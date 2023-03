Comment installer le plug-in SOS Splashtop pour le service d'assistance Spiceworks

Si vous cherchez un moyen simple de fournir une assistance à la demande depuis le service d'assistance Spiceworks, Splashtop SOS et le plug-in Splashtop SOS pour Spiceworks sont un excellent moyen d'y parvenir.

Qu'est-ce que Splashtop SOS?

Avec Splashtop SOS, vous pouvez fournir une assistance sous surveillance rapide à vos utilisateurs finaux sur leurs ordinateurs (Windows ou Mac) ou leurs appareils mobiles (iOS ou Android). L'utilisateur final télécharge et exécute une simple application et vous donne le code à 9 chiffres sur son écran. Vous le saisissez dans votre application Splashtop et vous pouvez accéder à distance et visualiser leurs appareils. Vous pouvez également contrôler à distance son ordinateur Windows ou Mac et de nombreux appareils Android.

Vous pouvez suivre toutes les étapes ci-dessous et l'essayer avec un essai gratuit de Splashtop SOS ou utiliser une licence achetée. Comparez SOS à la concurrence et vous verrez que c'est le moyen le plus rentable de fournir une assistance à distance pour les ordinateurs et les appareils mobiles.

Comment installer le plug-in Splashtop SOS pour le service d'assistance Spiceworks?

Tout d'abord, assurez-vous que vous disposez du service d'assistance Spiceworks. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'obtenir gratuitement.

Une fois que vous l'avez installé et que vous l'avez fait fonctionner, cliquez ici pour aller directement à la page du plug-in: https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918

Ou, lorsque vous êtes connecté au service d'assistance Spiceworks, sélectionnez "App Center" dans le menu déroulant principal.

Ensuite, cherchez le Plug-In SOS Splashtop.

Cliquez sur le bouton "Installer" pour l'installer.

Que faire si j'obtiens une erreur?

Si vous voyez l’erreur « Nous ne pouvons pas voir votre Spiceworks Desktop et cela vous empêchera d’installer ce plugin. Connectez-vous à votre application Spiceworks Desktop et accédez à Apps >App Center pour vous connecter, puis revenez directement pour obtenir ce plugin. », Il y a deux ou trois choses que vous pouvez essayer de résoudre.

Si vous utilisez le navigateur Chrome, essayez un autre navigateur comme Internet Explorer Contactez le service d'assistance Spiceworks, qui vous indiquera d'autres étapes de dépannage pour vous aider à installer les modules d'extension

Si vous finissez par installer le plug-in avec un autre navigateur, ne vous inquiétez pas. Le plug-in s'affichera et fonctionnera correctement dans Chrome une fois que vous l'aurez installé.

Comment puis-je savoir si le plug-in SOS pour Spiceworks a été installé avec succès?

Vous verrez une liste dans l’écran « Gérer les applications » de Spiceworks pour Splashtop SOS.

Vous verrez ces deux éléments (encerclés en rouge ci-dessous) en haut de vos billets.

Notre prochain article traitera plus en détail du démarrage d'une session d'assistance à distance.

Commencez maintenant

Si vous recherchez une combinaison idéale entre un système d'assistance et une solution d'assistance à distance, vous pouvez commencer gratuitement avec quelques téléchargements simples et les instructions de cette page.

