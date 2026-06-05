Comment accéder à distance à votre ordinateur depuis un iPhone

Avez vous besoin d’un accès à distance permanent à votre ordinateur ? Avec Splashtop, utilisez votre iPhone pour accéder et contrôler à distance votre ordinateur de bureau depuis n’importe où et à tout moment.
L’iPhone est l’un des appareils les plus puissants et les plus polyvalents de tous les temps. La possibilité de passer des appels téléphoniques n’est qu’une infime partie des capacités de l’appareil. Avec un accès à Internet et des applications iOS apparemment illimitées, l’iPhone vous permet de travailler à peu près n’importe où.
Mais il y a des moments où vous devez accéder à votre ordinateur mais tout ce que vous avez sur vous est votre iPhone. Peut-être que vous devez accéder à un certain fichier ou exécuter une certaine application pour terminer une tâche.
Est-il possible de contrôler à distance un ordinateur avec un iPhone ?
Oui, il est tout à fait possible de contrôler à distance un ordinateur en utilisant un iPhone. Avec la bonne app de bureau à distance, comme Splashtop, vous pouvez accéder et utiliser en toute sécurité votre ordinateur Windows ou Mac directement depuis votre iPhone—à tout moment, n'importe où.
Cette capacité est particulièrement utile pour les professionnels, les étudiants et les équipes de support TI qui ont besoin d'accéder à des fichiers, des applications ou des systèmes en déplacement. Cela permet d'être productif en temps réel et de résoudre des problèmes sans être physiquement présent à l'ordinateur.
Splashtop vous permet de contrôler votre ordinateur à distance depuis un iPhone. Lors des connexions à distance, vous pouvez accéder à tout fichier enregistré sur l'ordinateur distant. Vous pouvez également utiliser toute application qui s'exécute sur votre ordinateur de bureau (comme Word, Excel, Photoshop, des outils de montage vidéo, et plus encore).
L'application de bureau à distance Splashtop pour iPhone est rapide, facile, sûre et gratuite à essayer !
4 étapes pour accéder à distance à votre ordinateur depuis un iPhone
Étape 1 : Installer l’application Splashtop
Téléchargez l’application Splashtop depuis l’App Store sur votre iPhone. Cette application vous permettra de vous connecter à votre ordinateur à distance.
Étape 2 : Configurer Splashtop Streamer sur votre ordinateur
Installez le Splashtop Streamer sur votre ordinateur. Ce logiciel permet à votre iPhone d'établir une connexion à distance sécurisée.
Étape 3 : Se connecter à votre compte Splashtop
Ouvrez l’application Splashtop sur votre iPhone et connectez-vous avec vos identifiants Splashtop pour accéder à vos ordinateurs distants.
Étape 4 : Démarrer votre session à distance
Sélectionnez l'ordinateur que vous souhaitez accéder depuis votre iPhone et commencez votre session à distance. Vous pouvez maintenant contrôler votre ordinateur comme si vous étiez assis juste devant.
Ce n'est pas un accès à distance limité et simplifié depuis une app de bureau à distance iOS. Vous aurez l'impression d'être juste devant votre ordinateur de bureau, où que vous soyez. Vous pouvez même utiliser une souris tout en contrôlant à distance votre ordinateur depuis un iPhone.
Splashtop est rapide, fiable, sûr et facile à déployer. Grâce à une infrastructure de serveur mondiale, un cryptage AES 256 bits, une authentification des appareils et un déploiement simple, l'accès à distance à votre ordinateur depuis un iPhone est sûr et simple.
Principaux avantages du contrôle à distance d’un PC depuis un iPhone avec Splashtop
Le contrôle à distance de votre PC à partir d’un iPhone à l’aide de Splashtop offre une série d’avantages significatifs :
Flexibilité inégalée : que vous ayez besoin d’accéder à des fichiers, d’exécuter des applications ou d'effectuer des tâches de dépannage, Splashtop vous permet de tout faire depuis votre iPhone, offrant la liberté de travailler de n’importe où.
Performances optimales : Splashtop offre un streaming de haute qualité et à faible latence, assurant un contrôle fluide et réactif de votre PC, même pour les tâches gourmandes en ressources.
Sécurité avancée : Splashtop utilise un chiffrement AES 256 bits, une authentification multifactorielle et une authentification sécurisée des appareils, protégeant vos sessions à distance contre les accès non autorisés et garantissant la sécurité de vos données.
Interface conviviale : Le design intuitif de l'app mobile de Splashtop facilite la connexion et le contrôle de votre PC, même si vous n'êtes pas féru de technologie. La configuration simple et l'opération assurent que vous pouvez commencer à utiliser la fonction de bureau à distance avec un minimum d'effort.
Accès complet aux ressources : avec Splashtop, vous avez un accès complet aux fichiers, applications et paramètres de votre PC, ce qui vous permet d’effectuer n’importe quelle tâche comme si vous étiez assis juste devant votre ordinateur, ce qui le rend idéal pour le travail et l’utilisation personnelle.
Comment Splashtop surmonte les problèmes courants lors du contrôle à distance d'un ordinateur à l'aide d'un iPhone
Le contrôle d’un ordinateur à distance à partir d’un iPhone peut parfois présenter des défis, mais Splashtop est conçu pour surmonter efficacement ces problèmes courants :
Stabilité de connexion : Splashtop assure une connexion stable et fiable, minimisant les interruptions même sur des réseaux peu performants. Cela permet de maintenir une session à distance fluide sans interruption.
Problèmes de latence : une latence élevée peut rendre le contrôle à distance laborieux. La technologie de streaming optimisée de Splashtop réduit la latence, offrant une expérience fluide et réactive, même pour les tâches exigeantes.
Problèmes de sécurité : la sécurité est une priorité absolue lorsque vous accédez à votre ordinateur à distance. Splashtop résout ce problème avec un chiffrement AES 256 bits, une authentification multifactorielle et une vérification sécurisée des appareils, garantissant que vos données restent à l’abri des accès non autorisés.
Défis de l’interface utilisateur : il peut être difficile de naviguer dans une interface de bureau complète à partir d’un écran d’iPhone plus petit. L’interface intuitive de l’application Splashtop est conçue spécifiquement pour les appareils mobiles, ce qui facilite le contrôle de votre ordinateur avec des commandes tactiles et des fonctions de zoom.
Compatibilité multiplateforme : il peut être difficile de garantir le bon fonctionnement des différents systèmes d’exploitation. Splashtop est conçu pour fonctionner de manière parfaite sur toutes les plateformes, ce qui vous permet de contrôler à la fois les ordinateurs Windows et macOS depuis votre iPhone sans problèmes de compatibilité.
Essayez Splashtop gratuitement : contrôlez facilement votre PC depuis votre iPhone de n’importe où
Inscrivez-vous pour un essai gratuit de Splashtop Remote Access. Vous pourrez utiliser votre iPhone pour accéder à distance à votre ordinateur et le contrôler en quelques minutes. Vous aurez l’impression de ne jamais être éloigné de votre bureau.
Contenu connexe
5 raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure application de bureau à distance pour iOS