L'excellence de Splashtop en matière de sécurité : Certification ISO 27001 obtenue !

Dans un environnement numérique en constante évolution, la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité robustes doit être soulignée. Déterminé à donner la priorité à la sécurité, Splashtop continue à être un exemple dans le secteur de l’accès à distance.
Nous avons récemment annoncé que Splashtop a obtenu la certification ISO/IEC 27001, un témoignage de notre engagement continu à respecter les normes les plus rigoureuses en matière de sécurité de l’information, de protection des données et de conformité aux réglementations. Dans cet article, nous allons examiner ce que cela signifie pour nos utilisateurs et la communauté Splashtop au sens large.
Qu’est-ce que la norme ISO 27001 ?
La norme ISO 27001, développée en collaboration par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI), est une norme internationalement reconnue qui définit les exigences relatives à l’établissement, à la mise en œuvre, à la maintenance et à l’amélioration constante d’un système de management de la sécurité de l’information (SMSI).
Cette certification propose une méthode systématique de gestion et de protection des données sensibles de l’entreprise, garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur accessibilité.
Les organisations qui s’engagent dans une démarche rigoureuse pour obtenir cette certification émettent un signal fort. Il s’agit d’une déclaration de leur engagement en faveur de la protection des informations sensibles et de la mise en place de contrôles de sécurité robustes.
Pour Splashtop, il ne s’agit pas seulement de répondre à une norme de référence, mais de s’assurer que nos utilisateurs peuvent nous faire pleinement confiance, en sachant que leurs données sont en sécurité.
L’engagement de Splashtop en matière de sécurité
L’horizon numérique s’élargit, tout comme le paysage des menaces. Splashtop est conscient que la mise en place d’un écosystème sécurisé est un processus continu, et nous nous engageons à garder plusieurs longueurs d’avance.
Notre acquisition de Foxpass confirme cet engagement. Cette décision stratégique n’était pas seulement une expansion commerciale, mais une étape calculée pour renforcer notre offre de sécurité, en particulier pour répondre aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises (PME) et des fournisseurs de services gérés (MSP). L’intégration de la solution RADIUS Cloud de Foxpass a joué un rôle essentiel dans la prise en charge de l’authentification unique (SSO) et de l’application de politiques de sécurité cohérentes pour le Wi-Fi dans tous les bureaux de Splashtop à travers le monde. Ces mesures ont joué un rôle clé en nous aidant à nous conformer aux normes ISO.
Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là.
En février 2023, Splashtop a renforcé son partenariat avec Bitdefender, un géant de la cybersécurité. Cette alliance est destinée à élargir nos mesures de protection, en particulier pour les MSP et les équipes informatiques, en intégrant des capacités antivirus avancées. En garantissant la meilleure défense possible contre les cybermenaces, nous aspirons à cultiver davantage la confiance de nos utilisateurs.
Ces collaborations stratégiques et les améliorations continues qu’elles apportent illustrent la volonté constante de Splashtop à créer les offres d’accès à distance les plus complètes et les plus sécurisées du secteur.
Pourquoi les entreprises font confiance à Splashtop
À une époque où les interactions numériques sont fondamentales, la confiance entre un fournisseur de services et ses utilisateurs est primordiale. Alors que le marché de l’accès à distance devient de plus en plus complexe, les entreprises du monde entier recherchent des partenaires fiables qui ne font pas de compromis sur la sécurité. Voici les raisons pour lesquelles Splashtop se distingue en tant que partenaire de confiance pour de nombreuses organisations.
Amélioration continue des mesures de sécurité : notre récente certification ISO 27001 n’est qu’un exemple parmi d’autres de notre politique de renforcement de la sécurité. À chaque mise à jour ou nouvelle fonctionnalité, Splashtop met tout en œuvre pour construire de nouveaux remparts qui protègent nos utilisateurs.
Conformité aux réglementations internationales : au-delà de la norme ISO 27001, Splashtop se conforme à de nombreuses exigences et réglementations sectorielles et gouvernementales. Nos solutions sont notamment conformes au RGPD et à SOC 2. En outre, nous prenons en charge les normes HIPAA, FERPA, PCI et de nombreuses autres réglementations essentielles dans le secteur. Cette adhésion complète aux réglementations internationales illustre notre approche exhaustive en matière de protection et de sécurité des données.
Soutiens et collaborations : nos partenariats avec des leaders du secteur, tels que Foxpass et Bitdefender, renforcent nos offres de sécurité et témoignent de notre engagement à atteindre l’excellence.
Solutions sur mesure pour répondre à des besoins variés : des PME aux sociétés du Fortune 500, Splashtop Enterprise offre des solutions sur mesure pour répondre aux besoins uniques des entreprises de toutes tailles. Cette flexibilité et la robustesse de notre sécurité font de nous un choix privilégié pour de nombreuses organisations.
Service client accessible et réactif : la confiance repose sur une communication ouverte et un service rapide. Notre équipe de service à la clientèle veille à ce que vos préoccupations, vos questions et vos commentaires soient traités rapidement, ce qui renforce le sentiment de sécurité et de satisfaction de nos utilisateurs.
Splashtop ne se contente pas d’offrir des solutions d’accès à distance de premier ordre, il cherche aussi à instaurer et à entretenir une relation de confiance. Et alors que nous continuons à innover et à nous développer, le fondement de cette confiance - la sécurité - restera toujours au centre de nos préoccupations.
En savoir plus sur Splashtop
L’obtention par Splashtop de la certification ISO 27001 est une étape importante dans notre engagement inébranlable à atteindre l’excellence en matière de sécurité.
Alors que nous célébrons nos réalisations et que nous anticipons l’avenir, notre engagement envers notre communauté internationale demeure le même : élever continuellement nos exigences, innover de manière responsable et renforcer la confiance que des millions de personnes ont placée en nous.
Un grand merci à tous les utilisateurs qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés jusqu’à présent. Et pour les personnes qui découvrent Splashtop, nous vous souhaitons la bienvenue dans un monde où l’accès à distance est synonyme de sécurité exceptionnelle.
Pour découvrir plus en détail les solutions primées d’accès à distance et de téléassistance de Splashtop et pour explorer la manière dont nous transformons l’avenir des interactions numériques sécurisées, continuez votre lecture.