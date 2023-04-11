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Teacher doing a demo of Splashtop Classroom

Splashtop Classroom

Logiciel de partage d’écran et d’annotation permettant aux enseignants de faire participer l’ensemble de la classe

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Maintenir l’engagement de vos élèves

Votre écran est maintenant sur leur écran. Enseignez depuis les quatre coins de la salle en affichant votre écran à la fois devant la classe ainsi que sur l’appareil de vos élèves. Créez un tableau blanc virtuel en permettant aux élèves d’annoter directement la leçon à partir de leur appareil. Vous gardez le contrôle et vos élèves n’ont jamais à quitter leur siège.

Prix de Splashtop Classroom

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Hébergé par Splashtop

Classroom Basic

39,99 CA$ / par enseignant / par an


Pour les enseignants, les établissements et les districts scolaires

Permet à 3 étudiants de se connecter en même temps

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Hébergé par Splashtop

Classroom Plus

129,99 CA$ / par enseignant / par an


Pour les enseignants, les établissements et les districts scolaires

Permet à 40 étudiants de se connecter en même temps

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Hébergé par l'école/le district

Sur place

À partir de 99,99 $ US /enseignant/an

Minimum de 5 licences

Pour les écoles et les districts ayant des exigences supplémentaires en matière de conformité et de gestion

Votre administrateur informatique déploie Splashtop Center sur un serveur interne et met à disposition des utilisateurs un répertoire actif. Des options de gestion et de sécurité supplémentaires sont également disponibles.

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Students using tablets to access computers while using Splashtop Classroom

Rendre vos leçons accessibles

Avec Splashtop Classroom, les élèves peuvent utiliser leur propre appareil pour participer à chaque leçon. Cela permet de renforcer les programmes d’enseignement individualisé (PEI) en rendant le contenu de la leçon plus accessible pour l’élève. Désormais, chacun d’entre eux peut participer à la leçon sans avoir à se déplacer dans la salle. En outre, Splashtop Classroom permet de diffuser du son sur leur appareil et de profiter au maximum des casques d’écoute.

Teacher and students smiling while using Splashtop Classroom

Soutenir les initiatives 1:1 et BYOD

Que l’école fournisse un appareil à chaque élève, ou qu’il choisissent d’utiliser l’un des leurs, Splashtop Classroom est compatible avec les iPad, les iPhone, les appareils Android, les Chromebook ou tout ordinateur équipé du navigateur Chrome.

Steps showing how students use the Splashtop Classroom app to scan a QR code from a teacher's PC/Mac


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