Gestion à distance améliorée pour les appareils IoT au sein de Canopy.

Gestion à distance améliorée des appareils IoT au sein de Canopy
La solution de contrôle à distance haute performance de Splashtop est intégrée à la plateforme Canopy, permettant un accès en un clic pour gérer et prendre en charge à distance les systèmes matériels et les appareils IoT.
Caractéristiques principales :
Téléassistance sécurisée, performante et en un clic aux équipements spécialisés et aux appareils IoT depuis la plateforme Canopy, même en l’absence d’un utilisateur final.
Des fonctions en cours de session telles que le transfert de fichiers, l'impression à distance, le chat, etc.
Enregistrement automatique des sessions d’accès à distance au sein de la plateforme Canopy.
Principaux avantages :
Efficacité : résolvez rapidement et efficacement les problèmes liés aux systèmes matériels spécialisés grâce à un accès à distance fiable, ce qui permet de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
Facilité d’utilisation : lancez des sessions d’accès à distance en un seul clic au sein de la plateforme Canopy, rationalisant ainsi le processus de téléassistance.
Adaptabilité : prenez en charge les systèmes POS, les bornes libre-service (y compris les périphériques), les affichages numériques, les systèmes de sécurité tels que les caméras et les contrôles d’accès, ainsi qu’une gamme de dispositifs IoT spécialisés adaptés aux besoins spécifiques du secteur. Canopy et Splashtop offrent une solution flexible pour de nombreux secteurs.
Économies de coûts : réduisez la nécessité d’une assistance et d’une maintenance sur site, ce qui permet de gagner du temps et d’économiser des ressources.
Téléassistance à la demande pour les équipements non gérés et les appareils IoT
Les utilisateurs de Canopy peuvent également acheter Splashtop SOS pour fournir une téléassistance ad hoc aux systèmes matériels et aux appareils IoT qui ne sont pas gérés par Canopy.