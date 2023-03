La facturation mensuelle est maintenant disponible pour Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support – la solution idéale pour les MSPs qui souhaitent pouvoir contrôler, surveiller et gérer à distance des ordinateurs de n’importe où, propose désormais une option d’abonnement mensuel en plus de la facturation annuelle.

Splashtop Remote Support est facturé en fonction du nombre d’ordinateurs sans surveillance (terminaux) auxquels vous souhaitez accéder à distance, et dont vous souhaitez assurer l’assistance et la gestion. Le forfait mensuel commence à €43.90 /mois pour 25 ordinateurs. Le forfait annuel commence à €37 /mois pour 25 ordinateurs, ce qui vous permet d’économiser 15 % si vous choisissez la facturation annuelle.

Les deux options de facturation de Splashtop Remote Support offrent aux MSP le meilleur rapport qualité-prix pour une solution d’assistance à distance rapide, fiable et sécurisée avec des capacités d’accès, de surveillance et de gestion à distance. Splashtop Remote Support comprend un nombre illimité de techniciens, de sessions simultanées et d’appareils à distance. En savoir plus sur Splashtop Remote Support et commencez avec un essai gratuit maintenant!

Passez à Splashtop

Pourquoi proposons-nous une facturation mensuelle pour Splashtop Remote Support ?

Le modèle d’affaires MSP repose sur les revenus récurrents des clients. Beaucoup MSPs facturent leurs clients sur une base mensuelle pour leurs services.

Cela signifie que les revenus ou la situation d’un MSP peuvent changer d’un mois à l’autre. Un client pourrait soudainement partir, ce qui entraînerait une perte de revenus, ce qui rendrait difficile pour un MSP de continuer à payer pour tous les outils dont il a besoin. Ou un MSP pourrait soudainement avoir à gérer plus de terminaux, ce qui signifie qu’il voudra être sûr que son logiciel de support à distance peut facilement évoluer.

L’option mensuelle de Splashtop Remote Support offre aux MSP la flexibilité dont ils ont besoin pour relever rapidement et facilement ces défis.

Pourquoi Splashtop Remote Support est-il la meilleure solution pour les MSP ?

Splashtop Remote Support est conçu spécifiquement pour le cas d’utilisation MSP avec les commentaires et les contributions de notre conseil consultatif MSP. Splashtop est la meilleure solution pour MSPs parce que:

Offres Splashtop rapides et fiables

Les techniciens peuvent accéder à distance aux terminaux à partir de n’importe quel appareil, ce qui leur donne la flexibilité de travailler à domicile ou en déplacement, même à partir d’appareils personnels

Les techniciens peuvent travailler efficacement avec des fonctionnalités de session, notamment le transfert de fichiers par glisser-déposer, le chat, le redémarrage à distance, etc.

Les MSP pourront également : avec des fonctionnalités utiles, notamment des alertes configurables, la gestion des mises à jour, la commande à distance, les actions 1 à plusieurs, l’inventaire système, les journaux d’événements et bien plus encore

La sécurité est la priorité de Splashtop

MSPs peut permettre aux clients d’accéder à distance à leurs propres ordinateurs pour travailler à distance, ouvrant ainsi des sources de revenus supplémentaires pour MSPs

En savoir plus sur Splashtop Remote Support, ou essayez-le gratuitement dès maintenant !

Essayez-le gratuitement