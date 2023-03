Strobel économise 80 % en abandonnant LogMeIn Central

À propos de Strobel Energy Group

Strobel Energy Group est une société d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) spécialisée dans le secteur énergétique intermédiaire. Elle fournit au secteur de l’énergie des services et des équipements qui permettent d’acheminer les produits énergétiques vers le marché. Le groupe a travaillé sur des projets tels que la planification, la construction et la réalisation de centres de chargement de trains de pétrole brut dans le Dakota du Nord, en Louisiane et au Texas, ainsi que sur d’autres projets aux États-Unis.

Strobel Energy Group utilise un logiciel de bureau à distance pour gérer son infrastructure de serveurs composée d’un hôte VMWare, de plusieurs machines virtuelles et d’environ 70 utilisateurs. Parmi ces derniers, 60 % se trouvent sur place et 40 % sont répartis sur le terrain aux États-Unis, au Mexique, au Canada et en Inde.