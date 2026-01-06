En 2025, Splashtop a continué à étendre sa plateforme pour aider les équipes TI à gérer la complexité croissante avec plus d'efficacité et de contrôle. Tout au long de l'année, nous avons apporté des améliorations au sein de Gestion autonome des terminaux (AEM), Téléassistance, et sur site, en mettant constamment l'accent sur l'habilitation des utilisateurs à réduire les frais de fonctionnement, consolider les outils et renforcer la sécurité des terminaux.
Le momentum continu de Splashtop a été reconnu par des analystes de l'industrie de renom. Au cours de l'année, Splashtop a été nommé fournisseur représentatif à la fois dans les rapports Gartner et Forrester, reflétant son rôle croissant dans l'Accès à distance, la Téléassistance, et la gestion des endpoints.
Gestion des correctifs
La gestion des correctifs a été un axe majeur tout au long de 2025, avec une expansion continue à travers les systèmes d'exploitation et les logiciels.
Gestion Basée sur des Politiques : Le support pour le patching basé sur des politiques couvre maintenant à la fois Windows et macOS, permettant aux équipes TI d'automatiser les flux de travail de scan, de mise à jour et d'approbation en utilisant des règles cohérentes, améliorant la fiabilité et la conformité.
Extension de la mise à jour des logiciels tiers et personnalisés : Couverture de mise à jour logicielle étendue à plus de 100 applications sur Windows et macOS, aidant à réduire les failles de sécurité causées par les logiciels tiers non mis à jour. Le support pour les packages logiciels personnalisés permet également aux équipes de gérer des applications non standard ou développées en interne dans le même cadre de correctifs.
Gestion des mises à niveau majeures du système d'exploitation Windows : Splashtop a ajouté une prise en charge pour la gestion des mises à niveau majeures de Windows OS, y compris les migrations de Windows 10 à 11, offrant aux équipes TI un meilleur contrôle sur les transitions à grande échelle.
Inventaire, vulnérabilités et visibilité de la sécurité
Splashtop a renforcé la façon dont les équipes TI obtiennent de la visibilité sur les risques liés au logiciel et à la sécurité et agissent plus rapidement lorsque des problèmes surviennent.
Inventaire des logiciels : Un inventaire centralisé des logiciels facilite le suivi des logiciels installés sur les appareils, l'identification des applications obsolètes ou non autorisées, et soutient les audits tout en réduisant les risques de sécurité et en améliorant la conformité.
Informations sur les vulnérabilités propulsées par l'IA : Une page dédiée aux vulnérabilités met en évidence les CVE au niveau de l'OS dans tout l'environnement, signalant la gravité, les appareils impactés et les problèmes activement exploités selon le catalogue des vulnérabilités exploitées connu de la CISA. Les résumés alimentés par l'IA aident les équipes à évaluer rapidement les risques et à rendre les informations sur les vulnérabilités plus faciles à exploiter à travers les environnements mondiaux.
Intégration CrowdStrike EDR : Splashtop a introduit une intégration EDR avec CrowdStrike, unifiant la visibilité des endpoints et permettant aux clients d’acheter, de déployer et de gérer CrowdStrike directement via Splashtop, aidant à simplifier les opérations de sécurité et à réduire la prolifération des outils.
Automatisation, tableaux de bord et contrôles administratifs
Splashtop a continué à améliorer la façon dont les équipes TI automatisent les tâches et gèrent les environnements à grande échelle.
Gestion de la Configuration des Points de Terminaison (Aperçu) : Une nouvelle fonctionnalité de gestion de la configuration automate la gestion des paramètres de sécurité et de réseau clés sur Windows et macOS. Les équipes TI peuvent gérer des contrôles tels que les mots de passe, le verrouillage de l'écran, le Wi-Fi, le pare-feu, le cryptage du disque et bien plus encore pour renforcer la gouvernance et réduire la dérive de configuration.
Améliorations des Scripts et Tâches : Les Scripts et Tâches ont été améliorés pour s'exécuter de manière fiable sur les appareils en ligne et hors ligne, garantissant que les travaux planifiés se terminent systématiquement sans suivi manuel.
Tableau de bord et contrôles de compte : Des widgets de tableau de bord améliorés offrent une visibilité immédiate sur le patching, la posture de sécurité et la cohérence des déploiements, tandis que les contrôles d'expiration de compte aident �à réduire le risque d'accès inactif.
Téléassistance, Mobilité et Expérience Utilisateur
Tout au long de 2025, Splashtop a continué à affiner l'expérience de Téléassistance pour les équipes TI et les utilisateurs finaux.
Améliorations de la Commande à Distance : La commande à distance a été entièrement modernisée avec une expérience de terminal plus interactive, rendant les diagnostics et les tâches administratives plus rapides et plus intuitifs.
Améliorations du Service Desk et de SOS : Des améliorations apportées aux flux de travail du Service Desk, notamment dans la communication en session, les ajustements de planification et la personnalisation de SOS, ont aidé les équipes à résoudre les problèmes plus efficacement tout en offrant une expérience plus professionnelle et personnalisée.
Support mobile et appareils : De nouvelles capacités pour les environnements iOS et Android améliorent le support pour les utilisateurs mobiles tout en donnant aux équipes TI un meilleur contrôle sur le comportement des appareils et le calendrier de déploiement.
Expérience de transfert de fichiers améliorée : Le transfert de fichiers pendant les sessions de support assisté a été repensé pour mieux s'aligner avec les flux de travail de support en direct, améliorant la clarté et la facilité d'utilisation.
Améliorations sur site
Pour les organisations utilisant Splashtop dans des environnements sur site, l'investissement continu est axé sur la fiabilité, la conformité et le contrôle opérationnel.
Surveillance de la Santé du Système : La surveillance proactive offre une visibilité sur les performances de la passerelle et l'état de santé du système, aidant les équipes à identifier les problèmes tôt et à réduire les temps d'arrêt.
Performance et Haute Disponibilité : Le support relais zoné (régional) améliore les performances des sessions pour les équipes distribuées, tandis que la réplication PostgreSQL renforce la haute disponibilité et la résilience dans les déploiements en cluster.
Capacités d'Audit, de Conformité et de Service Desk : Les transcriptions de session à travers le chat, Remote Command et le support SSH répondent aux besoins d'audit et de conformité. Les améliorations du logiciel Service Desk, y compris la personnalisation SOS et les flux de travail des appels, améliorent la réactivité tout en maintenant la traçabilité. Les améliorations continues des outils système permettent des diagnostics plus approfondis sans perturber les utilisateurs finaux.
Les organisations dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la fabrication, des médias, du commerce de détail et du gouvernement s'appuient sur ces améliorations pour mieux sécuriser les endpoints, rationaliser les opérations et soutenir les utilisateurs à grande échelle.
Bilan 2025 et Perspectives d'Avenir
2025 a été une année de progrès constants et significatifs pour Splashtop. En élargissant l'automatisation, en renforçant la visibilité de la sécurité et en continuant à investir dans les capacités d'entreprise et sur site, nous avons aidé les équipes TI à gérer la complexité avec plus de confiance et d'efficacité.
À l'horizon 2026, notre feuille de route s'appuie sur cette base en renforçant l'automatisation, en élargissant les capacités de gestion des points de terminaison, et en apportant d'autres améliorations en matière de sécurité, de scalabilité et d'analyse opérationnelle pour soutenir les besoins en TI en constante évolution.
Prêt à voir ces capacités en action ?
En savoir plus sur Splashtop AEM et les solutions de téléassistance ou démarrez un essai gratuit pour découvrir comment Splashtop aide les équipes TI à simplifier les opérations et renforcer la sécurité.