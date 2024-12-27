Comment S.J. Pockmire utilise Splashtop pour travailler à domicile et rester productif
Une étude de cas sur l’utilisation d’un logiciel de bureau à distance pour le télétravail
Résumé
S.J. Pockmire, une bénévole de la Moore County Historical Association et de Vintage Soapworks, peut travailler confortablement depuis chez elle grâce à Splashtop Remote Access, une solution logicielle d’accès à distance qui lui permet de réduire considérablement ses déplacements.
Le défi : pouvoir passer au télétravail
Après avoir pris sa retraite, S.J. Pockmire est devenue bénévole à la Moore County Historical Association. Titulaire d’un diplôme universitaire en marketing et en graphisme ainsi que de quelques compétences en programmation informatique, elle souhaitait mettre ses capacités au service de l’association dans tous les domaines.
Le siège social de l'association est situé à la Shaw House, une propriété historique qui appartient à l'association et qui est entretenue par elle.
"Je préfère travailler chez moi, car la structure historique a environ 200 ans et n'est pas aussi confortable que mon bureau à domicile", a déclaré M. Pockmire.
Elle avait déjà essayé plusieurs logiciels d’accès à distance, mais ils n’étaient pas à la hauteur de ses attentes. « J’utilisais TeamViewer et Google [Bureau à distance Chrome] jusqu’à ce que je commence à avoir des problèmes avec ces logiciels, explique Mme Pockmire. Puis j’ai découvert Splashtop. »
COMMENT SPLASHTOP A FACILITÉ le télétravail
Mme Pockmire était ravie de commencer à travailler avec Splashtop. Grâce à notre solution d’accès à distance, elle a pu réaliser la plupart de ses tâches auprès de la Moore County Historical Association et de Vintage Soapworks, tout en restant confortablement installée chez elle.
"J'ai fait des recherches sur tous les logiciels disponibles sur le marché et Splashtop était le plus facile à installer et à utiliser immédiatement", a déclaré M. Pockmire. "Il est formidable et très convivial pour les Mac".
En tant que bénévole de l’association, Mme Pockmire recevait souvent des demandes de personnes souhaitant consulter des archives ou des photos anciennes. Ces documents et images sont stockés sur un ordinateur situé dans les locaux de l’association. Au lieu de se rendre sur place pour répondre à chaque demande, elle le fait de chez elle grâce à la fonction de transfert de fichiers de Splashtop.
"Je peux facilement obtenir les documents à partir de l'ordinateur de l'association [via le transfert de fichiers] et les envoyer par e-mail de chez moi à ceux qui ont demandé des informations", a déclaré M. Pockmire.
Ensuite, il y a Vintage Soapworks, une filiale de l'Association historique du comté de Moore qui fournit un financement important à l'Association grâce aux 43 000 barres de savon vendues chaque année. Pockmire conçoit elle-même les étiquettes de savon et utilise une imprimante de haute qualité située à l'Association pour les imprimer.
Grâce à Splashtop, elle fait la plupart de ces travaux à la maison.
"La véritable bouée de sauvetage a été le développement d'une entreprise de savon fantaisiste qui m'a permis de concevoir des étiquettes depuis chez moi à tout moment et de les transférer ensuite facilement sur l'ordinateur de l'Association grâce à Splashtop. Ensuite, nous les imprimons en haute résolution sur l'imprimante", a déclaré M. Pockmire. "Alors qu'il y a dix ans, je devais m'asseoir dans une pièce poussiéreuse vieille de 200 ans pour faire le travail, je peux maintenant le faire dans le confort de ma maison et ne passer qu'une demi-heure ou moins par jour à l'Association pour découper les étiquettes de savon pour la production.
« Rien – et je dis bien rien de tout cela – ne serait possible si je devais accéder à chaque fois aux locaux. Grâce à Splashtop, je peux traiter les commandes dès qu’elles arrivent sur mon ordinateur personnel, mettre en forme les étiquettes et lancer l’impression à l’association à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. »
Splashtop Remote Access lui a permis de satisfaire les besoins de l’association et de Vintage Soapworks tout en travaillant à domicile. Grâce aux efforts de Mme Pockmire et d’autres bénévoles, les activités de l’association ont beaucoup progressé ces dernières années.
"Nous (l'association historique du comté de Moore) sommes toujours à la recherche de croissance, mais surtout, non seulement nous pouvons maintenir nos propriétés, mais nous avons obtenu des fonds supplémentaires pour restaurer un bâtiment en un musée agricole pour enfants", a déclaré M. Pockmire.
Détails
À propos de la Moore County Historical Association
La Moore County Historical Association est une organisation à but non lucratif dédiée à la collecte, à la préservation et au partage de l’héritage historique du comté de Moore, en Caroline du Nord. L’association est financée par les adhésions, les dons, la vente de produits dérivés et les recettes des collectes de fonds.
À propos de Vintage Soapworks
Filiale de la Moore County Historical Association, Vintage Soapworks a été créée en 2008 afin de fournir une source de revenus à l’association. L’association conçoit sur mesure les étiquettes de savon et les applique sur chaque produit en interne. Vintage Soapworks vend maintenant 43 000 pains de savon par an.
À propos de Splashtop Remote Access
Accédez aux ordinateurs Windows, Mac et Linux à partir de n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Contrôlez facilement vos ordinateurs à distance via des connexions rapides avec une qualité et un son HD.
Bénéficiez des principales fonctionnalités dont vous avez besoin pour rester productif, notamment le transfert de fichiers par glisser-déposer, l’impression à distance, le démarrage à distance, le chat et bien plus encore.
Économisez jusqu’à 80 % ou plus en choisissant Splashtop plutôt que d’autres produits d’accès à distance plus coûteux.
Explorez plus en détail Splashtop Remote Access ou essayez-le gratuitement.
Ce que disent nos clients
J’utilisais TeamViewer et Bureau à distance Chrome jusqu’à ce que je commence à avoir des problèmes avec ces logiciels. J’ai alors découvert Splashtop. Il est formidable et très adapté pour les Mac. Merci pour cet excellent produit.
S.J. Pockmire