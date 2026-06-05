Récapitulatif des produits 2023 : Accès à distance Advancements & Innovations

Cette année, nous avons fait des progrès significatifs dans l’amélioration de nos capacités d’accès à distance et de téléassistance de haute performance, en nous concentrant principalement sur la sécurité et l’efficacité pour les équipes informatiques. Nos utilisateurs dans des secteurs tels que l’éducation, les médias et le divertissement, la fabrication, les soins de santé, le retail et l’hôtellerie, ont constaté des avantages considérables dans ces nouvelles capacités. Voici quelques ajouts notables en 2023 :
Gestion des terminaux
Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender
Nous avons lancé Splashtop Antivirus pour renforcer la sécurité des terminaux. Les utilisateurs peuvent protéger leurs ordinateurs Windows et Mac avec la technologie anti-malware primée de Bitdefender, à un prix imbattable. Déployez et gérez l’antivirus de manière fluide à partir de Splashtop, éliminant ainsi le besoin de solutions supplémentaires. Gardez l’esprit tranquille grâce à la protection continue de vos appareils, avec une surveillance active qui empêche les virus, les logiciels malveillants et les autres menaces de nuire.En savoir plus.
Actions en arrière-plan
Réduisez considérablement les interruptions pour l’utilisateur final en effectuant des tâches critiques en arrière-plan, sans prendre le contrôle de l’ordinateur distant. Consultez toutes les applications et tous les processus en cours d’exécution et arrêtez-les à l’aide du gestionnaire de tâches à distance. Consultez et modifiez le registre Windows. Visualisez les périphériques installés et activez/désactivez-les, exactement comme dans le gestionnaire de périphériques Windows. Utilisez le gestionnaire de services pour voir les services actifs et contrôler leur lancement. Effectuez toutes ces opérations à partir de l’application Splashtop Business ou de la console Web. En savoir plus.
Alertes supplémentaires configurables
Configurez des alertes et recevez une notification lorsque des équipements sont ajoutés ou supprimés sur vos ordinateurs gérés.
Actions intelligentes
Éliminez encore davantage les tâches informatiques manuelles en exécutant automatiquement des scripts créés par l’utilisateur et déclenchés par une alerte personnalisée.
Tableau de bord
Commencez la journée avec un tableau de bord résumé pour surveiller et gérer les points de terminaison facilement. Le tableau de bord fournit des détails en un coup d'œil sur le nombre de points de terminaison, le statut en ligne/hors ligne, les types et versions de systèmes d'exploitation, ainsi que des infobulles pour plus d'informations. Vous pouvez également suivre les alertes, les menaces par point de terminaison, et le statut des mises à jour Windows. Vérifiez le statut de Splashtop Antivirus, y compris le nombre de menaces, le résumé des actions, et les versions des définitions de virus. De plus, gardez un œil sur les scripts et tâches programmés à venir et terminés.
Les fonctionnalités de gestion des terminaux sont disponibles avec les produits Splashtop Enterprise et Splashtop Remote Support.
Service d’assistance informatique
Transcription des sessions
Les techniciens et les utilisateurs finaux peuvent désormais chatter avant même de démarrer une connexion à distance. La transcription permet également de conserver un journal d’audit chronologique de la discussion et des actions exécutées pendant les sessions d’assistance.
Formulaire d’assistance en ligne
Les capacités de service d’assistance comprennent plusieurs méthodes de connexion à distance, notamment des procédures à l’initiative du technicien utilisant un lien d’assistance ou un code pin à 6 chiffres, des procédures à l’initiative de l’utilisateur final utilisant l’application de bureau SOS Call et, désormais, le formulaire Web. Avec ce dernier, les techniciens peuvent concevoir un formulaire d’assistance personnalisé et l’intégrer de manière optimale dans un site Web d’assistance. Cela permet aux utilisateurs finaux de lancer facilement des demandes d’assistance à chaque fois qu’ils ont besoin d’aide, demandes qui sont automatiquement acheminées vers les groupes de techniciens appropriés.
Marque personnalisée
Mettez l’accent sur votre marque en personnalisant l’application d’assistance que vos utilisateurs finaux téléchargent avec votre propre logo et vos couleurs.
Rapports
Les utilisateurs peuvent désormais facilement établir des rapports sur l’activité des sessions d’assistance enregistrées à des fins d’audit et de conformité.
Les fonctionnalités de service d’assistance sont disponibles avec Splashtop Enterprise.
Accès à distance
Splashtop Remote Access Performance
Nous avons lancé un nouveau forfait Remote Access conçu pour les professionnels de la création ! Ce nouveau produit comprend des fonctionnalités supplémentaires telles que la redirection des périphériques USB et du micro, le mode couleur YUV 4:4:4 et l’audio haute fidélité. Il offre une expérience d’accès à distance immersive aux artistes numériques, aux animateurs, aux éditeurs, aux radiodiffuseurs et aux designers. En savoir plus.
Wacom Bridge
Nous avons développé une nouvelle technologie conjointement avec Wacom qui offre une expérience supérieure aux professionnels de la création ayant besoin d’utiliser les tablettes Wacom de manière fluide sur des ordinateurs locaux et distants. Grâce au nouveau logiciel propriétaire inclus dans les produits Splashtop, bénéficiez d’une expérience de dessin fluide et à faible latence avec les tablettes Wacom, ainsi que de nouvelles options pour personnaliser l’expérience de stylet à distance. Reportez les paramètres de vos applications de création sur votre ordinateur local sans avoir à les reprendre sur les applications de l’ordinateur distant. En savoir plus.
Redirection des appareils vers/depuis un Mac
Notre fonction de redirection des périphériques est désormais disponible sur Windows et Mac, permettant aux utilisateurs de brancher des périphériques USB tels que des cartes à puce, des imprimantes, des périphériques d’interface humaine, etc., sur leur ordinateur local et de les utiliser sur leur ordinateur distant comme s’ils étaient branchés directement sur ce dernier.
Très haute performance
Dans le cadre d’une avancée significative visant à répondre aux exigences élevées des créateurs numériques, les sessions Splashtop prennent désormais en charge un taux d’images par seconde remarquable de 240 fps ! Profitez d’une expérience de jeu, de production vidéo et de montage plus immersive et réactive à distance.
Liste des ordinateurs améliorés
Gérez vos ordinateurs et accédez-y plus facilement grâce à la console améliorée. Le nouveau format met en évidence les informations dont vous avez besoin et vous permet de personnaliser l’affichage et de filtrer les ordinateurs en fonction de certains paramètres.
Sécurité et facilité de gestion
Enregistrement centralisé des sessions sur le cloud
Les utilisateurs peuvent désormais imposer l’enregistrement de toutes les sessions de bureau à distance Splashtop. Les sessions sont enregistrées dans leur intégralité sur le cloud, et les techniciens n’ont pas besoin de lancer ou d’arrêter manuellement l’enregistrement. Les enregistrements sont stockés sur les serveurs Splashtop pendant 90 jours et peuvent être lus ou téléchargés via la console web Splashtop, à des fins de formation et d’audit. La possibilité de télécharger et de lire les enregistrements peut être contrôlée en fonction des rôles.
Conformité à la norme ISO/IEC 27001
Splashtop est maintenant certifié ISO/IEC 27001 ! En mettant en œuvre des cadres de sécurité tels que ISO et SOC 2, Splashtop permet aux utilisateurs de bénéficier de solutions d’accès à distance à la pointe du secteur tout en garantissant les normes les plus élevées en matière de gestion des risques, de cyber-résilience, d’excellence opérationnelle et de protection des données client. En savoir plus.
Prise en charge d’un plus grand nombre d’ordinateurs
Grâce à notre console améliorée, les équipes peuvent désormais facilement prendre en charge plus de 100 000 ordinateurs avec la même réactivité et la même rapidité que Splashtop.
API ouvertes (interface de programmation d’applications)
Splashtop a mis en place un framework API. Les utilisateurs peuvent automatiser leurs workflows et intégrer Splashtop de manière fluide dans leurs applications existantes pour des opérations informatiques optimales. Les tâches telles que le lancement de sessions d’assistance depuis les systèmes de ticketing et de chat et la gestion des utilisateurs, des ordinateurs, des autorisations d’accès et des groupes peuvent toutes être effectuées directement à l’aide de nos API intégrées à vos propres plateformes.
Connecteur Splashtop pour les connexions RDP et VNC
Les utilisateurs peuvent accéder à distance à leurs ordinateurs et serveurs via Splashtop sans passer par un VPN ou installer un agent d’accès à distance, désormais via VNC en plus de RDP (SSH bientôt pris en charge). En savoir plus.
Splashtop Enterprise offre une flexibilité, une évolutivité et une sécurité optimales pour les entreprises de toutes tailles.
Nouveaux produits complémentaires
Outre l’amélioration de ses solutions d’accès à distance et de téléassistance, Splashtop a réalisé cette année des progrès significatifs dans le renforcement de ses offres de sécurité.
Foxpass
Splashtop a acquis Foxpass, un fournisseur de solutions d’accès aux réseaux et aux serveurs basées sur le cloud et centrées sur l’identité pour les systèmes informatiques et DevOps.La plateforme cloud RADIUS Server de Foxpass s’intègre aux principaux fournisseurs de points d’accès Wi-Fi et de réseaux privés virtuels (VPN), et offre des mécanismes modernes, sans mot de passe, pour garantir que les employés ne partagent pas leurs identifiants et ne peuvent accéder qu’aux serveurs et aux réseaux dont ils ont besoin, uniquement lorsque c’est nécessaire. En savoir plus.
Secure Workspace
Nous avons dévoilé les bases de notre nouveau produit de sécurité et étendu notre programme d’accès anticipé à certains clients. Splashtop Secure Workspace adopte une approche globale pour s’attaquer aux problèmes difficiles liés à la gestion des accès. Gérez facilement et en toute sécurité l’accès des tiers à l’aide d’un simple lien. En savoir plus.
Nous nous engageons à améliorer continuellement nos produits et nos offres afin d’apporter une plus grande valeur ajoutée à nos clients. Notre roadmap produit est fortement influencée par les besoins des clients et les demandes du marché ; restez à l’écoute pour de nouvelles améliorations dans les mois à venir.
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