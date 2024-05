Nityasha Wadalkar

Directrice produit et marketing produit

Nityasha Wadalkar est une spécialiste chevronnée du marketing numérique qui compte plus de 15 ans d’expérience dans les domaines du marketing, des ventes et de l’informatique. Elle est actuellement directrice produit et marketing produit chez Splashtop, l’un des principaux fournisseurs de solutions pour le marché du télétravail. À ce titre, Nityasha a contribué à stimuler la croissance et l’innovation au sein de l’entreprise, en mettant à profit son expertise en matière de stratégie métier et d’analyse, de défense des intérêts des clients et de positionnement du produit. En dehors du travail, Nityasha aime passer du temps en plein air avec son compagnon et leurs deux enfants, en pratiquant des activités telles que la randonnée, le camping et le vélo.