'anno rispetto a LogMeIn, TeamViewer e GoToMyPC.

Splashtop Business Access inizia a soli €4.58 al mese. Confrontalo con LogMeIn Pro che inizia a €29.16 al mese e TeamViewer che inizia da €32.90 al mese*. (TeamViewer ha una versione gratuita, tuttavia le tue sessioni potrebbero essere bloccate se sospettate di uso commerciale. Puoi vedere il confronto completo tra Splashtop e TeamViewer qui).

Splashtop è anche un'ottima alternativa a VPN e Microsoft RDP. Con Splashtop otterrai un accesso remoto più affidabile e sicuro al tuo computer.

Inizia subito la prova gratuita e prova ad accedere in remoto al tuo computer!

