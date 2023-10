Accéder à distance à plusieurs moniteurs : Est-ce possible ?

Avoir de la place pour s'étirer est une bonne chose, à la fois pour ton corps et pour tes écrans d'ordinateur. De nombreuses personnes ont intérêt à utiliser plus d'un moniteur ou à connecter leur ordinateur portable à un moniteur externe pour étendre leur écran. Le fait de disposer de cette surface d'écran peut se traduire par des flux de travail plus efficaces et une meilleure productivité pour ceux qui les utilisent.

Mais qu'en est-il si tu as besoin d'accéder à cet ordinateur à distance ? Est-il possible d'accéder à distance à un appareil qui utilise des moniteurs doubles ? Nous nous penchons sur les aspects techniques de l'accès à distance à plusieurs moniteurs dans cet article de blog.

Comment accéder à distance à un ordinateur avec plusieurs moniteurs?

La meilleure façon d'accéder à distance à un ordinateur doté de plusieurs moniteurs est d'utiliser un outil d'Accès à distance comme Splashtop. Le logiciel Splashtop Accès à distance te permet d'accéder à plusieurs moniteurs de l'une des trois façons suivantes :

Un moniteur à la fois : C'est une façon courante pour un logiciel d'accès à distance d'afficher plusieurs moniteurs. Un utilisateur ne peut voir qu'un seul écran de bureau à la fois et peut rapidement passer de l'un à l'autre. Même si ce n'est pas tout à fait la même chose que d'utiliser deux moniteurs, cela permet à l'utilisateur de voir ce qu'il y a sur chaque moniteur. Plusieurs moniteurs sur un seul écran: Cela permet à l'utilisateur d'afficher plusieurs moniteurs condensés sur l'écran unique qu'il utilise. C'est avantageux pour les personnes qui ont besoin de voir ce qui se passe sur les deux écrans simultanément alors qu'elles n'en ont qu'un seul de disponible. Par exemple, quelqu'un peut être en voyage et n'avoir qu'un ordinateur portable avec un seul écran, mais avoir quand même besoin de deux moniteurs pour terminer son travail. Plusieurs moniteurs vers plusieurs moniteurs: C'est lorsqu'un utilisateur peut voir les multiples moniteurs d'un ordinateur distant sur leurs écrans multi-moniteurs locaux. Par exemple, une personne travaillant à distance peut contrôler à distance,

prendre en main son ordinateur de bureau avec deux moniteurs, tout en utilisant son ordinateur portable personnel et un moniteur externe.

Tu cherches plus de détails sur la façon d'accéder à distance à des moniteurs doubles ? Consulte notre page d'assistance sur la façon d'utiliser des moniteurs multiples avec Splashtop.

Les avantages de l'accès à distance à un ordinateur doté de plusieurs moniteurs.

L'accès à distance à deux moniteurs peut contribuer à augmenter considérablement la productivité et l'efficacité des travailleurs. Voici quelques raisons pour lesquelles tu devrais envisager l'informatique à distance avec plusieurs écrans.

Fournir une expérience plus transparente lorsque tu travailles à distance.

Les avantages de l'utilisation de plusieurs moniteurs transcendent plusieurs secteurs d'activité. Les étudiants peuvent bénéficier de plusieurs écrans pour leurs recherches, les analystes de données peuvent visualiser facilement les données et les artistes peuvent rebondir rapidement sur les références. Quel que soit le travail que tu fais, le fait de ne pas avoir Accès à distance à deux moniteurs peut nuire à ton efficacité. C'est pourquoi Splashtop permet aux utilisateurs d'accéder à distance à des écrans doubles grâce à son logiciel Accès à distance facile à utiliser.

Permet aux utilisateurs de travailler de n'importe où comme s'ils étaient assis à leur poste de travail.

Lorsque tu es en voyage, trimballer des moniteurs encombrants juste pour pouvoir travailler est encombrant et inutile. L'utilisation d'un logiciel qui te permet d'accéder à ces multiples écrans lorsque tu es en déplacement t'épargne ce bagage supplémentaire.

L'utilisation d'une connexion bureau à distance donne aux gens la liberté d'accéder à leurs outils - y compris leurs écrans - de n'importe où.

Cohérence de l'environnement de travail

La façon dont tu configures ton bureau est unique à toi et à ton style de travail. Passer d'un type de bureau à l'autre peut être dérangeant. L'utilisation d'un environnement de travail à distance te permet de maintenir un flux de travail cohérent, même si tu utilises un appareil local différent. Cela peut aider à maintenir l'efficacité en réduisant le temps nécessaire pour s'habituer à un environnement de travail séparé.

Pourquoi utiliser Splashtop pour accéder à distance à plusieurs moniteurs ?

Il existe de nombreuses options différentes en matière d'outils Accès à distance, mais voici pourquoi Splashtop devrait être ton outil de choix lorsqu'il s'agit d'accéder à distance à un deuxième moniteur.

Splashtop peut contrôler les appareils sur différentes plateformes.

Si tu utilises un ordinateur Mac et que tu essaies d'accéder à distance à un ordinateur fonctionnant sous Windows, il n'y a pas de problème. Splashtop te permet d'accéder à une plateforme différente de la plateforme source à partir de laquelle tu fais du remoting. Par exemple, tu peux facilement contrôler et visualiser une plateforme Windows tout en y accédant depuis un Mac et vice versa.

Si tu essaies d'accéder à un bureau en cas de coup dur, tu peux même te connecter à distance à un bureau Windows à partir d'un iPhone ou d'un iPad. La possibilité d'accéder à un appareil à partir d'une variété d'options différentes signifie que tu peux accéder à tes outils à distance d'à peu près n'importe où, avec n'importe quel appareil.

Splashtop fournit une infrastructure sécurisée et à distance.

L'infrastructure cloud de Splashtop est hébergée sur Amazon Web Services (AWS) qui fournit des pare-feu de réseau, le cryptage des données et l'atténuation des DDoS. Splashtop a obtenu la certification SOC 2 de type 2 ainsi que la certification SOC 3. Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS (y compris TLS 1.2) et un cryptage AES 256 bits.

Splashtop est également conforme aux principales normes industrielles, telles que la conformité PCI, la conformité HIPAA et la conformité FERPA. Les personnes qui travaillent dans le commerce de détail, les soins de santé ou l'éducation utilisent Splashtop pour Accès à distance en toute sécurité.

Splashtop s'intègre à une grande variété de partenaires industriels.

En fonction de ton flux de travail, il peut être nécessaire pour ton équipe d'accéder à certains outils ou logiciels. Heureusement, Splashtop s'intègre à une grande variété de partenaires industriels tels que Wacom, Jira, ServiceNow et JumpCloud. Cela permet de maintenir des flux de travail fluides et efficaces, même à distance.

Accède à distance à plusieurs moniteurs avec Splashtop

Alors que l'avenir du travail continue de se déplacer et de changer, il est important de trouver des moyens d'accéder aux outils les plus importants lorsque tu en as le plus besoin. Splashtop Business Access Pro t'offre la possibilité d'utiliser plusieurs moniteurs avec un bureau à distance.

Apprends comment Splashtop peut t'aider à accroître l'efficacité de ton équipe avec Accès à distance. Commence par nous contacter dès aujourd'hui !

Contenu connexe