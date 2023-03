Accesso remoto ai Chromebook per fornire supporto

Splashtop supporta le connessioni desktop remoti ai Chromebook. Accedi in remoto ai Chromebook da un altro computer per fornire supporto remoto. Provalo gratis.

Gli strumenti di supporto remoto di Splashtop sono stati la soluzione ideale per i team IT e gli MSP che hanno bisogno di accedere in remoto ai dispositivi Windows, Mac, iOS e Android per fornire supporto.

Ora, i professionisti IT che utilizzano Splashtop possono anche connettersi in remoto e visualizzare le schermate dei dispositivi Chromebook in tempo reale per fornire supporto.

I professionisti IT e del supporto hanno da tempo desiderato la possibilità di avviare connessioni remote ai dispositivi Chromebook. Fino a poco tempo fa non c'erano strumenti efficaci che supportassero l'accesso remoto ai Chromebook. Ora è una cosa del passato con Splashtop.

Il nuovo desktop remoto di Splashtop per il supporto Chromebook è disponibile in un momento in cui i Chromebook stanno diventando sempre più utilizzati nel mondo, soprattutto nel settore dell'istruzione in cui gli studenti dalle elementari all'istruzione superiore utilizzano Chromebook per i loro studi.

Ecco tutto quello che devi sapere sull'accesso remoto ai Chromebook e su come puoi provarlo gratuitamente.

Quali pacchetti Splashtop supportano l'accesso remoto ai Chromebook?

L'accesso remoto ai Chromebooks è disponibile in Splashtop Enterprise, SOS Splashtop (utilizza l'app SOS con un codice di sessione a 9 cifre per connettersi) e Splashtop Remote Support Premium (utilizza lo Streamer Splashtop distribuito per Android per connettersi).

Splashtop Enterprise e Splashtop SOS sono le migliori soluzioni software di assistenza remota per i team IT. SOS permette di accedere da remoto a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile (compresi i Chromebook) per fornire assistenza nel momento in cui gli utenti hanno bisogno di aiuto. Puoi connetterti ai loro dispositivi istantaneamente con un semplice codice di sessione. Enterprise, invece, è una soluzione all-in-one per l'accesso remoto e il supporto remoto per le grandi aziende.

Splashtop Remote Support Premium è ideale per gli MSP che desiderano supportare, monitorare e gestire in remoto gli endpoint dei propri client.

Come fornire supporto remoto ai Chromebook con Splashtop

Utilizzo di un codice di sessione a 9 cifre

Fornisci supporto remoto ai Chromebook con Splashtop è un processo semplice. Quando l'utente richiede aiuto, indirizzalo ad aprire la versione Android dell'app Splashtop SOS sul dispositivo Chromebook. L'app fornirà all'utente un codice di sessione univoco a 9 cifre che è possibile utilizzare dal proprio dispositivo per avviare la connessione remota.

Una volta connesso, sarai in grado di visualizzare la schermata remota del computer Chromebook remoto in tempo reale, consentendo di guidare l'utente a risolvere il problema.

Prova tu stesso iniziando una prova gratuita di Splashtop SOS. Oppure scopri di più su Splashtop SOS. In alternativa, dai un'occhiata a Splashtop Enterprise e contattaci per saperne di più.

Utilizzo di Android Splashtop Streamer

Gli utenti di Splashtop Remote Support Premium possono distribuire la versione Android di Splashtop Streamer sui loro dispositivi Chromebook gestiti. Dopo l'installazione, puoi avviare una sessione di accesso remoto ai Chromebook gestiti in qualsiasi momento. Una volta connesso, potrai visualizzare lo schermo in remoto in tempo reale.

Puoi anche iniziare a usare Splashtop Remote Support Premium gratuitamente per provarlo tu stesso. Oppure scopri di più.

Ulteriori informazioni sull'accesso remoto Splashtop a Chrome OS

Accesso a Chrome OS

Vuoi l'accesso remoto da un Chromebook a un altro computer?

La Splashtop Business App può farlo! I professionisti che lavorano hanno utilizzato i loro Chromebook per accedere in remoto ai computer di lavoro grazie a Splashtop. E gli studenti lo hanno usato per accedere in remoto ai laboratori informatici!

Quando accedi a Mac e PC da un Chromebook, puoi prendere il controllo remoto del computer in tempo reale, dandoti la possibilità di utilizzare il software del computer remoto come se ci fossi seduto di fronte. Splashtop consente inoltre agli utenti che lavorano da remoto su un Chromebook con monitor collegati di visualizzare la configurazione multi-monitor dei loro PC in ufficio sui loro monitor locali.

Inizia a usare Splashtop Business Access gratuitamente e ottieni l' app Splashtop Business per Android sul tuo Chromebook per la migliore esperienza di accesso remoto.