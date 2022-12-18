Assurer la continuité des activités tout en maintenant un faible coût opérationnel dans le secteur des médias et du divertissement
Comment Audio Perception a renforcé son avantage concurrentiel tout en relevant les défis du télétravail
Résumé
Le COVID-19 a accéléré la révolution numérique et le passage au télétravail. Ce faisant, la pandémie a contraint de nombreux secteurs, dont celui des médias et du divertissement, à s’adapter rapidement. Pour les entreprises de la filière audio, cette nouvelle normalité a soulevé quelques questions : comment continuer à fournir des services de conception à distance ? Comment fournir une assistance technique rapide et efficace aux clients lorsque vous ne pouvez pas vous rendre sur place ?
David Knauer et Jason Atkinson, fondateurs d’Audio Perception, expliquent comment leur entreprise a utilisé Splashtop Remote Support pour surmonter les défis posés par cette nouvelle normalité.
Résumé
Le défi : Offrir une assistance technique à distance et des services de conception à distance aux compositeurs de télévision, aux artistes musicaux, aux auteurs de chansons, aux producteurs, aux propriétaires de studios, aux entreprises de technologie et de divertissement
Étant donné qu’Audio Perception avait de nombreux clients nécessitant une assistance technique, l’entreprise cherchait un moyen d’y répondre à distance. « Nous devions trouver une solution d’assistance à distance fiable, économique et efficace, explique David. Il était important pour nous que la plateforme permette également de réaliser des prestations de design à distance. »
Pour fournir ces services de conception à distance, les designers d’Audio Perception avaient besoin d’un outil qui leur permettrait de partager leur écran avec les clients pour présenter leurs plans, schémas, modèles et autres informations pendant la phase conceptuelle de la construction du studio.
C’est pourquoi le cofondateur d’Audio Perception, Jason Atkinson, a passé beaucoup de temps à étudier les produits et services d’accès à distance. « Nous avions utilisé TeamViewer, mais cette solution s’est avérée trop chère pour les fonctionnalités qu’elle nous offrait, explique-t-il. J’ai cherché un meilleur outil en me concentrant sur trois critères principaux : les performances, les caractéristiques et le prix. »
C’est alors qu’il a découvert Splashtop Remote Support. « Il répondait parfaitement à tous nos besoins », a déclaré M. Atkinson.
LA SOLUTION : UNE SOLUTION D'ACCÈS À DISTANCE FIABLE ET ABORDABLE, ASSORTIE AVEC LES BONNES FONCTIONNALITÉS
Splashtop Remote Support a permis à Audio Perception de fournir facilement une assistance à distance à ses clients, et répondait à toutes les exigences de Jason. Cette solution présente non seulement un grand nombre de fonctionnalités essentielle, mais son prix est également très compétitif. Cela a permis à l’entreprise de réaliser des économies considérables, de l’ordre de 50 % voire plus, par rapport à d’autres solutions comme TeamViewer. Vous trouverez ci-dessous un comparatif des caractéristiques et des tarifs de ces deux solutions.
Caractéristiques et comparaison des prix
Splashtop Remote Support
Plan d'utilisation unique de TeamViewer
Prix de départ
349 CA$ (par utilisateur/an)
730,80 CA$ (par utilisateur/an)*
Accéder et contrôler les ordinateurs à distance
Assistance sur demande (QuickSupport)
Nombre illimité de points terminaux
Prise en charge des appareils iOS et Android
226,80 CA$ /an en supplément
Plusieurs sessions simultanées
Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer)
Chat (en session)
Chat (en dehors de la session)
Enregistrement de la session
Deux utilisateurs peuvent se connecter à distance au même ordinateur en même temps (deux licences sont nécessaires)
Soutien multi-moniteurs (multi-to-multi)
Impression à distance
Redémarrage à distance
Gestion des utilisateurs
Groupement d'ordinateurs et d'utilisateurs
Autorisations de groupe
Cryptage AES 256 bits
*Les prix de TeamViewer en dollars US et en euros proviennent des sites Web de TeamViewer et sont actualisés régulièrement. Les prix de TeamViewer peuvent varier selon les pays.
Parmi les nombreuses fonctionnalités pratiques décrites ci-dessus, la prise en charge des appareils iOS et Android était particulièrement importante pour Audio Perception, car l’entreprise utilise les deux types d’appareils. Cette fonctionnalité était incluse dans le forfait standard Splashtop Remote Support sans frais supplémentaires. Jason et son équipe ont été très satisfaits de la solution.
« "En tant que service d’accès à distance fiable et économique, Splashtop est très bénéfique pour le workflow de notre entreprise, explique Jason. Nous pouvons rapidement et facilement fournir les services d’assistance technique à distance dont nos clients ont besoin, surtout en cette période de distanciation sociale et de perturbations dues au COVID-19. »
Il ajoute : « Il nous permet non seulement de voir ce que le client voit sur son ordinateur, mais aussi de prendre le contrôle de sa machine pour fournir une assistance technique comme si nous étions sur place - c’est très important pour nous dans le cadre des services que nous proposons. » Jason a ajouté que cette solution permet également à son équipe de partager leur écran pour présenter à distance des plans, des schémas, des modèles et des informations aux clients.
Résultats
: continuité métier et avantage concurrentiel renforcé
En passant de TeamViewer à Splashtop Remote Support, Audio Perception a pu économiser au moins 50 % sur ses coûts, partager ses documents de conception à distance et fournir une assistance à distance efficace à ses clients.
Les clients d’Audio Perception semblent être particulièrement enthousiastes à l’idée de recevoir une assistance à distance. « Audio Perception peut désormais résoudre vos problèmes logiciels et vous dépanner à distance via Splashtop en contrôlant votre écran », a témoigné un client sur Twitter. Il ajoute : « Si vous avez besoin de services d’assistance technique dans le domaine de la musique et que personne ne le propose dans votre secteur, c’est le rêve ! »
Jason a déclaré que le passage à Splashtop Remote Support a finalement donné un avantage concurrentiel à Audio Perception : « Splashtop est une option d’assistance qui non seulement évite à notre clientèle actuelle de rechercher d’autres services de téléassistance, mais attire également de nouveaux clients potentiels dans des régions situées en dehors de la grande agglomération de Los Angeles, où l’assistance sur site n’est pas vraiment pratique en raison de la distance, du temps de trajet et des coûts. »
Détails
À propos de la perception sonore
Combinant leurs plus de 30 ans d'expérience en informatique, musique, électronique, ingénierie audio, logiciels, post audio et conception sonore, David Knauer et Jason Atkinson, ont fondé Audio Perception en 2008 à Los Angeles, en Californie.
Ils avaient pour ambition de fournir un service et un support complets, avec une approche globale : conception de studios, notamment en termes de construction et de traitement acoustique, ainsi que toutes les formes d’assistance technique, incluant le câblage, les baies de connexion, les panneaux muraux, les ordinateurs, les logiciels et les instructions.
Aujourd’hui, Audio Perception est une entreprise de renom qui offre des services de conseil, de conception, d’assistance, de vente et d’ingénierie technique aux musiciens, aux artistes, aux producteurs, aux propriétaires de studios, aux entreprises de divertissement, aux installateurs de home-cinéma, de bureaux et de salles de conférence, ainsi qu’aux compositeurs de musiques pour le cinéma et la télévision, notamment pour les célèbres productions hollywoodiennes Mr Robot, Fargo, Star Trek, Legion, GLOW, Law & Order et Glee.
En savoir plus sur la perception audio.
À propos de Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support est une solution logicielle de support à distance que les équipes techniques peuvent utiliser pour fournir une assistance à distance sous surveillance, à la demande, ainsi que sans surveillance à tout moment.
Avec Splashtop Remote Support, les techniciens de l’assistance informatique peuvent se connecter instantanément aux appareils de leurs utilisateurs grâce à un simple code de session. Conçu pour les professionnels des centres d’assistance et de support. Assurez une assistance à distance à la demande sur un nombre illimité d’appareils, quel que soit l’endroit où se trouve l’utilisateur ou le moment où survient son problème. Les techniciens peuvent facilement se connecter à distance aux ordinateurs Windows, Mac, Linux, iOS, Android ou Chromebook de leurs utilisateurs, prendre le contrôle et résoudre le problème rapidement. Splashtop réduit le temps nécessaire pour dépanner les utilisateurs, assure un haut niveau de satisfaction client et réduit les coûts pour les équipes de support à distance.
Obtenez plus d’informations sur Splashtop Remote Support.
De Audio Perception Inc.
Splashtop est une solution parfaite et économique pour les services d’assistance à distance que nous fournissons à nos clients professionnels du secteur de la musique et du son.
David Knauer, President