Les équipes IT modernes gèrent plus de terminaux, prennent en charge plus d'utilisateurs et répondent à plus de risques de sécurité que jamais auparavant. Le Travail hybride, les environnements BYOD et l'infrastructure distribuée ont rendu plus difficile la maintenance de la visibilité, la réponse rapide aux problèmes et l'application de contrôles cohérents sur les appareils.
De nombreuses organisations s'appuient encore sur des piles d'outils fragmentés où la gestion des points de terminaison, la téléassistance, l'accès à distance et la sécurité sont traités dans des systèmes distincts avec des flux de travail, des consoles et des limitations différents.
Ce dont la TI moderne a besoin, ce n'est pas de plus de logiciels, mais d'une approche opérationnelle plus unifiée qui réunit visibilité, automatisation, accès et support dans un seul environnement.
L'évolution de la plateforme Splashtop est construite autour de cette réalité, unifiant la gestion autonome des points de terminaison, la téléassistance, et l'accès à distance haute performance en une plateforme cloud-native qui aide les équipes TI à gérer, supporter et sécuriser leurs environnements sans avoir à changer entre des outils déconnectés.
Pourquoi le TI moderne a besoin d'une plateforme unifiée
Lorsque la gestion des points de terminaison, l'accès, le support et la sécurité résident dans des systèmes distincts, les équipes IT perdent le contexte. Les agents doivent passer d'une console à l'autre pour comprendre l'état de santé des appareils, vérifier le statut des correctifs, enquêter sur les problèmes ou répondre aux demandes des utilisateurs. Même les tâches routinières peuvent nécessiter plusieurs outils, ralentissant les temps de réponse et augmentant la probabilité de détails manqués.
Les défis courants créés par une fragmentation des outils TI incluent :
Prolifération d'outils dans la gestion des endpoints, le support, l'accès et la sécurité
Changement de contexte qui ralentit la réponse et le dépannage
Reports tardifs et application incohérente
Visibilité en temps réel limitée sur la santé et les risques des points de terminaison
Flux de travail manuels qui ne s'adaptent pas au travail hybride et à distance
Une nouvelle ère pour Splashtop, fondée sur 20 ans de confiance
Depuis plus de 20 ans, Splashtop aide les équipes TI et les employés à travailler efficacement de n'importe où. Cette fondation repose sur des performances fiables, des flux de travail simples et une sécurité sur laquelle les équipes TI comptent dans des environnements réels.
À mesure que les opérations TI ont évolué, Splashtop aussi.
Ce qui a commencé comme un accès à distance haute performance s'est élargi pour inclure la téléassistance et s'étend maintenant à une plateforme unifiée, native du cloud, qui offre une gestion autonome des terminaux avec Splashtop AEM, ainsi que l'accès et la téléassistance.
Cette évolution reflète un changement délibéré vers la simplification des opérations IT en unifiant les outils que les équipes utilisent au quotidien, tout en continuant à privilégier la simplicité, la fiabilité et la valeur à long terme.
Comment Splashtop Réunit les Opérations TI
1. Gestion autonome des points de terminaison comme cœur opérationnel
Au cœur de la plateforme se trouve la gestion autonome des endpoints. Splashtop AEM offre une visibilité continue et un contrôle basé sur des politiques à travers des environnements distribués, servant de base opérationnelle pour les flux de travail IT modernes.
Plutôt que de fonctionner comme un outil autonome, Splashtop AEM s'intègre directement aux flux de travail d'accès et de support, permettant ainsi des actions à entreprendre avec tout le contexte nécessaire. Les équipes TI définissent les politiques qui régissent la mise à jour, la remédiation et l'application de la configuration, et ces politiques sont exécutées de manière cohérente sur tous les points de terminaison.
Avec Splashtop AEM, les équipes informatiques peuvent :
Conservez une visibilité continue sur les vulnérabilités des systèmes d'exploitation et des logiciels tiers en utilisant des informations basées sur les CVE
Déployez le patching en temps réel sur Windows et macOS sans attendre les vérifications programmées
Appliquez une remédiation basée sur des règles définies, non une intervention manuelle.
Automatisez le patching et l'application des configurations tout en conservant un contrôle total
2. Téléassistance et Accès avec Contexte de Point de Terminaison Partagé
Les workflows de support et d'accès sont plus efficaces lorsqu'ils sont informés par des données d'endpoint en temps réel. Splashtop intègre la téléassistance directement dans les opérations des terminaux, offrant aux équipes TI un contexte en temps réel sur la santé des appareils, l'état des correctifs et la configuration avant et pendant les sessions.
L'accès à distance natif fonctionne sur le même agent léger, offrant une connectivité sécurisée et haute performance pour la validation TI et la productivité des employés. Comme la gestion, le support et l'accès fonctionnent dans le même environnement, les équipes peuvent diagnostiquer, remédier et vérifier les correctifs sans changer d'outils.
Cette approche unifiée permet aux équipes TI de :
Diagnostiquez les problèmes plus rapidement en utilisant les données de santé des endpoints en temps réel
Appliquez des scripts et des remédiations en arrière-plan sans perturber les utilisateurs
Lancez des sessions de support sécurisé sous surveillance lorsque de l'aide pratique est requise
Valider les modifications et corrections de configuration à distance
Fournir un accès sécurisé et haute performance sur les appareils et systèmes d'exploitation
3. Sécurité intégrée et gouvernance qui évoluent avec vous
La sécurité est la plus efficace lorsqu'elle s'aligne avec les opérations TI quotidiennes. Splashtop aborde la sécurité des terminaux comme une extension intégrée de la plate-forme, permettant aux équipes d'élargir les capacités de protection et de détection sans introduire de systèmes distincts.
Options disponibles incluent :
Antivirus pour une protection de base contre les menaces connues
Détection et réponse aux points d'extrémité (EDR) et Détection et réponse gérée (MDR) pour la visibilité comportementale et l'investigation, ainsi que pour le support de surveillance et de réponse en temps réel
Pour les organisations ayant des exigences de gouvernance plus avancées, Splashtop Enterprise ajoute l'intégration SSO (authentification unique), des contrôles d'accès avancés et une gestion administrative approfondie, étendant la plateforme sans changer la façon dont les équipes TI gèrent les terminaux ou soutiennent les utilisateurs.
Accès à distance unifié, support et gestion des périphériques, où que vous soyez
Les opérations modernes de TI dépendent de la clarté et de la coordination, pas d'une collection d'outils en constante expansion. Splashtop rassemble l'accès à distance, la téléassistance, la gestion autonome des points d'accès et la sécurité intégrée en une seule plateforme conçue pour la manière dont les équipes TI travaillent réellement.
Avec un contexte partagé entre ces capacités, les organisations gagnent :
Moins d'outils et de consoles à gérer
Réponse plus rapide soutenue par un contexte opérationnel partagé
Visibilité plus claire sur tous les points de terminaison depuis une vue unique
Des opérations simplifiées qui évoluent sans complexité supplémentaire
Avec 20 ans de performance éprouvée et conçu pour les opérations TI modernes, Splashtop offre une voie pratique vers une gestion et un support des terminaux plus simples et plus efficaces.
En savoir plus sur Splashtop AEM.