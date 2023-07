Dans le paysage hautement technique d'aujourd'hui, les solutions Accès à distance sont devenues l'épine dorsale d'innombrables organisations. Ils comblent le fossé géographique entre les employés et leur travail, favorisant la productivité, l'agilité et une expérience de travail transparente. Parmi la myriade de solutions Accès à distance, Splashtop Enterprise s'impose comme une plateforme tout-en-un permettant le travail à distance, l'assistance et la gestion des TI.

Dans ce blog, nous allons nous pencher sur les vastes capacités de Splashtop Enterprise, en soulignant ses principales caractéristiques et en illustrant la façon dont tu peux exploiter tout son potentiel. Que tu sois un administrateur de TI cherchant à rationaliser le soutien ou un décideur envisageant une solution Accès à distance sécuritaire et polyvalente pour ton équipe, cet article de blogue est pour toi.

Principales caractéristiques et avantages de Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise est une solution Accès à distance robuste, sécurisée et polyvalente, conçue en tenant compte des besoins des entreprises modernes. TI est une solution tout-en-un qui permet à tes employés d'accéder à leurs ordinateurs pour travailler à distance, et à ton équipe TI de bénéficier de fonctions de téléassistance et de gestion des points d'extrémité.

Voici les principales caractéristiques et avantages qui font de Splashtop Enterprise un outil exceptionnel pour toute organisation :

Accès à distance haute performance : Splashtop Enterprise offre un accès à distance de haute qualité avec un streaming 4K à 60fps et un streaming iMac Pro Retina 5K à faible latence. Son moteur d'encodage et de décodage optimisé exploite pleinement les technologies d'accélération matérielle d'Intel, NVIDIA et AMD, réduisant ainsi l'utilisation de l'unité centrale et permettant d'allouer plus de ressources à tes applications.

Connexions sécurisées : À l'ère du numérique, la sécurité est primordiale. Splashtop assure la plus grande sécurité grâce à diverses fonctions de sécurité, notamment la protection contre les intrusions, le cryptage SSL/AES 256 bits et l'infrastructure sécurisée.

Intégration SSO (authentification unique)/SAML : Pour un déploiement en douceur et une authentification centralisée, Splashtop Enterprise s'intègre de manière transparente aux fournisseurs d'identité SSO (authentification unique).

Prise en charge d'un grand nombre d'appareils : Avec Splashtop, tu peux te connecter à distance à ton ordinateur Mac, Windows ou Linux depuis n'importe quel appareil Mac, Windows, iOS, Android ou Chromebook, offrant ainsi une solution véritablement multiplateforme.

TI Management & Support : Splashtop Enterprise permet à TI de fournir une télésurveillance et une téléassistance sans surveillance aux appareils gérés et à ceux des utilisateurs finaux. TI dispose également de plusieurs fonctions de gestion des points d'extrémité, telles que la gestion des canaux du service desk, les intégrations ticketing/ITSM, la surveillance des points d'extrémité, et bien plus encore !

Accès programmé : La possibilité de programmer les heures d'accès offre une flexibilité et une personnalisation qui s'adaptent aux besoins de ton organisation.

Permissions granulaires : Cette fonction permet de fournir des autorisations granulaires basées sur les rôles et sur les utilisateurs/groupes d'utilisateurs, ce qui permet un contrôle fin des droits d'accès au sein de ton organisation.

Fonctionnalités en session: Splashtop Enterprise ne se contente pas de permettre l'Accès à distance ; TI est livré avec une suite de fonctionnalités conçues pour améliorer la productivité tout en travaillant à distance. Des fonctions telles que le transfert de fichiers, le chat, la prise en charge de plusieurs moniteurs, l'enregistrement de sessions, le passage du microphone et la redirection des périphériques USB enrichissent l'expérience du travail à distance.

Des fonctions supplémentaires, telles que la restriction d'IP, l'intégration SIEM et le connecteur Splashtop pour le pontage sans VPN des connexions à distance, sont également disponibles pour répondre aux besoins spécifiques de ton entreprise.

Que tu sois un professionnel, un technicien ou un responsable TI, Splashtop Enterprise possède des fonctionnalités qui peuvent répondre à tes besoins spécifiques et à tes cas d'utilisation.

Conseils pour tirer le meilleur parti de Splashtop Enterprise

Maintenant que tu as compris les fonctionnalités qu'offre Splashtop Enterprise, plongeons-nous dans quelques conseils pratiques pour t'aider à maximiser son potentiel :

Optimiser les paramètres de performance: La haute performance de Splashtop Enterprise est l'un de ses principaux avantages. Cependant, les exigences spécifiques peuvent varier en fonction de ton appareil, de ton réseau et de la nature de tes tâches. Veille à affiner les réglages pour optimiser les performances en fonction de tes besoins spécifiques. Tirer parti du Single Sign-On (SSO (authentification unique)) : L'intégration du SSO (authentification unique) est une fonctionnalité intéressante qui renforce la sécurité et améliore la convivialité. Si tu n'utilises pas déjà TI, pense à t'intégrer à un fournisseur d'identité SSO (authentification unique) pour rationaliser ton déploiement et le processus d'authentification des utilisateurs. Utiliser pleinement la prise en charge d'un grand nombre d'appareils: La prise en charge de plusieurs plateformes par Splashtop est un atout considérable pour les organisations disposant d'une gamme variée d'appareils. Assure-toi que les membres de ton équipe ont installé l'appli Splashtop sur leurs appareils préférés afin qu'ils puissent travailler de manière flexible depuis n'importe où. Planifier l'accès à distance: Si ton entreprise a besoin de gérer le moment où les employés peuvent accéder à leur poste de travail à distance, profite de la fonction Accès à distance. Cela permet de garder le contrôle et de s'assurer qu'Accès à distance est disponible quand on en a besoin et pas en dehors des heures autorisées. Définir des permissions granulaires: En tant qu'administrateur, utilise la fonction de permissions granulaires de Splashtop. Tu peux définir des autorisations basées sur des rôles, des utilisateurs spécifiques ou des groupes d'utilisateurs, ce qui garantit que les bonnes personnes ont accès aux bons appareils. Utilise le connecteur Splashtop: Si tu as affaire à des systèmes sur un réseau fermé, le connecteur Splashtop peut t'aider à fournir un accès sécurisé, sans VPN. Les utilisateurs peuvent obtenir un accès sans agent aux systèmes sur le réseau de ton organisation.

N'oublie pas que Splashtop Enterprise est conçu pour être un outil polyvalent et flexible. La meilleure façon de tirer le meilleur parti de TI est de bien comprendre ses caractéristiques et de les adapter aux besoins spécifiques de ton organisation.

Démarrer avec Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise est un outil puissant conçu pour fournir un Accès à distance sécurisé et performant aux organisations de toutes tailles. L'étendue de ses fonctions fait de TI le meilleur choix pour les équipes qui ont besoin de travailler et de fournir une assistance TI depuis n'importe où.

Pour en exploiter tout le potentiel, il ne suffit pas d'en comprendre les caractéristiques, il faut les mettre en œuvre de façon stratégique pour répondre à tes besoins. En suivant les conseils que nous avons partagés, tu peux t'assurer que tu exploites au maximum la puissance de Splashtop Enterprise.

Tu veux en savoir plus ou tu as besoin d'aide pour optimiser ton installation Splashtop Enterprise ?

