Alors que les entreprises et les employés adoptent des arrangements de travail à distance et hybride, les équipes TI font face à une préoccupation persistante : comment maintenir la sécurité tout en permettant aux employés de travailler de n'importe où ?
Heureusement, le travail à distance ne nécessite pas de sacrifier la sécurité. Avec les bons outils, tactiques et technologies, les équipes à distance et les entreprises ayant des politiques Bring Your Own Device (BYOD) peuvent travailler de n'importe où, sur n'importe quel appareil, tout en maintenant la sécurité et la conformité TI.
Pour vous aider, nous avons élaboré une liste de contrôle sur la sécurité du télétravail pour les entreprises de toutes tailles. Suivre ces dix étapes simples aidera à garantir un travail à distance sécurisé sur tous les appareils.
Risques Cyber dans le Paysage du Télétravail : Principales Tendances & Informations
Tout d'abord, il est important de comprendre les menaces auxquelles les équipes à distance et distribuées sont confrontées. Bien que de nombreuses cybermenaces puissent affecter les employés qu'ils soient au bureau ou en télétravail, certaines menaces sont uniques ou posent un plus grand danger aux travailleurs à distance.
Les risques cyber courants pour les équipes à distance incluent :
Vulnérabilités des appareils personnels: les politiques BYOD donnent aux employés la liberté d'utiliser les appareils qu'ils préfèrent, mais cela s'accompagne de son propre lot de risques. Les appareils personnels peuvent ne pas disposer des outils et protections de cybersécurité nécessaires, ou peuvent avoir omis une mise à jour de correctif importante, rendant les appareils plus vulnérables aux attaques et compromettant les données sensibles qui s'y trouvent.
Réseaux non sécurisés: Les entreprises utilisent des réseaux Wi-Fi sécurisés protégés par des pare-feu, une authentification des appareils, et plus encore. En revanche, les employés qui travaillent à distance se connectent souvent à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés qui présentent des risques pour la sécurité. Sans les mesures et outils de sécurité appropriés en place, se connecter à ces réseaux peut créer un risque pour la sécurité.
Manque de chiffrement: Le chiffrement de bout en bout est essentiel pour la transmission des données et des fichiers, mais tous les appareils personnels et applications de communication n'utilisent pas le chiffrement. Les entreprises doivent s'assurer que les employés utilisent des outils de communication sécurisés et chiffrés qui protègent les données en transit.
Les attaques de phishing: Bien que les attaques de phishing soient courantes pour toutes les entreprises, elles peuvent constituer une menace accrue pour les travailleurs à distance. Si un employé à distance se fait avoir par une attaque de phishing, il peut mettre en danger ses comptes personnels et professionnels, et la réparation de l'appareil peut s’avérer plus compliquée. Il est donc essentiel d'entraîner les employés sur comment prévenir le phishing et quoi faire s'ils sont ciblés.
Liste de contrôle en 10 étapes : Sécurité du travail à domicile
Heureusement, malgré tous ces risques, il est possible de sécuriser les environnements de travail à distance et d'aider les employés à travailler de n'importe où en toute sécurité. Suivre cette liste de contrôle de sécurité pour le travail à domicile peut aider à soutenir un travail à distance sécurisé :
1. Protégez les Données : Éliminez le Stockage Local pour Réduire le Risque
Réfléchissez à l'endroit où vos données sont stockées. Si les employés conservent toutes leurs données de travail sur leurs appareils personnels, les données sont plus vulnérables au vol ou à l'endommagement. Cependant, si les données sont stockées sur les serveurs de l'entreprise, auxquels les employés à distance peuvent accéder en toute sécurité depuis leurs appareils sans les télécharger, alors elles peuvent être gardées en sécurité même si un appareil est compromis.
2. Crypter les sessions à distance
Le chiffrement de bout en bout est crucial pour garantir la communication et le transfert sécurisés des données. Les connexions à distance sont une partie fondamentale de l'accès à distance et du support, car elles partagent les écrans et les contrôles entre les appareils au bureau et à distance, mais ces données doivent être chiffrées pour s'assurer qu'elles restent à l'abri des regards indiscrets. Les sessions à distance chiffrées aident à garder les données sécurisées pendant le transit, ce qui est essentiel dans le télétravail.
3. Activer le BYOD sécurisé
Les politiques BYOD sont excellentes pour les employés à distance, car elles leur permettent de travailler sur les appareils qu'ils préfèrent et avec lesquels ils sont les plus à l'aise (comme tout partisan du débat “Mac vs PC” vous le dira, cela fait une grande différence). Cependant, sans mesures de sécurité appropriées, le BYOD peut créer de nouveaux risques et vulnérabilités. Les entreprises doivent mettre en œuvre des politiques BYOD qui comprennent des mesures de sécurité solides et des outils pour maintenir la sécurité des données et des appareils.
4. Appliquez des Politiques Granulaires
La gestion des permissions et des accès est un autre aspect important du travail à distance sécurisé. Les contrôles de politique granulaire permettent aux entreprises de gérer soigneusement qui a accès à quels systèmes, outils, segments de réseau ou données. Cela garantit que les informations importantes sont maintenues à l'abri des intrus ou des comptes compromis.
5. Assurer une visibilité complète des points d'extrémité
Lorsque les employés travaillent à distance, les équipes informatiques et les gestionnaires devraient avoir une visibilité totale et un contrôle sur les points d'extrémité à distance. Une visibilité totale des points d'extrémité aide à garantir que les équipes informatiques peuvent identifier les comportements suspects et les signes avant-coureurs de violations de données ou d'autres cyberattaques pour qu'elles puissent régler les problèmes dès leur apparition, avant que d'autres appareils ou réseaux ne soient infectés.
6. Centraliser la gestion
Même si vos endpoints sont distribués, votre gestion ne devrait pas l'être. La gestion centralisée permet aux équipes TI et aux gestionnaires de surveiller et de soutenir tous les endpoints depuis un seul endroit, ce qui facilite la gestion de tout.
7. Automatiser la conformité
La conformité informatique est obligatoire, surtout dans les industries avec des exigences réglementaires strictes, telles que le RGPD ou la conformité HIPAA. La conformité réglementaire devrait être intégrée dans vos outils d'accès à distance et de gestion à distance, garantissant que vous respectez toutes vos exigences tout en maintenant la sécurité lors du travail à distance.
8. Appliquez l'Authentification Multi-Facteurs (MFA) pour Tous les Accès
L'authentification multi-facteurs (MFA) est l'une des façons les plus simples d'améliorer la cybersécurité et de vérifier les utilisateurs. Avec la MFA, les utilisateurs tentant de se connecter confirment leur identité et se connectent en utilisant une source secondaire, comme une application d'authentification ou un email. Cela garantit que même si les identifiants de connexion d'un utilisateur sont volés, il y a une autre couche de protection pour s'assurer que seul cet utilisateur peut se connecter à son compte.
9. Mettre à jour régulièrement tous les systèmes
Garder les points d'extrémité à jour est essentiel pour la sécurité. Chaque fois qu'une nouvelle vulnérabilité est découverte, un correctif rapide peut aider à s'assurer qu'elle est réparée rapidement, ce qui est nécessaire pour la cybersécurité et la conformité TI. Vérifier régulièrement les mises à jour et les correctifs ou utiliser une solution avec gestion de correctifs automatisés peut garantir que les appareils restent à jour et sécurisés lorsque de nouvelles mises à jour sont publiées.
10. Effectuer une formation régulière de sensibilisation à la sécurité
La cybersécurité est une responsabilité partagée. Les employés devraient être formés sur les politiques de sécurité de l'entreprise, les bonnes pratiques, les réponses aux incidents de sécurité, etc. Cela peut souvent inclure des tests pour s'assurer que les employés savent comment identifier et éviter les emails de phishing, ce qui aide à démontrer leur conscience et leur préparation.
Stratégies pour construire un environnement de travail à distance scalable et sécurisé
Si vous souhaitez construire un environnement de travail à distance évolutif et sécurisé, il y a quelques stratégies clés que vous pouvez employer. Ceux-ci incluent :
Utilisez des solutions flexibles et adaptables qui peuvent répondre à vos divers besoins de travail à distance.
Trouvez une plateforme qui équilibre sécurité, évolutivité et convivialité.
Maintenez un espace de travail sécurisé avec des fonctionnalités et outils de sécurité robustes.
Gardez les données cryptées et stockées sur le serveur de l'entreprise, pas sur des appareils individuels.
Utilisez une solution qui supporte et peut fonctionner sur une large gamme d’appareils et de systèmes d'exploitation.
Bien que les formes spécifiques que prennent ces formations varieront entre les entreprises et leurs besoins particuliers, elles sont néanmoins vitales pour toute organisation cherchant à construire un environnement de travail à distance sécurisé et efficace.
Favorisez des workflows à distance sécurisés avec les solutions de travail à distance sécurisé de Splashtop
L'accès à distance et la téléassistance sont essentiels pour un travail à distance sécurisé, et si vous recherchez une solution puissante et évolutive avec une sécurité avancée, Splashtop a ce qu'il vous faut.
Splashtop Remote Access facilite le travail à distance en permettant aux employés d'accéder à leurs appareils de travail, y compris les fichiers, projets et outils spécialisés, sans rien stocker sur leurs appareils personnels. Cela permet aux utilisateurs de travailler de n'importe où, sur n'importe quel appareil, à n'importe quel moment, aussi facilement que s'ils étaient à leur bureau.
De plus, Splashtop est conçu pour la sécurité. Ses fonctionnalités de sécurité avancées incluent l'authentification multi-facteurs, la sécurité des mots de passe à plusieurs niveaux, les notifications de connexion à distance, les journaux de session, et plus encore. Splashtop n'accède ni ne stocke d'informations, mais transmet plutôt l’écran à travers les appareils en utilisant un cryptage de bout en bout.
Pour les équipes informatiques qui souhaitent avoir des mises à jour en temps réel, une visibilité de conformité automatisée, et une supervision totale des points d'extrémité, Splashtop AEM (gestion autonome des points d'extrémité) étend ces mêmes principes de sécurité à tous les appareils—garantissant que chaque point d'extrémité de votre flotte à distance reste à jour et protégé.
Grâce à ses fonctionnalités de sécurité, Splashtop répond à un large éventail de normes industrielles et gouvernementales, y compris ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, PCI, HIPAA, et plus. Cela fait de Splashtop un choix sécurisé pour les entreprises de divers secteurs.
Prêt à travailler de n'importe où, sur n'importe quel appareil, sans compromettre la cybersécurité? Essayez un essai gratuit de Splashtop et découvrez pourquoi les entreprises comptent sur lui pour un travail à distance sécurisé: