Assurer la continuité des activités tout en maintenant un faible coût opérationnel dans le secteur des médias et du divertissement

Le défi : Offrir une assistance technique à distance et des services de conception à distance aux compositeurs de télévision, aux artistes musicaux, aux auteurs de chansons, aux producteurs, aux propriétaires de studios, aux entreprises de technologie et de divertissement

Étant donné qu’Audio Perception avait de nombreux clients nécessitant une assistance technique, l’entreprise cherchait un moyen d’y répondre à distance. « Nous devions trouver une solution d’assistance à distance fiable, économique et efficace, explique David. Il était important pour nous que la plateforme permette également de réaliser des prestations de design à distance. »

Pour fournir ces services de conception à distance, les designers d’Audio Perception avaient besoin d’un outil qui leur permettrait de partager leur écran avec les clients pour présenter leurs plans, schémas, modèles et autres informations pendant la phase conceptuelle de la construction du studio.

C’est pourquoi le cofondateur d’Audio Perception, Jason Atkinson, a passé beaucoup de temps à étudier les produits et services d’accès à distance. « Nous avions utilisé TeamViewer, mais cette solution s’est avérée trop chère pour les fonctionnalités qu’elle nous offrait, explique-t-il. J’ai cherché un meilleur outil en me concentrant sur trois critères principaux : les performances, les caractéristiques et le prix. »

C’est alors qu’il a découvert Splashtop SOS. « Il répondait parfaitement à tous nos besoins », a déclaré M. Atkinson.

LA SOLUTION : UNE SOLUTION D'ACCÈS À DISTANCE FIABLE ET ABORDABLE, ASSORTIE AVEC LES BONNES FONCTIONNALITÉS

Splashtop SOS a permis à Audio Perception de fournir facilement une assistance à distance à ses clients, et répondait à toutes les exigences de Jason. Cette solution présente non seulement un grand nombre de fonctionnalités essentielle, mais son prix est également très compétitif. Cela a permis à l’entreprise de réaliser des économies considérables, de l’ordre de 50 % voire plus, par rapport à d’autres solutions comme TeamViewer. Vous trouverez ci-dessous un comparatif des caractéristiques et des tarifs de ces deux solutions.

Caractéristiques et comparaison des prix Splashtop SOS Plan d'utilisation unique de TeamViewer Prix de départ €189 (par utilisateur/an) €442.80 (par utilisateur/an)* Accéder et contrôler les ordinateurs à distance Assistance sur demande (QuickSupport) Nombre illimité de points terminaux Prise en charge des appareils iOS et Android €298.80 /an en supplément Plusieurs sessions simultanées Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer) Chat (en session) Chat (en dehors de la session) Enregistrement de la session Deux utilisateurs peuvent se connecter à distance au même ordinateur en même temps (deux licences sont nécessaires) Soutien multi-moniteurs (multi-to-multi) Impression à distance Redémarrage à distance Gestion des utilisateurs Groupement d'ordinateurs et d'utilisateurs Autorisations de groupe Cryptage AES 256 bits

*Les prix de TeamViewer en dollars US et en euros proviennent des sites Web de TeamViewer en date de juillet 2020. Les prix de TeamViewer peuvent varier selon les pays.

Parmi les nombreuses fonctionnalités pratiques décrites ci-dessus, la prise en charge des appareils iOS et Android était particulièrement importante pour la perception audio, car ils prennent en charge les deux types d'appareils. Et cette fonctionnalité a été incluse dans le pack standard Splashtop SOS sans frais supplémentaires. Jason et son équipe ont été très satisfaits de la solution.

« "En tant que service d’accès à distance fiable et économique, Splashtop est très bénéfique pour le workflow de notre entreprise, explique Jason. Nous pouvons rapidement et facilement fournir les services d’assistance technique à distance dont nos clients ont besoin, surtout en cette période de distanciation sociale et de perturbations dues au COVID-19. »

Il ajoute : « Il nous permet non seulement de voir ce que le client voit sur son ordinateur, mais aussi de prendre le contrôle de sa machine pour fournir une assistance technique comme si nous étions sur place - c’est très important pour nous dans le cadre des services que nous proposons. » Jason a ajouté que cette solution permet également à son équipe de partager leur écran pour présenter à distance des plans, des schémas, des modèles et des informations aux clients.

Résultats

: continuité métier et avantage concurrentiel renforcé

En passant de TeamViewer à Splashtop SOS, Audio Perception a pu économiser au moins 50 % sur ses coûts, partager ses documents de conception à distance et fournir une assistance à distance efficace à ses clients.

Les clients d’Audio Perception semblent être particulièrement enthousiastes à l’idée de recevoir une assistance à distance. « Audio Perception peut désormais résoudre vos problèmes logiciels et vous dépanner à distance via Splashtop en contrôlant votre écran », a témoigné un client sur Twitter. Il ajoute : « Si vous avez besoin de services d’assistance technique dans le domaine de la musique et que personne ne le propose dans votre secteur, c’est le rêve ! »

Jason a partagé que le passage à Splashtop SOS a finalement donné un avantage concurrentiel à la perception audio : "Splashtop SOS est une option d'assistance qui non seulement empêche notre clientèle actuelle de rechercher d'autres services d'assistance à distance, mais qui attire également de nouveaux clients potentiels dans des zones situées en dehors du grand Los Angeles, où l'assistance sur site n'est pas vraiment pratique en raison de la distance, du temps de déplacement et du coût".