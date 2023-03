Accédez à distance aux ordinateurs Linux fonctionnant sous Raspberry Pi 2 ou une version ultérieure. Mieux que VNC. Accédez à vos ordinateurs distants depuis n'importe quel autre appareil. Essayez-le gratuitement.

Vous voulez accéder à distance à votre appareil Raspberry Pi et en effectuer la maintenance à partir de n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook ? Essayez gratuitement le logiciel de bureau à distance Splashtop et voyez combien il est simple et efficace.

Avec les outils de bureau à distance de Splashtop, vous pouvez facilement accéder à distance et contrôler votre appareil Raspberry Pi. Effectuez des opérations de maintenance à partir de presque n'importe quel appareil, partout où vous avez accès à Internet. En vous assurant que Raspberry Pi est à jour, vous permettez à des personnes de tous âges de découvrir l'informatique, de faire tout ce que l'on peut faire sur un ordinateur de bureau et de travailler sur un large éventail de projets de création numérique.

Comment configurer le bureau à distance de Splashtop pour Raspberry Pi et l'essayer gratuitement :

Inscrivez-vous pour bénéficier d'un essai gratuit de Splashtop Business Access (sans carte de crédit ni engagement). Installez le Streamer pour Linux sur les appareils Raspberry Pi que vous voulez contrôler à distance. Installez l'application Splashtop Business sur le ou les appareils que vous souhaitez utiliser pour accéder à distance à votre ordinateur Linux. L'application Splashtop Business peut être installée sur des appareils Windows, Mac, iPhone, iPad, Android et Chromebook. C'est tout ! Lorsque vous souhaitez accéder à distance à votre appareil, ouvrez l'application et cliquez pour vous connecter à votre système Raspberry Pi.

Une fois connecté à un bureau distant, vous pouvez prendre le contrôle de votre système Raspberry Pi et effectuer n'importe quelle tâche comme si vous étiez juste devant l'ordinateur. Travailler à distance à partir d'appareils multi-plateformes est plus facile que jamais avec Splashtop.

Le bureau à distance pour Linux de Splashtop prend actuellement en charge les Raspberry Pi 2 et les versions ultérieures et d’autres plateformes Linux telles que Fedora 29-31, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 et 20.04, CentOS 7 et 8 et Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1.

L’accès à distance à un ordinateur Linux à partir d’un autre appareil est également disponible avec Splashtop SOS (pour les services informatiques et les services d’assistance), Splashtop Enterprise (pour l’authentification unique) et Splashtop Remote Support (pour les MSP).

Découvrez par vous-même pourquoi plus de 30 millions de personnes font confiance à Splashtop pour se connecter à distance de leurs appareils. Commencez un essai gratuit dès maintenant !

