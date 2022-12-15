Wayne State utilise Splashtop pour donner aux étudiants et aux enseignants un accès à distance
Offrir aux étudiants un accès aux logiciels des ordinateurs du campus à partir de leurs appareils personnels
Résumé
Lorsque le campus du College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) de la Wayne State University a été fermé pour cause du COVID-19, les étudiants n’ont pas pu accéder physiquement aux ordinateurs des salles informatiques qui hébergeaient les applications logicielles spécifiques qu’ils devaient utiliser. Leur équipe informatique devait trouver une solution rapidement - une solution qui permettrait aux étudiants de continuer à apprendre à distance et de manière efficace.
Grâce à Splashtop, les étudiants ont pu accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques et les contrôler depuis leurs propres appareils. L’équipe informatique a permis aux étudiants d’accéder facilement et en toute sécurité aux ressources dont ils avaient besoin pour poursuivre leurs études.
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De Wayne State
Vous allez avoir beaucoup plus de gens de Wayne State qui vont venir vous voir pour Splashtop après nous avoir observés. Ils me demandent comment je m’en sors lors de nos comités de réflexion. Je leur ai dit que c’est parfait, tout simplement.
Gary Cendrowski
Le défi : comment permettre aux étudiants d’accéder aux ordinateurs des salles informatiques et aux ressources depuis leur domicile
Les salles informatiques du CFPCA sont une ressource vitale pour les étudiants. Ce dernier propose des formations dans des domaines tels que les communications, l’enregistrement numérique de musique, la production de contenus multimédias, le design, l’animation, etc. Les salles informatiques fournissent aux étudiants des ordinateurs suffisamment puissants pour faire fonctionner les logiciels qu’ils utilisent régulièrement dans ces disciplines.
Les ordinateurs des salles informatiques sont équipés de logiciels tels que Avid Media Composer, Avid Pro Tools, toute la suite Adobe Creative, Logic Pro X, Vectorworks, Autodesk et 3ds Max.
Lorsque le campus de Wayne State a dû fermer à cause du COVID-19, les étudiants n’ont plus pu se rendre en personne dans les salles informatiques.
Chris Gilbert, analyste technique des applications au CFPCA, a déclaré que les étudiants ne disposaient pas d’ordinateurs suffisamment puissants pour faire fonctionner les logiciels dont ils avaient besoin pour leurs études. « Nous constatons que beaucoup d’étudiants achètent des ordinateurs portables à 200 $, a déclaré M. Gilbert. C’est bien si vous avez seulement à rédiger un rapport, mais lorsque vous réalisez un dessin CAO, c’est loin d’être suffisant. »
Comme les étudiants ne pouvaient pas exécuter le logiciel sur leurs propres appareils, Gilbert et le reste de l’équipe informatique devaient trouver un moyen de rendre les applications accessibles à distance.
Le VDI et le VPN ne donnaient pas de bon résultats
Gary Cendrowski, directeur de la technologie au CFPCA, a énuméré les raisons pour lesquelles une infrastructure de bureau virtuel (VDI) ne fonctionnait pas.
« Avec une solution VDI, la puissance du GPU n’est pas suffisante, précise M. Cendrowski. Entre ça, la latence, le délai de chargement et le coût, ça ne fonctionnait pas. Et puis il est impossible d’exécuter Adobe sur une infrastructure VDI. Vous ne pouvez pas non plus utiliser Maya (Autodesk) sur ce type de système. Vous pouvez réaliser quelques travaux vectoriels, mais très peu. »
M. Gilbert a expliqué qu’un réseau privé virtuel (VPN) présentait des lacunes similaires.
« Dans le cas du VPN, les étudiants ne disposent pas d’un ordinateur assez puissant pour gérer tout ce que nous leur envoyons, a déclaré M. Gilbert. Par exemple, dans le domaine du montage vidéo, les étudiants travaillent en 4K - voire en 8K - et leur MacBook Pro ne sera pas en mesure de gérer cela. »
La solution : accès à distance aux ordinateurs des salles informatiques depuis n’importe quel appareil, n’importe où, grâce à Splashtop
La Wayne State University a réussi à relever son défi en déployant Splashtop pour fournir un accès à distance aux salles informatiques. M. Gilbert a souligné que les étudiants pouvaient facilement accéder à leur logiciel de montage vidéo et l’utiliser depuis leurs propres appareils.
« Nous avons des iMac Pro dans les salles de l’école et les étudiants peuvent s’y connecter à distance afin d’en profiter », déclare M. Gilbert.
Splashtop permet aux utilisateurs d’accéder et de contrôler à distance les ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
« Splashtop prend en charge les Chromebook et c’était particulièrement bienvenu car l’école a prêté des appareils de ce type aux élèves qui n’avaient pas d’ordinateur ou qui ne pouvaient pas en acheter. Cette fonctionnalité était donc très importante », précise M. Gilbert.
D’ici l’automne, 3 500 étudiants du CFPCA seront équipés de Splashtop pour accéder aux 300 ordinateurs des salles informatiques du campus.
Résultats : réactions positives de la part des étudiants, des enseignants et du service informatique
Pour l’instant, l’équipe informatique a déployé Splashtop au cours des semestres de printemps et d’été, avec d’excellents résultats.
« Nous en avons une poignée et nous avons fait des tests de résistance pour voir si tout fonctionne. Pour l’instant, tout est bon », a déclaré M. Gilbert.
De plus, l’équipe informatique du CFPCA a salué la facilité avec laquelle elle peut déployer Splashtop, augmenter ses capacités et gérer ses utilisateurs et ses ordinateurs.
M. Cendrowski et Chris Scalise, administrateur système principal, ont également mentionné des fonctions particulièrement utiles.
« Le transfert de fichiers et le mode double écran sont excellents, et la messagerie fonctionne à merveille, a déclaré M. Cendrowski. Ce sont des outils que nous utilisons quotidiennement. »
« Les journaux sont un atout considérable pour nous, car nous pouvons voir qui se connecte, à quel moment, ainsi que les fichiers transférés, explique M. Scalise. Gary et moi disposons ainsi d’informations précieuses pour déterminer quels utilisateurs accèdent à quelles machines, et à quel moment. Cela nous permettra de signaler à l’avenir quelles sont les salles les plus utilisées et celles qui ne le sont pas. »
Les réactions des étudiants ont également été positives.
« Avec des applications comme Media Composer, After Effects et Premiere Pro, nous craignions qu’elles ne soient pas très adaptées pour quelqu’un qui travaille depuis un Chromebook, qui se connecte à distance et qui fait du montage intensif. Jusqu’à présent, les réactions des étudiants ont été excellentes ! » ajoute M. Scalise.
Détails
À propos du CFPCA à Wayne State University
Le College of Fine, Performing and Communication Arts de la Wayne State University propose des cursus permettant aux étudiants de maîtriser les dernières technologies dans les domaines du multimédia, de l’audio, de la vidéo, de l’animation, du design, de la modélisation, etc. En mettant à la disposition des étudiants des applications logicielles aussi gourmandes en ressources, le CFPCA a des besoins informatiques considérables. Le collège dispose actuellement de 300 ordinateurs de grande puissance dans les salles informatiques du campus.
À propos de Splashtop pour les salles informatiques distantes
Splashtop pour les salles informatiques distantes est la solution d’accès à distance la plus économique, la plus performante et la plus sécurisée pour les établissements scolaires et les universités.
Les étudiants peuvent accéder aux ordinateurs Windows, Mac et Linux à partir de n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
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