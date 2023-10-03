Nos partenaires d’intégration
Nos partenaires d’intégration
Acronis
Les utilisateurs peuvent lancer une session de contrôle à distance Splashtop à partir de la plateforme Acronis, fournissant ainsi une assistance technique rapide aux utilisateurs à tout moment et en tout lieu.
Addigy
Les utilisateurs peuvent lancer une session de contrôle à distance Splashtop à partir de la plateforme de gestion des appareils Apple d’Addigy, fournissant ainsi une assistance technique rapide aux utilisateurs à tout moment et en tout lieu.
AppTec360
Splashtop On-Demand Support (SOS) est intégré à AppTec360 MDM/MAM pour prendre en charge l’affichage des appareils iOS et le contrôle des périphériques Android à distance.
Atera
Technologie de contrôle à distance dans la solution RMM d’Atera qui permet aux techniciens d’accéder à distance aux ordinateurs. Ajoutez d’autres solutions Splashtop pour bénéficier d’une assistance sous surveillance rapide.
BITDEFENDER
La technologie antimalware primée de Bitdefender est intégrée à la console Splashtop, ce qui donne aux services informatiques et aux MSP la possibilité de protéger leurs ordinateurs gérés avec des outils de sécurité des terminaux.
Canopy
L’intégration RMM de Canopy avec Splashtop permet aux utilisateurs d’effectuer des dépannages à distance de manière fluide à partir de la plateforme Canopy. Cette dernière prend également en charge des intégrations légères pour les produits Splashtop destinés au marché du retail.
CrowdStrike
Splashtop aide les équipes TI à visualiser et agir sur les détections de CrowdStrike plus rapidement en intégrant la visibilité des endpoints, la gestion et le support à distance dans une console unique.
Datto
Nous fournissons la technologie de contrôle à distance dans Datto RMM. Ajoutez facilement d’autres solutions Splashtop pour offrir une assistance sous surveillance rapide.
e-Jan (Japon)
Splashtop for Cachatto - une solution d’accès à distance sécurisé sur site pour eJan - proposant un haut niveau de sécurité adapté aux entreprises.
Freshdesk
Permettez une assistance à distance depuis Freshdesk grâce à l’intégration de Splashtop SOS pour accéder rapidement aux appareils de vos utilisateurs et les contrôler. Aucune installation préalable n’est nécessaire sur le terminal de l’utilisateur.
FreshService
Lancez des sessions d’accès à distance à partir des tickets Freshservice pour fournir un support instantané grâce à l’intégration de Splashtop SOS. Toutes les sessions sont chiffrées et enregistrées dans le ticket.
HaloITSM/HaloPSA
L'intégration de l'accès à distance de Splashtop fournit une solution tout-en-un de ticketing et de support avec l'intégration HaloISTM et Halo PSA.
InvGate
Simplifiez la gestion des actifs TI et activez la Téléassistance avec InvGate et Splashtop, permettant aux équipes TI de dépanner et de maintenir les appareils depuis une seule plateforme.
Ivanti
Splashtop est inclus dans les fonctionnalités de contrôle à distance d'Ivanti Avalanche Smart Device. Vous pouvez également intégrer Ivanti aux produits Splashtop pour améliorer les capacités de support à distance.
JAMF
Les administrateurs de Jamf peuvent fournir aux membres de leur équipe un accès à distance aux PC et aux Mac et prendre en charge à distance les appareils iOS de leurs utilisateurs.
Jira
Permettez à vos techniciens d’accéder à distance aux ordinateurs de vos utilisateurs et d’en assurer l’assistance en lançant des connexions distantes Splashtop depuis Jira.
JUMPCLOUD
Connectez-vous à Splashtop en utilisant la solution cloud d’authentification unique (SSO) de JumpCloud. Disponible avec notre offre Enterprise.
KACE Cloud
Simplifiez l’accès et l’assistance à distance avec KACE Cloud de Quest et Splashtop, qui aident les équipes informatiques à résoudre rapidement les problèmes à partir d’une seule plateforme.
MaaS360
Trouvez Splashtop sur la marketplace IBM MaaS360 pour intégrer nos solutions d’accès à distance aux contrôles de sécurité MDM/MAM de MaaS360. Splashtop complète également MaaS360 pour prendre en charge l’affichage des appareils iOS et le contrôle des périphériques Android à distance.
Microsoft Entra ID
Splashtop On-Prem s’intègre à Active Directory pour authentifier/autoriser chaque demande de session utilisateur.
Microsoft Intune
RADIUS sécurisé basé sur le cloud pour l'accès Wi-Fi par certificat. Compatible avec Microsoft Cloud PKI.
Microsoft Teams
Connectez-vous aux ordinateurs de vos utilisateurs directement depuis le chat Microsoft Teams et fournissez une assistance à distance instantanée. Aucune installation préalable n’est nécessaire.
Naverisk
Nous fournissons la technologie de contrôle à distance dans la solution RMM de Naverisk. Ajoutez d’autres solutions Splashtop pour offrir une assistance sous surveillance rapide.
NinjaOne
Obtenez NinjaOne avec le module complémentaire Splashtop pour fournir une assistance à distance aux ordinateurs que vous gérez. Pour offrir une assistance sous surveillance rapide, ajoutez d’autres solutions Splashtop.
ONELOGIN
Authentifiez-vous avec vos identifiants OneLogin. L’authentification unique (SSO) via OneLogin permet une authentification simple, centralisée et sécurisée.
Salesforce
Accédez à distance et supportez les ordinateurs des utilisateurs finaux directement depuis les objets Salesforce, améliorant ainsi l'efficacité TI et le service client.
SentinelOne
Splashtop aide les équipes TI à gérer la protection SentinelOne plus efficacement en réunissant le déploiement d'agents, la visibilité de la couverture, la gestion des points de terminaison et la téléassistance dans une console unique.
ServiceNow
Connectez-vous aux ordinateurs de vos utilisateurs à partir des incidents ServiceNow en profitant de l’intégration avec Splashtop Enterprise.
Soliton (Japon)
Splashtop On-Prem est intégré par Soliton à la SecureDesktop Appliance, offrant une sécurité de haut niveau pour les gouvernements et les entreprises.
Spiceworks
Splashtop SOS s’intègre à Spiceworks Help Desk, ce qui vous permet de lancer facilement des sessions d’assistance à la demande sur les ordinateurs de vos utilisateurs.
Splunk
L’intégration de Splashtop avec Splunk permet une surveillance avancée de la sécurité en exportant les journaux de sessions et d’événements pour une analyse plus approfondie, aidant ainsi les organisations à améliorer leurs connaissances, à rationaliser la conformité et à renforcer la sécurité.
SuperOps
Lancez une session de contrôle à distance Splashtop depuis la plateforme de SuperOps. Vous pouvez ainsi fournir une assistance technique aux utilisateurs à chaque fois qu’un problème survient.
Swif
La solution de contrôle à distance haute performance de Splashtop est intégrée à la plateforme Swif.ai, permettant un accès à distance en un clic aux appareils Windows et Mac.
SYNCRO
Lancez une session d’accès à distance à vos ordinateurs gérés grâce à l’intégration de Syncro et SyncroMSP. Accédez à vos appareils gérés à tout moment, même en l’absence d’un utilisateur.
TIFLUX
TiFlux Service Desk est entièrement intégré à Splashtop, ce qui permet aux techniciens de support informatique d’accéder instantanément aux ordinateurs à distance et de les contrôler.
Tokai (Japon)
Tokai Cable and Telecom a choisi de proposer Splashtop On-Prem comme solution cloud d’accès à distance pour les petites et moyennes entreprises.
Yamaha
Splashtop pour les appareils IoT est intégré à la solution robotique de Yamaha pour permettre la surveillance, la gestion et le support à distance.
Zebra
Assistance à distance avec et sans surveillance pour les appareils Zebra.
ZENDESK
Lancez des sessions d'accès à distance à partir des tickets Zendesk Support pour fournir une assistance instantanée. Connectez-vous en quelques clics. Aucune installation préalable n'est nécessaire sur le périphérique client.
Partenaires RMM
Si vous utilisez une solution RMM qui n’intègre pas déjà Splashtop, lisez notre article d’aide pour obtenir des détails sur l’intégration simplifiée.
Autres RMMs
- Vous pouvez peut-être mettre en œuvre certains de ces éléments vous-même
- Les autres éléments peuvent nécessiter des modifications du logiciel RMM
Splashtop PartnerConnect – Partenaires d’intégration
Les partenaires de Splashtop fournissent les solutions les plus performantes et complètes à nos clients mutuels dans les secteurs cibles suivants : éducation, santé, médias et divertissement, architecture et design, comptabilité, IoT et services publics.