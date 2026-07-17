Alors que Splashtop célèbre cette année son 20e anniversaire, nous poursuivons la même mission qui nous guide depuis le début : aider les équipes à accéder plus facilement à leur environnement, à le gérer, à le prendre en charge et à le sécuriser. Au premier semestre 2026, nous avons lancé de nouvelles mises à jour dans les domaines de la gestion des endpoints, de la sécurité des endpoints, du support à distance, ainsi que de Foxpass Cloud Radius et PKI, afin d’aider les équipes IT à gagner en visibilité, à corriger les risques plus rapidement, à renforcer les contrôles d’accès et à automatiser davantage leur travail quotidien. À mesure que les environnements IT deviennent plus distribués et que les exigences en matière de sécurité continuent d’augmenter, les équipes ont besoin d’outils qui les aident à avancer rapidement sans ajouter de complexité.
Des sessions d’accès à distance plus rapides
Profitez d’une meilleure qualité et de meilleures performances de session à distance grâce à un nouveau codec optimisé par l’IA, pour des sessions à distance plus fluides avec une bande passante réduite.
Améliorations de la gestion des correctifs, de la visibilité des endpoints et de la remédiation
Splashtop continue de rendre la gestion des terminaux plus opérationnelle en aidant les équipes IT à réunir visibilité, remédiation, gestion des correctifs et accès à distance dans un seul flux de travail.
Résumé de l’état des appareils: Évaluez rapidement l’état des endpoints sur l’ensemble des versions d’OS, du chiffrement des disques, de la sécurité des endpoints, de l’état du pare-feu, et plus encore, afin d’identifier plus facilement les lacunes et de prioriser les actions (déploiement progressif).
Guide de correction des vulnérabilités: Obtenez de la visibilité sur les correctifs Windows KB ou les versions macOS nécessaires pour résoudre les vulnérabilités, afin d’aider les équipes à identifier la bonne voie de correction et à agir plus rapidement.
Résumés IA des correctifs: Comprenez facilement l’importance des correctifs, les problèmes connus, les risques potentiels et les signaux de déploiement en conditions réelles afin que les équipes puissent prendre des décisions de déploiement plus judicieuses avec moins d’incertitude.
Extension du correctif des logiciels tiers et personnalisés : La couverture des correctifs logiciels a été étendue à plus de 200 applications sur Windows et macOS, contribuant à réduire les failles de sécurité causées par des logiciels tiers non corrigés. La prise en charge des packages logiciels personnalisés permet également aux équipes de gérer des applications non standard ou développées en interne dans le même cadre de gestion des correctifs
Améliorations des scripts et des tâches : Exécutez des scripts et des tâches depuis l’application Splashtop Business, y compris des mises à jour du système d’exploitation et des scripts de routine, pour gagner du temps dans la gestion des endpoints.
Améliorations de l’interface utilisateur et de la gestion des ordinateurs
À mesure que les environnements de terminaux se développent, les équipes IT ont besoin de moyens plus simples pour automatiser les actions, organiser les appareils et gérer les flux de travail quotidiens.
Nouvelle navigation à gauche: Naviguez plus facilement dans la console web grâce à une navigation mise à jour qui aide les équipes à accéder plus rapidement aux flux de travail clés.
Balises personnalisées : Organisez les ordinateurs en sous-groupes flexibles pour une meilleure structure et un meilleur contrôle dans tout l’environnement.
Sécurité des terminaux étendue avec AV et EDR
Splashtop continue d’élargir les options de sécurité des endpoints pour aider ses clients à renforcer leur protection et à rapprocher les workflows de sécurité des opérations IT quotidiennes.
Intégrations CrowdStrike et SentinelOne : Offrez une visibilité sur la protection des endpoints dans la console Splashtop, afin d’aider les équipes à surveiller l’état des agents, consulter les détections de sécurité et agir plus rapidement depuis l’endroit même où elles gèrent et prennent en charge les endpoints.
Achat en ligne pour SentinelOne : une expérience d’achat en ligne plus fluide permet aux clients éligibles d’ajouter plus facilement la protection AV/EDR de SentinelOne à mesure que leurs besoins évoluent.
Améliorations de Foxpass pour l’accès sécurisé et le Cloud PKI
Foxpass est la solution de Splashtop pour un accès Wi-Fi et réseau sécurisé. Les récentes améliorations de Foxpass offrent aux entreprises davantage de moyens de renforcer l’authentification, d’améliorer l’accès tenant compte des appareils et de simplifier la gestion des certificats.
Contrôle d’accès basé sur la posture des appareils : ajoutez la confiance des appareils à Foxpass RADIUS, afin d’aider les organisations à prendre des décisions d’accès en fonction �à la fois de l’identité de l’utilisateur et de la posture de l’appareil.
Intégrations MDM étendues : La prise en charge élargie d’Addigy et d’Iru Device Sync, ainsi que les intégrations existantes telles que Microsoft Intune, Jamf, Google Admin, Workspace ONE, Mosyle et d’autres solutions compatibles SCEP, aide les équipes à aligner l’accès sécurisé sur les données de gestion des appareils.
Options Cloud PKI étendues: Prise en charge à la fois des workflows Advanced RADIUS de Foxpass et d’un modèle Enterprise PKI autonome, offrant aux organisations plus de flexibilité pour l’authentification basée sur des certificats et une gestion plus large des certificats.
Améliorations de la sécurité, de l’automatisation et du contrôle pour Splashtop On-Prem
Les mises à jour de Splashtop On-Prem aident les équipes à renforcer les contrôles d’accès, à automatiser davantage d’actions sur les endpoints, à gérer les correctifs avec une meilleure visibilité et à simplifier l’administration au quotidien.
Contrôle d’accès conditionnel : Appliquez des vérifications de l’état de santé des appareils avant les sessions à distance afin que les équipes puissent mieux contrôler quels appareils sont autorisés à se connecter.
Améliorations des scripts et tâches macOS: Exécutez des scripts et des tâches sur plusieurs endpoints Mac afin de réduire le travail manuel répétitif et de prendre en charge la maintenance à grande échelle.
Gestion des correctifs de l’OS: Analysez, approuvez et déployez les correctifs du système d’exploitation Windows avec une meilleure visibilité et un contrôle accru dans les environnements sur site.
Rôle Super Admin: Centralisez le contrôle administrateur grâce à des autorisations de rôle améliorées pour renforcer la gouvernance.
Accorder et révoquer la gestion du système: gérez plus facilement les privilèges au niveau système et réduisez les accès inutiles.
Remote Command amélioré: Exécutez des commandes de manière plus fiable pour le dépannage, le diagnostic et les tâches administratives, tout en maintenant la compatibilité descendante.
Transfert de fichiers via SSH : gérez les fichiers sur les machines SSH directement depuis le client afin de simplifier les workflows pour les systèmes basés sur SSH.
Mises à jour On-Prem supplémentaires : Configurez le stockage pour l’enregistrement centralisé des sessions, profitez d’une application web et d’interfaces utilisateur améliorées, personnalisez SOS pour Android, accédez aux journaux d’impression à distance et effectuez plus facilement la configuration initiale de Gateway.
La suite
Ces mises à jour visent à aider les équipes IT à travailler plus vite, à réduire les risques et à gérer les endpoints avec davantage de confiance. Des informations sur l’état de santé et de la gestion des correctifs aux résumés alimentés par l’IA, en passant par les intégrations de sécurité des endpoints, les améliorations de l’accès sécurisé Foxpass et les évolutions de On-Prem, Splashtop continue d’apporter davantage de visibilité, d’automatisation et de contrôle au sein d’une seule plateforme. Et nous ne comptons pas nous arrêter là ; encore plus d’innovations arrivent dans notre prochain cycle de publication.
Consultez notre feuille de route publique pour découvrir ce qui arrive ensuite.
Découvrir les produits Splashtop
Découvrez comment Splashtop aide les équipes IT à gagner du temps, à renforcer leur posture de sécurité et à rationaliser la gestion des terminaux. En savoir plus ici.