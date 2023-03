Solutions de support à distance pour le service informatique et le service d’assistance - Splashtop Enterprise vs. Splashtop SOS Unlimited

Splashtop SOS Unlimited est la solution d’assistance à distance préférée des équipes informatiques et des services d’assistance du monde entier. Les techniciens peuvent non seulement fournir une assistance à distance sans surveillance pour les ordinateurs gérés, mais aussi une assistance rapide pour les appareils non gérés tels que les ordinateurs des utilisateurs finaux et les appareils mobiles. SOS unlimited permet aux équipes informatiques de prendre en charge un nombre illimité d’appareils !

Cependant, la multitude de responsabilités qui incombent aux équipes informatiques, en plus de l’assistance à distance, implique généralement un ensemble d’outils complexes qu’il est difficile de gérer et de faire évoluer pour une entreprise en pleine croissance. En outre, à l’ère du travail à distance, les équipes informatiques doivent être flexibles pour pouvoir s’adapter à un lieu de travail hybride.

Avec le lancement récent de Splashtop Enterprise, Splashtop fait passer les capacités de support et d’accès à distance à un niveau supérieur. Splashtop Enterprise est la solution d’accès à distance tout-en-un de nouvelle génération pour les équipes informatiques et les services d’assistance, permettant aux techniciens de fournir non seulement une assistance à distance mais aussi de permettre aux utilisateurs finaux de travailler depuis leur domicile. Elle offre la flexibilité, l’évolutivité, les performances et le contrôle dont les équipes informatiques d’aujourd’hui ont besoin, avec une sécurité robuste et des fonctionnalités de classe entreprise qui s’intègrent de manière transparente dans les environnements informatiques existants. Les équipes informatiques peuvent également choisir le nombre de licences d’accès à distance pour les utilisateurs finaux nommés et les licences d’assistance à distance pour le nombre de techniciens simultanés dont elles ont besoin.

Explorons les différences entre Splashtop Enterprise et Splashtop SOS Unlimited.