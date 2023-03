Fast Break Tech passe de LogMeIn Central à Splashtop

Fast Break Tech, un MSP basé à Sacramento, en Californie, gère plus de 3 000 terminaux. Cette entreprise utilise Splashtop Remote Support pour surveiller, gérer et assister ses clients à distance.

Fast Break Tech est passé à Splashtop après avoir utilisé LogMeIn Central Premier. L’équipe a été très satisfaite de ce changement, soulignant la qualité de l’expérience et des fonctionnalités, ainsi que la réactivité de l’équipe d’assistance de Splashtop (découvrez pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn Central).

Le défi

Les MSP d'aujourd'hui doivent relever le défi de soutenir les appareils de leurs clients dispersés dans différents endroits avec des ressources limitées. Pour répondre à ce besoin, les MSP s'appuient sur des logiciels d'accès à distance afin de pouvoir fournir une assistance aux appareils qu'ils gèrent sans avoir à se déplacer physiquement chez leurs clients.

Outre l'accès à distance, les opérateurs de messagerie recherchent souvent des outils qui les aident à surveiller et gérer leurs terminaux à distance. Cela permet aux MSP de résoudre les problèmes de manière proactive avant qu'ils ne surviennent et de maintenir le bon fonctionnement de leurs terminaux.

Il existe plusieurs produits qui fournissent ces outils, mais ils peuvent souvent être coûteux, manquer de certaines caractéristiques ou fonctionnalités, ou avoir des équipes de support peu réactives. Cela met particulièrement à rude épreuve les MSP qui tentent de développer leur activité, car l'ajout de nouveaux clients peut devenir coûteux ou nuire à leur efficacité.

Fast Break Tech est un MSP qui gère plus de 3 000 terminaux avec seulement 8 techniciens internes. Pour soutenir son importante de base de clients, Fast Break Tech utilisait LogMeIn Central Premier.

Cependant, Fast Break Tech n’était pas satisfait de sa situation et souhaitait trouver une nouvelle solution. Steven Walker, président de Fast Break Tech, a expliqué ce qui les a poussés à quitter LogMeIn. « Nous avons utilisé LogMeIn, mais son fonctionnement a trop ralenti au fil des ans, explique-t-il. Et il y avait des fonctionnalités que j’aurais aimé voir intégrées, mais l’entreprise n’a jamais répondu à nos demandes. De plus, à l’époque, nous cherchions à nous éloigner de Kaspersky, et c’était la seule protection qui était intégrée à LogMeIn. »

La solution

Finalement, Fast Break Tech s’est séparé de LogMeIn et est passé à Splashtop Remote Support.

Splashtop Remote Support est une solution d’assistance à distance spécialement conçue pour les MSP et les techniciens informatiques. Elle comprend des fonctionnalités telles que l’accès à distance sans surveillance, le transfert de fichiers, le chat et le redémarrage à distance, et inclut également des outils de surveillance et de gestion supplémentaires que l’on trouve généralement dans les produits RMM.

Les fonctions de surveillance et de gestion de Splashtop Remote Support comprennent des alertes configurables, des journaux d’événements, des commandes à distance, l’inventaire des systèmes, la gestion des mises à jour, des actions programmées, etc. Les utilisateurs peuvent également déployer et gérer Bitdefender Antimalware sur leurs ordinateurs gérés depuis la console Splashtop.

Les résultats

Dès le début, Walker a vu les avantages du passage à Splashtop. En parlant du processus de mise en œuvre, Walker a mentionné que c'était plus facile qu'il ne le pensait.

« L’équipe Splashtop nous a guidés dans l’utilisation d’InstallForge pour créer nos propres builds avec des codes de sécurité - une nécessité pour nous, indique M. Walker. Nous avons également pu utiliser la fonctionnalité LogMeIn One2Many pour installer Splashtop sur la plupart de nos clients. »

Une fois qu'il a commencé à utiliser Splashtop, Walker a davantage apprécié l'expérience Splashtop et a déclaré qu'elle était plus rapide que LogMeIn. "J'ai entendu mon équipe dire qu'elle appréciait davantage Splashtop," a déclaré Walker.

En ce qui concerne les fonctionnalités, Walker a fait l'éloge du chat (en particulier le chat hors session) et a assisté à l'assistance comme l'un des points forts de l'assistance à distance Splashtop.

La fonction de chat améliore l'efficacité

« Le chat est un outil extraordinaire, ajoute M. Walker. Nous l’utilisons toute la journée. Il arrive que nous soyons en communication et que nous devions commencer à aider le client suivant. Nous devons faire avancer les choses, alors il nous suffit d’appuyer sur le bouton de chat pour commencer à discuter avec ce client. »

Grâce à Splashtop Remote Support, vous pouvez discuter avec vos clients, même sans vous connecter à distance à l'ordinateur au préalable.

Walker a également discuté des avantages de la fonction de chat de Splashtop.

« Si nous appelons et tombons sur leur boîte vocale, nous envoyons un message en disant : "Bonjour, est-ce que nous pouvons nous connecter à distance maintenant ?" S’ils confirment, nous avons immédiatement accès, explique M. Walker. J’aime aussi le fait que notre nom apparaisse dans le chat. Avec LogMeIn, il était simplement indiqué "Utilisateur distant LogMeIn", et les utilisateurs ne savaient pas avec qui ils travaillaient. Mais avec le chat Splashtop, ils savent de quel technicien il s’agit. »



Support instantané en déplacement avec SOS

L’autre fonctionnalité dont M. Walker a vanté les mérites est la fonction d’assistance sous surveillance (SOS) qui permet de se connecter instantanément à n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS ou Android avec un code de session pour apporter de l’aide. Cette fonction aide les MSP comme Fast Break Tech à prendre en charge les appareils qui ne sont pas gérés par leur compte, car aucune installation préalable n’est nécessaire.

« L’assistance sous surveillance est formidable pour nous, rapporte M. Walker. Je suis capable d’effectuer simultanément plusieurs tâches à distance et d’utiliser cet outil pour apporter de l’aide. Il suffit aux utilisateurs de me communiquer leur code à 9 chiffres pour que je me connecte à leur machine afin de les dépanner ou de leur dire ce qu’ils doivent faire. »