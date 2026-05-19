Comment installer le plug-in SOS Splashtop pour le service d'assistance Spiceworks

Si vous recherchez un moyen simple de fournir une assistance à la demande depuis Spiceworks Help Desk, Splashtop Remote Support et le plug-in Splashtop pour Spiceworks sont la solution idéale.
Qu’est-ce que Splashtop Remote Support ?
Avec Splashtop Remote Support, vous pouvez fournir une assistance rapide sous surveillance à vos utilisateurs finaux sur leurs ordinateurs (Windows ou Mac) ou appareils mobiles (iOS ou Android). L’utilisateur final télécharge et exécute une application simple, puis vous communique le code à 9 chiffres affiché sur son écran. Vous le saisissez dans votre application Splashtop et vous pouvez accéder à distance à leurs appareils et les visualiser. Vous pouvez également contrôler à distance leur ordinateur Windows ou Mac et de nombreux appareils Android.
Vous pouvez suivre toutes les étapes ci-dessous et essayer gratuitement Splashtop ou acheter une licence. Comparez SOS à la concurrence et vous verrez que c’est la solution la plus économique pour fournir une assistance à distance pour les ordinateurs et les appareils mobiles.
Comment installer le plug-in Splashtop pour Spiceworks Help Desk ?
Tout d'abord, assurez-vous que vous disposez du service d'assistance Spiceworks. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'obtenir gratuitement.
Recherchez ensuite le plug-in Splashtop.
Cliquez sur le bouton "Installer" pour l'installer.
Que faire si j'obtiens une erreur?
Si vous voyez l’erreur « Nous ne pouvons pas voir votre Spiceworks Desktop et cela vous empêchera d’installer ce plugin. Connectez-vous à votre application Spiceworks Desktop et accédez à Apps >App Center pour vous connecter, puis revenez directement pour obtenir ce plugin. », Il y a deux ou trois choses que vous pouvez essayer de résoudre.
Si vous utilisez le navigateur Chrome, essayez un autre navigateur comme Internet Explorer
Contactez le service d'assistance Spiceworks, qui vous indiquera d'autres étapes de dépannage pour vous aider à installer les modules d'extension
Si vous finissez par installer le plug-in avec un autre navigateur, ne vous inquiétez pas. Le plug-in s'affichera et fonctionnera correctement dans Chrome une fois que vous l'aurez installé.
Comment puis-je savoir si le plug-in SOS pour Spiceworks a été installé avec succès?
Vous verrez une liste dans l’écran « Gérer les applications » de Spiceworks pour Splashtop.
Vous verrez ces deux éléments (encerclés en rouge ci-dessous) en haut de vos billets.
Notre prochain article traitera plus en détail du démarrage d'une session d'assistance à distance.
Commencez maintenant
Si vous cherchez une excellente combinaison d'un système de help desk et d'une solution de téléassistance, vous pouvez tout commencer gratuitement avec quelques téléchargements simples et les instructions sur cette page.
Essayez gratuitement Splashtop