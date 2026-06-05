Accéder à distance à plusieurs moniteurs : Est-ce possible ?

Il est bon d’avoir de la place pour s’étirer, tant pour votre corps que pour vos écrans d’ordinateur. De nombreuses personnes tirent profit de l’utilisation de plusieurs moniteurs ou de la connexion de leur ordinateur portable à un moniteur externe pour étendre leur affichage. Le fait de disposer d’une telle surface d’écran permet d’améliorer l’efficacité des workflows et la productivité de ceux qui y ont recours.
Mais qu’en est-il si vous avez besoin d’accéder à cet ordinateur à distance ? Est-il possible d’accéder à distance à un appareil qui utilise deux moniteurs ? Dans cet article, nous nous penchons sur les aspects techniques de l’accès à distance à plusieurs moniteurs.
Qu’est-ce qu’un bureau à distance à plusieurs moniteurs ?
Un bureau à distance multi-moniteurs permet aux utilisateurs d’accéder à une configuration informatique comportant plusieurs moniteurs et de la contrôler à partir d’un emplacement distant. Cette configuration reproduit l’expérience de l’utilisation de plusieurs écrans en local, permettant aux utilisateurs distants de passer d’un écran à l’autre ou d’afficher tous les moniteurs en même temps, en fonction de leurs besoins et des capacités du logiciel d’accès à distance.
Comment fonctionne un bureau à distance avec plusieurs moniteurs ?
Lorsque vous vous connectez à un bureau à distance avec plusieurs moniteurs, le logiciel met en miroir chaque écran connecté sur votre appareil local. Selon l’outil utilisé, vous pouvez afficher tous les moniteurs sur un seul écran, passer de l’un à l’autre ou les répartir sur plusieurs écrans locaux. Les solutions avancées comme Splashtop offrent des modes d’affichage flexibles et un streaming haute performance pour garantir la fluidité des flux de travail multi-moniteurs dans le cadre de l’accès à distance.
Les avantages de l’accès à distance à un ordinateur équipé de plusieurs moniteurs
L’accès à distance à deux moniteurs peut contribuer à accroître considérablement la productivité et l’efficacité des télétravailleurs. Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez envisager l’informatique à distance avec des écrans multiples.
1. Offre une expérience plus fluide lorsque vous travaillez à distance
Les avantages de l’utilisation de plusieurs écrans concernent de nombreux secteurs. Les étudiants peuvent bénéficier de plusieurs écrans pour leurs recherches, les analystes de données peuvent visualiser facilement leurs informations et les artistes peuvent accéder rapidement à leurs modèles. Quel que soit votre travail, ne pas pouvoir accéder à distance à plusieurs écrans peut nuire à votre efficacité. C’est pourquoi Splashtop permet aux utilisateurs de consulter à distance des ordinateurs à deux écrans grâce à son logiciel d’accès à distance convivial.
2. Permet aux utilisateurs de travailler de n’importe où comme s’ils étaient assis à leur poste de travail
Lorsque vous voyagez, il est encombrant et inutile de trimballer des moniteurs volumineux pour pouvoir travailler. L’utilisation d’un logiciel qui vous permet d’accéder à ces différents écrans lorsque vous êtes en déplacement vous évite de vous encombrer de bagages supplémentaires.
L’utilisation d’un bureau à distance permet aux utilisateurs d’accéder à leurs outils, y compris à leurs écrans, où qu’ils se trouvent.
3. Cohérence de l’environnement de travail
La façon dont vous configurez votre bureau vous est propre et correspond à votre style de travail. Passer d’un type de bureau à l’autre peut être dérangeant. L’utilisation d’un logiciel de télétravail vous permet de maintenir une continuité dans votre workflow, même si vous utilisez un appareil local différent. Cela peut contribuer à maintenir votre efficacité en réduisant le temps nécessaire pour vous familiariser avec un nouvel environnement de travail.
3 façons d’accéder à distance à un ordinateur équipé de plusieurs moniteurs
La meilleure façon d’accéder à distance à un ordinateur équipé de plusieurs moniteurs est d’utiliser un outil d’accès à distance comme Splashtop. Le logiciel d’accès à distance Splashtop vous permet de consulter plusieurs moniteurs de l’une des trois façons suivantes :
Un moniteur à la fois : il s’agit d’un moyen courant pour les logiciels d’accès à distance d’afficher plusieurs moniteurs. L’utilisateur ne peut voir qu’un seul écran à la fois et peut rapidement passer de l’un à l’autre. Même si ce n’est pas tout à fait la même chose que d’utiliser deux moniteurs, cela permet à l’utilisateur de voir ce qu’il y a sur chacun d’eux.
Plusieurs moniteurs sur un seul écran : cette fonction permet à l’utilisateur de voir plusieurs moniteurs condensés sur un seul écran. Cette fonction est utile pour les personnes qui ont besoin de voir ce qui se passe sur deux écrans simultanément alors qu’elles n’en ont qu’un seul à leur disposition. Par exemple, une personne qui voyage et qui ne dispose que d’un ordinateur portable avec un seul écran peut avoir besoin de deux moniteurs pour terminer son travail.
Plusieurs moniteurs vers plusieurs moniteurs : il s’agit de la possibilité pour un utilisateur d’afficher les différents moniteurs d’un ordinateur distant sur ses écrans locaux. Par exemple, une personne en télétravail peut contrôler à distance son ordinateur avec deux moniteurs, en utilisant son ordinateur portable branché à un moniteur externe.
Vous souhaitez obtenir plus de détails sur l’accès à distance à une configuration à deux moniteurs ? Consultez notre page d’assistance sur l’utilisation de plusieurs moniteurs avec Splashtop.
Comment configurer l’accès à distance à plusieurs moniteurs en 5 étapes faciles
Installer Splashtop : téléchargez et installez l’application Splashtop sur votre appareil local et sur l’ordinateur distant.
Activer la prise en charge de plusieurs écrans : sur l’ordinateur distant, assurez-vous que la fonctionnalité multi-écrans est activée dans les paramètres d’affichage.
Se connecter à l’ordinateur distant : ouvrez Splashtop, connectez-vous et sélectionnez l’ordinateur distant auquel vous souhaitez accéder.
Sélectionner des moniteurs : une fois connecté, utilisez la barre d’outils pour passer d’un écran à l’autre ou activez le mode multi-écrans pour afficher tous les moniteurs simultanément.
Personnaliser les paramètres d’affichage : réglez la résolution, la mise à l’échelle ou passez d�’un écran à l’autre en fonction des besoins de votre workflow.
Pourquoi Splashtop est le meilleur choix pour l’accès à distance multi-moniteur ?
Il existe de nombreuses options différentes en matière d’outils d’accès à distance, mais voici pourquoi Splashtop devrait être votre solution de choix lorsqu’il s’agit d’accéder à distance à un deuxième moniteur.
1. Splashtop peut contrôler des appareils sur différentes plateformes
Si vous utilisez un ordinateur Mac et que vous essayez d’accéder à distance à un ordinateur fonctionnant sous Windows, c’est parfaitement possible. Splashtop vous permet d’accéder à une plateforme différente de la plateforme source à partir de laquelle vous vous connectez à distance. Par exemple, vous pouvez facilement contrôler et visualiser une plateforme Windows tout en y accédant à partir d’un Mac et vice versa.
Si vous essayez d’accéder à un ordinateur en urgence, vous pouvez même accéder à distance à une machine Windows à partir d’un iPhone ou d’un iPad. La possibilité d’accéder à un appareil à partir d’une multitude de solutions différentes signifie que vous pouvez utiliser vos outils à distance d’à peu près n’importe où, avec n’importe quel périphérique.
2. Splashtop fournit une infrastructure sécurisée pour le télétravail
L’infrastructure cloud de Splashtop est hébergée sur Amazon Web Services (AWS) qui fournit des pare-feu de réseau, un chiffrement des données et une atténuation des attaques DDoS. Splashtop a obtenu la certification SOC 2 Type 2 ainsi que SOC 3. Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS (y compris TLS 1.2) et le chiffrement AES 256 bits.
Splashtop se conforme également aux principales normes du secteur, telles que les normes PCI, HIPAA et FERPA. Les personnes travaillant dans le retail, la santé ou l’éducation peuvent utiliser Splashtop pour l’accès à distance en toute sécurité.
3. Splashtop s’intègre à une grande variété de partenaires du secteur
En fonction de votre workflow, il peut être nécessaire pour votre équipe d’accéder à certains outils ou logiciels. Heureusement, Splashtop s’intègre avec une grande variété de partenaires du secteur tels que Wacom, Jira, ServiceNow et JumpCloud. Cela permet de conserver la fluidité et l’efficacité de vos workflows, même à distance.
Démarrez avec Splashtop pour un accès bureau à distance multi-moniteur efficace
Alors que l’avenir du travail ne cesse d’évoluer, il est important de trouver des moyens d’accéder à vos outils les plus importants au moment où vous en avez le plus besoin. Splashtop Remote Access Pro vous offre la flexibilité d’utiliser plusieurs moniteurs avec un bureau à distance.
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