L’une des demandes les plus courantes que nous recevons pour Splashtop Remote Support est de permettre aux services d’assistance de personnaliser le branding de l’application Splashtop afin de fournir à leurs clients un logiciel portant le nom, le logo et les couleurs de leur propre entreprise, pour une expérience optimale.
Splashtop est une solution populaire pour fournir une assistance à distance avec ou sans surveillance.
La fonctionnalité de branding personnalisé a été ajoutée à Splashtop en novembre 2017 et est disponible avec :
Licences Splashtop Remote Support : SOS (avec 10 ou 300 ordinateurs sans surveillance)
La fonction n’est PAS disponible dans le SOS original de Splashtop vendu avant mai 2017, dans l’édition gratuite/non commerciale de SOS (qui n’est plus disponible).
Si vous n’avez pas l’une des versions ci-dessus, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de Splashtop Remote Support.
Personnalisation de l'application Splashtop SOS avec la marque de votre entreprise ou organisation
Commencez par télécharger la dernière version de l'application SOS à partir du lien fourni dans votre application Splashtop.
Lancer l'application.
Sélectionner les paramètres | Personnaliser
Connectez-vous avec votre compte Splashtop qui possède votre licence SOS.
(Si tu vois le message "Ton abonnement SOS ne prend pas en charge la personnalisation. Veuillez contacter Splashtop pour obtenir de l'aide", vérifie que tu essaies de te connecter avec le bon compte. Si tu es connectée avec le bon compte, alors ton édition de SOS ne prend pas en charge les fonctions de marquage personnalisé. Tu peux contacter notre équipe de vente pour obtenir des informations sur le passage à la dernière version de SOS).
Commencez à personnaliser l'application SOS Splashtop
Vous pouvez personnaliser :
Légende (remplace Splashtop SOS comme nom de l'application qui s'affiche en haut de la fenêtre de l'application)
Bannière (l'image dans la partie supérieure de l'application ; note que la taille de l'image est de 320x160)
Couleur de fond (pour la partie inférieure de l'application)
Texte d'instruction
Couleur du texte d'instruction (par exemple si vous voulez changer le texte en blanc pour qu'il soit visible sur un fond noir personnalisé)
Enregistrez votre thème personnalisé et générez l'application
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer/Charger ou choisissez l'option Fichier | Enregistrer dans le menu.
Sélectionne "Enregistrer le thème" pour enregistrer ton thème personnalisé sur ton ordinateur (il s'enregistre sous forme de fichier *.sostheme) afin de pouvoir le recharger plus tard. Il sera ainsi plus facile d'appliquer le même thème aux versions futures/mises à jour de l'application.
Ensuite, choisis "Generate SOS Agent" pour générer l'application SOS avec ton image de marque personnalisée incluse.
Vous verrez une notification concernant la signature du code de l'application. Vous voudrez signer l'application pour que vos utilisateurs aient une bonne expérience. Si vous disposez d'un certificat de signature, vous pouvez le signer à l'aide de celui-ci. Sinon, consultez notre article d'assistance pour plus d'informations sur la manière de faire signer l'application.
Enregistrez l'application personnalisée à un endroit de votre ordinateur.
Lorsque vous exécutez cette version personnalisée de l'application, votre marque est appliquée.
Mettre votre application SOS personnalisée à la disposition des utilisateurs
Maintenant que vous disposez d'une version personnalisée de l'application SOS agent, vous voudrez héberger cette application sur votre site web et diriger vos utilisateurs vers l'emplacement de téléchargement de cette application.
Cela remplacera la référence au lien de téléchargement SOS standard affiché dans votre application Splashtop.
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