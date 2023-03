Comment S.J. Pockmire utilise Splashtop pour travailler à domicile et rester productif

À propos de la Moore County Historical Association

La Moore County Historical Association est une organisation à but non lucratif dédiée à la collecte, à la préservation et au partage de l’héritage historique du comté de Moore, en Caroline du Nord. L’association est financée par les adhésions, les dons, la vente de produits dérivés et les recettes des collectes de fonds.

À propos de Vintage Soapworks

Filiale de la Moore County Historical Association, Vintage Soapworks a été créée en 2008 afin de fournir une source de revenus à l’association. L’association conçoit sur mesure les étiquettes de savon et les applique sur chaque produit en interne. Vintage Soapworks vend maintenant 43 000 pains de savon par an.

À propos de Splashtop Business Access