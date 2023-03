Wayne State utilise Splashtop pour donner aux étudiants et aux enseignants un accès à distance

Pour l’instant, l’équipe informatique a déployé Splashtop au cours des semestres de printemps et d’été, avec d’excellents résultats.

« Nous en avons une poignée et nous avons fait des tests de résistance pour voir si tout fonctionne. Pour l’instant, tout est bon », a déclaré M. Gilbert.

De plus, l’équipe informatique du CFPCA a salué la facilité avec laquelle elle peut déployer Splashtop, augmenter ses capacités et gérer ses utilisateurs et ses ordinateurs.

M. Cendrowski et Chris Scalise, administrateur système principal, ont également mentionné des fonctions particulièrement utiles.

« Le transfert de fichiers et le mode double écran sont excellents, et la messagerie fonctionne à merveille, a déclaré M. Cendrowski. Ce sont des outils que nous utilisons quotidiennement. »

« Les journaux sont un atout considérable pour nous, car nous pouvons voir qui se connecte, à quel moment, ainsi que les fichiers transférés, explique M. Scalise. Gary et moi disposons ainsi d’informations précieuses pour déterminer quels utilisateurs accèdent à quelles machines, et à quel moment. Cela nous permettra de signaler à l’avenir quelles sont les salles les plus utilisées et celles qui ne le sont pas. »

Les réactions des étudiants ont également été positives.

« Avec des applications comme Media Composer, After Effects et Premiere Pro, nous craignions qu’elles ne soient pas très adaptées pour quelqu’un qui travaille depuis un Chromebook, qui se connecte à distance et qui fait du montage intensif. Jusqu’à présent, les réactions des étudiants ont été excellentes ! » ajoute M. Scalise.