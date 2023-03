Le bureau à distance est-il sécurisé ?

Pour sécuriser le bureau à distance, il faut d’abord choisir une solution de bureau à distance appropriée plutôt qu’un RDP ou un VPN, et suivre les meilleures pratiques de sécurité ci-dessous.

Ces dernières années, les tentatives de contournement de la sécurité d’un réseau via un bureau à distance ont plus que triplé. Il est important de vous assurer que vos connexions d’accès à distance sont sûres et ne compromettent pas la sécurité du reste de votre système. Savez-vous comment vous assurer que votre utilisation de ces outils est sûre ?

Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur ce qu’il faut faire pour vous connecter à un ordinateur distant en toute sécurité. Nous avons également compilé des astuces et des conseils vous permettant de vous assurer que votre entreprise est protégée contre les acteurs malveillants. Alors, lisez la suite et appliquez ces connaissances à votre entreprise.

Qu’est-ce qui est le plus sûr ? Un bureau à distance, un RDP ou un VPN ?

De nombreuses entreprises utilisent le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) ou les réseaux privés virtuels (VPN) au quotidien. Cependant, une solution d’accès à distance, comme Splashtop est beaucoup plus sûre qu’un RDP et un VPN, ce qui fait de Splashtop une meilleure alternative aux RDP/VPN.

Accès au moyen du protocole RDP

Tout d’abord, le RDP n’est pas une nouvelle technologie. Lors de sa création, les gens utilisaient le RDP lorsqu’ils avaient besoin d’accéder aux ordinateurs d’un système sans avoir besoin d’être physiquement dans la même pièce qu’eux.

Les responsables informatiques utilisaient donc le RDP pour effectuer leurs tâches quotidiennes en limitant les dérangements. Ils pouvaient même effectuer de nombreuses tâches de maintenance à partir d’un ordinateur dédié situé dans une salle informatique ou un endroit similaire.

À mesure que les systèmes de réseau ont mûri, il est devenu évident qu’un tel système était susceptible de donner lieu à des abus de la part d’individus malveillants. Le personnel informatique a alors commencé à ajouter d’autres méthodes de protection, telles que des pare-feu ou des listes d’autorisations sur le réseau, ce qui a rendu ces systèmes plus difficiles à gérer et à tenir à jour.

VPN

Le VPN n’est pas un nouvel outil. Il a ses propres défauts qui sont comme ceux que l’on retrouve sur un RDP et son âge indique que ce type de réseau existe depuis longtemps.

En bref, vous devez être prudent si vous souhaitez mettre un VPN à la disposition d’un employé pour qu’il accède à votre système interne. En effet, vous n’avez aucun moyen de savoir si le système de votre employé est sûr ou non en premier lieu.

Telle un chaîne, la sécurité d’un accès n’est pas plus solide que son maillon le plus faible, et si vous n’avez aucune prise sur ces maillons, alors elle restera faible.

En plus de cela, vous devez partir du principe que le service informatique a correctement configuré un VPN. Même si tout est fait pour s’assurer que le VPN est sécurisé, des erreurs peuvent arriver et vous ne pouvez pas toujours avoir l’assurance que le VPN empêchera les toutes les intrusions.

Logiciel d’accès à distance sécurisé

Si vous utilisez un logiciel de bureau à distance sécurisé, vous pouvez vous protéger plus facilement contre les dangers. Un outil dédié peut fonctionner parallèlement à vos systèmes existants et il est probable qu’il dispose de ses propres méthodes de sécurisation réseau.

Le logiciel de bureau à distance est-il sécurisé ?

Oui. Il existe de nombreuses solutions d’accès à distance sécurisé sur le marché, mais certaines sont meilleures que d’autres.

Nous recommandons le logiciel de bureau à distance Splashtop. Cette technologie est l’une des plus sécurisées du marché.

Vous devez savoir que comparé au VPN et au RDP, Splashtop possède de nombreuses fonctionnalités destinées à vous protéger, telles que :

Sécurité des applications : toutes les sessions à distance lancées au moyen de l’application dédiée bénéficient d’une protection avancée qui passe par le protocole Transport Layer Security, dont la version TLS 1.2.

Connexions à distance chiffrées : le logiciel de bureau à distance de Splashtop utilise un chiffrement AES 256 bits avancé qui permet de sécuriser tous les transferts de données.

Vous avez l’assurance que personne ne peut espionner les informations et les fichiers auxquels vous accédez lors d’une session à distance.

Authentification à deux facteurs : la plateforme Splashtop vous demande de confirmer votre identité avant de vous connecter. Cela permet de s’assurer que la personne qui se connecte au bureau à distance est bien la bonne.

Authentification de l’appareil : avant d’utiliser le logiciel de bureau à distance, vous devez enregistrer le ou les appareils utilisés pour cet accès. Si un autre appareil tente de se connecter, celui-ci doit d’abord être authentifié par l’utilisateur.

Meilleures pratiques en matière de sécurité du bureau à distance

Il y a certaines choses que vous pouvez faire pour vous assurer que votre connexion reste sécurisée. Lorsque vous cherchez à sécuriser un accès à distance, utilisez la liste suivante pour vous aider.

Mots de passe forts : obligez les utilisateurs à n’utiliser que des mots de passe qui remplissent un ensemble de critères. Il peut s’agir de mots de passe devant contenir des lettres majuscules et minuscules, avec au moins un chiffre et un autre caractère.

Authentification à deux facteurs : assurez-vous que les utilisateurs doivent confirmer leur identité via une méthode secondaire en plus de leur mot de passe. Cette vérification peut se faire sur leur téléphone ou au moyen d’une autre méthode si vous êtes équipé de la technologie nécessaire.

Tenez vos logiciels à jour : assurez-vous que tous les ordinateurs exécutent la dernière version du système d’exploitation. Cela inclut l’installation de toutes les mises à jour de sécurité récentes pour s’assurer que les dernières failles sont corrigées.

Activez la gestion des accès :assurez-vous d’avoir mis en place des politiques qui garantissent que les utilisateurs qui accèdent à votre système sont bien autorisés à le faire.

Optez pour Splashtop et profitez d’une solution de bureau à distance sécurisée

À présent, vous devriez avoir une bien meilleure compréhension de ce que vous pouvez faire pour sécuriser autant que possible votre logiciel de bureau à distance. Avec un peu de chance, peut-être réalisez-vous également que ce que nous proposons est l’une des meilleures protections sur le marché. C’est le moment idéal pour découvrir plus en détail la sécurité de Splashtop.

Essayez Splashtop gratuitement pour constater par vous-même l’intérêt d’accéder à vos ordinateurs de n’importe avec une solution de bureau à distance qui vous protège.