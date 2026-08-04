La facturation mensuelle est maintenant disponible pour Splashtop Remote Support

La gestion des endpoints est rarement un besoin fixe et ponctuel. Le nombre d’appareils évolue, les équipes s’agrandissent, de nouvelles priorités de sécurité apparaissent, et les équipes IT ont souvent besoin d’un moyen pratique d’améliorer les correctifs, la surveillance et l’automatisation sans s’engager dans plus de logiciels qu’elles ne sont prêtes à utiliser.
Splashtop AEM offre aux équipes IT un moyen flexible de gérer les endpoints, avec une facturation mensuelle disponible. Cela signifie que les équipes peuvent commencer avec les appareils qu’elles doivent gérer dès maintenant, évaluer comment l’automatisation des endpoints s’intègre à leur flux de travail, puis évoluer quand elles sont prêtes.
Pour les organisations ayant des besoins de gestion des terminaux plus prévisibles, la facturation annuelle est également disponible et permet d’économiser 16 % par rapport à la facturation mensuelle. Cela permet aux équipes de démarrer avec flexibilité ou de s’engager sur une base annuelle lorsqu’elles sont prêtes à standardiser Splashtop AEM dans l’ensemble de leur environnement.
Pourquoi une facturation flexible est essentielle pour la gestion des terminaux
Les besoins en gestion des terminaux ne sont pas toujours prévisibles. Une équipe peut avoir besoin de gérer davantage d’appareils après des recrutements, l’ouverture d’un nouveau bureau, l’intégration d’un client ou un projet à court terme. Les priorités de sécurité peuvent aussi changer rapidement lorsqu’une nouvelle exigence de correctif, une demande d’audit ou une vulnérabilité logicielle crée un sentiment d’urgence.
Une facturation flexible donne aux équipes IT davantage de contrôle sur leur façon de démarrer et de monter en charge. Au lieu de s'engager dans un déploiement plus vaste de la gestion des terminaux avant que le plan ne soit entièrement défini, les équipes peuvent commencer par les terminaux qui nécessitent une attention immédiate et étendre ensuite à mesure que les besoins se précisent.
Pour les équipes qui savent déjà que Splashtop AEM fera partie de leur stratégie de gestion des terminaux à long terme, la facturation annuelle offre un coût total inférieur. La facturation annuelle permet d’économiser 16 % par rapport à la facturation mensuelle, ce qui en fait la meilleure option pour les organisations ayant un nombre stable de terminaux et un plan de déploiement clair.
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Ce que Splashtop AEM aide les équipes IT à gérer
Splashtop AEM aide les équipes IT à améliorer la visibilité des endpoints, à automatiser la maintenance de routine et à réagir plus rapidement lorsque les appareils nécessitent une attention. Au lieu de s'appuyer sur des vérifications manuelles ou des outils déconnectés, les équipes peuvent gérer les principaux workflows des endpoints depuis la console Splashtop.
Avec Splashtop AEM, les équipes informatiques peuvent :
Automatisez la gestion des correctifs du système d’exploitation et des logiciels tiers
Surveillez l'état de santé des endpoints et le statut des appareils
Afficher l’inventaire matériel et logiciel
Identifiez les vulnérabilités grâce aux informations CVE
Priorisez les mises à jour en fonction du risque des terminaux
Configurez des alertes pour les problèmes système importants
Utilisez la remédiation automatisée pour résoudre les problèmes courants
Exécutez des scripts et des tâches sur plusieurs terminaux
Appliquez des contrôles basés sur des politiques pour une gestion plus cohérente des appareils
Cela offre aux équipes un moyen plus concret d’anticiper les problèmes des terminaux, de réduire les tâches répétitives et de mieux maintenir les appareils dans des environnements distribués.
Quand la facturation mensuelle a du sens
La facturation mensuelle est une bonne option lorsque vous avez besoin de flexibilité dans la gestion des endpoints avant de vous engager sur une formule plus longue. Elle permet à votre équipe de démarrer à plus petite échelle, de valider ses workflows et de s'adapter à l'évolution de votre environnement.
La facturation mensuelle peut avoir du sens si :
Vous commencez avec un petit groupe de terminaux avant d’élargir le déploiement
Le nombre de vos appareils gérés change souvent
Vous intégrez un nouveau client, un nouveau service ou un nouveau site
Vous souhaitez d’abord tester les workflows de gestion des correctifs et d’automatisation
Vous avez besoin dès maintenant d’une meilleure visibilité sur les endpoints, tout en planifiant votre ensemble d’outils à long terme
Vous gérez des besoins en terminaux saisonniers, temporaires ou liés à des projets
La facturation mensuelle devient ainsi une option pratique pour les équipes qui doivent agir rapidement, tout en voulant garder le contrôle sur la façon dont elles déploient Splashtop AEM à grande échelle sur leurs appareils.
Commencez avec Splashtop AEM
Les besoins en gestion des terminaux peuvent évoluer, et votre facturation doit vous offrir assez de flexibilité pour gérer ce changement. Avec Splashtop AEM, vous pouvez choisir une facturation mensuelle si vous souhaitez démarrer modestement, tester des workflows ou gérer un nombre variable de terminaux.
Lorsque votre équipe est prête pour un déploiement à plus long terme, la facturation annuelle permet de réduire le coût total en offrant 16 % d’économies par rapport à la facturation mensuelle.
Démarrez votre essai gratuit de Splashtop AEM et choisissez l'option de facturation qui correspond à vos besoins en gestion des endpoints.