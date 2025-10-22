Le bureau à distance est-il sécurisé ?

Pour sécuriser le bureau à distance, il faut d’abord choisir une solution de bureau à distance appropriée plutôt qu’un RDP ou un VPN, et suivre les meilleures pratiques de sécurité ci-dessous.
Ces dernières années, les tentatives de contournement de la sécurité d’un réseau via un bureau à distance ont plus que triplé. Il est important de vous assurer que vos connexions d’accès à distance sont sûres et ne compromettent pas la sécurité du reste de votre système. Savez-vous comment vous assurer que votre utilisation de ces outils est sûre ?
Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur ce qu’il faut faire pour vous connecter à un ordinateur distant en toute sécurité. Nous avons également compilé des astuces et des conseils vous permettant de vous assurer que votre entreprise est protégée contre les acteurs malveillants. Alors, lisez la suite et appliquez ces connaissances à votre entreprise.
Qu’est-ce que la sécurité du bureau à distance ?
La sécurité du bureau à distance fait référence aux mesures et aux protocoles mis en place pour protéger les connexions contre les accès non autorisés, les fuites de données et autres cybermenaces. Étant donné qu’un logiciel de bureau à distance permet aux utilisateurs de se connecter à un ordinateur et de le contrôler à distance, il est essentiel d’assurer la sécurité pour empêcher les acteurs malveillants d’exploiter des vulnérabilités.
Principaux aspects de la sécurité du bureau à distance
Chiffrement : le chiffrement des données transmises entre les machines distantes et locales garantit que même si les informations sont interceptées, elles ne peuvent pas être lues sans la clé de chiffrement. Cela permet de protéger les données sensibles contre l’exposition.
Authentification multifactorielle (MFA) : la mise en œuvre de la MFA ajoute une couche de sécurité supplémentaire en obligeant les utilisateurs à fournir deux facteurs de vérification ou plus pour accéder au bureau à distance. Cela réduit le risque d’accès non autorisé, même si les identifiants de connexion sont compromis.
Contrôles d’accès : la mise en place de contrôles d’accès stricts permet de s’assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au bureau à distance. Cela inclut la définition des autorisations et des rôles d’utilisateur, ainsi que l’examen et la mise à jour réguliers des listes d’accès.
Sécurité réseau : il est essentiel de protéger le réseau sur lequel fonctionnent les postes de travail distants. Cela inclut l’utilisation de pare-feux et de systèmes de détection d’intrusion pour surveiller et contrôler le trafic réseau entrant et sortant.
Mises à jour régulières et gestion des correctifs : le fait de maintenir les logiciels de bureau à distance et tous les systèmes connectés à jour avec les derniers correctifs et mises à jour de sécurité permet de se protéger contre les vulnérabilités et les exploits connus.
Formation des utilisateurs : informer les utilisateurs sur les bonnes pratiques en matière de sécurité, telles que la reconnaissance des tentatives de phishing et l’utilisation de mots de passe forts et uniques, permet de minimiser les risques liés à l’homme.
En mettant en œuvre ces mesures, les organisations peuvent améliorer considérablement la sécurité de leur accès à distance, en veillant à ce que leurs connexions soient aussi sécurisées que possible.
Principaux problèmes de sécurité liés aux connexions de bureau à distance
Si les solutions de bureau à distance améliorent la flexibilité et la productivité, elles peuvent également présenter des risques de sécurité si elles ne sont pas correctement gérées. Voici quelques-unes des vulnérabilités les plus courantes :
Mots de passe faibles : les mots de passe simples ou réutilisés permettent aux attaquants d’accéder plus facilement aux systèmes distants sans autorisation.
Détournement de session : les cybercriminels peuvent intercepter les sessions actives à distance, en prenant le contrôle de la connexion.
Attaque par malware et ransomware : les connexions de bureau à distance peuvent être exploitées pour diffuser des malwares ou chiffrer des fichiers critiques en échange d’une rançon.
Attaques par force brute : les pirates informatiques utilisent des outils automatisés pour deviner les identifiants de connexion et accéder à des postes de travail distants non protégés.
Vulnérabilités logicielles non corrigées : les systèmes d’exploitation et les applications qui ne sont pas à jour peuvent contenir des failles de sécurité exploitées par les attaquants.
Absence d’authentification multifactorielle (MFA) : sans MFA, les mots de passe compromis peuvent à eux seuls permettre un accès non autorisé à des systèmes sensibles.
La mise en œuvre de mesures de sécurité solides, telles que le chiffrement, les contrôles d’accès et la MFA, peut contribuer à atténuer ces risques et à protéger les connexions de bureau à distance contre les cybermenaces.
Sécurité du bureau à distance : stratégies efficaces pour une protection maximale
Il y a certaines choses que vous pouvez faire pour vous assurer que votre connexion reste sécurisée. Lorsque vous cherchez à sécuriser un accès à distance, utilisez la liste suivante pour vous aider.
Mots de passe forts : obligez les utilisateurs à n’utiliser que des mots de passe qui remplissent un ensemble de critères. Il peut s’agir de mots de passe devant contenir des lettres majuscules et minuscules, avec au moins un chiffre et un autre caractère.
Authentification à deux facteurs : assurez-vous que les utilisateurs doivent confirmer leur identité via une méthode secondaire en plus de leur mot de passe. Cette vérification peut se faire sur leur téléphone ou au moyen d’une autre méthode si vous êtes équipé de la technologie nécessaire.
Tenez vos logiciels à jour : assurez-vous que tous les ordinateurs exécutent la dernière version du système d’exploitation. Cela inclut l’installation de toutes les mises à jour de sécurité récentes pour s’assurer que les dernières failles sont corrigées.
Activez la gestion des accès :assurez-vous d’avoir mis en place des politiques qui garantissent que les utilisateurs qui accèdent à votre système sont bien autorisés à le faire.
Bureau à distance, RDP ou VPN : qu’est-ce qui est le plus sûr ?
De nombreuses entreprises utilisent le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) ou les réseaux privés virtuels (VPN) au quotidien. Cependant, une solution d’accès à distance, comme Splashtop est beaucoup plus sûre qu’un RDP et un VPN, ce qui fait de Splashtop une meilleure alternative au couple RDP/VPN.
Accès au moyen du protocole RDP
Tout d’abord, le RDP n’est pas une nouvelle technologie. Lors de sa création, les gens utilisaient le RDP lorsqu’ils avaient besoin d’accéder aux ordinateurs d’un système sans avoir besoin d’être physiquement dans la même pièce qu’eux.
Les responsables informatiques utilisaient donc le RDP pour effectuer leurs tâches quotidiennes en limitant les dérangements. Ils pouvaient même effectuer de nombreuses tâches de maintenance à partir d’un ordinateur dédié situé dans une salle informatique ou un endroit similaire.
À mesure que les systèmes de réseau ont mûri, il est devenu évident qu’un tel système était susceptible de donner lieu à des abus de la part d’individus malveillants. Le personnel informatique a alors commencé à ajouter d’autres méthodes de protection, telles que des pare-feu ou des listes d’autorisations sur le réseau, ce qui a rendu ces systèmes plus difficiles à gérer et à tenir à jour.
VPN
Le VPN n’est pas un nouvel outil. Il a ses propres défauts qui sont comme ceux que l’on retrouve sur un RDP et son âge indique que ce type de réseau existe depuis longtemps.
En bref, vous devez être prudent si vous souhaitez mettre un VPN à la disposition d’un employé pour qu’il accède à votre système interne. En effet, vous n’avez aucun moyen de savoir si le système de votre employé est sûr ou non en premier lieu.
Telle un chaîne, la sécurité d’un accès n’est pas plus solide que son maillon le plus faible, et si vous n’avez aucune prise sur ces maillons, alors elle restera faible.
En plus de cela, vous devez partir du principe que le service informatique a correctement configuré un VPN. Même si tout est fait pour s’assurer que le VPN est sécurisé, des erreurs peuvent arriver et vous ne pouvez pas toujours avoir l’assurance que le VPN empêchera les toutes les intrusions.
Logiciel d’accès à distance sécurisé
Si vous utilisez un logiciel de bureau à distance sécurisé, vous pouvez vous protéger plus facilement contre les menaces. Un outil dédié peut fonctionner parallèlement à vos systèmes existants et il est probable qu’il dispose de ses propres méthodes de sécurisation réseau.
Le logiciel de bureau à distance est-il sécurisé ?
Oui. Il existe de nombreuses solutions d’accès à distance sécurisé sur le marché, mais certaines sont meilleures que d’autres. Nous recommandons le logiciel de bureau à distance de Splashtop. Cette technologie est l’une des plus sécurisées du marché.
Principales fonctions de sécurité du logiciel de bureau à distance Splashtop
Vous devez savoir que comparé au VPN et au RDP, Splashtop possède de nombreuses fonctionnalités destinées à vous protéger, telles que :
Sécurité des applications : toutes les sessions à distance lancées au moyen de l’application dédiée bénéficient d’une protection avancée qui passe par le protocole Transport Layer Security, dont la version TLS 1.2.
Connexions à distance chiffrées : le logiciel de bureau à distance de Splashtop utilise un chiffrement AES 256 bits avancé qui permet de sécuriser tous les transferts de données.
Vous avez l’assurance que personne ne peut espionner les informations et les fichiers auxquels vous accédez lors d’une session à distance.
Authentification à deux facteurs – La plateforme Splashtop exige que vous confirmiez votre identité avant de vous connecter. Cela garantit que la bonne personne se connecte au bureau à distance Chrome à tout moment.
Authentification de l’appareil : avant d’utiliser le logiciel de bureau à distance, vous devez enregistrer le ou les appareils utilisés pour cet accès. Si un autre appareil tente de se connecter, celui-ci doit d’abord être authentifié par l’utilisateur.
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À ce stade, vous devriez clairement comprendre comment sécuriser efficacement votre solution de bureau à distance. Avec Splashtop, vous bénéficiez de l’une des protections les plus fiables disponibles sur le marché aujourd’hui. Obtenez plus d’informations sur la sécurité de Splashtop.
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