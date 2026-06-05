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Les utilisateurs de Datto peuvent fournir un accès à distance aux clients et leur permettre de travailler à domicile

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Les utilisateurs de Datto RMM peuvent tirer parti de l’intégration de Splashtop pour permettre à leurs clients d’accéder à distance à leur poste de travail.

Les événements récents ont conduit à une pression mondiale pour que les entreprises permettent à leurs employés de travailler à domicile. Avec de nombreuses autres initiatives des gouvernements, des organismes de santé et des écoles, il s'agit d'une initiative que les employeurs ont prise pour assurer la sécurité des employés et freiner la propagation du coronavirus. En tant qu'outil d'accès et d'assistance à distance, Splashtop a été dans une position unique pour aider les MSP à donner à leurs clients les moyens de rester productifs grâce à l'initiative de travail à domicile.

Permettez à vos clients de travailler à domicile avec Splashtop Remote Access Pro

Si vous êtes un MSP, vous constatez probablement que vos clients cherchent à rester productifs en travaillant depuis leur domicile. Avec Splashtop, vous pouvez leur fournir un accès à distance à leurs ordinateurs sans avoir à installer de logiciel supplémentaire. Vous pouvez tirer parti du streamer déjà installé dans le cadre de Datto RMM et permettre à vos clients d’accéder à distance à leur poste de travail à partir de leurs appareils personnels.

Voici comment :

A flowchart diagram showing a building connected to three houses, with four steps describing how MSPs manage endpoints and provide remote access using Splashtop Business Access Pro.

Vous pouvez compléter votre offre de services et vos revenus en proposant un accès à distance sécurisé à vos clients. Des instructions détaillées sur la façon dont vous pouvez procéder sont disponibles sur notre page d’assistance Datto.

À propos de Splashtop Remote Access Pro

Splashtop fournit des outils d'accès à distance sécurisés pour les professionnels et les grandes équipes. Les utilisateurs peuvent accéder à distance à leur ordinateur Windows, Mac ou Linux depuis leur ordinateur personnel et même depuis des appareils iOS et Android. La session d'accès à distance de Splashtop offre des fonctionnalités telles que la prise en charge de plusieurs moniteurs, l'enregistrement des sessions, le chat, le partage du bureau, le redémarrage à distance et bien d'autres encore !

Splashtop offre aux équipes jusqu’à 25 % de réduction pour favoriser le passage au télétravail. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Splashtop Remote Access.

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Avez-vous également besoin de fournir une assistance sous surveillance ou sans surveillance pour les ordinateurs et les appareils mobiles qui ne sont pas gérés par Datto ? Découvrez Splashtop Remote Support.

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