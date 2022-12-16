Les étudiants du Laney College accèdent à distance aux salles informatiques avec Splashtop
Les étudiants peuvent utiliser les logiciels des ordinateurs des salles informatiques en se connectant à distance depuis leurs propres appareils.
Résumé
Le pôle d’enseignement professionnel et technique du Laney College abrite plusieurs salles informatiques qui fournissent aux étudiants les logiciels de pointe qu’ils utilisent lors des cours. Lorsque le COVID-19 est apparu, le Laney College a dû fermer ses portes et trouver un nouveau moyen de donner aux étudiants l’accès à ces logiciels.
Le Laney College s’est tourné vers Splashtop pour permettre aux étudiants d’accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques depuis leurs propres appareils, y compris les Chromebook. Les étudiants et les enseignants ont été très satisfaits des résultats jusqu’à présent.
Le défi : accéder aux salles informatiques à distance en raison du confinement lié au COVID-19
Le pôle technique du Laney College propose des programmes d’arts graphiques, de contrôle des données numériques, d’architecture, de conduite de chantier, de génie mécanique et de transformation du bois, entre autres. Chacun de ces départements forme les étudiants aux mêmes applications logicielles que celles utilisées actuellement par les professionnels dans leurs domaines respectifs.
Les logiciels utilisés par les étudiants comprennent les outils de création d’Adobe, comme Photoshop, les applications d’architecture les plus populaires, comme AutoCAD et Revit, et d’autres produits de conception et de modélisation 3D, comme SketchUp, Rhino et SolidWorks.
Nombre de ces applications nécessitent des postes de travail puissants pour fonctionner, c’est pourquoi le Laney College met à la disposition des étudiants plusieurs salles informatiques sur le campus.
Lorsque COVID-19 frappa et ferma le campus, les étudiants n'avaient plus aucun moyen d'accéder aux ordinateurs des salles informatiques.
"Les étudiants doivent avoir accès à ce logiciel", explique Gerald Casey, qui travaille au département informatique du CTE. "Malgré que certaines des applications ont des versions que les étudiants peuvent exécuter sur leurs ordinateurs personnels, certains étudiants ont des ordinateurs qui ne sont pas assez puissants pour faire fonctionner ces logiciels. Et puis certaines applications n'ont tout simplement pas de version pour étudiants. Les étudiants doivent avoir accès à ce logiciel pour poursuivre leurs études, et c'est là qu'intervient Splashtop".
Le Laney College devait trouver rapidement une solution pour continuer à donner aux étudiants l'accès aux logiciels dont ils avaient besoin malgré la fermeture du campus.
La solution : Splashtop permet aux étudiants d’accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques depuis leur propre appareil
Casey n'avait pas de temps à perdre. Les étudiants devaient avoir accès aux ordinateurs du campus aussi vite que possible car ils étaient encore au milieu de leur semestre.
« Je n’ai pas regardé les VPN car je sais qu’ils sont beaucoup trop contraignants, explique M. Casey. Nous avions besoin de passer à l’action très rapidement. J’ai lancé une recherche sur Google et Splashtop est sorti dans les résultats. Je l’ai testé et il répondait à toutes les attentes. Je n’en ai même pas essayé d’autres. »
En plus d’être facile à installer et à déployer, M. Casey a également choisi Splashtop en raison de son niveau de sécurité élevé.
« J’ai été très impressionné par les fonctions de sécurité de Splashtop. C’était très rassurant pour moi », rapporte M. Casey.
Grâce à Splashtop, les élèves ont pu accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques depuis leurs propres ordinateurs portables, tablettes et appareils mobiles. Une fois qu’un étudiant se connecte à une machine distante, il peut en prendre le contrôle et utiliser ses logiciels comme s’il était assis devant le poste de travail.
Les étudiants bénéficient d’une expérience fluide lors des sessions à distance avec une qualité HD, la transmission des flux audio, le streaming 4K et l’absence de ralentissement.
Splashtop était tellement simple à utiliser qu'il n'était pas nécessaire de former les étudiants à l'utilisation de Splashtop. Les étudiants étaient lancé en un rien de temps.
Résultats : les formateurs dispensent un enseignement de grande qualité malgré le passage à l’apprentissage entièrement à distance
Les étudiants et les professeurs ont été impressionnés par la façon dont Splashtop a aidé le Laney College à continuer à dispenser un enseignement de haute qualité malgré le passage soudain à un fonctionnement entièrement à distance. Ils ne s’attendaient pas à ce que les choses se passent aussi bien étant donné que de nombreux étudiants utilisent des Chromebook.
« L’État a mis en place une subvention pour fournir des ordinateurs aux étudiants. Nous leur avons donc distribué des Chromebook, explique M. Casey. Ils ne peuvent pas exécuter SolidWorks directement, mais les Chromebook leur permettent d’accéder à nos salles informatiques où ils peuvent l’utiliser. Les formateurs adorent Splashtop. Ils n’arrivent pas à croire que cela fonctionne aussi bien et sont vraiment très impressionnés. »
Le Laney College prépare actuellement le semestre d'automne avec Splashtop.
« On m’a expliqué que nous adaptons beaucoup de cours à Splashtop car il n’y aura pas de classes en présentiel à l’automne, rapporte M. Casey. Nous organisons des cours à distance pour que les étudiants puissent obtenir leurs certificats et leurs diplômes. C’était très important et nous n’aurions pas été en mesure de le faire sans Splashtop. »
Splashtop est la solution idéale pour les établissements d’enseignement qui recherchent un outil d’accès à distance performant, convivial, facile à gérer et sécurisé que les étudiants et les enseignants peuvent utiliser pour accéder aux ordinateurs du campus. Commencez dès maintenant votre essai gratuit afin d’améliorer l’expérience d’apprentissage à distance de vos élèves.
Détails
À propos du pôle formation technique du Laney College
Le pôle technique du Laney College propose des programmes qui permettent aux étudiants d’apprendre à utiliser les mêmes logiciels que ceux utilisés par les professionnels dans des domaines tels que l’architecture, l’ingénierie, les arts graphiques, le génie mécanique, etc.
Laney College rend ces applications du campus accessibles aux étudiants en offrant un accès distant aux salles informatiques du campus grâce à Splashtop.