Splashtop partage une mise à jour concernant un incident de sécurité impliquant Klue, un prestataire tiers de veille marché que Splashtop utilise pour ses services de veille concurrentielle.
L’incident s’est produit dans l’environnement de Klue. Il est important de noter que cet incident n’a eu aucun impact sur les produits ou services Splashtop, ni sur notre capacité à accompagner nos clients.
Que s’est-il passé ?
Une partie non autorisée a accédé à l’environnement d’intégration de Klue entre le 11 juin et le 16 juin 2026 environ, et a obtenu des jetons OAuth qui connectent Klue à d’autres plateformes d’entreprise. Ces jetons ont été utilisés pour accéder à certaines données Salesforce.
Quelles mesures ont été prises ?
Après avoir pris connaissance de l’incident, Splashtop a immédiatement désactivé l’intégration de Klue avec Salesforce et révoqué l’accès associé de notre côté.
Nous poursuivons notre enquête afin de déterminer avec précision l’étendue des données éventuellement concernées.
Qu’est-ce que cela signifie pour les clients ?
Bien que cette enquête soit toujours en cours, nous pensons que l’impact s’est principalement limité aux champs de données métier dans l’environnement Salesforce.
Soyez assuré(e) que nous abordons cet incident avec le plus grand sérieux et le plus grand soin, et que nous avons consacré l’expertise, le temps et les ressources nécessaires à notre enquête.
Que recommandons-nous ?
Aucune action n’est requise de la part de nos clients pour le moment, au-delà de la vigilance habituelle.
Ce type d’informations peut être utilisé pour rendre les tentatives de phishing plus convaincantes. Nous vous invitons donc à faire preuve de prudence face aux e-mails, appels ou messages inattendus prétendant provenir de Splashtop, en particulier ceux qui demandent des informations sensibles.
Splashtop ne vous demandera jamais votre mot de passe ni d’installer un logiciel par le biais d’un contact non sollicité.
Comment contacter Splashtop
Nous vous fournirons rapidement des mises à jour s’il y a des développements. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre délégué à la protection des données/notre équipe confidentialité à l’adresse privacy@splashtop.com ou notre équipe sécurité à l’adresse security@splashtop.com.
- Équipe sécurité Splashtop