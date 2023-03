Confederation College propose des laboratoires informatiques distants 24h/24 et 7j/7

Les souhaits se réalisent! En fait, le Collège Confederation a obtenu beaucoup plus que ce qu’il souhaitait.

Alors que les établissements d’enseignement du monde entier se bousculaient pour trouver des solutions clés en main d’enseignement à distance l’année dernière, le Confederation College a mis en œuvre Splashtop pour donner aux étudiants un accès à distance aux ordinateurs de laboratoire 24h / 24 et 7j / 7 et permettre au service informatique de prendre en charge à distance les appareils des étudiants et des professeurs. Après avoir vu les nombreuses façons dont les étudiants, les professeurs et l’équipe informatique ont bénéficié de Splashtop, ils ont décidé de le garder comme solution permanente.

Dans ce témoignage, Jason Deadman, Computer Services Helpdesk Tech, partage les raisons pour lesquelles ils aiment Splashtop et veulent continuer à l’exploiter pour améliorer les expériences d’apprentissage des étudiants:

Les étudiants peuvent facilement accéder aux ordinateurs de laboratoire à distance et les contrôler de n’importe où, à tout moment, et se sentir comme s’ils étaient assis devant

Les étudiants peuvent contrôler à distance les ordinateurs de laboratoire à partir de n’importe quel appareil, y compris les téléphones mobiles, les tablettes et les Chromebooks

Le service informatique peut fournir une assistance à distance à la demande aux appareils des étudiants et des enseignants (même leurs appareils personnels) chaque fois qu’ils ont besoin d’aide

« Nous avons essayé quelques produits différents et nous nous sommes retrouvés avec Splashtop, qui avait les meilleures fonctionnalités définies pour nous. Nous voulions donner aux étudiants un accès direct comme s’ils étaient au laboratoire. » -Jason Deadman, Collège Confederation

Le Collège Confederation est en mesure d’offrir plus aux étudiants qu’ils ne le pouvaient avant la pandémie

Les étudiants ne sont plus limités aux laboratoires informatiques en personne pendant les heures d’ouverture du campus. La flexibilité accrue de pouvoir accéder aux ordinateurs de laboratoire de n’importe où et n’importe quand améliore les expériences d’apprentissage des étudiants au collège.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IdQC1DRAZhU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

« Je pense que nous allons garder cela (Splashtop) à long terme. Il semble que ce sera une bonne solution pour les personnes qui travaillent à la maison, elles n’ont pas à venir physiquement si elles ne le veulent pas ou ne peuvent pas. Cela nous donne la possibilité d’avoir accès aux personnes qui ont des problèmes médicaux. Il y a des tonnes de cas où les gens ne peuvent pas entrer. Nous n’avons pas eu cet outil pour pouvoir accéder aux ordinateurs à tout moment. Avec l’ajout de Splashtop, cela nous donne la possibilité d’avoir un accès 24 heures sur 24. » -Jason Deadman, Collège Confederation

Mais ne vous contentez pas de les croire sur parole

Voyez par vous-même comment Splashtop offre les meilleures solutions d’accès à distance pour l’éducation. Permettez aux ordinateurs de laboratoire d’être accessibles aux étudiants de n’importe où, n’importe quand. Prise en charge à distance de n’importe quel appareil scolaire, étudiant ou facultaire.

