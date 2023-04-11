Accès et assistance à distance de pointe pour l’éducation
Permettez aux enseignants et aux élèves d’accéder aux ordinateurs des salles informatiques de n’importe où et offrez une solution complète d’assistance à distance pour le service informatique avec une sécurité avancée et un contrôle centralisé.
Pourquoi choisir Splashtop pour vos activités pédagogiques
Libérer le plein potentiel des étudiants
L’accès aux ordinateurs et logiciels des salles informatiques est indispensable à la réussite de nombreux programmes d’enseignement. Splashtop Enterprise offre un accès à distance perfectionné, garantissant aux élèves un accès équitable depuis n’importe quel appareil, n’importe où, même pendant leur temps libre.
Fournir la meilleure assistance informatique
Facile à installer et à utiliser, Splashtop simplifie l’assistance informatique. Nos fonctionnalités de support avancées permettent aux équipes informatiques des établissements d’enseignement de fournir une aide rapide et efficace aux utilisateurs sur n’importe quel appareil.
Réduire les coûts de licence
Centralisez et simplifiez vos outils informatiques. Réduisez vos coûts grâce à une solution complète d’accès et d’assistance à distance. Personnalisez votre abonnement Splashtop Enterprise pour l’éducation afin de répondre aux besoins de vos étudiants, de vos enseignants et de vos techniciens de support.
Centraliser la gestion informatique
Splashtop est compatible avec le fournisseur d’authentification unique existant de votre établissement. Les responsables informatiques peuvent gérer les utilisateurs, les groupes, les terminaux et les accès depuis une console en ligne. De plus, la journalisation et les rapports d’audit des sessions répondent à vos exigences de sécurité et de conformité.
Caractéristiques de Splashtop Enterprise
Accès à distance haute performance
Son architecture haute performance permet un accès à distance ultra-rapide avec des sessions audio et vidéo HD interactives et des fréquences de rafraîchissement jusqu’à 60 images par seconde.
Une sécurité robuste
La sécurité est au cœur des opérations et de l’architecture de Splashtop. Toutes les ouvertures de session sont soumises à une authentification obligatoire de l’appareil et à une authentification à deux facteurs facultative. Les sessions sont protégées par TLS avec un chiffrement AES 256 bits.
Prise en charge complète des appareils
Accédez et prenez en charge vos appareils Windows, Mac, Linux, iOS et Android à partir de n’importe quel autre appareil Windows, Mac, Linux, Android et iOS.
Intégration SSO/SAML
Authentification par SSO/SAML. Splashtop prend en charge l’authentification unique avec Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, Google Workspace et TrustLogin.
Fonctionnalités par besoin
Accès des utilisateurs et gestion des groupes
Attribuez des rôles aux utilisateurs, organisez les terminaux en groupes et définissez des autorisations d’accès au niveau individuel ou au niveau du groupe.
Module d'accès programmé
Gérez les plannings et les règles pour déterminer à quel moment les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs peuvent accéder à certains terminaux.
Approvisionnement automatique des utilisateurs
Tirez parti du système de gestion des identités multi-domaines (SCIM) pour simplifier le provisionnement et le déprovisionnement automatiques des comptes utilisateur.
Redirection des périphériques USB et du stylet
Redirigez un périphérique USB (carte à puce, clé de sécurité, stylet, contrôleur de jeu, imprimante, périphérique HID) de votre ordinateur local vers l’ordinateur distant. Le périphérique redirigé fonctionne comme s’il était branché à l’ordinateur distant.
Redirection du microphone
Utilisez votre micro comme entrée pour votre ordinateur distant.
Accès et contrôle à distance sans surveillance
Travaillez de n’importe où ! Accédez à distance, sans surveillance et à tout moment, à tous vos terminaux Windows, Mac, Android et Linux.
Accès et contrôle à distance sous surveillance
Il suffit d’un code à 9 chiffres pour fournir une assistance à la demande pour les appareils Windows, Mac, iOS et Android. Bénéficiez d’un accès sous surveillance aux ordinateurs, tablettes et appareils mobiles.
Marque personnalisée
Générez une application SOS personnalisée avec votre propre logo et votre propre image de marque que vos clients pourront télécharger. En savoir plus.
Workflow de support avancé
Optimisez votre service d’assistance informatique grâce à une gestion avancée des techniciens et des canaux de service, des workflows de support améliorés, des appels SOS et des intégrations complètes.
Intégration aux solutions de tickets d’assistance et d’ITSM
S’intègre aux principales solutions de gestion de tickets PSA et ITSM, notamment Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira et Microsoft Teams.
Scripts et tâches
Exécutez des actions groupées telles que des commandes à distance, des scripts, des transferts de fichiers, des redémarrages de système et des mises à jour Windows pour plusieurs terminaux.
Alertes configurables
Définissez des alertes pour la surveillance des systèmes, les changements de logiciels, l’utilisation de la mémoire et bien plus encore, avec des notifications par e-mail.
La sécurité est notre première priorité
Infrastructure sécurisée
Splashtop offre non seulement une infrastructure cloud robuste hébergée sur AWS pour la mise en réseau et l’informatique sécurisées, mais nous fournissons également des options sur site pour ceux qui préfèrent ou nécessitent des solutions d’hébergement locales. Notre engagement envers la sécurité s’étend à toutes les plateformes, en adoptant les bonnes pratiques du secteur dans les environnements de développement, de déploiement et de production, avec des mécanismes de détection d’intrusion et de défense appliqués 24h/24 7j/7. Découvrez comment nous protégeons vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données.
Fonctions de sécurité avancées
Les solutions Splashtop sont conçues pour donner au service informatique un contrôle total sur la sécurité des accès à distance pour les équipes distribuées d’aujourd’hui. Les fonctions de sécurité comprennent l’authentification à double facteur, l’authentification unique, la MFA sur les terminaux, le masquage d’écran, le délai d’inactivité de session, la notification de connexion à distance, la journalisation complète des sessions, etc. Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS avec un chiffrement AES 256 bits. Découvrez plus en détail les fonctionnalités de sécurité de Splashtop.
Normes et conformité
Splashtop est conforme aux normes ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD et CCPA. Les solutions Splashtop sont conçues pour aider les organisations à répondre à leurs exigences de conformité HIPAA, FERPA, PCI et autres exigences du secteur.
Confidentialité des données et des sessions : Splashtop ne traite pas, ne stocke pas et n’a pas accès aux ordinateurs ou aux applications de nos utilisateurs, ni aux données auxquelles ces derniers accèdent pendant une session à distance.
Consultez notre page sur la sécurité et la conformité de Splashtop pour en savoir plus.
De nos clients satisfaits
Vous allez avoir beaucoup plus de gens de Wayne State qui vont venir vous voir pour Splashtop après nous avoir observés. Ils me demandent comment je m’en sors lors de nos comités de réflexion. Je leur ai dit que c’est parfait, tout simplement.
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
De nos clients satisfaits
« Nous adaptons beaucoup de cours à Splashtop car il n’y aura pas de classes en présentiel à l’automne. Nous organisons des cours à distance pour que les étudiants puissent obtenir leurs certificats et leurs diplômes. Nous n’aurions pas été en mesure de le faire sans Splashtop. »
Gerald Casey - Laney College CTE
De nos clients satisfaits
Splashtop va nous permettre de leur fournir un accès à distance. Il rend également possible la mise en place d’un accès virtuel 24h/24 à nos salles informatiques, un besoin qui ne s’était pas encore fait sentir.
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District