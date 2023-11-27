Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
SWIF x Splashtop Enhanced Device Management with Swif.ai

Gestion améliorée des appareils avec Swif.ai

La solution de contrôle à distance haute performance de Splashtop est intégrée à la plateforme Swif.ai, permettant un accès à distance en un clic aux appareils Windows et Mac.

Passez à SplashtopEn savoir plus

Caractéristiques principales :

  • Accès à distance sécurisé, performant et en un clic aux ordinateurs Windows et Mac depuis la plateforme Swif.ai, même en l’absence d’un utilisateur final.

  • Des fonctions en cours de session telles que le transfert de fichiers, l'impression à distance, le chat, etc.

  • Enregistrement automatique des sessions d’accès à distance au sein de la plateforme Swif.ai.


Principaux avantages :

  • Efficacité : résolvez les problèmes rapidement et efficacement grâce à un accès à distance fiable et performant aux ordinateurs Windows et Mac, réduisant ainsi les temps d’arrêt et améliorant l’efficacité du service informatique.

  • Facilité d’utilisation : lancez des sessions d’accès à distance en un seul clic au sein de la plateforme Swif.ai, rationalisant ainsi le processus de téléassistance.

  • Économies de coûts : réduisez la nécessité d’une assistance et d’une maintenance sur site, ce qui permet de gagner du temps et d’économiser des ressources.


Téléassistance à la demande pour les appareils non gérés

Les utilisateurs peuvent également acheter Splashtop SOS pour fournir une téléassistance ad-hoc aux ordinateurs et aux appareils mobiles qui ne sont pas gérés par Swif.ai.