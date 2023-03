LISD permet aux étudiants d'accéder à distance aux ordinateurs du CTE

Le Lenawee Intermediate School District (LISD) propose plus de 20 programmes d'enseignement technique professionnel (CTE) pour les élèves de la maternelle à la 12e année dans le comté de Lenawee, dans le Michigan. Afin de garantir que les élèves puissent poursuivre leurs programmes CTE depuis leur domicile et accéder aux logiciels sur les ordinateurs de laboratoire, le LISD a déployé Splashtop pour permettre aux élèves d'accéder à distance aux ordinateurs de laboratoire depuis leurs propres Chromebooks et autres appareils personnels.

Le défi de l’enseignement technique professionnel et de l’apprentissage à distance

La pandémie COVID-19 a créé beaucoup d'incertitude pour les districts scolaires de la maternelle à la 12e année, y compris le district scolaire intermédiaire de Lenawee. À l'approche de l'année scolaire 2020-2021, le LISD veut s'assurer que les élèves pourront poursuivre leurs études au cas où ils ne pourraient pas assister aux cours en personne.

Un domaine important qui devait être abordé était la manière de rendre les programmes d'enseignement technique professionnel (CTE) accessibles aux étudiants depuis leur domicile.

Les programmes de formation technique proposés par le LISD TECH Center comprennent la production vidéo et audio, la technologie d’imagerie graphique, l’ingénierie, le design et la CAO.

Ces cours sont dispensés dans les salles de classe spécialisées du LISD TECH Center. Celles-ci sont équipées d’ordinateurs puissants dotés des mêmes applications logicielles que les professionnels utilisent. Ces programmes, tels que Photoshop, After Effects, Premier Pro et AutoCAD, sont souvent gourmands en ressources et nécessitent des ordinateurs très performants pour fonctionner.

Si le LISD TECH Center est en mesure de fournir aux étudiants les outils matériels et logiciels dont ils ont besoin, un problème majeur se pose lorsque les étudiants suivent un enseignement à distance. Sans accès aux ordinateurs et aux applications logicielles, ils ne peuvent pas poursuivre leurs études.

L'EXPLOITATION DES ORDINATEURS DE LABORATOIRE EXISTANTS AVEC ACCÈS À DISTANCE

Nicholas Adams, directeur des technologies de l’information, et Mats Holm, administrateur réseau, ont compris que la meilleure façon de relever ce défi était de permettre aux étudiants d’accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques.

« Nous ne pouvions pas fournir à tous les étudiants leur propre ordinateur Mac ultraperformant, explique M. Adams, nous cherchions donc une solution leur permettant de se connecter à distance. Certaines écoles ont fourni des Chromebook à leurs élèves. Dans d’autres cas, les étudiants utilisent leurs appareils personnels. »

Les Chromebook sont populaires dans le secteur de l’éducation, mais ils ne sont pas capables d’exécuter la plupart des applications logicielles. Par ailleurs, les appareils personnels de nombreux étudiants ne sont pas aussi puissants que les ordinateurs des salles informatiques. MM. Adams et Holms ont dû en tenir compte lorsqu’ils ont cherché des solutions.

"Nous voulions tirer parti de notre infrastructure existante", a déclaré M. Adams. "S'ils avaient un Chromebook, nous voulions nous assurer que les applications fonctionnent lorsqu'on y accède depuis un Chromebook".

LA SOLUTION: SPLASHTOP POUR LES LABOS INFORMATIQUES VIRTUELS

MM. Adams et Holm ont évalué plusieurs produits d’accès à distance. Au final, Splashtop pour les salles informatiques distantes a été considéré comme le meilleur choix.

Avec Splashtop, les élèves peuvent accéder à distance aux ordinateurs de l’école depuis n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Une fois dans une session de bureau à distance, les élèves peuvent contrôler l’ordinateur de l’école et l’utiliser comme s’ils étaient assis en face. Ils peuvent exécuter n’importe quelle application logicielle et ouvrir n’importe quel fichier sur l’ordinateur distant en toute simplicité.

Plusieurs raisons expliquent la préférence de Lenawee ISD pour le Splashtop :

Audio lors de l'accès à distance au Mac

Un problème que MM. Adams et Holm ont rencontré avec les autres produits qu’ils ont testés est qu’ils n’étaient pas capables de transmettre le flux audio dans la session à distance lorsqu’ils se connectaient à un Mac. Cette difficulté était d’autant plus importante que les ordinateurs Mac constituent l’essentiel de leur salle de production audiovisuelle.

Cependant, l'audio à distance a fonctionné très bien lorsqu'ils ont commencé à utiliser Splashtop. "J'ai installé Splashtop sur quelques Macs et je l'ai testé depuis mon propre ordinateur. Le son a fonctionné, j'étais donc très enthousiaste", a déclaré Holm.

« Nous avons spécifiquement obtenu Splashtop parce que c'était la meilleure solution pour Mac », a déclaré Adams.

FERPA

« La conformité à la loi FERPA est très importante pour nous, explique M. Adams. C’est formidable de savoir que Splashtop ne va pas conserver, traiter ou utiliser les informations des étudiants. Sans cette garantie, nous n’aurions pas choisi Splashtop. »

(voir comment Splashtop est compatible avec les exigences de la FERPA).

Prix par utilisateurs simultanés

Plutôt que de facturer par élève ou par appareil, Splashtop pour les salles informatiques distantes est facturé par session simultanée, ce qui permet de réduire les coûts pour les districts scolaires et les établissements d’enseignement supérieur.

« Notre direction a été séduite par Splashtop parce que nous pouvons utiliser la même licence pour plusieurs utilisateurs, explique M. Adams. Nous attribuons un ordinateur à un élève pendant un temps donné, tout comme nous lui attribuons un siège dans la classe. »

Possibilités futures

Même une fois la pandémie passée, Adams et Holms voient de nombreux avantages potentiels à la mise en place de Splashtop pour les Labos Informatiques Virtuels.

« Nous sommes prêts maintenant, que les étudiants viennent ou non, déclare M. Adams. Une fois que la pandémie sera terminée, il est possible que des étudiants doivent rester à leur domicile pour d’autres raisons. Splashtop nous permettra de leur fournir un accès à distance. Il rend également possible la mise en place d’un accès virtuel 24h/24 à nos salles informatiques, un besoin qui ne s’était pas encore fait sentir. Nous pouvons offrir à nos étudiants un accès à tout moment et en tout lieu. »