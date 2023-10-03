Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit

Nos partenaires d’intégration

Nos partenaires d’intégration

Acronis Logo

Acronis

Les utilisateurs peuvent lancer une session de contrôle à distance Splashtop à partir de la plateforme Acronis, fournissant ainsi une assistance technique rapide aux utilisateurs à tout moment et en tout lieu.

En savoir plus
Addigy Logo

Addigy

Les utilisateurs peuvent lancer une session de contrôle à distance Splashtop à partir de la plateforme de gestion des appareils Apple d’Addigy, fournissant ainsi une assistance technique rapide aux utilisateurs à tout moment et en tout lieu.

En savoir plus
AppTec360 logo

AppTec360

Splashtop On-Demand Support (SOS) est intégré à AppTec360 MDM/MAM pour prendre en charge l’affichage des appareils iOS et le contrôle des périphériques Android à distance.

Atera logo

Atera

Technologie de contrôle à distance dans la solution RMM d’Atera qui permet aux techniciens d’accéder à distance aux ordinateurs. Ajoutez d’autres solutions Splashtop pour bénéficier d’une assistance sous surveillance rapide.

En savoir plus
Bitdefender Logo

BITDEFENDER

La technologie antimalware primée de Bitdefender est intégrée à la console Splashtop, ce qui donne aux services informatiques et aux MSP la possibilité de protéger leurs ordinateurs gérés avec des outils de sécurité des terminaux.

En savoir plus
Canopy logo in blue

Canopy

L’intégration RMM de Canopy avec Splashtop permet aux utilisateurs d’effectuer des dépannages à distance de manière fluide à partir de la plateforme Canopy. Cette dernière prend également en charge des intégrations légères pour les produits Splashtop destinés au marché du retail.

En savoir plus
The image shows the CrowdStrike logo with the word CROWDSTRIKE in bold red uppercase letters and three red wing-like streaks to the left. The background is light gray.

CrowdStrike

Splashtop aide les équipes TI à visualiser et agir sur les détections de CrowdStrike plus rapidement en intégrant la visibilité des endpoints, la gestion et le support à distance dans une console unique.

En savoir plus
Datto Logo

Datto

Nous fournissons la technologie de contrôle à distance dans Datto RMM. Ajoutez facilement d’autres solutions Splashtop pour offrir une assistance sous surveillance rapide.

En savoir plus
e-Jan logo

e-Jan (Japon)

Splashtop for Cachatto - une solution d’accès à distance sécurisé sur site pour eJan - proposant un haut niveau de sécurité adapté aux entreprises.

Freshdesk Logo

Freshdesk

Permettez une assistance à distance depuis Freshdesk grâce à l’intégration de Splashtop SOS pour accéder rapidement aux appareils de vos utilisateurs et les contrôler. Aucune installation préalable n’est nécessaire sur le terminal de l’utilisateur.

En savoir plus
FreshService Logo

FreshService

Lancez des sessions d’accès à distance à partir des tickets Freshservice pour fournir un support instantané grâce à l’intégration de Splashtop SOS. Toutes les sessions sont chiffrées et enregistrées dans le ticket.

En savoir plus
The image shows the word HALO in bold, blue capital letters on a white background. The letter O contains a chat bubble icon within it.

HaloITSM/HaloPSA

L'intégration de l'accès à distance de Splashtop fournit une solution tout-en-un de ticketing et de support avec l'intégration HaloISTM et Halo PSA.

En savoir plus
The image shows the InvGate logo with a stylized circular icon on the left and the word invgate in lowercase blue letters on the right.

InvGate

Simplifiez la gestion des actifs TI et activez la Téléassistance avec InvGate et Splashtop, permettant aux équipes TI de dépanner et de maintenir les appareils depuis une seule plateforme. 

En savoir plus
Ivanti Logo

Ivanti

Splashtop est inclus dans les fonctionnalités de contrôle à distance d'Ivanti Avalanche Smart Device. Vous pouvez également intégrer Ivanti aux produits Splashtop pour améliorer les capacités de support à distance.

En savoir plus
Jamf Logo

JAMF

Les administrateurs de Jamf peuvent fournir aux membres de leur équipe un accès à distance aux PC et aux Mac et prendre en charge à distance les appareils iOS de leurs utilisateurs.

En savoir plus
Jira Logo

Jira

Permettez à vos techniciens d’accéder à distance aux ordinateurs de vos utilisateurs et d’en assurer l’assistance en lançant des connexions distantes Splashtop depuis Jira.

En savoir plus
JumpCloud logo

JUMPCLOUD

Connectez-vous à Splashtop en utilisant la solution cloud d’authentification unique (SSO) de JumpCloud. Disponible avec notre offre Enterprise.

En savoir plus
KACE by Quest logo featuring a large orange circle with a white letter K formed by connected dots, next to the words KACE by Quest in black and orange text.

KACE Cloud

Simplifiez l’accès et l’assistance à distance avec KACE Cloud de Quest et Splashtop, qui aident les équipes informatiques à résoudre rapidement les problèmes à partir d’une seule plateforme.

En savoir plus
Maas360 Logo

MaaS360

Trouvez Splashtop sur la marketplace IBM MaaS360 pour intégrer nos solutions d’accès à distance aux contrôles de sécurité MDM/MAM de MaaS360. Splashtop complète également MaaS360 pour prendre en charge l’affichage des appareils iOS et le contrôle des périphériques Android à distance.

En savoir plus
Microsoft Active Directory Logo

Microsoft Entra ID

Splashtop On-Prem s’intègre à Active Directory pour authentifier/autoriser chaque demande de session utilisateur.

En savoir plus
Logo with the text Member of Microsoft Intelligent Security Association and Microsoft Security next to the Microsoft logo of four colored squares.

Microsoft Intune

RADIUS sécurisé basé sur le cloud pour l'accès Wi-Fi par certificat. Compatible avec Microsoft Cloud PKI.

En savoir plus
Microsoft Teams Logo

Microsoft Teams

Connectez-vous aux ordinateurs de vos utilisateurs directement depuis le chat Microsoft Teams et fournissez une assistance à distance instantanée. Aucune installation préalable n’est nécessaire.

En savoir plus
Naverisk logo

Naverisk

Nous fournissons la technologie de contrôle à distance dans la solution RMM de Naverisk. Ajoutez d’autres solutions Splashtop pour offrir une assistance sous surveillance rapide.

En savoir plus
Logo of NinjaOne

NinjaOne

Obtenez NinjaOne avec le module complémentaire Splashtop pour fournir une assistance à distance aux ordinateurs que vous gérez. Pour offrir une assistance sous surveillance rapide, ajoutez d’autres solutions Splashtop.

En savoir plus
OneLogin logo

ONELOGIN

Authentifiez-vous avec vos identifiants OneLogin. L’authentification unique (SSO) via OneLogin permet une authentification simple, centralisée et sécurisée.

En savoir plus
The Salesforce logo, featuring the word salesforce in white lowercase letters inside a blue cloud shape on a white background.

Salesforce

Accédez à distance et supportez les ordinateurs des utilisateurs finaux directement depuis les objets Salesforce, améliorant ainsi l'efficacité TI et le service client.

En savoir plus

SentinelOne

Splashtop aide les équipes TI à gérer la protection SentinelOne plus efficacement en réunissant le déploiement d'agents, la visibilité de la couverture, la gestion des points de terminaison et la téléassistance dans une console unique.

En savoir plus
ServiceNow Logo

ServiceNow

Connectez-vous aux ordinateurs de vos utilisateurs à partir des incidents ServiceNow en profitant de l’intégration avec Splashtop Enterprise.

En savoir plus
Soliton Logo

Soliton (Japon)

Splashtop On-Prem est intégré par Soliton à la SecureDesktop Appliance, offrant une sécurité de haut niveau pour les gouvernements et les entreprises.

Spiceworks Logo

Spiceworks

Splashtop SOS s’intègre à Spiceworks Help Desk, ce qui vous permet de lancer facilement des sessions d’assistance à la demande sur les ordinateurs de vos utilisateurs.

En savoir plus
The Splunk logo, featuring the word splunk in bold lowercase black letters followed by a large right-facing angle bracket (greater-than sign) and a registered trademark symbol.

Splunk

L’intégration de Splashtop avec Splunk permet une surveillance avancée de la sécurité en exportant les journaux de sessions et d’événements pour une analyse plus approfondie, aidant ainsi les organisations à améliorer leurs connaissances, à rationaliser la conformité et à renforcer la sécurité.

En savoir plus
Super Ops AI Logo

SuperOps

Lancez une session de contrôle à distance Splashtop depuis la plateforme de SuperOps. Vous pouvez ainsi fournir une assistance technique aux utilisateurs à chaque fois qu’un problème survient.

En savoir plus
SWIF logo

Swif

La solution de contrôle à distance haute performance de Splashtop est intégrée à la plateforme Swif.ai, permettant un accès à distance en un clic aux appareils Windows et Mac.

En savoir plus
Syncro Logo

SYNCRO

Lancez une session d’accès à distance à vos ordinateurs gérés grâce à l’intégration de Syncro et SyncroMSP. Accédez à vos appareils gérés à tout moment, même en l’absence d’un utilisateur.

En savoir plus
tiflux logo

TIFLUX

TiFlux Service Desk est entièrement intégré à Splashtop, ce qui permet aux techniciens de support informatique d’accéder instantanément aux ordinateurs à distance et de les contrôler.

En savoir plus
Tokai Group Logo

Tokai (Japon)

Tokai Cable and Telecom a choisi de proposer Splashtop On-Prem comme solution cloud d’accès à distance pour les petites et moyennes entreprises.

The image displays the word Yamaha in bold, black, sans-serif font on a white background.

Yamaha

Splashtop pour les appareils IoT est intégré à la solution robotique de Yamaha pour permettre la surveillance, la gestion et le support à distance.

Zebra Integration validated

Zebra

Assistance à distance avec et sans surveillance pour les appareils Zebra.

En savoir plus
zendesk logo

ZENDESK

Lancez des sessions d'accès à distance à partir des tickets Zendesk Support pour fournir une assistance instantanée. Connectez-vous en quelques clics. Aucune installation préalable n'est nécessaire sur le périphérique client.

En savoir plus

Partenaires RMM

Si vous utilisez une solution RMM qui n’intègre pas déjà Splashtop, lisez notre article d’aide pour obtenir des détails sur l’intégration simplifiée.

En savoir plus

Autres RMMs

  • Vous pouvez peut-être mettre en œuvre certains de ces éléments vous-même
  • Les autres éléments peuvent nécessiter des modifications du logiciel RMM

Intégrez Splashtop à vos applications avec des API

Contactez-nous
Discovering the advantages of joining Splashtop's Partner Connect program

Splashtop PartnerConnect – Partenaires d’intégration

Les partenaires de Splashtop fournissent les solutions les plus performantes et complètes à nos clients mutuels dans les secteurs cibles suivants : éducation, santé, médias et divertissement, architecture et design, comptabilité, IoT et services publics.

Devenir partenaire