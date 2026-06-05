Accesso remoto ai Chromebook per fornire supporto

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Come accedere a distanza ai Chromebook per l'assistenza remota

Splashtop Team
5 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Splashtop supporta le connessioni desktop remoti ai Chromebook. Accedi in remoto ai Chromebook da un altro computer per fornire supporto remoto. Provalo gratis.

Gli strumenti di supporto remoto di Splashtop sono stati la soluzione ideale per i team IT e gli MSP che hanno bisogno di accedere in remoto ai dispositivi Windows, Mac, iOS e Android per fornire supporto.

Ora, i professionisti IT che utilizzano Splashtop possono anche connettersi in remoto e visualizzare le schermate dei dispositivi Chromebook in tempo reale per fornire supporto.

I professionisti IT e del supporto hanno a lungo desiderato la possibilità di avviare connessioni remote ai dispositivi Chromebook. Fino a poco tempo fa, non esistevano strumenti efficaci che supportassero accesso remoto ai Chromebook. Ora, con Splashtop, è una cosa del passato.

Il nuovo desktop remoto di Splashtop per il supporto Chromebook è disponibile in un momento in cui i Chromebook stanno diventando sempre più utilizzati nel mondo, soprattutto nel settore dell'istruzione in cui gli studenti dalle elementari all'istruzione superiore utilizzano Chromebook per i loro studi.

Ecco tutto quello che devi sapere sull'accesso remoto ai Chromebook e su come puoi provarlo gratuitamente.

Perché i team IT hanno bisogno dell'accesso remoto ai Chromebook

Man mano che i Chromebook continuano a crescere nell'istruzione e negli ambienti aziendali, i team IT affrontano sfide uniche nel fornire supporto. A differenza dei dispositivi Windows o macOS tradizionali, ChromeOS limita il controllo approfondito del sistema e le opzioni di gestione di terze parti. Quando gli utenti incontrano problemi, i professionisti IT hanno ancora bisogno di un modo veloce e sicuro per vedere cosa sta succedendo sul dispositivo in tempo reale.

L'accesso remoto ai Chromebooks consente sessioni supervisionate, in sola visualizzazione, dove i tecnici possono guidare visivamente gli utenti finali attraverso i passaggi di risoluzione dei problemi. Questo approccio minimizza i tempi di inattività, migliora la risposta dell'helpdesk e supporta ambienti di apprendimento o lavoro ibridi dove i dispositivi sono spesso fuori sede.

Quali pacchetti Splashtop supportano l'accesso remoto ai Chromebook?

Con Splashtop Remote Support o Splashtop Enterprise, il personale IT può connettersi in modo sicuro a un Chromebook una volta che l'utente finale ha concesso l'autorizzazione, visualizzare lo schermo in tempo reale e guidarlo attraverso le riparazioni senza necessitare di accesso fisico. I dati della sessione sono criptati end-to-end, garantendo privacy e conformità, mantenendo un'esperienza intuitiva sia per il tecnico che per l'utente.

Come fornire supporto remoto ai Chromebook con Splashtop

Fornisci supporto remoto ai Chromebook con Splashtop è un processo semplice. Quando l'utente richiede aiuto, indirizzalo ad aprire la versione Android dell'app Splashtop SOS sul dispositivo Chromebook. L'app fornirà all'utente un codice di sessione univoco a 9 cifre che è possibile utilizzare dal proprio dispositivo per avviare la connessione remota.

Una volta connesso, sarai in grado di visualizzare la schermata remota del computer Chromebook remoto in tempo reale, consentendo di guidare l'utente a risolvere il problema.

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Requisiti di sistema per le connessioni cross-platform di Chromebook

Per abilitare sessioni remote basate su Chromebook con Splashtop, sia il tecnico che l'utente finale devono soddisfare alcuni requisiti di configurazione di base. Questi assicurano connessioni di visualizzazione stabili, sicure e compatibili tra i dispositivi.

  • Dispositivo Chromebook: Deve eseguire ChromeOS versione 80 o successiva.

  • Splashtop Streamer per ChromeOS: Installato dall'utente finale sul Chromebook dal Chrome Web Store.

  • Tipo di sessione: Accesso supervisionato, in sola visualizzazione. L'utente finale deve essere presente per approvare e avviare la connessione.

  • Piattaforme viewer supportate: dispositivi Windows, macOS, iOS, Android e Chromebook che utilizzano la Splashtop Business App.

  • Accesso alla rete: Connessione Internet a banda larga stabile con connessioni in uscita consentite sulle porte 443 e 6783.

Cerchi accesso remoto da un Chromebook a un altro computer?

La Splashtop Business App può farlo! I professionisti che lavorano hanno utilizzato i loro Chromebook per accedere in remoto ai computer di lavoro grazie a Splashtop. E gli studenti lo hanno usato per accedere in remoto ai laboratori informatici!

A laptop and a monitor side by side, both displaying spreadsheet applications with charts and data on their screens.

Quando accedi a Mac e PC da un Chromebook, puoi prendere il controllo remoto del computer in tempo reale, dandoti la possibilità di utilizzare il software del computer remoto come se ci fossi seduto di fronte. Splashtop consente inoltre agli utenti che lavorano da remoto su un Chromebook con monitor collegati di visualizzare la configurazione multi-monitor dei loro PC in ufficio sui loro monitor locali.

Inizia a usare Splashtop Remote Access gratuitamente e scarica l'app Splashtop Business per Android sul tuo Chromebook per la migliore esperienza di accesso remoto.

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