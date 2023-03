Les étudiants du Laney College accèdent à distance aux salles informatiques avec Splashtop

Le pôle technique du Laney College propose des programmes d’arts graphiques, de contrôle des données numériques, d’architecture, de conduite de chantier, de génie mécanique et de transformation du bois, entre autres. Chacun de ces départements forme les étudiants aux mêmes applications logicielles que celles utilisées actuellement par les professionnels dans leurs domaines respectifs.

Les logiciels utilisés par les étudiants comprennent les outils de création d’Adobe, comme Photoshop, les applications d’architecture les plus populaires, comme AutoCAD et Revit, et d’autres produits de conception et de modélisation 3D, comme SketchUp, Rhino et SolidWorks.

Nombre de ces applications nécessitent des postes de travail puissants pour fonctionner, c’est pourquoi le Laney College met à la disposition des étudiants plusieurs salles informatiques sur le campus.

Lorsque COVID-19 frappa et ferma le campus, les étudiants n'avaient plus aucun moyen d'accéder aux ordinateurs des salles informatiques.

"Les étudiants doivent avoir accès à ce logiciel", explique Gerald Casey, qui travaille au département informatique du CTE. "Malgré que certaines des applications ont des versions que les étudiants peuvent exécuter sur leurs ordinateurs personnels, certains étudiants ont des ordinateurs qui ne sont pas assez puissants pour faire fonctionner ces logiciels. Et puis certaines applications n'ont tout simplement pas de version pour étudiants. Les étudiants doivent avoir accès à ce logiciel pour poursuivre leurs études, et c'est là qu'intervient Splashtop".

Le Laney College devait trouver rapidement une solution pour continuer à donner aux étudiants l'accès aux logiciels dont ils avaient besoin malgré la fermeture du campus.