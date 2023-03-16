Strobel économise 80 % en abandonnant LogMeIn Central
La clé? Des fonctionnalités de support à distance robustes et à des prix plus compétitifs que LogMeIn Central
Résumé
Strobel Energy Group utilisait LogMeIn Central pour soutenir ses utilisateurs et son infrastructure informatique qui comprend des dizaines de serveurs et d'ordinateurs dispersés dans le monde entier. Fatigué des hausses de prix spectaculaires de LogMeIn, Strobel Energy Group est passé à Splashtop Remote Support, un logiciel de support a distance lui offrant tous les outils et fonctionnalités nécessaires à des prix bien plus avantageux que ceux de LogMeIn.
De Strobel Energy Group
Splashtop offre les fonctionnalités dont nous avons besoin, et le prix correspond davantage à notre budget.
Jon Quincy, IT Manager
Le défi : trouver la meilleure alternative à LogMeIn Central à un coût raisonnable
Strobel Energy Group opère 24h/24 et 7j/7. Pour assurer le bon déroulement de ses activités, l’entreprise doit veiller à ce que son infrastructure informatique fonctionne parfaitement. Grâce à une solution de support à distance, ils sont en mesure d’accéder à distance à tous les serveurs et appareils utilisés par leur entreprise et d’en assurer la maintenance et l’assistance.
Auparavant, Strobel Energy Group utilisait LogMeIn Central pour assurer l’assistance à distance. Mais les augmentations annuelles de tarifs de LogMeIn ont commencé à devenir un problème. Jon Quincy, responsable informatique chez Strobel Energy Group, témoigne des difficultés que cela a posé pour son entreprise : « LogMeIn a constamment augmenté ses prix et nous restons attentifs pour ne pas nous retrouver piégés avec un service de renouvellement qui ne serait pas à notre avantage... »
M. Quincy s’est mis à la recherche d’une autre solution qui lui permettrait de fournir une assistance à distance de premier ordre, une solution qui lui permettrait, à lui et à son équipe, de disposer de connexions rapides avec tous les outils nécessaires pour fournir un support de qualité supérieure, mais sans le coût prohibitif.
« Nous veillons continuellement à utiliser le meilleur produit pour répondre à nos besoins, et ce au meilleur prix, déclare M. Quincy. Notre objectif était de pouvoir assister nos utilisateurs en toute simplicité pour nous connecter à leurs appareils et réaliser les tâches nécessaires. »
La solution : Splashtop Remote Support à la rescousse
M. Quincy a rapidement appris qu’une autre entreprise avait rencontré le même problème avec LogMeIn Central et qu’elle avait trouvé la solution parfaite avec Splashtop SRS Premium (l’alternative idéale à LogMeIn Central).
« Nous cherchons toujours à nous tenir au courant des produits innovants et intéressants, explique M. Quincy. Un de nos fournisseurs utilisait Splashtop pour se connecter à distance à l’un de nos systèmes. Au cours de nos échanges, nous avons découvert qu’il avait abandonné LogMeIn pour Splashtop en raison du prix. »
Comparé à LogMeIn Central, Splashtop Remote Support offre les mêmes fonctionnalités avancées dont se servent le plus souvent les responsables informatiques. Cependant, Splashtop est beaucoup moins cher, et ne subit pas d’augmentation de tarifs annuelle (consultez notre comparaison des prix de LogMeIn Central). Ce constat a suscité l’intérêt de M. Quincy, qui a décidé d’effectuer un essai.
« Nous avons essayé la version gratuite du logiciel et avons été agréablement surpris, souligne M. Quincy. Nous avons également apprécié le travail de [l’équipe commerciale de Splashtop] et la souplesse offerte concernant les extensions proposées lors de notre essai pour s’assurer que nous étions satisfaits. »
Splashtop s’est montré à la hauteur des exigences élevées de Strobel Energy Group. M. Quincy n’a pas hésité longtemps à passer de LogMeIn Central à Splashtop Remote Support.
« Splashtop offre les fonctionnalités dont nous avons besoin, et le prix correspond davantage à notre budget. »
Résultats : Strobel réduit ses coûts de support à distance de plus de 80 %
M. Quincy a facilement mis en œuvre Splashtop SRS Premium. Il a pu fournir le niveau élevé de support dont l’infrastructure informatique de Strobel Energy Group avait besoin et a immédiatement observé des économies de coûts. « Notre renouvellement allait se chiffrer à plus de 6 000 $ avec LogMeIn, tandis que notre facture avec Splashtop dépassait à peine 1 000 $, explique M. Quincy. Pour ce prix, nous avons pu passer de 100 ordinateurs gérés avec LogMeIn à 250 avec Splashtop. »
M. Quincy a réduit de plus de 80 % les coûts d’assistance à distance de Strobel Energy Group, en plus de doubler le nombre d’ordinateurs auxquels il avait accès en utilisant LogMeIn. Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn et vous aidera à économiser des milliers d’euros ou plus sur le coût de votre abonnement.
Augmentation du nombre d’ordinateurs gérés100 à 250
80 % d’économiesSur les coûts de support à distance
Détails
À propos de Strobel Energy Group
Strobel Energy Group est une société d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) spécialisée dans le secteur énergétique intermédiaire. Elle fournit au secteur de l’énergie des services et des équipements qui permettent d’acheminer les produits énergétiques vers le marché. Le groupe a travaillé sur des projets tels que la planification, la construction et la réalisation de centres de chargement de trains de pétrole brut dans le Dakota du Nord, en Louisiane et au Texas, ainsi que sur d’autres projets aux États-Unis.
Strobel Energy Group utilise un logiciel de bureau à distance pour gérer son infrastructure de serveurs composée d’un hôte VMWare, de plusieurs machines virtuelles et d’environ 70 utilisateurs. Parmi ces derniers, 60 % se trouvent sur place et 40 % sont répartis sur le terrain aux États-Unis, au Mexique, au Canada et en Inde.