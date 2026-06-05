Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, la capacité d’accéder aux appareils et de les contrôler à distance est plus importante que jamais. Pour les passionnés de technologie et les professionnels, le Raspberry Pi se distingue comme une solution polyvalente et économique pour divers besoins informatiques.
Cependant, la mise en place d’un bureau à distance sur un Raspberry Pi peut poser plusieurs défis. Comprendre ces difficultés est crucial pour toute personne qui souhaite tirer parti de son Raspberry Pi pour l’accès à distance, que ce soit pour des projets personnels, à des fins éducatives ou professionnelles.
L’un des principaux problèmes auxquels les utilisateurs sont confrontés est d’assurer une connexion optimale et sécurisée à leur Raspberry Pi, en particulier lorsqu’ils fonctionnent derrière des pare-feu ou depuis l’extérieur de leur réseau local. De plus, trouver une solution de bureau à distance fiable qui offre des fonctionnalités robustes et une configuration conviviale peut être compliqué.
Ce guide vise à résoudre ces problèmes et à fournir des solutions efficaces pour mettre en place un bureau à distance Raspberry Pi, vous permettant de contrôler et d’accéder à votre appareil depuis n’importe où en toute simplicité.
TLDR : Obtenez Splashtop pour vos besoins de bureau à distance Raspberry Pi
Vous voulez accéder à distance à votre appareil Raspberry Pi et en effectuer la maintenance à partir de n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook ? Essayez gratuitement le logiciel de bureau à distance Splashtop et voyez combien il est simple et efficace.
Avec les outils de bureau à distance de Splashtop, vous pouvez facilement accéder à distance et contrôler votre appareil Raspberry Pi. Effectuez des opérations de maintenance à partir de presque n’importe quel appareil, partout où vous avez accès à Internet. En vous assurant que Raspberry Pi est à jour, vous permettez à des personnes de tous âges de découvrir l’informatique, de faire tout ce que l’on peut faire sur un ordinateur de bureau et de travailler sur un large éventail de projets de création numérique.
Qu’est-ce qu’un bureau à distance Raspberry Pi ?
Un logiciel de bureau à distance Raspberry Pi vous permet d’accéder à votre périphérique Raspberry Pi et de le contrôler à partir d’un autre ordinateur ou appareil mobile, comme si vous étiez assis directement en face de lui. Cette configuration est particulièrement utile pour gérer votre Raspberry Pi sans avoir besoin d’un moniteur, d’un clavier ou d’une souris dédiés.
Comment installer le bureau à distance Splashtop pour Raspberry Pi
Inscrivez-vous pour bénéficier d’un essai gratuit de Splashtop Remote Access (sans carte bancaire ni engagement).
Installez le Streamer pour Linux sur les appareils Raspberry Pi que vous voulez contrôler à distance.
Installez l'application Splashtop Business sur le ou les appareils que vous souhaitez utiliser pour accéder à distance à votre ordinateur Linux. L'application Splashtop Business peut être installée sur des appareils Windows, Mac, iPhone, iPad, Android et Chromebook.
C'est tout ! Lorsque vous souhaitez accéder à distance à votre appareil, ouvrez l'application et cliquez pour vous connecter à votre système Raspberry Pi.
Une fois connecté à un bureau distant, vous pouvez prendre le contrôle de votre système Raspberry Pi et effectuer n’importe quelle tâche comme si vous étiez juste devant l’ordinateur. Travailler à distance à partir d’appareils multi-plateformes est plus facile que jamais avec Splashtop.
Splashtop logiciel de bureau à distance pour Linux prend actuellement en charge Raspberry Pi 2 ou plus récent ainsi que d'autres plateformes Linux comme Fedora 29-31, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 et 20.04, CentOS 7 et 8, et Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1.
Contrôlez votre Raspberry Pi avec le bureau à distance de Splashtop
Avec Splashtop, gérer et accéder à distance à votre Raspberry Pi n’a jamais été aussi facile. Que vous travailliez sur des projets de développement, que vous gériez un serveur multimédia ou que vous fournissiez un support informatique, Splashtop propose une solution de bureau à distance fiable, sécurisée et riche en fonctionnalités. Son interface intuitive et ses performances robustes vous permettent de contrôler votre Raspberry Pi de n’importe où, sur n��’importe quel appareil, avec une configuration minimale et une efficacité maximale.
En choisissant Splashtop, vous bénéficiez de :
Connectivité parfaite : profitez de sessions d’accès à distance fluides et ininterrompues avec un streaming de haute qualité et des commandes réactives.
Sécurité renforcée : protégez vos connexions à distance grâce à des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment un chiffrement fort et une authentification à deux facteurs.
Prise en charge multiplateforme : accédez à votre Raspberry Pi à partir de divers appareils, notamment Windows, Mac, iOS, Android et même d’autres machines Linux.
Configuration conviviale : installez et configurez rapidement Splashtop Streamer sur votre Raspberry Pi, et profitez d’un accès immédiat via l’application Splashtop Business.
Que vous ayez besoin de résoudre des problèmes, d’effectuer des mises à jour ou simplement d’explorer les capacités de votre Raspberry Pi à distance, Splashtop fournit les outils dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Profitez de la commodité et de la puissance de la solution de bureau à distance de Splashtop et prenez le contrôle total de votre Raspberry Pi dès aujourd’hui.
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