Rationaliser les flux de travail TI avec l'API ouverte de Splashtop

La façon dont nous travaillons est en constante évolution et les techniciens informatiques doivent s'adapter rapidement pour ne pas se laisser distancer. De plus en plus d'entreprises adoptent des approches de travail hybride ou à distance, ce qui ajoute une charge supplémentaire pour les techniciens informatiques et les services d'assistance. Pour les administrateurs système, tout gérer peut devenir encore plus complexe.
Trouver le bon logiciel pour gérer de multiples appareils et soutenir votre équipe peut être un défi. Heureusement, un outil d'accès à distance comme Splashtop Enterprise peut aider les techniciens à rationaliser leurs workflows et à gagner en efficacité.
Les techniciens doivent être aussi efficaces que possible pour s'assurer que les appareils sont bien gérés et à jour, et pour réduire les temps d'arrêt lorsque les utilisateurs finaux rencontrent des problèmes. L'un des moyens d'améliorer l'efficacité est d'automatiser les tâches de routine afin que votre équipe puisse se concentrer sur les aspects qui requièrent le plus d'attention.
Splashtop Enterprise offre des capacités d'API ouvertes pour automatiser les tâches que vous effectueriez normalement manuellement. Grâce aux API ouvertes de Splashtop Enterprise, les techniciens informatiques peuvent personnaliser leurs workflows, réduire les temps d'arrêt et améliorer leurs capacités d'assistance.
Les avantages de l'utilisation des API ouvertes de Splashtop
Les API ouvertes de Splashtop permettent à votre équipe informatique de personnaliser les processus et de faire passer leurs workflows au niveau supérieur. Voici quelques exemples :
Automatiser les tâches routinières
Comprendre comment automatiser les tâches routinières est une compétence essentielle que tout technicien informatique devrait avoir dans son arsenal. Gérer des centaines d'appareils et d'utilisateurs peut s'avérer difficile, c'est pourquoi l'automatisation est le meilleur ami du technicien informatique.
L'API ouverte de Splashtop permet aux techniciens de créer des scripts qui aident à automatiser des tâches dont l'exécution manuelle peut parfois prendre des jours. Par exemple, si un technicien configure des appareils pour une grande équipe, il peut gérer plusieurs ordinateurs à la fois et les assigner à un groupe spécifique. Si le technicien doit régulièrement mettre à jour des appareils, il peut le faire rapidement sans avoir à trouver manuellement chaque appareil et à le mettre à jour en personne.
Les tâches qui peuvent être automatisées à l'aide des API ouvertes de Splashtop comprennent :
Provisionnement des utilisateurs : créez, gérez et mettez à jour les comptes d'utilisateurs en toute simplicité, en veillant à ce que chaque membre de votre organisation dispose des autorisations d'accès et des paramètres appropriés.
Mises à jour logicielles : maintenez les logiciels et les applications à jour dans votre environnement informatique sans vous soucier des installations manuelles.
Sauvegardes de données : effectuez des sauvegardes de manière systématique, réduisant ainsi le risque de perte de données et garantissant votre continuité métier.
Améliorer les workflows de téléassistance
Les API ouvertes de Splashtop s’intègrent parfaitement aux systèmes d'assistance, de manière similaire à ce qui est réalisé via nos intégrations prédéfinies pour Nsp, Freshservice, Jira Service Desk, Zendesk, et plus encore, ce qui fait de l'assistance et du dépannage un jeu d'enfant :
Créer des sessions d'assistance : générez facilement des liens de session d'assistance, ce qui vous permet de vous connecter rapidement aux ordinateurs des utilisateurs finaux.
Connectivité en temps réel : lancez des sessions d'assistance et connectez-vous instantanément aux appareils des utilisateurs finaux afin de résoudre rapidement les problèmes.
Journaux complets : récupérez les journaux de session, les journaux de transfert de fichiers, les transcriptions de chat, etc., qui peuvent tous s’avérer cruciaux pour diagnostiquer et documenter les interactions de support.
En renforçant vos capacités, ces API permettent non seulement de rationaliser les processus d’assistance, mais aussi de résoudre plus rapidement les problèmes, d’améliorer la satisfaction des utilisateurs finaux et de rendre les opérations de support informatique plus efficaces.
Gérer les journaux sans effort
Les API ouvertes de Splashtop peuvent aider à consolider les informations clés provenant de plusieurs appareils dans un emplacement centralisé. Les techniciens peuvent développer des scripts pour personnaliser la façon dont les informations sont stockées en un seul endroit afin de minimiser la quantité d’enregistrements manuels qu’ils doivent effectuer et de minimiser les va-et-vient entre les outils. Ce type de consolidation est particulièrement utile pour les équipes qui ont des outils ou des processus sur mesure, car elles peuvent facilement personnaliser leur workflow grâce à l’API ouverte de Splashtop.
Les journaux sont la colonne vertébrale des opérations IT, offrant de la visibilité sur les sessions, l’historique de configuration et la gestion des terminaux. Avec les Open APIs de Splashtop, la gestion des journaux devient un jeu d’enfant :
Récupérer les journaux de session : accédez aux enregistrements détaillés des sessions pour suivre les activités et résoudre efficacement les problèmes.
Historique des configurations : surveillez les modifications et les mises à jour apportées aux configurations au fil du temps afin de garantir la conformité et la sécurité.
Gestion des terminaux : gardez un œil sur vos terminaux, en les gérant de manière efficace et proactive.
Imaginez comment cela fonctionnerait en pratique : un technicien répond à un ticket soumis par un utilisateur final. Une fois que le technicien a fini de fournir l’assistance, les informations sont automatiquement transférées de cette session vers le ticket et documentées sans que celui-ci n’ait à effectuer de manipulation.
La gestion simplifiée des journaux permet non seulement de rationaliser le processus d’audit, mais aussi d’aider les techniciens à prendre des décisions éclairées et à conserver un historique bien documenté des activités informatiques.
Premiers pas avec les API ouvertes de Splashtop
Les techniciens informatiques peuvent bénéficier de plusieurs avantages en exploitant les API ouvertes de Splashtop :
Gain de temps : les API ouvertes de Splashtop automatisent les tâches routinières, ce qui permet aux techniciens informatiques de se concentrer sur les initiatives stratégiques et la résolution de problèmes complexes plutôt que sur le travail manuel répétitif.
Résolution plus rapide des problèmes : grâce à des capacités de support améliorées, les équipes informatiques peuvent créer et gérer des sessions d’assistance en toute simplicité, ce qui permet de résoudre plus rapidement les problèmes et d’améliorer la satisfaction des utilisateurs finaux.
Dépannage efficace : enregistrez automatiquement des journaux complets, notamment des journaux de session, des transcriptions de chat et l’historique de la configuration. Cela simplifie le dépannage et permet aux techniciens informatiques de diagnostiquer et de résoudre plus facilement les problèmes.
Workflows personnalisés : Les équipes informatiques peuvent adapter les solutions à leurs besoins spécifiques en créant leurs propres applications personnalisées ou en intégrant des systèmes tiers, ce qui optimise les workflows pour une meilleure efficacité.
Rentabilité : l’automatisation, la rationalisation de l’assistance et la réduction des erreurs se traduisent par une réduction des coûts, ce qui permet aux entreprises d’allouer plus efficacement leurs ressources et d’investir dans des initiatives stratégiques en matière de technologies de l’information.
Visite notre page d’assistance pour en savoir plus sur l’utilisation des API ouvertes de Splashtop.
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Si vous réfléchissez à vos options en matière de logiciel d’accès à distance, optez pour un outil qui vous permet de personnaliser votre workflow à l’aide des API. Avec Splashtop Enterprise, les administrateurs et les responsables informatiques peuvent transformer leurs opérations en automatisant les processus et en gérant efficacement les workflows. Vous souhaitez savoir comment Splashtop Enterprise peut améliorer vos workflows ? Contactez notre équipe commerciale pour obtenir plus d’informations.
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