Dans un contexte aussi technique que celui d’aujourd’hui, les solutions d’accès à distance sont devenues le pilier central d’un nombre considérable d’organisations. Celles-ci permettent de combler la distance géographique entre les employés et leur entreprise, favorisant ainsi la productivité, l’agilité et la fluidité de l’expérience de travail. Parmi la myriade de solutions d’accès à distance disponibles, Splashtop Enterprise s’impose comme une plateforme tout-en-un dédiée au télétravail, au support et à la gestion informatique.
Dans cet article, nous allons examiner les nombreuses possibilités de Splashtop Enterprise, en présentant ses principales fonctionnalités et en illustrant la façon dont vous pouvez exploiter tout son potentiel. Que vous soyez administrateur informatique cherchant à rationaliser votre support ou cadre dirigeant envisageant une solution d’accès à distance sécurisée et polyvalente pour votre équipe, cet article est fait pour vous.
Principales caractéristiques et avantages de Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise est une solution d’accès à distance robuste, sécurisée et polyvalente, conçue pour répondre aux besoins des entreprises modernes. Il s’agit d’une solution tout-en-un qui permet à vos employés d’accéder à leurs ordinateurs pour travailler à distance, et à votre équipe informatique de bénéficier de fonctions d’assistance et de gestion des terminaux à distance.
Voici les principales caractéristiques et avantages qui font de Splashtop Enterprise un outil exceptionnel pour toute organisation :
Accès à distance haute performance : Splashtop Enterprise offre un accès à distance de haute qualité avec un streaming 4K à 60fps et un streaming iMac Pro Retina 5K à faible latence. Son moteur d’encodage et de décodage optimisé exploite pleinement les technologies d’accélération matérielle d’Intel, de NVIDIA et d’AMD, réduisant ainsi l’utilisation du processeur et permettant d’allouer plus de ressources à vos applications.
Connexions sécurisées : à l’ère du numérique, la sécurité est primordiale. Splashtop garantit une sécurité optimale grâce à diverses fonctionnalités, notamment la protection contre les intrusions, le chiffrement SSL/AES 256 bits et la sécurisation de l’infrastructure.
Intégration SSO/SAML : pour faciliter le déploiement et l’authentification centralisée, Splashtop Enterprise intègre parfaitement les fournisseurs d’identité SSO (authentification unique).
Compatibilité étendue : avec Splashtop, vous pouvez vous connecter à distance à votre ordinateur Mac, Windows ou Linux depuis n’importe quel appareil Mac, Windows, iOS, Android ou Chromebook, offrant ainsi une solution véritablement multiplateforme.
Gestion et support IT: Splashtop Enterprise permet à l’IT de fournir un support à distance assisté et sans surveillance aux appareils gérés et des utilisateurs finaux. Il inclut également plusieurs fonctionnalités de gestion des terminaux, comme la gestion des canaux du service desk, les intégrations de ticketing/ITSM, la surveillance des terminaux, et plus encore !
Planification des accès : la possibilité de programmer les horaires d’accès offre la flexibilité et la personnalisation nécessaires pour répondre aux besoins de votre organisation.
Autorisations granulaires : cette fonction permet de définir des autorisations granulaires basées sur les rôles et sur les utilisateurs/groupes d’utilisateurs, ce qui assure un contrôle précis des droits d’accès au sein de votre organisation.
Fonctionnalités intégrées aux sessions : Splashtop Enterprise ne se contente pas de fournir un accès à distance ; il est livré avec une gamme de fonctions conçues pour améliorer la productivité dans le cadre du télétravail. Des outils tels que le transfert de fichiers, le chat, la prise en charge de plusieurs moniteurs, l’enregistrement des sessions, la redirection du micro et la redirection des périphériques USB enrichissent l’expérience du travail à distance.
Des fonctionnalités supplémentaires, telles que la restriction des adresses IP, l’intégration SIEM et Splashtop Connector pour le pontage sans VPN des connexions à distance, sont également disponibles pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Que vous soyez cadre, technicien ou responsable informatique, Splashtop Enterprise dispose de fonctionnalités qui peuvent répondre à vos besoins spécifiques et à vos cas d’utilisation.
Conseils pour tirer le meilleur parti de Splashtop Enterprise
Maintenant que vous connaissez les fonctionnalités de Splashtop Enterprise, nous allons vous donner quelques conseils pratiques pour vous aider à maximiser son potentiel :
Optimiser les paramètres de performances : les performances élevées de Splashtop Enterprise constituent l’un de ses principaux avantages. Cependant, les exigences spécifiques peuvent varier en fonction de votre appareil, de votre réseau et de la nature de vos tâches. Veillez à affiner les paramètres pour optimiser les performances en fonction de vos besoins particuliers.
Exploiter l’authentification unique (SSO) : l’intégration de la SSO permet de renforcer la sécurité et d’améliorer la facilité d’utilisation. Si vous ne l’utilisez pas déjà, envisagez d’intégrer un fournisseur d’identité SSO pour rationaliser votre déploiement et le processus d’authentification des utilisateurs.
Profiter pleinement de la compatibilité étendue : la prise en charge de multiples plateformes par Splashtop est un atout majeur pour les organisations disposant d’un large éventail d’appareils. Assurez-vous que les membres de votre équipe ont l’application Splashtop installée sur leurs appareils préférés afin qu’ils puissent travailler de manière flexible depuis n’importe où.
Planifier l’accès à distance : si votre entreprise a besoin de gérer le moment où les employés peuvent accéder à leur poste de travail à distance, tirez parti de la fonction de planification des accès. Cela vous permet de garder le contrôle et de vous assurer que l’accès à distance est bien disponible lorsque c’est nécessaire et pas en dehors des heures autorisées.
Définir des autorisations granulaires : en tant qu’administrateur, utilisez la fonction d’autorisations granulaires de Splashtop. Vous pouvez définir des autorisations basées sur des rôles, des utilisateurs spécifiques ou des groupes d’utilisateurs, afin de garantir que les bonnes personnes ont accès aux bons appareils.
Utiliser Splashtop Connector : si vous travaillez avec des systèmes sur un réseau fermé, Splashtop Connector peut vous aider à fournir un acc�ès sécurisé, sans VPN. Les utilisateurs peuvent obtenir un accès sans agent aux systèmes sur le réseau de votre organisation.
Rappelez-vous que Splashtop Enterprise a été conçu pour être un outil polyvalent et flexible. La meilleure façon d’en tirer le maximum est de bien comprendre ses fonctionnalités et de les adapter aux besoins spécifiques de votre organisation.
Démarrer avec Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise est un outil puissant conçu pour fournir un accès à distance sécurisé et performant aux organisations de toutes tailles. L’étendue de ses fonctionnalités en fait un choix de premier ordre pour les équipes qui ont besoin de travailler et de fournir une assistance informatique depuis n’importe où.
Pour exploiter tout le potentiel de Splashtop Enterprise, il ne suffit pas de comprendre ses fonctionnalités, il faut aussi les mettre en œuvre de manière stratégique pour répondre à vos besoins. En suivant les conseils que nous avons partagés, vous pouvez vous assurer que vous exploitez pleinement la puissance de Splashtop Enterprise.
Vous souhaitez en savoir plus ou vous avez besoin d’aide pour optimiser votre configuration Splashtop Enterprise ? Notre équipe commerciale est prête à vous aider. Contactez-nous dès aujourd’hui pour bénéficier d’un accès à distance optimal avec Splashtop Enterprise.
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