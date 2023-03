Comment accéder à distance à votre ordinateur depuis un iPhone

Avez vous besoin d'un accès à distance permanent à votre ordinateur? Avec Splashtop, utilisez votre iPhone pour accéder et contrôler à distance votre ordinateur de bureau depuis n'importe où et à tout moment.

L’iPhone est l’un des appareils les plus puissants et les plus polyvalents de tous les temps. La possibilité de passer des appels téléphoniques n’est qu’une infime partie des capacités de l’appareil. Avec un accès à Internet et des applications iOS apparemment illimitées, l’iPhone vous permet de travailler à peu près n’importe où.

Il y a souvent des moments soudain où vous devez accéder à votre ordinateur pour travailler sur un certain fichier ou lancer une certaine application pour effectuer une tâche.

Heureusement, avec l’accès à distance de Splashtop depuis l’iPhone, vous pouvez accéder à votre PC Windows ou à votre ordinateur Mac depuis votre iPhone. Tout ce dont vous avez besoin est un compte utilisateur Splashtop et un accès Internet.

Splashtop vous permet de contrôler votre ordinateur à distance depuis un iPhone. Lors des connexions à distance, vous pouvez accéder à tout fichier enregistré sur l'ordinateur distant. Vous pouvez également utiliser toute application qui s'exécute sur votre ordinateur de bureau (comme Word, Excel, Photoshop, des outils de montage vidéo, et plus encore).

L'application de bureau à distance Splashtop pour iPhone est rapide, facile, sûre et gratuite à essayer !

Comment accéder à distance à votre ordinateur à partir d'un iPhone :

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de Splashtop Business Access (aucune carte de crédit ni engagement requis). Suivez les instructions simples pour télécharger et installer le Splashtop Business iOS sur votre iPhone. Téléchargez et installez le Splashtop Streamer sur tous les PC et Mac Windows auxquels vous souhaitez accéder. C'est tout! ! Il vous suffit d'ouvrir l'application Splashtop Business sur votre téléphone et de sélectionner l'ordinateur distant auquel vous souhaitez accéder pour lancer la connexion à distance. Profitez d'un accès à distance ultra-rapide depuis votre iPhone !

Il ne s'agit pas d'un simple accès à distance limité à partir de l'application iPhone. Vous aurez l'expérience de vous trouver devant votre ordinateur de bureau, où que vous soyez. Vous pouvez même utiliser une souris tout en contrôlant votre ordinateur à distance à partir d'un iPhone.

Splashtop est rapide, fiable, sûr et facile à déployer. Grâce à une infrastructure de serveur mondiale, un cryptage AES 256 bits, une authentification des appareils et un déploiement simple, l'accès à distance à votre ordinateur depuis un iPhone est sûr et simple.

Démarrer gratuitement

Inscrivez-vous à l'essai gratuit de Splashtop Business Access. Vous serez prêt à utiliser votre iPhone pour accéder et contrôler votre bureau à distance en quelques minutes!

Essai gratuit