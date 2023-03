Utilisez votre Mac pour contrôler à distance un ordinateur PC Windows depuis n'importe où et à tout moment grâce à Splashtop. Vous aurez l'impression d'être en face de l'ordinateur distant.

Vous avez besoin d’accéder à votre PC mais vous ne l’avez pas avec vous ? Pas de problème ! Avec le logiciel de bureau à distance Splashtop, vous pouvez contrôler votre PC depuis n’importe quel appareil, y compris un Mac.

Splashtop vous permet de vous connecter à votre PC à tout moment. Une fois connecté, vous pouvez consulter en temps réel l’écran de votre PC distant sur votre Mac. Il vous suffit alors d’utiliser le clavier et la souris de votre Mac pour contrôler le PC à distance, comme si vous l’utilisiez en personne.

Peu importe si vous accédez à une machine Windows à partir de macOS. Splashtop fonctionne sur tous les systèmes d’exploitation.

Voici un guide décrivant la marche à suivre pour configurer Splashtop en quelques minutes afin que vous puissiez avoir la liberté et la flexibilité de contrôler votre PC depuis un Mac.

Se connecter à distance à un PC depuis un Mac

Étape 1 - Créez gratuitement votre compte Splashtop

Créez votre compte Splashtop en démarrant un essai gratuit de Splashtop Business Access. Cet essai est sans engagement et aucune carte bancaire ne vous sera demandée. Splashtop Business Access est la solution de bureau à distance idéale pour accéder à vos PC depuis n’importe où.

Étape 2 – Téléchargez Splashtop Streamer sur votre PC

Cette application vous permet d’accéder à distance à votre PC depuis un autre appareil. Installez le streamer sur votre PC.

Étape 3 – Téléchargez l'application Splashtop Business sur votre Mac

Vous pouvez installer l’application Splashtop Business sur n’importe quel appareil, y compris votre Mac, pour accéder à distance à vos PC. Installez l’application sur votre Mac.

Étape 4 – Lancez la connexion à distance

Il vous suffit d'ouvrir l'application Splashtop Business sur votre Mac et de sélectionner votre PC pour démarrer une session à distance dès que vous souhaitez vous connecter. Et voilà, c'est tout !

Étape 5 – Contrôlez votre PC à distance en toute simplicité

Depuis votre Mac, vous pouvez commencer à contrôler votre PC à distance, ouvrir n'importe quel fichier et utiliser n'importe quelle application sur votre PC. Grâce à la connexion rapide de Splashtop et à la qualité et au son HD, vous vivrez une expérience vraiment intuitive.

Pourquoi essayer Splashtop ?

Splashtop s'impose comme la meilleure solution d'accès à distance, que ce soit pour le travail à distance, l'éducation ou le support informatique.