Gestion améliorée des appareils avec Swif.ai
La solution de contrôle à distance haute performance de Splashtop est intégrée à la plateforme Swif.ai, permettant un accès à distance en un clic aux appareils Windows et Mac.
Caractéristiques principales :
Accès à distance sécurisé, performant et en un clic aux ordinateurs Windows et Mac depuis la plateforme Swif.ai, même en l’absence d’un utilisateur final.
Des fonctions en cours de session telles que le transfert de fichiers, l'impression à distance, le chat, etc.
Enregistrement automatique des sessions d’accès à distance au sein de la plateforme Swif.ai.
Principaux avantages :
Efficacité : résolvez les problèmes rapidement et efficacement grâce à un accès à distance fiable et performant aux ordinateurs Windows et Mac, réduisant ainsi les temps d’arrêt et améliorant l’efficacité du service informatique.
Facilité d’utilisation : lancez des sessions d’accès à distance en un seul clic au sein de la plateforme Swif.ai, rationalisant ainsi le processus de téléassistance.
Économies de coûts : réduisez la nécessité d’une assistance et d’une maintenance sur site, ce qui permet de gagner du temps et d’économiser des ressources.
Téléassistance à la demande pour les appareils non gérés
Les utilisateurs peuvent également acheter Splashtop SOS pour fournir une téléassistance ad-hoc aux ordinateurs et aux appareils mobiles qui ne sont pas gérés par Swif.ai.