Splashtop présente la première solution de contrôle à distance Android pour le nouveau service de contrôle à distance de Zebra Technologies

La solution de Splashtop Remote Control s'intègre en toute transparence aux plates-formes existantes de gestion des appareils mobiles, de gestion de la mobilité en entreprise et de gestion unifiée des points d'accès

San Jose, Californie, 13 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) - Splashtop a annoncé que Splashtop Rugged & IoT Remote Support est optimisé pour prendre pleinement en charge le service d’injection d’événements de contrôle à distance de Zebra Technologies. Avec la dernière interface de programmation d’applications (API) de contrôle à distance Zebra, les clients de Zebra et de Splashtop peuvent désormais déployer rapidement des ordinateurs mobiles durcis gérés à distance.

Le service d'injection d'événements de contrôle à distance de Zebra permet aux applications de contrôle à distance approuvées d'avoir le contrôle total de l'écran d'un appareil et d'injecter des événements de touches et de contacts dans le système tout en effectuant un dépannage à distance.

"Nous sommes ravis d'être le premier fournisseur indépendant de logiciels (ISV) pour soutenir la nouvelle capacité de contrôle à distance de Zebra", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "En 2019, de nombreuses entreprises continueront à migrer vers de nouveaux appareils basés sur Android, et Splashtop est bien placé pour soutenir cette vague d'adoption et de déploiement par les clients".

Splashtop Rugged & IoT Remote Support est optimisé pour prendre en charge les appareils mobiles, les appareils robustes, les kiosques, la signalisation numérique, les points de vente (POS), les dispositifs d'enregistrement électronique (ELD), ainsi que d'autres dispositifs de l'Internet des objets (IoT) fonctionnant sous une large gamme de systèmes d'exploitation (OS) allant de Android™ à Windows™ intégré. La plateforme est disponible en version cloud et sur site. Les entreprises qui choisissent d'avoir un réseau fermé peuvent facilement adopter la solution sur site. Les partenaires de Splashtop peuvent également tirer parti de la solution Rugged IoT & Remote Support.

"Nous sommes ravis d'être un partenaire d'OEM (Original Equipment Manufacturer) de la technologie Rugged & IoT Remote Support de Splashtop", a déclaré Paul DePond, président de Notify Technology. "Nous pouvons maintenant offrir aux organisations notre technologie NotifyMDM en même temps que la technologie de contrôle à distance de Splashtop pour fournir une solution de gestion et de contrôle à distance pour leurs appareils Zebra basés sur Android".

Splashtop fera une démonstration de la dernière version de la télécommande Zebra lors des prochains événements Zebra:

Zebra sur Place, Chicago, 11-12 mars

Zebra sur Place, Philadelphie, 15-16 avril

Zebra on Location, Toronto, 24-25 avril

Disponibilité

Les informations sur Splashtop Rugged & IoT Remote Support sont disponibles sur https://www.splashtop.com/iot. Les entreprises prenant en charge les appareils Zebra peuvent obtenir plus d’informations et demander à rejoindre le programme bêta pour obtenir un accès anticipé à cette nouvelle solution en cliquant sur le bouton Démarrer sur cette page Web et en remplissant le formulaire de demande.

Autres partenaires d’intégration de Splashtop

La technologie de contrôle à distance Android de Splashtop a été intégrée à la plate-forme de gestion des appareils mobiles (MDM) Ivanti Avalanche (optimisée par Wavelink™), qui a été adoptée par des milliers d’entreprises à travers le monde. Les solutions Splashtop sont également intégrées à Notify MDM, ZeroSecond MDM, AppTec360 MDM et autres. Les clients utilisant les solutions EMM/UEM existantes d’IBM™ MaaS360, Citrix™ XenMobile™, Blackberry UEM, MobileIron™ et VMware™ AirWatch™ peuvent facilement ajouter la solution de contrôle à distance Android de Splashtop de manière rentable.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. Pour en savoir plus, consultez https://www.splashtop.com.