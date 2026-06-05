Vidéo de démonstration du support à distance de Splashtop Rugged & IoT pour Zebra Technologies

Vous cherchez une solution pour accéder et contrôler à distance les appareils Android et IoT depuis Zebra ?
Consultez la section Accès et assistance à distance Splashtop Rugged & IoT.
Cette vidéo donne un aperçu rapide de son fonctionnement, à l'aide d'un appareil Zebra Android.
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Accès et assistance à distance pour les ordinateurs portables et les ordinateurs portables
Splashtop présente la première solution de contrôle à distance Android pour le nouveau service de contrôle à distance de Zebra Technologies
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Splashtop Rugged & IoT Téléassistance est optimisé pour prendre en charge les appareils mobiles, les appareils robustes, les kiosques, la signalisation numérique, les points de vente (POS), les dispositifs de consignation électronique (ELD), ainsi que d'autres Internet of Things (IoT) appareils fonctionnant sous une large gamme de systèmes d'exploitation (OS) allant d'Android™ à Windows™ embarqué.
Splashtop travaille avec les fabricants d'appareils pour prendre en charge l'accès à distance et le contrôle à distance des appareils Android avec des modules complémentaires sur mesure pour Splashtop Rugged & IoT. La liste croissante des fabricants pris en charge par Splashtop comprend CalAmp, CipherLab, Crossmatch Sentry, DataLogic, Handheld, Honeywell, Intermec, Janam, Kyocera, Lenovo, LG, MobileDemand, Newland, NextGen, Panasonic, Samsung, Sonim et Zebra.