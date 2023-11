Rationaliser les flux de travail TI avec l'API ouverte de Splashtop

La façon dont nous travaillons est en constante évolution - et les techniciens TI doivent s'adapter rapidement pour ne pas se laisser distancer. De plus en plus d'entreprises adoptent des politiques hybrides et à distance, ce qui ajoute une couche de travail supplémentaire à ceux qui travaillent au service d'assistance ou au poste de technicien TI. Pour les administrateurs système, tout gérer peut devenir encore plus complexe.

Trouver le bon logiciel pour gérer plusieurs appareils et soutenir ton équipe peut être un défi. Heureusement, un outil Accès à distance comme Splashtop Enterprise peut aider les professionnels des TI à rationaliser leurs flux de travail et à accroître leur efficacité.

Les professionnels des TI doivent être aussi efficaces que possible pour s'assurer que les appareils sont bien gérés, à jour, et pour réduire les temps d'arrêt lorsque les utilisateurs finaux rencontrent des problèmes. Une façon d'améliorer l'efficacité est d'automatiser les tâches de routine pour que ton équipe ait la possibilité de se concentrer sur les choses qui demandent plus d'attention.

Splashtop Enterprise offre des capacités d'API ouvertes pour automatiser les tâches que tu effectuerais normalement manuellement. Grâce aux API ouvertes de Splashtop Enterprise, les techniciens TI peuvent personnaliser les flux de travail, réduire les temps d'arrêt et améliorer les capacités d'assistance.

Les avantages de l'utilisation des API ouvertes de Splashtop

Les API ouvertes de Splashtop permettent à ton équipe de TI de personnaliser les processus et de faire passer leurs flux de travail au niveau supérieur. Voici quelques exemples de la meilleure façon d'utiliser l'API ouverte de Splashtop.

Automatise les tâches routinières

Comprendre comment automatiser les tâches de routine est une compétence essentielle que tout technicien TI devrait avoir dans son arsenal. Gérer des centaines d'appareils et d'utilisateurs peut être une tâche difficile - c'est pourquoi l'automatisation est le meilleur ami des techniciens TI.

L'API ouverte de Splashtop permet aux techniciens de créer des scripts qui aident à automatiser des tâches qui peuvent manuellement prendre parfois des jours à exécuter. Par exemple, si un technicien configure des appareils pour une grande équipe, il peut gérer plusieurs ordinateurs à la fois et les assigner à un groupe spécifique. Si le technicien doit régulièrement mettre à jour les appareils, il peut le faire rapidement sans avoir à trouver manuellement chaque appareil et à le mettre à jour en personne.

Les tâches qui peuvent être automatisées à l'aide des API ouvertes de Splashtop comprennent :

Provisionnement des utilisateurs : Crée, gère et met à jour les comptes d'utilisateurs sans effort, en veillant à ce que tous les membres de ton organisation disposent des autorisations d'accès et des paramètres appropriés.

Mises à jour de logiciels : Maintiens les logiciels et les applications à jour dans tout ton environnement TI sans les tracas des installations manuelles.

Sauvegardes de données : Exécute systématiquement les sauvegardes de données, ce qui réduit le risque de perte de données et assure la continuité de l'activité.

Améliorer les flux de travail de la téléassistance

Les API ouvertes de Splashtop s'intègrent de façon transparente aux systèmes d'assistance, de façon similaire à ce qui est réalisé via nos intégrations préconstruites avec Nsp, Freshservice, Jira Service Desk, Zendesk, et plus encore, ce qui fait de l'assistance et du dépannage un jeu d'enfant :

Créer des sessions d'assistance : Génère facilement des liens de sessions d'assistance, ce qui te permet de te connecter rapidement aux ordinateurs des utilisateurs finaux.

Connectivité en temps réel : Lance des sessions d'assistance et connecte-toi instantanément aux appareils des utilisateurs finaux, ce qui permet de résoudre rapidement les problèmes.

Journaux complets : Récupère les journaux de session, les journaux de transfert de fichiers, les transcriptions de chat, et plus encore, qui peuvent tous être cruciaux pour diagnostiquer et documenter les interactions d'assistance.

En améliorant les capacités d'assistance, ces API permettent non seulement de rationaliser les processus d'assistance, mais aussi de résoudre plus rapidement les problèmes, d'améliorer la satisfaction des utilisateurs finaux et de rendre les opérations d'assistance TI plus efficaces.

Gérer les journaux sans effort

Les API ouvertes de Splashtop peuvent aider à consolider les informations clés provenant de plusieurs appareils dans un emplacement central. Les techniciens peuvent développer des scripts pour aider à personnaliser la façon dont les informations sont stockées en un seul endroit afin de minimiser la quantité d'enregistrement manuel qu'ils doivent faire et de minimiser les allers-retours entre les outils. Ce type de consolidation est particulièrement utile pour les équipes qui ont des outils ou des processus sur mesure, car elles peuvent facilement personnaliser leur flux de travail grâce à l'API ouverte de Splashtop.

Les journaux sont l'épine dorsale des opérations de TI, car ils fournissent des informations sur les sessions, l'historique des configurations et la gestion des points d'extrémité. Avec les API ouvertes de Splashtop, la gestion des journaux devient un jeu d'enfant :

Récupérer les journaux de session : Accède aux enregistrements détaillés des sessions pour suivre les activités et résoudre efficacement les problèmes.

Historique des configurations : Surveille les modifications et les mises à jour apportées aux configurations au fil du temps, ce qui garantit la conformité et la sécurité.

Gestion des points finaux : Garde un œil vigilant sur tes appareils endpoint, en les gérant de manière efficace et proactive.

Réfléchis à la façon dont cela fonctionnerait en action : un technicien répond à un ticket soumis par un utilisateur final. Une fois que le technicien a fini d'aider l'utilisateur final, les informations seront automatiquement tirées de cette session dans le ticket et documentées sans que le technicien n'ait à faire de travail manuel.

La gestion sans effort des journaux simplifie non seulement le processus d'audit, mais aide également les professionnels du TI à prendre des décisions éclairées et à conserver un historique bien documenté des activités du TI.

Premiers pas avec les API ouvertes de Splashtop

Les techniciens TI peuvent tirer plusieurs avantages en exploitant les API ouvertes de Splashtop :

Gains de temps : Les API ouvertes de Splashtop automatisent les tâches de routine, libérant ainsi le temps des techniciens TI qui peuvent se concentrer sur des initiatives stratégiques et la résolution de problèmes complexes plutôt que sur des travaux manuels répétitifs. Résolution plus rapide des problèmes : Grâce à des capacités d'assistance améliorées, les équipes TI peuvent créer et gérer des sessions d'assistance sans effort, ce qui permet de résoudre plus rapidement les problèmes et d'améliorer la satisfaction des utilisateurs finaux. Dépannage efficace : Documente automatiquement des journaux complets, y compris les journaux de session, les transcriptions de chat et l'historique de la configuration. Cela simplifie le dépannage, ce qui permet aux techniciens TI de diagnostiquer et de résoudre plus facilement les problèmes de manière efficace. Flux de travail personnalisés : Les équipes de TI peuvent adapter les solutions à leurs besoins spécifiques en créant leurs propres applications personnalisées ou en intégrant des systèmes tiers, ce qui optimise les flux de travail pour l'efficacité de ton équipe. Rentabilité : L'automatisation, la rationalisation de l'assistance et la réduction des erreurs entraînent une réduction des coûts, ce qui permet aux organisations d'allouer les ressources plus efficacement et d'investir dans des initiatives stratégiques de TI.

Visite notre page d'assistance pour en savoir plus sur la connexion des API ouvertes de Splashtop .

Essayez Splashtop gratuitement

Si tu considères tes options pour un logiciel d'accès à distance, envisage un outil qui te permet de personnaliser ton flux de travail avec des API. Avec Splashtop Enterprise, les administrateurs et les dirigeants de TI peuvent transformer leurs opérations en automatisant les processus et en gérant efficacement les flux de travail. Tu veux savoir comment Splashtop Enterprise peut améliorer tes flux de travail ? Contacte notre équipe de vente pour commencer.

