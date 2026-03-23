Les logiciels de bureau à distance sont en train de devenir un élément incontournable de nos outils technologiques. Les prévisions montrent que le marché des solutions de télétravail atteindra 7,22 milliards de dollars d’ici 2029.
La technologie progresse sans cesse, créant de nouvelles possibilités. Contrôler un ordinateur à l’aide d’une connexion sans fil est la dernière tendance en matière d’informatique. Le pilotage d’un ordinateur à distance peut offrir de nombreux avantages aux utilisateurs, tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée.
La plupart des gens ne sont pas conscients des possibilités offertes par les outils d’accès à distance. Ce qui surprend, c’est qu’il est possible d’utiliser un grand nombre de terminaux, même un appareil aussi pratique qu’un iPad. Splashtop est l’une des solutions les plus sûres et les plus fiables dans ce domaine, et vous pouvez l’utiliser depuis n’importe quel endroit disposant d’une connexion Internet.
Pour savoir en quoi consiste l’accès à distance à l’aide d’un iPad et quels en sont les avantages, poursuivez votre lecture.
Pourquoi utiliser un iPad pour le contrôle des PC à distance
L’utilisation d’un iPad pour le contrôle des PC à distance offre plusieurs avantages, ce qui en fait un outil idéal pour divers scénarios professionnels et personnels. Voici quelques raisons clés d’envisager l’utilisation d’un iPad pour le contrôle des PC à distance :
Portabilité et commodité
L'iPad est léger et portable, ce qui le rend facile à transporter, que vous voyagiez, fassiez la navette ou vous déplaciez simplement chez vous ou au bureau. Son design fin et sa longue autonomie garantissent un appareil fiable pour accès à distance sans être attaché à un bureau ou une prise électrique.
Écran tactile
L’interface tactile de l’iPad offre un moyen naturel et intuitif d’interagir avec votre PC à distance. Des tâches telles que la navigation sur le bureau, la sélection de fichiers et l’utilisation d’applications sont simplifiées à l’aide des gestes tactiles, offrant une expérience utilisateur plus attrayante et plus efficace par rapport aux commandes classiques avec la souris et le clavier.
Affichage haute résolution
Les iPad sont équipés d’écrans Retina haute résolution qui offrent des images nettes et claires. Cela facilite l’affichage à distance d’informations détaillées, d’illustrations et de vidéos provenant de votre PC, ce qui améliore la productivité et réduit la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée.
Polyvalence d’utilisation
Un iPad peut être utilisé pour un large éventail d’activités au-delà du contrôle à distance, telles que la navigation sur le Web, la gestion des e-mails et l’utilisation de diverses applications de productivité. Cette polyvalence vous permet de passer facilement d’une tâche à l’autre, ce qui fait de l’iPad un outil multifonctionnel dans votre routine quotidienne.
Mobilité et productivité améliorées pour les professionnels
Pour les professionnels qui ont besoin d’accéder à leur PC de travail lors de leurs déplacements, l’iPad offre une solution pratique. Que vous assistiez à des réunions, rendiez visite à des clients ou travailliez depuis différents endroits, vous pouvez maintenir l’accès aux fichiers et aux applications de votre PC, garantissant ainsi la continuité et l’efficacité de votre travail.
Accès sécurisé et fiable
L’utilisation d’un logiciel d’accès à distance comme Splashtop sur un iPad garantit des connexions sécurisées et fiables à votre PC. Splashtop offre des fonctionnalités de sécurité robustes, notamment le chiffrement et l’authentification à deux facteurs, protégeant vos données et votre vie privée pendant les sessions à distance.
Contrôler à distance un ordinateur avec un iPad
Associer un iPad et un logiciel de bureau à distance peut constituer une solution pratique pour de nombreux utilisateurs. Cela vous permet d’accéder à un ordinateur distant de n’importe où dans le monde, à condition de disposer d’une connexion Internet satisfaisante.
Avec un bureau à distance pour iPad, vous pouvez contrôler tous les éléments de l’ordinateur auquel vous vous connectez, notamment les logiciels, les fichiers et toutes les autres fonctions. Les iPad n’offrent pas les mêmes capacités et outils que les ordinateurs de bureau, mais vous pourrez facilement en profiter en contrôlant un ordinateur avec Splashtop.
Les télétravailleurs existent depuis longtemps, mais depuis la pandémie de COVID-19, cette pratique s’est développée de manière exponentielle. Les logiciels d’accès à distance en ont fait une solution beaucoup plus viable pour de nombreuses entreprises dans le monde.
Les utilisateurs ne sont plus contraints d’être sur place pour pouvoir accéder à un ordinateur. Si cela ne présente pas vraiment d’intérêt pour les périphériques nomades tels que les ordinateurs portables, cela peut s’avérer extrêmement utile lorsqu’il s’agit d’ordinateurs de bureau.
Il vous suffit d’ouvrir l’application Splashtop sur votre iPad, et de là, vous pouvez vous connecter à n’importe quel ordinateur configuré dans votre compte. Grâce au contrôle total, vous aurez l’impression d’être assis devant votre poste de travail. Pour une expérience encore plus authentique, vous pouvez même connecter un clavier et une souris à votre iPad, ce qui vous permettra de piloter encore plus facilement l’ordinateur distant.
Avantages de l’utilisation de Splashtop pour contrôler un ordinateur à distance depuis un iPad
Splashtop est l’un des meilleurs logiciels de contrôle à distance du marché. Il offre une série d’avantages qui le rendent idéal pour diverses utilisations.
Pour télétravailler de n'importe où
La vocation première d’un logiciel de bureau à distance est de vous permettre de vous connecter à un autre ordinateur depuis n’importe où dans le monde. Les utilisateurs s’en servent souvent dans leur vie personnelle, mais il est généralement beaucoup plus employé pour le travail.
Il permet aux gens de travailler à domicile, un concept de plus en plus tendance ces dernières années. De nombreux employés préfèrent ce mode de travail, car ils peuvent rester à la maison avec leurs enfants ou leurs animaux de compagnie et évitent d’avoir à se déplacer. Cela représente également un avantage pour les entreprises, car elles n’ont pas besoin de louer des locaux volumineux et le montant de certaines dépenses, comme les factures d’électricité, diminue.
En outre, les utilisateurs peuvent travailler tout en voyageant. Cela ouvre de nombreuses portes aux amateurs d’un mode de vie plus nomade. Dès lors qu’ils disposent de Splashtop et d’un iPad, il est possible de travailler dans le train, à la plage et même à l’étranger.
Portabilité
Un ordinateur de bureau est loin d’être portable. Vous avez besoin d’un véhicule pour le transporter d’un endroit à l’autre. En plus de l’ordinateur lui-même, vous devez emporter l’écran, le clavier, la souris et éventuellement d’autres équipements.
À moins de le déplacer dans le cadre d’un déménagement permanent, un ordinateur de bureau reste un objet immobile. Un iPad, en revanche, est beaucoup plus facile à transporter.
Il est léger et se glisse facilement dans un sac, ce qui vous permet de l’emmener où vous voulez, même lorsque vous vous déplacez à pied. C’est un niveau de commodité qui n’était pas envisageable jusqu’à récemment.
Accédez à la puissance de votre ordinateur
Splashtop ne vous permet pas seulement de contrôler un ordinateur distant à l’aide d’un iPad, mais aussi d’accéder à toute la puissance de traitement dont dispose cette machine. Les iPad sont des bijoux de technologie, mais leur taille leur impose certaines limites. Un ordinateur de bureau sera généralement bien plus puissant.
Lorsque vous utilisez Splashtop, tous les processus sont gérés par l’ordinateur auquel vous êtes connecté. Tant que votre connexion Internet est stable, vous pourrez exécuter toutes les applications en temps réel.
Comment mettre en place et utiliser Splashtop pour l’accès à distance aux ordinateurs à partir d’un iPad
La mise en place et l’utilisation de Splashtop pour l’accès à distance de votre iPad à votre ordinateur est un processus simple. Suivez ces étapes pour commencer :
Étape 1 : Créer un compte Splashtop
Commencez par créer un compte Splashtop si vous n’en avez pas déjà un. Visitez le site Web de Splashtop et créez un compte. Vous pouvez choisir parmi différents forfaits en fonction de vos besoins, dont un essai gratuit pour découvrir le service.
Étape 2 : Installer Splashtop Streamer sur votre ordinateur
Sur l’ordinateur auquel vous souhaitez accéder à distance, téléchargez et installez le Splashtop Streamer. Visitez la page de téléchargement de Splashtop et sélectionnez la version appropriée pour votre système d’exploitation. Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation. Une fois installé, connectez-vous avec les informations d’identification de votre compte Splashtop pour enregistrer votre ordinateur.
Étape 3 : Installer l’application Splashtop Business sur votre iPad
Ensuite, téléchargez et installez l’application Splashtop Business sur votre iPad. Accédez à l’App Store et téléchargez l’application Splashtop Business. Ouvrez l’application et connectez-vous avec les informations d’identification de votre compte Splashtop.
Étape 4 : Lancer l’application Splashtop Business sur votre iPad
Après vous être connecté, vous verrez une liste des ordinateurs associés à votre compte. Sélectionnez l’appareil auquel vous souhaitez accéder.
Étape 5 : Contrôler votre ordinateur à distance
Une fois connecté, vous verrez le bureau de votre ordinateur sur votre iPad. Vous pouvez maintenant le contrôler comme si vous étiez assis devant lui. Utilisez les gestes tactiles pour parcourir vos fichiers, ouvrir des applications et effectuer des tâches. L’interface intuitive de Splashtop facilite l’interaction avec votre ordinateur distant, garantissant ainsi une expérience utilisateur optimale.
Étape 6 : Optimiser votre session à distance
Splashtop propose différents paramètres pour optimiser votre session à distance. Vous pouvez ajuster la qualité d’affichage en fonction de votre connexion Internet, activer le son pour entendre celui de l’ordinateur distant et utiliser des raccourcis à l’écran pour les tâches courantes. Explorez ces paramètres dans l’application pour renforcer votre expérience d’accès à distance.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement mettre en place et utiliser Splashtop pour accéder à votre ordinateur à distance depuis votre iPad, ce qui vous permet de rester productif et connecté de n’importe où.
Considérations relatives à la sécurité et à la confidentialité pour l’accès à distance iPad
Utiliser l'app bureau à distance Chrome iOS de Splashtop pour l'accès à distance depuis votre iPad garantit une connexion sécurisée et privée à votre ordinateur. Splashtop utilise des fonctionnalités de sécurité conformes aux normes de l'industrie, y compris le chiffrement AES 256 bits et TLS pour protéger vos données lors de la transmission.
L’authentification à deux facteurs (2FA) ajoute une couche de sécurité supplémentaire, nécessitant à la fois votre mot de passe et un code de vérification pour accéder à votre compte. L’authentification des appareils garantit que seuls les appareils autorisés peuvent se connecter à votre ordinateur. Splashtop fournit également des mises à jour régulières pour remédier aux vulnérabilités de sécurité, en maintenant une protection robuste contre les menaces.
De plus, Splashtop est conforme aux normes sectorielles telles que SOC 2, RGPD, HIPAA et PCI, garantissant ainsi le respect de la confidentialité et de la sécurité de vos données. Ensemble, ces fonctionnalités vous offrent la tranquillité d’esprit, sachant que vos sessions à distance sont sécurisées et que vos informations sont protégées.
Pourquoi utiliser Splashtop pour un contrôle à distance iPad ?
Il existe plusieurs solutions de bureau à distance, mais Splashtop se distingue des autres. Il offre diverses fonctionnalités que l’on ne trouve pas dans tous les produits concurrents. Notamment :
Connexion à un appareil particulier à partir d’une liste complète
Connexion en un seul clic
Compatibilité multiplateforme (Windows, Mac et Linux)
Connexions à haut débit pour un contrôle en temps réel
Adaptée aux entreprises, aux particuliers et aux établissements scolaires
Plusieurs formules de tarification
Utiliser un appareil équipé de Splashtop, comme un iPad, pour se connecter à distance à votre ordinateur de bureau peut s’avérer très utile.
Essayez Splashtop gratuitement
Le contrôle à distance iPad offre de nombreux avantages aux entreprises, aux particuliers et aux établissements scolaires. Vous pouvez l’utiliser pour vous connecter à un ordinateur depuis n’importe quel endroit dans le monde et en avoir le contrôle total grâce à un iPad.
Splashtop offre tous ces avantages et bien plus encore. Avec plusieurs formules tarifaires, vous pouvez facilement trouver la solution parfaite pour vous ou votre entreprise. Nous proposons également un essai gratuit afin que vous puissiez déterminer si Splashtop répond à vos besoins avant de souscrire un forfait.
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