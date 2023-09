L'excellence de Splashtop en matière de sécurité : Certification ISO 27001 obtenue !

Dans notre paysage numérique qui évolue rapidement, on ne saurait trop insister sur l'importance de mesures de sécurité robustes. Résolument engagé à donner la priorité à la sécurité, Splashtop continue de donner l'exemple dans l'industrie de l'Accès à distance.

Nous avons récemment annoncé que Splashtop avait obtenu la certification ISO/IEC 27001, ce qui témoigne de notre poursuite inébranlable des normes les plus élevées en matière de sécurité de l'information, de protection des données et de conformité réglementaire. Dans ce blog, nous allons examiner ce que cela signifie pour nos utilisateurs et la communauté Splashtop au sens large.

Qu'est-ce que la norme ISO 27001 ?

La norme ISO 27001, élaborée en collaboration par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI), est une norme internationalement reconnue qui délimite les exigences relatives à l'établissement, à la mise en œuvre, au maintien et à l'amélioration constante d'un système de gestion de la sécurité de l'information (SGSI).

À la base, cette certification fournit une méthodologie systématique pour gérer et protéger les données sensibles de l'Entreprise, en garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur accessibilité.

Les organisations qui s'engagent dans la voie rigoureuse de l'obtention de cette certification font une déclaration puissante. C'est une déclaration de leur engagement à protéger les informations sensibles et à mettre en place des contrôles de sécurité puissants.

Pour Splashtop, il ne s'agit pas seulement de répondre à un critère de référence de l'industrie - il s'agit de s'assurer que nos utilisateurs peuvent nous faire confiance implicitement, en sachant que leurs données sont en sécurité.

L'engagement de Splashtop en matière de sécurité

À mesure que l'horizon numérique s'élargit, le paysage des menaces s'étend lui aussi. Splashtop reconnaît que la réalisation d'un écosystème sécurisé est un voyage continu, et nous nous engageons à garder plusieurs longueurs d'avance.

Notre acquisition de Foxpass souligne cet engagement. Ce mouvement stratégique n'était pas seulement une expansion commerciale, mais une mesure calculée pour renforcer notre portefeuille de sécurité, en répondant particulièrement aux besoins uniques des petites et moyennes entreprises (PME) et des Fournisseurs de Services Gérés (MSPs). L'intégration de la solution RADIUS cloud de Foxpass a joué un rôle essentiel dans la prise en charge de l'authentification unique (SSO) et des politiques de sécurité cohérentes pour le Wi-Fi dans tous les bureaux mondiaux de Splashtop. Ces mesures ont joué un rôle clé en nous aidant à nous aligner sur les normes de conformité ISO.

Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là.

En février 2023, Splashtop a forgé un partenariat élargi avec Bitdefender, un titan dans le domaine de la cybersécurité. Cette alliance a pour but d'amplifier nos mesures de protection, en particulier pour les équipes MSPs et TI, en introduisant des capacités antivirus de pointe. En assurant la meilleure défense possible contre les cybermenaces, nous souhaitons cimenter davantage la confiance que nous accordent nos utilisateurs.

Ces collaborations stratégiques et leurs améliorations continues illustrent la quête incessante de Splashtop pour créer les offres d'accès à distance sécurisé les plus holistiques de l'industrie.

Pourquoi les entreprises font confiance à Splashtop

À une époque où les interactions numériques sont fondamentales, le poids de la confiance entre un prestataire de services et ses utilisateurs est primordial. Alors que le paysage de l'Accès à distance devient de plus en plus complexe, les entreprises du monde entier recherchent des partenaires fiables qui ne feront aucun compromis sur la sécurité. Voici pourquoi Splashtop se distingue en tant que partenaire de confiance pour de nombreuses personnes.

Des progrès constants dans les mesures de sécurité : Notre récente certification ISO 27001 n'est qu'un chapitre de notre récit continu d'améliorations de la sécurité. Avec chaque mise à jour et chaque fonctionnalité, Splashtop met l'accent sur la fortification des murs qui protègent nos utilisateurs. Conformité aux normes mondiales : Au-delà de la norme ISO 27001, Splashtop est aligné sur de nombreuses normes et réglementations industrielles et gouvernementales. Nos solutions sont conformes au RGPD et à la norme SOC 2. En outre, nous prenons en charge les normes HIPAA, FERPA, PCI et de nombreuses autres normes industrielles essentielles. Cette adhésion étendue aux normes mondiales souligne notre approche holistique de la protection et de la sécurité des données. Approbations et collaborations : Nos associations avec des leaders de l'industrie tels que Foxpass et Bitdefender augmentent nos offres de sécurité et soutiennent notre engagement à l'excellence. Des solutions sur mesure pour des besoins variés : Des PME aux entreprises Fortune 500, Splashtop offre des solutions adaptées aux besoins uniques des entreprises de toutes tailles. Cette flexibilité et cette sécurité robuste font de nous un choix privilégié pour beaucoup. Un service à la clientèle transparent et réactif : La confiance se construit sur une communication ouverte et un service rapide. Notre équipe dédiée au service à la clientèle veille à ce que les préoccupations, les demandes et les commentaires soient traités rapidement, ce qui favorise un sentiment de sécurité et d'appartenance chez nos utilisateurs.

Le parcours de Splashtop ne consiste pas seulement à offrir des solutions Accès à distance de premier ordre ; il s'agit aussi d'établir et d'entretenir la confiance. Et tandis que nous continuons à innover et à nous développer, le fondement de cette confiance - la sécurité - restera toujours notre étoile directrice.

En savoir plus sur Splashtop

Le parcours de Splashtop pour obtenir la certification ISO 27001 est une étape importante dans notre engagement inébranlable en faveur de l'excellence en matière de sécurité.

Alors que nous réfléchissons à nos réalisations et que nous nous tournons vers l'avenir, la promesse que nous faisons à notre communauté mondiale reste inchangée : élever continuellement nos normes, innover de manière responsable et renforcer la confiance que des millions de personnes ont placée en nous.

Merci pour votre confiance et votre partenariat avec ceux qui ont voyagé avec nous jusqu'à présent. Et pour ceux qui découvrent Splashtop, nous t'invitons à faire l'expérience d'un monde où Accès à distance rencontre une sécurité inégalée.

Pour plonger plus profondément dans les solutions primées d'Accès à distance et d'accompagnement de Splashtop et pour découvrir comment nous façonnons l'avenir des interactions numériques sécurisées, nous t'invitons à en savoir plus sur les solutions de Splashtop.