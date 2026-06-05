Nouvelles fonctionnalités de Splashtop - Août 2018, y compris Multi-To-Multi Monitor

Voici quelques nouvelles fonctionnalités et produits qui ont été introduits la semaine du 20 août 2018 dans la version 3.2.6.0.
La plupart de ces fonctionnalités nécessitent une mise à jour vers les dernières applications et streamers Splashtop 3.2.6.0. Les applications Splashtop et les streamers mis à jour seront déployés par mise à jour automatique, vérification des mises à jour ou notifications de mise à jour dans les semaines à venir. Vous pouvez également les obtenir à l'adresse suivante: https://www.splashtop.com/downloads.
Veuillez noter que les fonctionnalités varient selon le produit. Dans de nombreux cas, vous pouvez passer aux dernières versions, à des éditions supérieures, ou acheter des abonnements supplémentaires via un bouton de mise à niveau ou la page d'abonnements de votre console my.splashtop.com. Contactez l'équipe commerciale à sales@splashtop.com ou (778) 569-0889 (7h30-17h PT, lun-ven) si vous avez besoin d'assistance.
Multi-to-Multi Moniteur
L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes (disponible dans certains produits/éditions*) est la possibilité de visualiser et de contrôler à distance des ordinateurs équipés de plusieurs moniteurs en faisant apparaître le contenu des moniteurs distants sur plusieurs moniteurs locaux. Cela permet à un utilisateur de travailler à distance avec un système multi-moniteurs comme s’il était assis devant.
L’avantage multi-to-multi moniteurs Mac de Splashtop: D’autres solutions d’accès à distance ne prennent pas en charge ce type de fonctionnalité entre Mac ou nécessitent l’ouverture d’une session d’accès à distance distincte pour chaque moniteur. Splashtop fournit une solution supérieure qui offre un accès à distance haute performance de Mac à Mac, de Windows à Windows et entre Mac et Windows.
Pour plus d'information, consultez le billet de blog (avec des vidéos) ou l'article de soutien.
*Cette fonctionnalité est disponible dans : Remote Access Pro, Remote Support.
*Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans d’autres produits, notamment : ancienne version de Remote Access (abonnements souscrits avant le 21 août 2018), Remote Access Solo, Splashtop Business for Remote Support, Remote Support MSP, Remote Support Basic. Consultez les informations ci-dessus pour savoir comment passer à une édition qui inclut cette fonctionnalité ou contactez-nous si vous avez des questions.
Afficher le nom de l'appareil sur la liste des ordinateurs
Voyez le nom original de l'appareil (nom d'hôte) sur la liste des ordinateurs.
Dans l'application Splashtop Business, activez cette fonction en appuyant sur View | Show Device Name.
La console web affiche également le nom de l'appareil d'origine.
Cette fonctionnalité est disponible dans la plupart des abonnements Splashtop qui utilisent l'application Splashtop Business.
Afficher une vue compacte pour répertorier les ordinateurs dans un format plus dense
Le nouveau Compact View vous permet de voir plus d'ordinateurs sur l'écran en même temps.
Accédez à cette fonctionnalité sous l'option View | Show Compact View dans l'application Splashtop.
Cette fonctionnalité est disponible dans la plupart des abonnements Splashtop qui utilisent l'application Splashtop Business.
Afficher un arrière-plan de couleur unie sur le Bureau d'un Ordinateur à distance
Cette fonction supprime l'arrière-plan du bureau de l'ordinateur distant pendant la session d'accès à distance (au lieu d'afficher l'arrière-plan/le papier peint du bureau). Cela peut contribuer à améliorer les performances des sessions à distance sur des connexions réseau plus lentes.
Accédez à cette fonction à le bouton Fichier | Options | Afficher un arrière-plan de couleur unie sur le bureau de l'ordinateur distant
Voici à quoi cela ressemble avec l’arrière-plan du bureau en couleur unie dans une session d’accès à distance.
Nouveaux raccourcis clavier
Ces raccourcis sont disponibles dans les éditions de produit où les fonctionnalités correspondantes sont disponibles.
Lors d'une session d'accès à distance :
Passer à un moniteur spécifique – Ctrl + Alt + le chiffre du moniteur
Passer au moniteur suivant – Ctrl + Alt + Flèche droite
Passer au moniteur précédent – Ctrl + Alt + Flèche gauche
Dans l'application
Développer tous les groupes – Alt + Win + Flèche droite
Réduire tous les groupes – Alt + Win + Flèche gauche
Nouvelles éditions Splashtop Remote Access Pro et Solo
Les nouveaux Splashtop Remote Access Pro et Splashtop Remote Access Solo ont remplacé l’ancien Splashtop Remote Access à compter du 21 août 2018.
Si vous vous êtes abonné à Remote Access avant la sortie des nouvelles éditions, vous pouvez continuer avec votre abonnement actuel, y compris le renouvellement au même prix et l’ajout de membres à votre équipe. Vous pouvez également passer à Remote Access Pro pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Consultez la FAQ pour les anciens abonnés à Splashtop Remote Access pour plus d’informations.
En savoir plus sur Splashtop Remote Access Pro et Solo
Démarrer un essai de Remote Access Pro
Deux utilisateurs peuvent se connecter à distance à une seule machine - Désormais disponible dans Remote Access Pro
Maintenant, deux utilisateurs peuvent se connecter à distance et contrôler le même ordinateur, en même temps ! Accédez à distance à un ordinateur avec un autre utilisateur. Vous vous connectez simplement tous les deux comme d'habitude depuis vos applications Splashtop Business respectives.
Cette fonctionnalité a été précédemment ajoutée à Splashtop Remote Support Plus. Elle est désormais également disponible dans Remote Access Pro. Elle nécessite au moins deux licences utilisateur sur le compte.
Nouvelle édition Remote Support Premium
Avec cette version, nous avons introduit une nouvelle addition à la famille Splashtop Remote Support appelée Remote Support Premium.
Le Prémium de support à y compris tout ce qui se trouve dans Remote Support Plus avec des fonctionnalités supplémentaires exclusives comme les alertes configurables, les journaux d'événements, la commande à distance, l'inventaire du système et la gestion des mises à jour. D'autres fonctionnalités seront bientôt disponibles, notamment l'intégration d'un antivirus. L'intégration antivirus prévue se fait avec une solution antivirus tierce éminente. Il y aura un cout d'abonnement supplémentaire pour le service d'antivirus.
Apprenez plus sur les fonctionnalités de support à distance du Premium
Démarrez un essai de d'assistance à distance du Premium
Mises à jour et corrections additionnelle
Ces mises à jour et corrections sont disponibles dans les éditions du produit où les fonctionnalités correspondantes sont disponibles.
La fonction de transfert de fichiers prend maintenant en charge le transfert de fichiers de plus de 4 Go
Améliorations et corrections de la discussion.
SOS redémarre et reconnecte les améliorations et les corrections.
Diverses corrections de bogues.
Découvrez toutes les dernières solutions Splashtop et essayez-les gratuitement sur https://www.splashtop.com.