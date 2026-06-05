Nouvelles fonctionnalités de Splashtop Jan - Fév 2018

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités de Splashtop ajoutées en Janvier-Février 2018 par ligne de produits.
Splashtop Remote Access et Remote Support
« Coller » un mot de passe dans l’écran de connexion Windows
- Windows nécessite que les mots de passe soient saisis, il n’était donc pas possible de copier puis coller un mot de passe dans l’écran de connexion Windows lors de l’accès à distance à un ordinateur auparavant. Il y a maintenant une nouvelle option de menu appelée « Coller le presse-papiers en tant que frappes » qui le fait fonctionner. Cette nouvelle fonctionnalité est ajoutée à l’application Splashtop Business à partir de la version 3.2.0.0.
Application Splashtop Business pour Windows, version portable
- Téléchargez une version de l’application Splashtop Business pour Windows qui ne nécessite AUCUNE installation. Emportez-la sur une clé USB et exécutez-la sur n’importe quel ordinateur Windows sur lequel vous ne souhaitez pas installer de logiciel. Il vous suffit de la lancer, de vous connecter à votre compte Splashtop Remote Access ou Splashtop Remote Support, et de commencer à accéder à distance à vos ordinateurs.
Enregistrez une copie de Remote Support sur le bureau de vos clients
- Vous voulez vous assurer que les clients que vous assistez avec Splashtop Remote Support pourront facilement obtenir de l’aide la prochaine fois ? Enregistrez une copie de l’application SOS sur leur bureau afin qu’ils puissent la retrouver rapidement. Recherchez l’élément de menu « Ajouter SOS au bureau » dans l’application SOS.
Il y a également des corrections de bugs dans les applications Splashtop Business 3.2.0.0, les streamers 3.2.0.0 et la console web my.splashtop.com
Splashtop Personal
Prise en charge de l’iPhone X plein écran - Splashtop Personal pour iPhone prend désormais en charge l’iPhone X en plein écran à partir de la version 2.7.4.5 - Téléchargez
Nouvelle option mensuelle pour les abonnements Anywhere Access. Notez que l'abonnement annuel est de loin le plus avantageux.
La nouvelle version 2.7.4.5 des applications personnelles pour iPhone et iPad contient également les dernières corrections de bugs
Mirroring360
La version 2.3.1.7 de l’application Windows Mirroring360 inclut des améliorations des performances de la version Pro, une fonctionnalité de délai d’expiration de partage, une amélioration de la lecture de vidéos YouTube, des améliorations de la stabilité et des corrections de bogues - Mirroring360 downloads
Plus à venir
Consultez la liste des fonctionnalités à venir que nous avons prévues - Voir les fonctionnalités à venir
Pour plus d'informations sur les dernières versions, consultez le site de support de Splashtop.