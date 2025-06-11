Fast Break Tech passe de LogMeIn Central à Splashtop
Découvrez les principales raisons pour lesquelles le passage à Splashtop était la meilleure option pour ce MSP
Résumé
Fast Break Tech, un MSP basé à Sacramento, en Californie, gère plus de 3 000 terminaux. Cette entreprise utilise SRS Premium pour surveiller, gérer et assister ses clients à distance.
Fast Break Tech est passé à Splashtop après avoir utilisé LogMeIn Central Premier. L’équipe a été très satisfaite de ce changement, soulignant la qualité de l’expérience et des fonctionnalités, ainsi que la réactivité de l’équipe d’assistance de Splashtop (découvrez pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn Central).
Le défi
Les MSP d'aujourd'hui doivent relever le défi de soutenir les appareils de leurs clients dispersés dans différents endroits avec des ressources limitées. Pour répondre à ce besoin, les MSP s'appuient sur des logiciels d'accès à distance afin de pouvoir fournir une assistance aux appareils qu'ils gèrent sans avoir à se déplacer physiquement chez leurs clients.
Outre l'accès à distance, les opérateurs de messagerie recherchent souvent des outils qui les aident à surveiller et gérer leurs terminaux à distance. Cela permet aux MSP de résoudre les problèmes de manière proactive avant qu'ils ne surviennent et de maintenir le bon fonctionnement de leurs terminaux.
Il existe plusieurs produits qui fournissent ces outils, mais ils peuvent souvent être coûteux, manquer de certaines caractéristiques ou fonctionnalités, ou avoir des équipes de support peu réactives. Cela met particulièrement à rude épreuve les MSP qui tentent de développer leur activité, car l'ajout de nouveaux clients peut devenir coûteux ou nuire à leur efficacité.
Fast Break Tech est un MSP qui gère plus de 3 000 terminaux avec seulement 8 techniciens internes. Pour soutenir son importante de base de clients, Fast Break Tech utilisait LogMeIn Central Premier.
Cependant, Fast Break Tech n’était pas satisfait de sa situation et souhaitait trouver une nouvelle solution. Steven Walker, président de Fast Break Tech, a expliqué ce qui les a poussés à quitter LogMeIn. « Nous avons utilisé LogMeIn, mais son fonctionnement a trop ralenti au fil des ans, explique-t-il. Et il y avait des fonctionnalités que j’aurais aimé voir intégrées, mais l’entreprise n’a jamais répondu à nos demandes. De plus, à l’époque, nous cherchions à nous éloigner de Kaspersky, et c’était la seule protection qui était intégrée à LogMeIn. »
La solution
Finalement, Fast Break Tech s’est séparé de LogMeIn et est passé à SRS Premium.
SRS Premium est une solution d’assistance à distance spécialement conçue pour les MSP et les techniciens informatiques. Elle comprend des fonctionnalités telles que l’accès à distance sans surveillance, le transfert de fichiers, le chat et le redémarrage à distance, et inclut également des outils de surveillance et de gestion supplémentaires que l’on trouve généralement dans les produits RMM.
Les fonctions de surveillance et de gestion de SRS Premium comprennent des alertes configurables, des journaux d’événements, des commandes à distance, l’inventaire des systèmes, la gestion des mises à jour, des actions programmées, etc. Les utilisateurs peuvent également déployer et gérer Bitdefender Antimalware sur leurs ordinateurs gérés depuis la console Splashtop.
Les résultats
Dès le début, Walker a vu les avantages du passage à Splashtop. En parlant du processus de mise en œuvre, Walker a mentionné que c'était plus facile qu'il ne le pensait.
« L’équipe Splashtop nous a guidés dans l’utilisation d’InstallForge pour créer nos propres builds avec des codes de sécurité - une nécessité pour nous, indique M. Walker. Nous avons également pu utiliser la fonctionnalité LogMeIn One2Many pour installer Splashtop sur la plupart de nos clients. »
Une fois qu'il a commencé à utiliser Splashtop, Walker a davantage apprécié l'expérience Splashtop et a déclaré qu'elle était plus rapide que LogMeIn. "J'ai entendu mon équipe dire qu'elle appréciait davantage Splashtop," a déclaré Walker.
En ce qui concerne les fonctionnalités, M. Walker a particulièrement apprécié le chat (en particulier le chat hors session) et l’assistance sous surveillance, qu’il considère comme certains des points forts de SRS Premium.
La fonction de chat améliore l'efficacité
« Le chat est un outil extraordinaire, ajoute M. Walker. Nous l’utilisons toute la journée. Il arrive que nous soyons en communication et que nous devions commencer à aider le client suivant. Nous devons faire avancer les choses, alors il nous suffit d’appuyer sur le bouton de chat pour commencer à discuter avec ce client. »
Avec Splashtop, vous pouvez discuter avec vos clients, même sans vous connecter à distance à leur ordinateur au préalable.
Walker a également discuté des avantages de la fonction de chat de Splashtop.
« Si nous appelons et tombons sur leur boîte vocale, nous envoyons un message en disant : "Bonjour, est-ce que nous pouvons nous connecter à distance maintenant ?" S’ils confirment, nous avons immédiatement accès, explique M. Walker. J’aime aussi le fait que notre nom apparaisse dans le chat. Avec LogMeIn, il était simplement indiqué "Utilisateur distant LogMeIn", et les utilisateurs ne savaient pas avec qui ils travaillaient. Mais avec le chat Splashtop, ils savent de quel technicien il s’agit. »
Support instantané en déplacement avec SOS
L’autre fonctionnalité dont M. Walker a vanté les mérites est la fonction d’assistance sous surveillance (SOS) qui permet de se connecter instantanément à n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS ou Android avec un code de session pour apporter de l’aide. Cette fonction aide les MSP comme Fast Break Tech à prendre en charge les appareils qui ne sont pas gérés par leur compte, car aucune installation préalable n’est nécessaire.
« L’assistance sous surveillance est formidable pour nous, rapporte M. Walker. Je suis capable d’effectuer simultanément plusieurs tâches à distance et d’utiliser cet outil pour apporter de l’aide. Il suffit aux utilisateurs de me communiquer leur code à 9 chiffres pour que je me connecte à leur machine afin de les dépanner ou de leur dire ce qu’ils doivent faire. »
Détails
À propos de Fast Break Tech
Fondée à Sacramento, CA, en 1999, Fast Break Tech a pour mission de fournir rapidement, précisément et efficacement des services informatiques de qualité à ses clients. Fast Break Tech fournit des services informatiques complets à ses clients (résidentiels et commerciaux).
Aujourd'hui, Fast Break Tech compte 8 techniciens qui gèrent plus de 3 000 terminaux. La plupart de leurs clients sont situés dans toute la Californie et le Nevada. Lorsque Fast Break Tech fournit une assistance à ses clients, elle le fait généralement à distance.
Avantages SRS Premium
SRS Premium est conçu pour les informaticiens et les fournisseurs de services gérés qui recherchent une solution offrant non seulement un accès a distance, mais aussi, des fonctions de gestion et de contrôle pour les ordinateurs et d’autres appareils divers.
Prise en charge des ordinateurs Windows et Mac à partir de n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS et Android.
Haute performance : SRS Premium bénéficie du même système d’accès à distance primé que celui utilisé dans les solutions Splashtop pour usage personnel. Profitez de connexions rapides avec une qualité et un son HD.
Fonctionnalités principales : SRS Premium est doté des fonctionnalités les plus importantes pour les MSP et les équipes informatiques : transfert de fichiers, chat, démarrage et redémarrage à distance, enregistrement des sessions, gestion des utilisateurs et des ordinateurs, regroupement, etc.
Tarifs avantageux : Splashtop peut vous faire économiser plus de 80 % par rapport aux autres solutions. De plus, Splashtop n’est pas connu pour augmenter ses prix comme les autres fournisseurs d’accès à distance.
Pourquoi choisir Splashtop
Voici pourquoi les MSP aiment Splashtop:
SRS Premium permet aux MSP d’économiser 80 % ou plus par rapport aux tarifs de LogMeIn. Consultez notre comparaison complète des prix de Splashtop et LogMeIn Central.
Les MSP peuvent facilement se développer et étendre leurs activités grâce aux prix bas de Splashtop.
SRS Premium comprend les principaux outils et fonctionnalités nécessaires pour surveiller et gérer les terminaux, et pour accomplir facilement les tâches informatiques quotidiennes.
Splashtop est fier d’avoir une équipe d’assistance rapide, réactive, efficace et facile à joindre.
Pour ces raisons, Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn !
Ce que disent nos clients
Nous attachons beaucoup d’importance au relationnel et l’équipe de Splashtop est exemplaire à cet égard.
Steven Walker, President of Fast Break Tech