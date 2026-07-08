Confederation College propose des laboratoires informatiques distants 24h/24 et 7j/7

Les souhaits se réalisent! En fait, le Collège Confederation a obtenu beaucoup plus que ce qu’il souhaitait.
L'année dernière, alors que les établissements d'enseignement du monde entier cherchaient des solutions clés en main pour l'enseignement à distance, le Confederation College a mis en place Splashtop pour permettre aux étudiants d'accéder à distance aux ordinateurs des laboratoires, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et pour permettre au service informatique de prendre en charge à distance les appareils des étudiants et des professeurs. Après avoir constaté les nombreux avantages de Splashtop pour les étudiants, le corps enseignant et l'équipe informatique, le collège a décidé de le conserver comme solution permanente.
Dans ce témoignage, Jason Deadman, Computer Services Helpdesk Tech, partage les raisons pour lesquelles ils aiment Splashtop et veulent continuer à l’exploiter pour améliorer les expériences d’apprentissage des étudiants:
Les étudiants peuvent facilement accéder aux ordinateurs de laboratoire à distance et les contrôler de n’importe où, à tout moment, et se sentir comme s’ils étaient assis devant
Les étudiants peuvent contrôler à distance les ordinateurs de laboratoire à partir de n’importe quel appareil, y compris les téléphones mobiles, les tablettes et les Chromebooks
Le service informatique peut fournir une assistance à distance à la demande aux appareils des étudiants et des enseignants (même leurs appareils personnels) chaque fois qu’ils ont besoin d’aide
« Nous avons essayé quelques produits différents et nous nous sommes retrouvés avec Splashtop, qui avait les meilleures fonctionnalités définies pour nous. Nous voulions donner aux étudiants un accès direct comme s’ils étaient au laboratoire. » -Jason Deadman, Collège Confederation
Le Collège Confederation est en mesure d’offrir plus aux étudiants qu’ils ne le pouvaient avant la pandémie
Les étudiants ne sont plus limités aux laboratoires informatiques en personne pendant les heures d’ouverture du campus. La flexibilité accrue de pouvoir accéder aux ordinateurs de laboratoire de n’importe où et n’importe quand améliore les expériences d’apprentissage des étudiants au collège.
« Je pense que nous allons garder cela (Splashtop) à long terme. Il semble que ce sera une bonne solution pour les personnes qui travaillent à la maison, elles n’ont pas à venir physiquement si elles ne le veulent pas ou ne peuvent pas. Cela nous donne la possibilité d’avoir accès aux personnes qui ont des problèmes médicaux. Il y a des tonnes de cas où les gens ne peuvent pas entrer. Nous n’avons pas eu cet outil pour pouvoir accéder aux ordinateurs à tout moment. Avec l’ajout de Splashtop, cela nous donne la possibilité d’avoir un accès 24 heures sur 24. » -Jason Deadman, Collège Confederation
Mais ne vous contentez pas de les croire sur parole
Découvrez par vous-même comment Splashtop propose les solutions d'accès à distance pour l'éducation au meilleur rapport qualité-prix. Permettez aux étudiants d'accéder aux ordinateurs des laboratoires de n'importe où, à tout moment. Assurez le support à distance de n'importe quel appareil d'école, d'étudiant ou de membre du corps enseignant.