Les logiciels de bureau à distance sont en train de devenir un élément incontournable de nos outils technologiques. Les prévisions montrent que le marché des solutions de télétravail atteindra 7,22 milliards de dollars d’ici 2029.

La technologie progresse sans cesse, créant de nouvelles possibilités. Contrôler un ordinateur à l’aide d’une connexion sans fil est la dernière tendance en matière d’informatique. Le pilotage d’un ordinateur à distance peut offrir de nombreux avantages aux utilisateurs, tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée.

La plupart des gens ne sont pas conscients des possibilités offertes par les outils d’accès à distance. Ce qui surprend, c’est qu’il est possible d’utiliser un grand nombre de terminaux, même un appareil aussi pratique qu’un iPad. Splashtop est l’une des solutions les plus sûres et les plus fiables dans ce domaine, et vous pouvez l’utiliser depuis n’importe quel endroit disposant d’une connexion Internet.

Pour savoir en quoi consiste l’accès à distance à l’aide d’un iPad et quels en sont les avantages, poursuivez votre lecture.

Contrôler à distance un ordinateur avec un iPad

Associer un iPad et un logiciel de bureau à distance peut constituer une solution pratique pour de nombreux utilisateurs. Cela vous permet d’accéder à un ordinateur distant de n’importe où dans le monde, à condition de disposer d’une connexion Internet satisfaisante.

Avec un bureau à distance pour iPad, vous pouvez contrôler tous les éléments de l’ordinateur auquel vous vous connectez, notamment les logiciels, les fichiers et toutes les autres fonctions. Les iPad n’offrent pas les mêmes capacités et outils que les ordinateurs de bureau, mais vous pourrez facilement en profiter en contrôlant un ordinateur avec Splashtop.

Les télétravailleurs existent depuis longtemps, mais depuis la pandémie de COVID-19, cette pratique s’est développée de manière exponentielle. Les logiciels d’accès à distance en ont fait une solution beaucoup plus viable pour de nombreuses entreprises dans le monde.

Les utilisateurs ne sont plus contraints d’être sur place pour pouvoir accéder à un ordinateur. Si cela ne présente pas vraiment d’intérêt pour les périphériques nomades tels que les ordinateurs portables, cela peut s’avérer extrêmement utile lorsqu’il s’agit d’ordinateurs de bureau.

Il vous suffit d’ouvrir l’application Splashtop sur votre iPad, et de là, vous pouvez vous connecter à n’importe quel ordinateur configuré dans votre compte. Grâce au contrôle total, vous aurez l’impression d’être assis devant votre poste de travail. Pour une expérience encore plus authentique, vous pouvez même connecter un clavier et une souris à votre iPad, ce qui vous permettra de piloter encore plus facilement l’ordinateur distant.

Avantages de l’utilisation de Splashtop pour contrôler un ordinateur à distance

Splashtop est l’un des meilleurs logiciels de contrôle à distance du marché. Il offre une série d’avantages qui le rendent idéal pour diverses utilisations.

Pour télétravailler de n'importe où

La vocation première d’un logiciel de bureau à distance est de vous permettre de vous connecter à un autre ordinateur depuis n’importe où dans le monde. Les utilisateurs s’en servent souvent dans leur vie personnelle, mais il est généralement beaucoup plus employé pour le travail.

Il permet aux gens de travailler à domicile, un concept de plus en plus tendance ces dernières années. De nombreux employés préfèrent ce mode de travail, car ils peuvent rester à la maison avec leurs enfants ou leurs animaux de compagnie et évitent d’avoir à se déplacer. Cela représente également un avantage pour les entreprises, car elles n’ont pas besoin de louer des locaux volumineux et le montant de certaines dépenses, comme les factures d’électricité, diminue.

En outre, les utilisateurs peuvent travailler tout en voyageant. Cela ouvre de nombreuses portes aux amateurs d’un mode de vie plus nomade. Dès lors qu’ils disposent de Splashtop et d’un iPad, il est possible de travailler dans le train, à la plage et même à l’étranger.

Portabilité

Un ordinateur de bureau est loin d’être portable. Vous avez besoin d’un véhicule pour le transporter d’un endroit à l’autre. En plus de l’ordinateur lui-même, vous devez emporter l’écran, le clavier, la souris et éventuellement d’autres équipements.

À moins de le déplacer dans le cadre d’un déménagement permanent, un ordinateur de bureau reste un objet immobile. Un iPad, en revanche, est beaucoup plus facile à transporter.

Il est léger et se glisse facilement dans un sac, ce qui vous permet de l’emmener où vous voulez, même lorsque vous vous déplacez à pied. C’est un niveau de commodité qui n’était pas envisageable jusqu’à récemment.

Accédez à la puissance de votre ordinateur

Splashtop ne vous permet pas seulement de contrôler un ordinateur distant à l’aide d’un iPad, mais aussi d’accéder à toute la puissance de traitement dont dispose cette machine. Les iPad sont des bijoux de technologie, mais leur taille leur impose certaines limites. Un ordinateur de bureau sera généralement bien plus puissant.

Lorsque vous utilisez Splashtop, tous les processus sont gérés par l’ordinateur auquel vous êtes connecté. Tant que votre connexion Internet est stable, vous pourrez exécuter toutes les applications en temps réel.

Pourquoi utiliser Splashtop pour un contrôle à distance iPad ?

Il existe plusieurs solutions de bureau à distance, mais Splashtop se distingue des autres. Il offre diverses fonctionnalités que l’on ne trouve pas dans tous les produits concurrents. Notamment :

Connexion à un appareil particulier à partir d’une liste complète

Connexion en un seul clic

Compatibilité multiplateforme (Windows, Mac et Linux)

Connexions à haut débit pour un contrôle en temps réel

Adaptée aux entreprises, aux particuliers et aux établissements scolaires

Sécurité et conformité

Plusieurs formules de tarification

Utiliser un appareil équipé de Splashtop, comme un iPad, pour se connecter à distance à votre ordinateur de bureau peut s’avérer très utile.

Le contrôle à distance iPad offre de nombreux avantages aux entreprises, aux particuliers et aux établissements scolaires. Vous pouvez l’utiliser pour vous connecter à un ordinateur depuis n’importe quel endroit dans le monde et en avoir le contrôle total grâce à un iPad.

Splashtop offre tous ces avantages et bien plus encore. Avec plusieurs formules tarifaires, vous pouvez facilement trouver la solution parfaite pour vous ou votre entreprise. Nous proposons également un essai gratuit afin que vous puissiez déterminer si Splashtop répond à vos besoins avant de souscrire un forfait.

