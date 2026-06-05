Top Reasons You Should Upgrade from Splashtop SOS to Splashtop Enterprise

Avertissement : Splashtop SOS a été renommé Splashtop Remote Support. Si le nom du produit a changé, les caractéristiques et les fonctionnalités sont restées les mêmes, continuant à fournir une téléassistance rapide, sûre et fiable.
Splashtop SOS est depuis longtemps la solution de référence pour les équipes informatiques et les services d’assistance, offrant une fiabilité inégalée en matière de support à distance à la demande et sans surveillance. Sa capacité à prendre en charge un nombre illimité d’appareils en a fait la solution préférée des techniciens. Mais les besoins de votre organisation évoluent, et il se peut que vos exigences en matière d’outil d’accès à distance suivent le même chemin.
Découvrez Splashtop Enterprise : notre solution tout-en-un de nouvelle génération, conçue sur mesure pour répondre aux besoins avancés des équipes informatiques d’aujourd’hui en matière de gestion et de sécurité. Splashtop Enterprise révolutionne l’assistance informatique et la gestion des terminaux grâce à des performances, une sécurité et des workflows de centre de services avancés. Dans cet article, nous allons voir pourquoi Splashtop Enterprise est la solution dont votre équipe a besoin pour rester à la pointe du progrès.
Splashtop SOS : un petit rappel
Conçu pour les appareils avec ou sans surveillance, Splashtop SOS offre aux équipes informatiques une expérience fluide sur différentes plateformes, garantissant un dépannage et une résolution rapides, quel que soit la localisation du problème. Ses principaux avantages sont les suivants :
Assistance à la demande pour un nombre illimité d’appareils : Splashtop SOS ne vous limite pas en fonction du nombre d’appareils. Cette flexibilité permet aux équipes informatiques de dimensionner leur support sans avoir à se soucier de d’atteindre un plafond.
Capacités d’accès sans surveillance : avec des formules telles que SOS+10 et SOS Unlimited, les techniciens disposent d’un accès sans surveillance aux ordinateurs et serveurs gérés, ce qui simplifie le processus de gestion à distance et supprime la nécessité de présence de l’utilisateur final.
Workflow simplifié : le workflow de Splashtop SOS est incroyablement simple. Les utilisateurs exécutent l’application SOS sur leur appareil, fournissent un code de session à 9 chiffres au technicien, et voilà, le dépannage à distance peut commencer. Pour l’assistance sans surveillance, le processus est encore plus fluide grâce à l’accès instantané.
Connexions hautes performances : la solution se distingue par ses capacités de streaming rapide et haute résolution, garantissant aux techniciens des interactions en temps réel avec un temps de latence minimal.
Mesures de sécurité rigoureuses : la sécurité est primordiale et Splashtop SOS ne fait aucun compromis. Avec des fonctionnalités telles que le chiffrement SSL/AES 256 bits, la protection contre les intrusions et les protocoles de sécurité avancés, vos sessions à distance sont entre de bonnes mains.
Boîte à outils polyvalente : SOS ne se limite pas à l’accès à distance. Il est doté d’une série de fonctionnalités, telles que la prise en charge de plusieurs moniteurs, le transfert de fichiers par glisser-déposer, le chat en cours de session et le redémarrage à distance, qui permettent aux techniciens d’avoir tout ce dont ils ont besoin à portée de main.
Compatibilité avec un grand nombre d’appareils : qu’il s’agisse d’un PC Windows, d’un Mac, d’un appareil iOS ou Android, SOS répond à vos besoins. Sa prise en charge multiplateforme vous garantit de pouvoir accéder à tous les appareils.
Intégration avec les meilleures plateformes informatiques : pour simplifier davantage votre workflow, SOS peut être lancé directement à partir des systèmes de ticketing les plus populaires tels qu’Autotask PSA, Freshdesk, Zendesk, et plus encore.
Compte tenu de ces caractéristiques, il est facile de comprendre pourquoi Splashtop SOS a été choisi par de nombreuses entreprises pour assurer une assistance informatique rapide et efficace.
Pourquoi passer à la version supérieure ? Fonctionnalités exclusives de Splashtop Enterprise
Si Splashtop SOS a déjà fait ses preuves en tant que solution de téléassistance fiable, Splashtop Enterprise va encore plus loin. Pour les organisations qui souhaitent assurer la pérennité de leur infrastructure informatique et qui cherchent à fournir une assistance plus complète à une main-d’œuvre diversifiée et en constante évolution, notre formule Enterprise présente plusieurs fonctionnalités exclusives :
Gestion avancée des ordinateurs à distance : au-delà du support à distance de base, Splashtop Enterprise facilite des actions de gestion telles que les mises à jour Windows, le redémarrage du système et les commandes à distance. De plus, les alertes configurables ainsi que les Scripts and Tasks rationalisent les processus, ce qui facilite la gestion des tâches courantes.
Workflow d’assistance à la demande transformé : avec de puissantes fonctionnalités de centre de services destinées à optimiser les canaux d’assistance, la gestion des techniciens et la collaboration, Splashtop Enterprise veille à ce que votre workflow soit plus rationalisé que jamais.
Intégration de Splashtop Augmented Reality (AR) : pour les situations qui nécessitent plus que de simplement consulter un écran à distance, la possibilité d’ajouter Splashtop AR permet aux techniciens de voir et d’interagir avec l’environnement physique de l’utilisateur, ce qui ouvre la voie à des solutions de dépannage et de conseil avancées.
Sécurité renforcée avec l’authentification unique : à notre époque où les menaces de cybersécurité sont omniprésentes, Splashtop Enterprise donne la priorité à la sécurité avec l’intégration de l’authentification unique. Cette fonction permet une authentification via des plateformes telles que Okta, Azure AD, JumpCloud, et plus encore, garantissant à la fois la commodité et la sécurité.
Planification des accès : pour mieux contrôler l’accès à distance, les administrateurs informatiques peuvent désormais programmer des plages horaires déterminant à quel moment des personnes ou des groupes peuvent accéder à des ordinateurs spécifiques, ce qui ajoute un degré supplémentaire de sécurité et de gestion.
Solutions sur mesure avec des modules complémentaires : du connecteur Splashtop à l’intégration de la journalisation SIEM et à la restriction des adresses IP, Splashtop Enterprise est flexible et permet aux organisations de commander des fonctionnalités supplémentaires qui répondent à leurs besoins spécifiques.
Autonomisation des utilisateurs finaux : au-delà de la simple téléassistance, Splashtop Enterprise permet aux utilisateurs finaux d’accéder à distance à leur ordinateur de travail. Grâce aux autorisations granulaires, à l’accès par groupe et à bien d’autres fonctionnalités, l’expérience en matière de télétravail s’en trouve considérablement améliorée.
Gestion complète de l’accès des utilisateurs finaux : les équipes informatiques peuvent mieux contrôler l’accès des utilisateurs finaux, en veillant à ce que celui-ci soit non seulement pratique, mais aussi sécurisé et contrôlé.
Portée étendue grâce à l’accès sans surveillance aux appareils Android : dans les environnements saturés en appareils d’aujourd’hui, il ne suffit pas de prendre en charge les ordinateurs. Splashtop Enterprise offre un accès sans surveillance à une gamme plus vaste de périphériques, notamment les smartphones Android, les tablettes, les périphériques POS et même des équipements spécialisés tels que les appareils Android tout-terrain et les bornes interactives.
En comparant les deux versions, il devient évident que si Splashtop SOS offre une base solide, Splashtop Enterprise est la solution complète pour les organisations qui souhaitent combiner téléassistance de haut niveau avec des capacités avancées de gestion et de travail à distance.
Consultez notre comparaison des fonctionnalités de Splashtop SOS et de Splashtop Enterprise.
Démarrer avec Splashtop Enterprise
Pour évoluer dans le paysage en pleine mutation du télétravail et de l’assistance informatique, vous devez disposer d’outils non seulement efficaces, mais aussi adaptables. Alors que Splashtop SOS offre des capacités d’assistance sans surveillance et à la demande exceptionnelles, Splashtop Enterprise optimise cette expérience pour répondre aux besoins plus larges des équipes informatiques dynamiques et décentralisées.
En passant à Splashtop Enterprise, les entreprises se dotent non seulement d’un outil de téléassistance et d’accès à distance complet, mais aussi de fonctionnalités adaptées aux exigences des organisations modernes. En combinant sécurité, polyvalence et fonctionnalités avancées, Splashtop Enterprise s’impose comme le choix incontournable pour les entreprises qui cherchent à renforcer leurs capacités d’assistance informatique tout en donnant à leur personnel les moyens de s’adapter à l’avenir du travail.
Pour les utilisateurs actuels de SOS, ce changement n’est pas seulement un pas, mais un bond en avant vers une infrastructure informatique plus fluide, plus efficace et plus adaptable. Que vous souhaitiez simplifier vos workflows, étendre votre rayon d’action en matière de téléassistance ou garantir à votre équipe l’accès à distance le plus sécurisé et le plus souple possible, Splashtop Enterprise est la solution qu’il vous faut.
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