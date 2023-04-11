Splashtop Classroom
Logiciel de partage d’écran et d’annotation permettant aux enseignants de faire participer l’ensemble de la classe
Maintenir l’engagement de vos élèves
Votre écran est maintenant sur leur écran. Enseignez depuis les quatre coins de la salle en affichant votre écran à la fois devant la classe ainsi que sur l’appareil de vos élèves. Créez un tableau blanc virtuel en permettant aux élèves d’annoter directement la leçon à partir de leur appareil. Vous gardez le contrôle et vos élèves n’ont jamais à quitter leur siège.
Prix de Splashtop ClassroomCommencez votre essai gratuit
Hébergé par Splashtop
Classroom Basic
39,99 CA$ / par enseignant / par an
Pour les enseignants, les établissements et les districts scolaires
Permet à 3 étudiants de se connecter en même temps
Hébergé par Splashtop
Classroom Plus
129,99 CA$ / par enseignant / par an
Pour les enseignants, les établissements et les districts scolaires
Permet à 40 étudiants de se connecter en même temps
Hébergé par l'école/le district
Sur place
À partir de 99,99 $ US /enseignant/an
Minimum de 5 licences
Pour les écoles et les districts ayant des exigences supplémentaires en matière de conformité et de gestion
Votre administrateur informatique déploie Splashtop Center sur un serveur interne et met à disposition des utilisateurs un répertoire actif. Des options de gestion et de sécurité supplémentaires sont également disponibles.
Rendre vos leçons accessibles
Avec Splashtop Classroom, les élèves peuvent utiliser leur propre appareil pour participer à chaque leçon. Cela permet de renforcer les programmes d’enseignement individualisé (PEI) en rendant le contenu de la leçon plus accessible pour l’élève. Désormais, chacun d’entre eux peut participer à la leçon sans avoir à se déplacer dans la salle. En outre, Splashtop Classroom permet de diffuser du son sur leur appareil et de profiter au maximum des casques d’écoute.
Soutenir les initiatives 1:1 et BYOD
Que l’école fournisse un appareil à chaque élève, ou qu’il choisissent d’utiliser l’un des leurs, Splashtop Classroom est compatible avec les iPad, les iPhone, les appareils Android, les Chromebook ou tout ordinateur équipé du navigateur Chrome.