Si votre équipe TI est en retard, toute votre entreprise peut en souffrir. La modernisation TI est essentielle pour rester compétitif et agile dans un monde de plus en plus numérique, car elle aide à améliorer l'efficacité opérationnelle et permet aux entreprises de suivre les dernières technologies.
Pourtant, trop souvent, les entreprises négligent leurs départements TI et laissent leurs systèmes hérités stagner. Il est donc temps de se pencher sur la modernisation des TI, pourquoi elle est importante, et comment Splashtop peut aider les entreprises à rester modernes.
Qu'est-ce que la Modernisation TI ?
La modernisation TI est le processus de mise à niveau des systèmes, applications et infrastructures hérités vers une technologie plus récente et plus efficace. Il est compris que toute technologie finira par devenir obsolète, donc une bonne stratégie de modernisation TI garantit que les organisations peuvent mettre à jour leur infrastructure et leur pile technologique avant d'atteindre ce point.
Avec une modernisation TI appropriée, les entreprises peuvent rester compétitives dans un monde numérique en évolution et s'assurer que leurs équipes bénéficient des derniers outils. Sans cela, elles risquent de prendre du retard et d'être ralenties par des systèmes obsolètes.
Types de modernisation TI
La modernisation des TI n'est pas un chemin unique ou une liste de contrôle pour les équipes TI. Cela peut prendre plusieurs formes, y compris la modernisation du réseau, des applications et des appareils.
La modernisation du réseau implique la mise à niveau de l'infrastructure réseau d'une entreprise, y compris la mise en œuvre de logiciels, d'outils et de solutions de mise en réseau basées sur le cloud pour améliorer l'évolutivité et la flexibilité tout en minimisant la dépendance au matériel physique. Cela se concentre également sur la sécurité du réseau pour s'assurer que l'entreprise respecte ses exigences de conformité TI et dispose de mesures de cybersécurité robustes.
La modernisation des applications est le processus de mise à jour et, si nécessaire, de remplacement des applications héritées. Les anciennes applications manquent souvent des fonctionnalités et des performances des versions plus modernes, et peuvent avoir des problèmes de compatibilité avec les nouvelles technologies, donc identifier ce qu'il faut mettre à jour ou ce qui doit être remplacé est une étape clé dans toute stratégie de modernisation TI.
La modernisation des appareils nécessite la mise à jour du matériel et des appareils obsolètes. Les ordinateurs plus anciens, les appareils mobiles et autres périphériques peuvent s'user avec le temps et être dépassés par des appareils plus récents, plus rapides et plus puissants, donc savoir quand mettre à jour est important. Cela ne signifie pas acheter la dernière version de n'importe quel appareil dès qu'elle arrive sur le marché, mais cela signifie identifier quand un appareil est obsolète et doit être remplacé. Cela peut souvent s'aligner avec les politiques Bring Your Own Device (BYOD), qui permettent aux employés d'utiliser les appareils qu'ils préfèrent pour le travail.
La modernisation implique également généralement la migration vers le cloud, le processus de déplacement des actifs numériques vers le cloud, y compris les données, les applications et les ressources TI. Cela déplace l'infrastructure TI d'un centre de données sur site vers une infrastructure hébergée, améliorant ainsi l'évolutivité, la flexibilité, la sécurité et l'accessibilité financière.
La migration vers le cloud peut impliquer une migration vers un cloud unique, un cloud hybride ou un environnement multicloud, en fonction des besoins de l'entreprise.
Le cloud hybride combine des solutions cloud et sur site, offrant aux entreprises le meilleur des deux mondes. Bien que cela permette toujours aux entreprises de déplacer des actifs numériques vers le cloud, cela leur donne également un meilleur contrôle sur leurs données et ressources en stockant les données sensibles sur site.
Les environnements multicloud, quant à eux, utilisent des services de plusieurs fournisseurs de cloud au sein de la même infrastructure TI. Cela leur permet de tirer parti des forces de différents fournisseurs, d'éviter la dépendance à un seul fournisseur et d'améliorer la résilience opérationnelle, répondant ainsi plus efficacement aux exigences réglementaires et de souveraineté des données.
Principes clés de la modernisation TI
Si votre entreprise a besoin d'une stratégie de modernisation TI, il y a quelques principes clés à garder à l'esprit. Prêter une attention particulière à ces concepts clés vous aidera à améliorer l'efficacité, l'évolutivité et la sécurité lors de la modernisation de vos ressources TI :
Adoption du Cloud
La technologie cloud est un élément important de la modernisation TI, étant donné l'omniprésence et la flexibilité du cloud. La technologie cloud et les solutions hébergées offrent sécurité des données et évolutivité, tout en facilitant le travail à distance des employés.
L'utilisation de solutions hébergées peut également alléger la charge des équipes TI, car le fournisseur gère généralement les mises à jour et la maintenance des solutions cloud. Qu'une entreprise utilise un cloud unique, multicloud ou un environnement hybride, l'adoption du cloud est une partie majeure de la modernisation TI.
Automatisation
Les tâches répétitives et manuelles sont parmi les plus grandes pertes de temps dans toute entreprise. Les outils d'automatisation aident à gagner du temps et à réduire la frustration en gérant automatiquement ces tâches, permettant ainsi aux employés et aux agents TI de se concentrer sur des questions plus urgentes.
Cela inclut l'automatisation de la saisie et de l'extraction de données, l'enregistrement automatique des appels et des interactions avec les clients, et la fourniture d'outils de support en libre-service guidé, qui peuvent tous aider à maintenir le travail en douceur tout en économisant du temps sur des tâches essentielles mais chronophages.
Transformation numérique
À mesure que la technologie avance, les entreprises doivent suivre les derniers développements pour rester compétitives. Une transformation numérique est une partie clé de ce processus, et inclut l'incorporation de technologies numériques telles que l'apprentissage automatique, l'Internet des Objets (IoT), l'informatique en cloud, etc.
Ces outils peuvent aider à accélérer les processus métier et l'innovation, améliorer l'engagement des employés et des clients, et informer des décisions commerciales réussies, conduisant à un plus grand succès et une stratégie de modernisation TI exceptionnelle.
5 étapes pour mettre en œuvre une stratégie de modernisation des TI
Si vous souhaitez mettre en œuvre avec succès une stratégie de modernisation TI, il y a quelques étapes clés que vous pouvez suivre. Ces directives aideront à garantir une modernisation efficace et complète dans toute votre entreprise :
Évaluez vos systèmes: Tout d'abord, comprenez votre environnement TI et identifiez ce qui doit être amélioré. Cela vous aidera à vous concentrer sur les domaines les plus importants pour la modernisation et à créer le plus grand impact.
Choisissez la bonne technologie: Recherchez la technologie et les outils dont vos équipes ont besoin pour améliorer leur travail quotidien, et identifiez ceux qui aideront le mieux votre organisation à atteindre vos objectifs de modernisation.
Planifiez votre processus de migration: La modernisation TI nécessite plus que simplement débrancher un système et le remplacer par un nouveau. Assurez-vous de planifier le processus, y compris la définition des objectifs, le test de la nouvelle technologie, et la migration soigneuse des données et applications vers vos nouvelles plateformes.
Formez vos équipes: Passer à une nouvelle technologie et à de nouvelles applications peut être un changement perturbant pour les employés, donc former et soutenir les utilisateurs finaux est vital. Les employés doivent comprendre non seulement comment utiliser les nouveaux outils, mais aussi les avantages qu'ils procurent, et les équipes TI doivent être formées pour aider les employés de manière informée.
Surveiller et ajuster: La modernisation TI est un processus, et comme tout autre processus, elle nécessite une surveillance et un ajustement. Surveillez vos indicateurs clés de performance, surveillez votre sécurité et gardez un œil sur la performance des utilisateurs pour identifier les domaines à améliorer et ajuster en conséquence pour maintenir l'efficacité et la satisfaction des employés élevées.
4 Facteurs Clés pour une Modernisation TI Efficace
Une stratégie de modernisation TI réussie n'existe pas dans le vide. Ces quatre facteurs peuvent aider à conduire une modernisation efficace et à rendre la mise en œuvre fluide et efficace :
1. Aligner les stratégies TI avec les objectifs de l'entreprise
Commencez par concentrer vos efforts de modernisation sur les domaines qui s'alignent le plus avec vos objectifs commerciaux. Cela vous aidera à obtenir les plus grands avantages et à vous assurer que vous vous concentrez sur les améliorations qui compteront le plus.
2. Rationaliser et optimiser les environnements TI
La modernisation TI ne consiste pas seulement à ajouter plus à votre pile technologique – elle nécessite également d'identifier des moyens de simplifier vos systèmes. Recherchez des solutions qui peuvent rationaliser et simplifier vos processus, comme les outils d'automatisation. Cela aidera à garantir que vos processus fonctionnent de manière fluide et efficace, sans encombrement technologique inutile sur votre réseau.
3. Transformer les Applications et les Données pour la Modernisation
Considérez où vos données et applications vivront dans votre environnement TI modernisé. Si vous passez au cloud ou migrez vers un nouveau système, vous devez vous assurer que toutes vos données sont correctement déplacées et stockées, et que les applications sont soit migrées soit remplacées. Cela aidera à guider votre processus de modernisation et votre prise de décision.
4. Sécuriser et faire évoluer les opérations TI hybrides
Les environnements TI hybrides modernes permettent aux organisations de gérer leurs actifs et de se développer, en tirant parti des avantages des solutions cloud et sur site. Cependant, gérer une architecture hybride peut être un défi, surtout lorsqu'il s'agit de garantir que les outils et les données cloud et sur site peuvent fonctionner ensemble.
Trouver le bon équilibre pour les opérations TI hybrides et s'assurer que tout est correctement mis en œuvre peut grandement contribuer à une stratégie de modernisation TI réussie.
Quel impact la modernisation TI a-t-elle sur la réduction des coûts et l'agilité ?
Maintenant que nous comprenons les étapes et les principes d'une stratégie de modernisation TI, nous pouvons examiner l'impact d'une modernisation TI appropriée. Une bonne stratégie de modernisation peut aider les organisations à rester à jour, agiles et réactives aux changements du marché, grâce à des avantages tels que :
Productivité améliorée : La modernisation TI apporte de nouvelles façons d'améliorer la productivité et l'efficacité, comme l'automatisation des tâches manuelles chronophages et la rationalisation des procédures. De plus, la mise à jour des applications et des appareils fournit aux employés les derniers outils et technologies dont ils ont besoin pour travailler plus efficacement que jamais.
Réductions de coûts : Bien que la modernisation TI soit un investissement, elle est rapidement rentable. Les systèmes obsolètes ont généralement des coûts de maintenance et de mise à niveau élevés, ainsi que des dépenses associées au matériel et à l'infrastructure. Les stratégies de modernisation devraient inclure des outils modernes comme le cloud computing et les solutions hébergées, qui remplacent ces dépenses par des coûts récurrents prévisibles et abordables (sans parler du retour sur investissement des autres avantages qu'ils apportent).
Plus grande évolutivité : Les systèmes modernisés, en particulier ceux hébergés, sont conçus pour être exceptionnellement évolutifs. La capacité d'ajouter et de supprimer des sièges à la demande permet à la technologie d'une entreprise de suivre sa croissance et d'éviter les perturbations, ce qui améliore les économies de coûts et la flexibilité.
Sécurité améliorée : À mesure que la technologie avance, les fonctionnalités de sécurité qui la protègent se développent également. Les systèmes modernes incluent des fonctionnalités de sécurité telles que le chiffrement de bout en bout, l' authentification multi-facteurs, la détection de menaces en temps réel, et plus encore, offrant une protection contre les cyberattaques et maintenant la conformité avec les normes de sécurité.
Principaux défis auxquels les organisations font face dans la modernisation TI
Pour tous les avantages de la modernisation TI, elle n'est pas sans défis. Il existe des obstacles que les organisations peuvent rencontrer pendant le processus de modernisation, mais ils peuvent être surmontés avec une préparation adéquate.
Défis courants incluent :
Coûts initiaux élevés : Bien que les solutions modernes offrent généralement un retour sur investissement élevé et aient des coûts continus inférieurs à de nombreuses solutions héritées, elles peuvent encore nécessiter des investissements initiaux plus élevés. Il est important de budgétiser correctement et de mettre de côté des fonds pour les licences logicielles, la formation des employés, les mises à niveau d'infrastructure, et des dépenses similaires.
Complexité pendant la transition : Passer d'un système hérité à un nouveau peut être un processus compliqué, surtout lors du passage d'une technologie obsolète. De plus, la modernisation TI peut souvent nécessiter de travailler avec différents fournisseurs et prestataires de services, donc les entreprises verrouillées avec un seul fournisseur auront plus de difficultés avec la transition. Une planification et une recherche appropriées sont nécessaires pour assurer la compatibilité pendant et après le processus de modernisation.
Résistance au changement : Le changement peut être déconcertant, même lorsqu'il s'agit d'une amélioration. Les employés peuvent souvent résister aux changements de leurs processus, systèmes et flux de travail, il est donc vital de communiquer avec les parties prenantes sur les avantages du changement et de tenir les employés informés.
Courbes d'apprentissage : Apprendre une nouvelle technologie peut prendre du temps, surtout lorsqu'il y a un écart de compétences à combler. Il est essentiel de prévoir du temps pour former les employés et les équipes TI, ainsi que de s'assurer que vous avez des experts en la matière disponibles.
Accélérez la Modernisation TI avec Splashtop : Solutions Automatisées pour une Efficacité et une Sécurité Améliorées
Si la modernisation TI semble être un défi complexe, soyez rassuré : cela ne doit pas être le cas. Investir dans les bonnes solutions peut aider à mettre à jour votre infrastructure TI et fournir de nouveaux outils pour aider vos employés à travailler plus efficacement que jamais, et Splashtop est un excellent choix pour les entreprises de toute taille.
Splashtop fournit aux entreprises un accès à distance, une gestion des points de terminaison, l'automatisation TI, et plus encore, conçus pour aider les employés à travailler de n'importe où sur les appareils de leur choix.
Le logiciel d'accès à distance de Splashtop permet aux employés d'accéder à leurs ordinateurs de travail, projets et fichiers depuis leur appareil préféré, offrant une flexibilité et une accessibilité sans précédent lorsqu'ils travaillent en déplacement. De plus, le logiciel de support à distance de Splashtop permet aux agents TI de se connecter à distance aux appareils des utilisateurs finaux pour le dépannage et le support depuis n'importe quel appareil, qu'ils travaillent de chez eux ou assistent un employé à l'autre bout du monde.
Avec Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux), les équipes TI peuvent rationaliser leurs opérations, automatiser les tâches et maintenir les terminaux à jour et sécurisés. Cela donne aux équipes TI le pouvoir de surveiller les points de terminaison, de traiter de manière proactive les problèmes et de réduire leur charge de travail avec des fonctionnalités telles que :
Patching automatisé pour les systèmes d'exploitation, les applications tierces et personnalisées.
Informations sur les vulnérabilités basées sur l'IA et CVE.
Cadres de politique personnalisables qui peuvent être appliqués à travers votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire sur tous les points de terminaison.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes mineurs avant qu'ils ne deviennent de gros problèmes.
Tout cela conduit à une agilité commerciale, une sécurité et une efficacité opérationnelle améliorées tout en gardant votre infrastructure TI à jour et sécurisée.
Vous voulez découvrir Splashtop par vous-même ? Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit et voyez comment cela peut aider à moderniser votre entreprise :